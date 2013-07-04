Микель Ланда, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 14-м этапе Тур де Франс-2019

Алехандро Вальверде: «Наиро Кинтана не сказал нам, что у него не идёт нога»

Команда Movistar на 14-м этапе Тур де Франс-2019 взяла на себя инициативу и вышла работать в голове пелотона у вершины подъёма 1-й категории Сулор. Марк Солер и Андрей Амадор просеяли группу, сократившуюся до 30 человек. Но на финальном подъёме этапа – Турмале, капитан команды Movistar Наиро Кинтана потерял контакт с группой генеральщиков за 10,5 км до финиша. 29-летний колумбийский гонщик в итоге финишировал через 3:24 после победителя этапа Тибо Пино (Groupama-FDJ). Чемпион мира Алехандро Вальверде также не удержался в группе лидеров, но сумел лимитировать потери и финишировал через 28 секунд после победителя. Лучшим из команды Movistar на этапе стал Микель Ланда, проигравший на финише Тибо Пино 14 секунд.

Выше всех в генеральной классификации у команды Movistar после 14 этапа идёт Алехандро Вальверде, занимающий 9-ю строчку с отставанием в 5:27 от лидера Жулиана Алафилиппа. Микель Ланда поднялся на 11-е место и уступает жёлтой майке 6:14. Наиро Кинтана потерял 5 позиций в общем зачёте, спустившись на 14-ю строчку с отставанием в 7:19.

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Микель Ланда: «Тело подвело за 5 км до финиша, хорошей ноги, которая была в начале этапа, не осталось. Всё равно считаю, что мы очень хорошо выступили. Мы надеялись сегодня бороться за победу, но у Наиро этап не сложился. Нам пришлось немного изменить планы по ходу гонки. Весь день ехали очень быстро, на финальном подъёме шли при попутном ветре, и было жарко. Поэтому все фавориты просто хотели проехать этап, по-настоящему не стали атаковать перед спринтом.

Мы увидели намёк на то, что нас ждёт – у команды Jumbo-Visma в конце этапа впереди осталось три гонщика. Алафилипп совсем не потерял время, а Пино очень силён. Завтра ещё один важный этап. Думаю, будут большие разрывы. Победа на этапе или генеральная классификация? Я бы предпочёл и этап, и финишировать как можно ближе к подиуму. Впереди осталась пара этапов с большими горами, где те из генеральщиков, кто потерял время, могут атаковать издалека. Есть шансы. Чувствую себя лучше, мои болельщики много для меня значат».

Алехандро Вальверде: «Думаю, этап мы прошли довольно хорошо. Перед финишем взяли контроль над пелотоном, старались вести свою гонку. У Наиро не шла нога, но мы об этом ничего не знали, он нам не сказал.

В конце мне немного не хватило сил, у вершины поехали на очень высокой скорости, которую я не стал поддерживать, так как не хотел выдохнуться окончательно. Я проиграл всего 58 секунд, что уже плюс. Новый лидер команды на оставшуюся часть гонки? Думаю, понятно, что нам нужно что-то менять? С другой стороны, глядя на соперников по общему зачёту, можно сказать, что ни один не имеет явного преимущества. Алафилипп мучился так же, как и остальные, все шли на пределе. Пино выглядел лучше остальных».

Наиро Кинтана: «Понятно, что у меня был плохой день. Падение на этапе в среду сыграло свою роль. Мы должны продолжать работать на Микеля и Алехандро, поддерживать их. Теперь они опережают меня в общем зачёте, мы должны им помогать. Надеюсь, что у меня будет хороший день, пока что тело не отвечает, как надо. Микель проехал хорошо, думаю, я не должен был просить моих товарищей по команде меня ждать. Посмотрим, как буду чувствовать себя на следующих этапах».