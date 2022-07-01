Йонас Вингегор и Тадей Погачар о 14-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Наша тактика – давить на Jumbo-Visma как можно сильнее»

Тадей Погачар, уступающий в генеральной классификации 2 минуты 22 секунды, не сумел отыграть время на 14-м этапе Тур де Франс-2022. 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates начал атаковать уже через 10 км после старта , продолжил атаки на финальном подъёме, но в итоге финишировал с одним временем со своим соперником Йонасом Вингегором(Jumbo-Visma).

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Тадей Погачар: «Наша тактика – как можно сильнее надавить на Йонаса Вингегора и Jumbo-Visma. По своему опыту знаю, что жёлтая майка на плечах означает усиление давления, потому что приходится защищаться, а не атаковать. Когда они во время этапа тянут пелотон, мы бережём силы, планируем следующие атаки. Не знаю, опасается ли меня Jumbo-Visma, но они всё время у меня на колесе. Конечно, они не отпустят меня так легко.

Почему атаковал в начале этапа? Увидел, что Ваут ван Арт пытается переложиться в первую группу, и просто поехал за ним, поэтому остальной команде пришлось прилагать больше усилий, догоняя. Конечно, они – сильная команда. Мне было невозможно уехать в отрыв. Что касается финальной атаки, я просто продавливал как только мог весь подъём.

Нет ничего невозможного. Сегодня был короткий и крутой подъём, но в Пиренеях, где более открытые горы, я могу пробовать атаковать много раз. Буду пытаться каждый день, сделаю всё, что в моих силах. Я проиграл много времени, нужно его вернуть».

Йонас Вингегор: «Я ждал, что Тадей атакует, но сразу сел за ним, рад, что смог. Может, я оказался слишком далеко, когда он атаковал на первом подъёме, поэтому понадобилось чуть больше времени, чтобы переложиться. Но я бы не сказал, что он меня удивил. Я не потратил лишних сил, поехав за ним.

Знаю, что он снова будет атаковать, атаковать везде, может, даже в день отдыха. А моя задача – оставаться сфокусированным, не позволить застать себя врасплох. Сегодня на финише был великолепный подъём, и ещё один отличный день в жёлтой майке».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Этап был очень тяжёлым. Мы знали, что придётся много работать, но не ожидали, что Погачар атакует в начале этапа. У нас в группе было пять гонщиков, мы контролировали ситуацию. В итоге нам пришлось бороться и впереди группы, и позади. Думаю, на финальном подъёме Йонас и Погачар шли на пределе. Они показали, что равны, но Йонас выглядел сильно. Этап прошёл хорошо».