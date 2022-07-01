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Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022

Майкл Мэттьюс одержал одну из самых впечатляющих побед в карьере на 14-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

© A.S.O. / Pauline Ballet

 

  После пятилетнего перерыва в победах на этапах французского Гранд-тура и двух вторых мест на 6-м и 8-м этапах Тур де Франс-2022 Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу из отрыва на этапе с набором высоты 3300 м и финишем после подъема 2-й категории.

 

  На этапе, где подавляющее большинство уехавших в многочисленный отрыв дня были горняками, 31-летний спринтер широкого профиля команды BikeExchange-Jayco атаковал в одиночку несколько раз и уехал от добравшего его Альберто Беттиоля (EF Educagtion EasyPost) на финальном подъёме к четвёртой в карьере победе на этапе Тур де Франс.

 

  Большой отрыв гонщиков уехал от пелотона на первом подъёме дня, Майкл Мэттьюс атаковал одним из первых через 4 км после старта. Пока в пелотоне шла своя борьба  - дважды атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а его атаки ловили лидер общего зачёта Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и его товарищ по команде Ваут ван Арт, отрыв добрали. 

 

  На спуске пелотон растянулся, а Майкл Мэттьюс попробовал уехать ещё раз, атаковав за 168 км до финиша, с ним уехала большая группа. И только на втором подъёме дня отрыв окончательно сформировался и начал наращивать преимущество, а пелотон собрался и успокоился. За 145 км до финиша  23 гонщика отрыва дня опережали пелотон почти на 4 минуты, по ходу этапа отрыв продолжал расти и к началу решающих атак из отрыва пелотон проигрывал лидерам более 11 минут.

 

  Путь к победе Майкл Мэттьюс начал сольной атакой за 53 км до финиша и быстро создал двадцатисекундный просвет. Через 10 км к нему переложились Феликс Гросшартнер (Felix Grossschartner/Bora-hansgrohe), Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez /Bahrain Victorious) и Андреас Крон (Andreas Lorentz Kron /Lotto Soudal). Крон выпал из отрыва из-за прокола, и перед финальным подъёмом 2-й категории у тройки лидеров было в запасе около полуминуты.

 

  За 2 км до вершины на подъёме Кот-де-ла-Круа-Нёв со средним градиентом 10,1% Майкл Мэттьюс снова атаковал. За 1,2 км до вершины Мэттьюса добрал и обошёл Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol / EF Education-EasyPost), но у австралийского гонщика команды BikeExchange-Jayco хватило сил закрыть просвет, а затем контратаковать за 400 м до вершины подъёма, который называют подъёмом Лорана Жалабера.

 

  Майкл Мэттьюс выдержал подъём и с 15-секундным преимуществом отпраздновал долгожданную победу на этапе Тур де Франс-2022.

 

  Майкл Мэттьюс: «Эта победа войдёт в историю моей карьеры – одержал её после стольких взлётов и падений…Четыре года жена и дочка продолжали в меня верить. Я много раз оказывался раздавленным, но всегда возвращался.  

 

  Хотел показать дочке, на что я способен. Жена и дочь помогли сделать мечту явью. Вчера был упущен идеальный для меня шанс на этапе. Команда слишком поздно начала вывозить Дилана Груневегена к спринту.

 

  Перед нами стояла задача что-то предпринять в блоке этапов со вчерашнего до завтрашнего, взять, по крайней мере, один из этих трёх этапов. После того, как я дважды финишировал вторым, шансы победить на этом Тур де Франс начали таять. Но сегодня я всем показал, как могу выступать».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Вчера пошло не так, как планировались, поэтому сегодня надо было изменить ситуацию. Думаю, Мэттьюс одержал самую впечатляющую победу в карьере после двух вторых мест.

 

  За последние годы он изменился, это другой гонщик, не тот, что был четыре или пять лет назад. Он стал крепче и намного лучше преодолевает подъёмы. А ещё у него осталась хватка. Мы очень гордимся его победой, он избавился от этого призрака упущенной победы. Но мы продолжим и дальше бороться за победы до Парижа».

 

  Альберто Беттиоль: «Иногда тратишь пять часов на борьбу, а победа ускользает от тебя за несколько секунд. Я обещал всем в команде,ребятам, которые прилагали ради нас большие усилия, что постараюсь побороться за ещё одну победу. Расстроен, потому что в меня верили. Уран хотел мне помочь, поэтому мне так жаль, что подвёл такого великого гонщика как он, который верил в меня. Было бы великолепно принести победу и ему, и команде, которая фантастически работала.

 

  Думаю, Мэттьюс заслужил эту победу. Он атаковал за 52 км до финиша, поступил так же, как я несколько дней назад, только у него получилось, а у меня – нет. Когда они уехали втроём, я подумал, что у меня нет шансов. Потом в финале я вернулся. Это Тур, на нём тебе то хорошо, то плохо.

 

  Потом Мэттьюс предпринял эту финальную атаку, когда я уже думал, что сбросил его. Он – великолепный гонщик, знает, как возвращаться. Он заслужил победу».

 

  Тем временем пелотон, возглавляемый командой Jumbo-Visma, спохватился и начал сокращать разрыв, так как уехавший в отрыв Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) виртуально поднялся на вторую строчку общего зачёта. Остаться там ему не удалось, но он вошёл в топ-10 генеральной классификации.

 

  Финальный подъём не нарушил статус-кво основных соперников – Йонаса Вингегора и Тадея Погачара, которые финишировали вдвоём первыми из генеральщиков через 12:34 после победителя. Давид Годю (Groupama-FDJ), Герант Томас (Ineos Grenadiers) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) финишировали через 17 секунд после лидеров общего зачёта.

 

  В генеральной классификации в топ-6 перестановок не произошло, лишь увеличилось время между соперниками – Роман Барде (DSM) проиграл 9 секунд относительно идущего третьим Геранта Томаса, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) проиграл на финише относительно Тадея Погачара и Йонаса Вингегора 22 секунды.

 

  Жёлтая майка осталась на плечах Йонаса Вингегора(Jumbo-Visma), зелёная – у его товарища по команде Ваута ван Арта, белая – у Тадея Погачара (UAE Team Emirates), гороховую сохранил находившийся в отрыве дня Симон Гешке (Cofidis).

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2022

 

 Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews BikeExchange-Jayco Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • uran
    Герант Томас: “Если Погачар хо ... (1)
    uran-Фото
    Хорошая мина при плохой игре, пока с инеос и Томас не выглядят фаворитами. А очень хочется посмотреть две суперкоманды в борьбе.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из превью этапа (* - это Т.Погачар):

    Цитата: BlAr
    Финиш он* скорее всего возьмёт, только из группы, и без особых приобретений в ГК. А победит отрыв.

    friends

    Какой же всё-таки Блинк или как выходит у Курдюкова - БлЫнк) молодец. Отобрался в отрыв на подходящем этапе, двинул почти за 50 км. до финиша, с неплохими попутчиками потом сработался, а далее пошёл на совсем не профильной ему горе, более того ловя почти кризис (после того как Беттиоль отдалялся), не сломался, а наоборот собрался, догнал и уехал к победе. Ещё и на последних 100-150м. полностью насладисля своим успехом ну и видно было - очень рад этой долгожданной победе.

    Может шо то подобное выдать и Сагану, но где теперь..?)

    Кстати, М.Мэтьюс взял 20 очков на "летучке" + 30 на основном финише - ИТОГо =50; так что у Майкла вчера всё сложилось на 150% ok

    P.S.

    Бедолага Юэн на морально-волевых, так сказать, догрёб и уложился в лимит после своих травм и падений. Хорошо что команда таки подсобила капитану. Этап в Каркассоне Калэбу нет взять, но до дня отдыха дотянет, а там даст Бог выживет в Пиренеях и может (хочу) возьмёт 19-й этап. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Так Погачар не один же был в момент атаки, вся команда при нем была.
  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Судя по тому, что после атаки Погачара на разрыве разом оказалась половина пелотона, причем очень кучно, там действительно была санитарная пауза.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Zhanzhak-Фото
    +100500 согласна. Уже ничего не комментирую, но тут сложно было удержаться. А за Астану все так же болею, спасибо инсте.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Москона ваще гнать надо из Астаны. 70 %гонок он не доехал за Астану..переплюнув рекорд Груздева Инеос недаром от него избавились своевременно от этого проблематичного трактора.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Погачар уже ничего сделать не сможет. Йонас как приклеенный на рывке Тадея все эти три км проехал. Датчанин на подьеме, а вот словенец подавленный. И никакая разделка ему не поможет.
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    M-07-Фото
    И так некрасиво поступил на 5-м этапе, постоянно атакуя, пытаясь как можно дальше уехать от отставших из-за завалов конкурентов, а тут если на самом деле во время санпаузы атаковал, то это вообще мерзость.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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