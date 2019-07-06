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Калеб Юэн о своём дебюте на Тур де Франс

Калеб Юэн: «Цель – победа на этапе Тур де Франс-2019»

 

 

  24-летний австралийский гонщик Калеб Юэн возглавит команду Lotto Soudal на Тур де Франс-2019. Он дебютирует на французском Гран-туре, накануне которого в его жизни случилось очень важное событие – в июне австралийский гонщик стал отцом. Калеб Юэн ставит целью победу на этапе и мечтает побороться за право надеть жёлтую майку лидера.

 

 

  Калеб Юэн: «Быть лидером команды – это уже большая ответственность, особенно при том, что я  - гонщик бельгийской команды, а гонка стартует в Бельгии. Более того, на кону первая жёлтая майка лидера. Моя цель, надежда и мечта  – выиграть этап на Туре. Когда я рос, мечта просто выйти на старт Тур де Франс. Но сейчас у меня есть шанс возглавить команду. Думаю, немногие могут сказать, что они стали капитанами команды на своём первом Туре. Для меня это огромная честь.

 

  Возможно, то, что я стал отцом, - не самая идеальная подготовка к Тур де Франс, но спортсмен должен справляться с тем, что происходит в его личной жизни, и продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, я смогу это доказать в ближайшие недели. Трудно найти чувство, которое будет сильнее, чем то, когда выигрываешь гонку, но, думаю, всё же ещё лучше чувствуешь себя, когда становишься отцом.

 

  Психологическая устойчивость будет очень важна на протяжении долгих трёх недель гонки. Я пока не участвовал в Туре, впервые предпринимаю попытку доехать до финиша. Надеюсь, всё пройдёт гладко, но три недели – это всегда взлёты и падения формы, завалы, возможно, плохое самочувствие. Именно поэтому нужна сила духа, чтобы постараться пройти весь путь до конца.

 

  На Туре будет много сильных спринтеров, каждый стартует, находясь в лучшей форме. Но у меня уже есть шесть побед в этом сезоне, это означает, что я с уверенностью стартую на Тур де Франс.

 

  Первые этапы, конечно, будут опасными. Все генеральщики захотят держаться впереди, чтобы уберечься от неприятностей. Все спринтеры тоже захотят быть впереди, и не только чтобы бороться за победу на этапе, но и чтобы завоевать первую жёлтую майку. Думаю, у спринтеров в гонке будет шесть – восемь шансов. Трудные финалы могут увеличить мои шансы. Но это Тур, здесь будут настоящие специалисты финишей в подъём, а в конце этапа я больше спринтер для равнин. Если закончу Тур с одной победой на этапе, буду доволен, но, конечно, всегда нацеливаешься одержать как можно больше побед».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Адриен-Фото

    С неважным интернетом есть только одна возможность смотреть Tour de France в хорошем качестве без "мычаний и зависаний" - скачивать прошедшие этапы с торрент трекеров... Да, скачивание займет некоторое время ,  но это лучше , чем нервотрепка с пикселями, паузами и прерываниями...

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото
    Китель ведь не ушел, он взял паузу.
  • uran
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    uran-Фото
    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

  • SportSpirit
    Команда Bora-hansgrohe стартуе ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ну как так?! Ну почему отцепили ФилДжила?!!!
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Alya-Фото

    Технический вопрос. У меня есть подписка на европосрт. Но интернет в моей провинции - это одно название. Существует ли возможность скачать оплаченную трансляцию и посмотреть нормально без зависаний и мычаний?

  • levonardo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    levonardo-Фото
    Финиш коварный, на последних десятках метров поворот на 90 градусов. И вообще на последнем километре несколько поворотов. Будет хаос, кто то может убежать от пелотона.
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    kwwk-Фото

    Всех болельщиков велоспорта с началом ТДФ-2019!!! Спортсменам здоровья, а нам приятных и острых этапов и борьбы за велокорону.

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