VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Микель Ланда, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 14-м этапе Тур де Франс-2019

Алехандро Вальверде: «Наиро Кинтана не сказал нам, что у него не идёт нога»

 

 

  Команда Movistar на 14-м этапе Тур де Франс-2019 взяла на себя инициативу и вышла работать в голове пелотона у вершины подъёма 1-й категории Сулор. Марк Солер и Андрей Амадор просеяли группу, сократившуюся до 30 человек. Но на финальном подъёме этапа – Турмале, капитан команды Movistar Наиро Кинтана потерял контакт с группой генеральщиков за 10,5 км до финиша. 29-летний колумбийский гонщик в итоге финишировал через 3:24 после победителя этапа Тибо Пино (Groupama-FDJ).  Чемпион мира Алехандро Вальверде также не удержался в группе лидеров, но сумел лимитировать потери и финишировал через 28 секунд после победителя. Лучшим из команды Movistar на этапе стал Микель Ланда, проигравший на финише Тибо Пино 14 секунд.

 

Выше всех в генеральной классификации у команды Movistar после 14 этапа идёт Алехандро Вальверде, занимающий 9-ю строчку с отставанием в 5:27 от лидера Жулиана Алафилиппа. Микель Ланда поднялся на 11-е место и уступает жёлтой майке 6:14. Наиро Кинтана потерял 5 позиций в общем зачёте, спустившись на 14-ю строчку с отставанием в 7:19.

 

 

  Photo (c) Luca Bettini / BettiniPhoto

 

  Микель Ланда: «Тело подвело за 5 км до финиша, хорошей ноги, которая была в начале этапа, не осталось. Всё равно считаю, что мы очень хорошо выступили. Мы надеялись сегодня бороться за победу, но у Наиро этап не сложился. Нам пришлось немного изменить планы по ходу гонки. Весь день ехали очень быстро, на финальном подъёме шли при попутном ветре, и было жарко. Поэтому все фавориты просто хотели проехать этап, по-настоящему не стали атаковать перед спринтом.

 

  Мы увидели намёк на то, что нас ждёт – у команды Jumbo-Visma в конце этапа впереди осталось три гонщика. Алафилипп совсем не потерял время, а Пино очень силён. Завтра ещё один важный этап. Думаю, будут большие разрывы. Победа на этапе или генеральная классификация? Я бы предпочёл и этап, и финишировать как можно ближе к подиуму. Впереди осталась пара этапов с большими горами, где те из генеральщиков, кто потерял время, могут атаковать издалека. Есть шансы. Чувствую себя лучше, мои болельщики много для меня значат».

 

 

  Алехандро Вальверде: «Думаю, этап мы прошли довольно хорошо. Перед финишем взяли контроль над пелотоном, старались вести свою гонку. У Наиро не шла нога, но мы об этом ничего не знали, он нам не сказал.

 

  В конце мне немного не хватило сил, у вершины поехали на очень высокой скорости, которую я не стал поддерживать, так как не хотел выдохнуться окончательно. Я проиграл всего 58 секунд, что уже плюс. Новый лидер команды на оставшуюся часть гонки? Думаю, понятно, что нам нужно что-то менять? С другой стороны, глядя на соперников по общему зачёту, можно сказать, что ни один не имеет явного преимущества. Алафилипп мучился так же, как и остальные, все шли на пределе. Пино выглядел лучше остальных».

 

 

 

 

  Наиро Кинтана: «Понятно, что у меня был плохой день. Падение на этапе в среду сыграло свою роль. Мы должны продолжать работать на Микеля и Алехандро, поддерживать их. Теперь они опережают меня в общем зачёте, мы должны им помогать. Надеюсь, что у меня будет хороший день, пока что тело не отвечает, как надо. Микель проехал хорошо, думаю, я не должен был просить моих товарищей по команде меня ждать. Посмотрим, как буду чувствовать себя на следующих этапах».

 

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микель Ланда Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:42 | Регистрация: 4.07.2013

    Мовистар опять сдулся. 
    Тактика трех капитанов, уже очевидно, не работает. 
    В который раз одни и те же грабли.

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 07:25 | Регистрация: 5.05.2018

    Ланду жалко.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 июля

Jeremy Maison (Team Arkea - Samsic)

Leonardo Fedrigo (Androni Giocattoli)

Umberto Marengo (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (115)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)