Калеб Юэн о своём дебюте на Тур де Франс

Калеб Юэн: «Цель – победа на этапе Тур де Франс-2019»

24-летний австралийский гонщик Калеб Юэн возглавит команду Lotto Soudal на Тур де Франс-2019. Он дебютирует на французском Гран-туре, накануне которого в его жизни случилось очень важное событие – в июне австралийский гонщик стал отцом. Калеб Юэн ставит целью победу на этапе и мечтает побороться за право надеть жёлтую майку лидера.

Калеб Юэн: «Быть лидером команды – это уже большая ответственность, особенно при том, что я - гонщик бельгийской команды, а гонка стартует в Бельгии. Более того, на кону первая жёлтая майка лидера. Моя цель, надежда и мечта – выиграть этап на Туре. Когда я рос, мечта просто выйти на старт Тур де Франс. Но сейчас у меня есть шанс возглавить команду. Думаю, немногие могут сказать, что они стали капитанами команды на своём первом Туре. Для меня это огромная честь.

Возможно, то, что я стал отцом, - не самая идеальная подготовка к Тур де Франс, но спортсмен должен справляться с тем, что происходит в его личной жизни, и продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, я смогу это доказать в ближайшие недели. Трудно найти чувство, которое будет сильнее, чем то, когда выигрываешь гонку, но, думаю, всё же ещё лучше чувствуешь себя, когда становишься отцом.

Психологическая устойчивость будет очень важна на протяжении долгих трёх недель гонки. Я пока не участвовал в Туре, впервые предпринимаю попытку доехать до финиша. Надеюсь, всё пройдёт гладко, но три недели – это всегда взлёты и падения формы, завалы, возможно, плохое самочувствие. Именно поэтому нужна сила духа, чтобы постараться пройти весь путь до конца.

На Туре будет много сильных спринтеров, каждый стартует, находясь в лучшей форме. Но у меня уже есть шесть побед в этом сезоне, это означает, что я с уверенностью стартую на Тур де Франс.

Первые этапы, конечно, будут опасными. Все генеральщики захотят держаться впереди, чтобы уберечься от неприятностей. Все спринтеры тоже захотят быть впереди, и не только чтобы бороться за победу на этапе, но и чтобы завоевать первую жёлтую майку. Думаю, у спринтеров в гонке будет шесть – восемь шансов. Трудные финалы могут увеличить мои шансы. Но это Тур, здесь будут настоящие специалисты финишей в подъём, а в конце этапа я больше спринтер для равнин. Если закончу Тур с одной победой на этапе, буду доволен, но, конечно, всегда нацеливаешься одержать как можно больше побед».