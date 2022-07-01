Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022

Майкл Мэттьюс одержал одну из самых впечатляющих побед в карьере на 14-м этапе Тур де Франс-2022

© A.S.O. / Pauline Ballet

После пятилетнего перерыва в победах на этапах французского Гранд-тура и двух вторых мест на 6-м и 8-м этапах Тур де Франс-2022 Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу из отрыва на этапе с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

На этапе, где подавляющее большинство уехавших в многочисленный отрыв дня были горняками, 31-летний спринтер широкого профиля команды BikeExchange-Jayco атаковал в одиночку несколько раз и уехал от добравшего его Альберто Беттиоля (EF Educagtion EasyPost) на финальном подъёме к четвёртой в карьере победе на этапе Тур де Франс.

Большой отрыв гонщиков уехал от пелотона на первом подъёме дня, Майкл Мэттьюс атаковал одним из первых через 4 км после старта. Пока в пелотоне шла своя борьба - дважды атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а его атаки ловили лидер общего зачёта Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и его товарищ по команде Ваут ван Арт, отрыв добрали.

На спуске пелотон растянулся, а Майкл Мэттьюс попробовал уехать ещё раз, атаковав за 168 км до финиша, с ним уехала большая группа. И только на втором подъёме дня отрыв окончательно сформировался и начал наращивать преимущество, а пелотон собрался и успокоился. За 145 км до финиша 23 гонщика отрыва дня опережали пелотон почти на 4 минуты, по ходу этапа отрыв продолжал расти и к началу решающих атак из отрыва пелотон проигрывал лидерам более 11 минут.

Путь к победе Майкл Мэттьюс начал сольной атакой за 53 км до финиша и быстро создал двадцатисекундный просвет. Через 10 км к нему переложились Феликс Гросшартнер (Felix Grossschartner/Bora-hansgrohe), Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez /Bahrain Victorious) и Андреас Крон (Andreas Lorentz Kron /Lotto Soudal). Крон выпал из отрыва из-за прокола, и перед финальным подъёмом 2-й категории у тройки лидеров было в запасе около полуминуты.

За 2 км до вершины на подъёме Кот-де-ла-Круа-Нёв со средним градиентом 10,1% Майкл Мэттьюс снова атаковал. За 1,2 км до вершины Мэттьюса добрал и обошёл Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol / EF Education-EasyPost), но у австралийского гонщика команды BikeExchange-Jayco хватило сил закрыть просвет, а затем контратаковать за 400 м до вершины подъёма, который называют подъёмом Лорана Жалабера.

Майкл Мэттьюс выдержал подъём и с 15-секундным преимуществом отпраздновал долгожданную победу на этапе Тур де Франс-2022.

Майкл Мэттьюс: «Эта победа войдёт в историю моей карьеры – одержал её после стольких взлётов и падений…Четыре года жена и дочка продолжали в меня верить. Я много раз оказывался раздавленным, но всегда возвращался.

Хотел показать дочке, на что я способен. Жена и дочь помогли сделать мечту явью. Вчера был упущен идеальный для меня шанс на этапе. Команда слишком поздно начала вывозить Дилана Груневегена к спринту.

Перед нами стояла задача что-то предпринять в блоке этапов со вчерашнего до завтрашнего, взять, по крайней мере, один из этих трёх этапов. После того, как я дважды финишировал вторым, шансы победить на этом Тур де Франс начали таять. Но сегодня я всем показал, как могу выступать».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Вчера пошло не так, как планировались, поэтому сегодня надо было изменить ситуацию. Думаю, Мэттьюс одержал самую впечатляющую победу в карьере после двух вторых мест.

За последние годы он изменился, это другой гонщик, не тот, что был четыре или пять лет назад. Он стал крепче и намного лучше преодолевает подъёмы. А ещё у него осталась хватка. Мы очень гордимся его победой, он избавился от этого призрака упущенной победы. Но мы продолжим и дальше бороться за победы до Парижа».

Альберто Беттиоль: «Иногда тратишь пять часов на борьбу, а победа ускользает от тебя за несколько секунд. Я обещал всем в команде,ребятам, которые прилагали ради нас большие усилия, что постараюсь побороться за ещё одну победу. Расстроен, потому что в меня верили. Уран хотел мне помочь, поэтому мне так жаль, что подвёл такого великого гонщика как он, который верил в меня. Было бы великолепно принести победу и ему, и команде, которая фантастически работала.

Думаю, Мэттьюс заслужил эту победу. Он атаковал за 52 км до финиша, поступил так же, как я несколько дней назад, только у него получилось, а у меня – нет. Когда они уехали втроём, я подумал, что у меня нет шансов. Потом в финале я вернулся. Это Тур, на нём тебе то хорошо, то плохо.

Потом Мэттьюс предпринял эту финальную атаку, когда я уже думал, что сбросил его. Он – великолепный гонщик, знает, как возвращаться. Он заслужил победу».

Тем временем пелотон, возглавляемый командой Jumbo-Visma, спохватился и начал сокращать разрыв, так как уехавший в отрыв Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) виртуально поднялся на вторую строчку общего зачёта. Остаться там ему не удалось, но он вошёл в топ-10 генеральной классификации.

Финальный подъём не нарушил статус-кво основных соперников – Йонаса Вингегора и Тадея Погачара, которые финишировали вдвоём первыми из генеральщиков через 12:34 после победителя. Давид Годю (Groupama-FDJ), Герант Томас (Ineos Grenadiers) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) финишировали через 17 секунд после лидеров общего зачёта.

В генеральной классификации в топ-6 перестановок не произошло, лишь увеличилось время между соперниками – Роман Барде (DSM) проиграл 9 секунд относительно идущего третьим Геранта Томаса, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) проиграл на финише относительно Тадея Погачара и Йонаса Вингегора 22 секунды.

Жёлтая майка осталась на плечах Йонаса Вингегора(Jumbo-Visma), зелёная – у его товарища по команде Ваута ван Арта, белая – у Тадея Погачара (UAE Team Emirates), гороховую сохранил находившийся в отрыве дня Симон Гешке (Cofidis).

© A.S.O. / Pauline Ballet