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Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

Наиро Кинтана и Микель Ланда о 18-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

   Наиро Кинтана одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс-2019. 29-летний колумбийский  гонщик команды Movistar отобрался в многочисленный отрыв, в котором вместе с ним были его товарищи по команде Андрей Амадор и Карлос Верона.

 

  На финальном подъёме  Галибье  от большого отрыва дня впереди остались лишь 8 гонщиков: Наиро Кинтана, Алексей Луценко (Astana), Майкл Вудс (EF Education First), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Дамиано Карузо (Bahrain-Merida), Тиш Бенот (Lotto Soudal), Леннард Камна (Sunweb) и Серж Паувелс (ССС). Кинтана, Луценко, Вудс, Барде и Карузо за 27 км находились впереди.

 

  За 26 км до финиша и за 7,4 км до вершины Галибье Наиро Кинтана атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков. На финише Кинтана опередил ближайшего преследователя Романа Барде на 1:35. По итогам этапа колумбийский гонщик поднялся на пять позиций, переместившись на 7-ю строчку генеральной классификации, опередив своего товарища по команде Микеля Ланду на минуту.

 

«Трубки» Continental помогли велогонщикам одержать много побед. Победа Наиро Кинтаны из сольного отрыва после атаки на легендарном подъёме Галибье – одна из самых красивых побед Continental. На сложном спуске с Галибье и на финальных километрах, когда пошёл дождь,  «трубки»  Continental внесли свой вклад в работу гонщика, помогли  Кинтане удержать преимущество, добытое на подъёме.  

 

Наиро Кинтана выиграл третий этап Тур де Франс в карьере после 20 этапа в 2013 году и 17 этапа в прошлом году.

 

Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

 

Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

Photo (c) Peter De Voecht / BettiniPhoto

 

Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

 

Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

 

  Наиро Кинтана: «План перед стартом состоял в том, чтобы уехать в отрыв и находиться впереди, чтобы помочь Микелю Ланде. Мне удалось отобраться в отрыв. На Изоар я удерживал заданный ритм, который был довольно высок.

 

Победа – доказательство того, какую огромную работу  я провёл, чтобы подготовиться к таким этапам. Для меня это великий день, и он прошёл в соответствии с командой стратегией.

 

 Гонка началась не так, как мы хотели, но мы не сдались, продолжали бороться, и вот результат. Я знал, что сегодня подходящий для меня этап. Мы с командой обсудили все возможные стратегии – мы хотели и быть на хорошей позиции, чтобы бороться за этап, и улучшить позицию Микеля Ланды в генеральной классификации.

 

В итоге мы взяли победу на этапе. Команда также старалась задавать скорость в пелотоне, чтобы Микель мог атаковать и отыграть несколько позиций. Этап хорошо сложился и для меня лично, и для команды, так как победа доказывает, какой сильной была наша команда на протяжении гонки. Мы ждали, что Микель атакует, потому что он сказал нам, что в очень хорошей форме сегодня. Но когда мы увидели, как стал в конце разворачиваться этап, мы решили, что будем бороться за победу на нём.

 

Все ребята очень много работали и много мне помогали. Жаль, что потерял время на Турмале, но теперь есть победа. Этот этап – для чистых горняков. И я был к нему готов. Хотя несколько дней назад я упал, сдаваться я не хотел.

 

 Я посвящаю победу моим товарищам по команде, семье и стране, которые поддерживали меня и в хорошие и в не очень хорошие времена. Победа на таком великом горном этапе всегда приносит массу эмоций. Я отлично выступил на своей территории, в таких красивых горах, которые люблю».

 

  Микель Ланда: «Все знают, что Наиро может быть крепким орешком. Он никогда не сдаётся, что снова доказал сегодня. Он уехал в отрыв, превосходно отработал. Для команды на оставшейся части гонки он будет играть важную тактическую роль. Мы заметили, как нескольким гонщикам сегодня было тяжело. Поэтому мы задавали скорость на Изоар, а потом прекратили работать в голове, потому что могли приблизиться к отрыву. В группе генеральщиков атак почти не было, что позволило Алафилиппу остаться с нами. Он преодолел трудные моменты. Он всё ещё лидер, все уважают его за то, как он едет гонку.

 

  Благодаря тому, что Наиро был впереди, мы заставили наших соперников нервничать. Я проявил уважение к его позиции, не пытался атаковать, чтобы он смог удержать просвет. Я видел, что главные соперники идут хорошо.

 

  День был тяжёлым. Фактически, никто не потерял много времени, а это означает, что все идут плотно. Посмотрим, сможем ли мы извлечь преимущество из нынешней ситуации, сможет ли один из нас подняться на подиум. Никто из нас теперь больше не получит преимущества, уехав задолго до финиша. Впереди трудные горы, контролировать гонку будет тяжелее, поэтому попытка что-то предпринять может быть успешной. Мы продолжим бороться до последнего дня».

 

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Krakk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (10)
    Krakk-Фото

    Непредсказуемый этап, может пойти по любому сценарию, - могут разметать группу уже на Изране, а могут доехать всей компанией до финиша. Думается, будет что-то среднее - пртетендентов просеют и отцепят лишних, но сильнейший не определится, решающая дуэль послезавтра.

  • Krakk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Krakk-Фото
    Алафилипп не опасен, на него можно вообще не обращать внимания и просто ждать, пока сам отвалится. Опасны другие люди, которые не пошли за Берналем не потому, что не было сил. И сейчас наступает их время.
  • Dereguzov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Dereguzov-Фото
    Меня тоже зовут Роман, я тоже из Саратова, и я стоял за 3.5 км до вершины Галибье. Совпадение? А так да, атмосфера огонь!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    goodclapping

    Черкните здесь впечатления, пожалуйста.
    Хоть пару строк!
    Не надо "книжку писать", Просто в двух словах про то, что увидели.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего завершения ТДФ!
    Независимо от того, кто за кого болеет! good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Нет-нет, только один раз: Завтра вечером!)
    Париж не в счет, господа мушкетеры!)

    Но, конечно всё это иллюзьон и романтик.
    Увы, вянут даже самые Прекрасные розы... селява! )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Зарыдала и в депрессию)) Стою на крыше, комкаю темную шаль, пишу стихи и пощу грустные сториз в инстаграм.

    гы)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо, принимается, пусть будет персифляж )

    На самом деле дело обстоит так:
    Я не верю в победу Алафилипа, конечно же!
    Но, очень этой победы хочу!!! )

    Налицо раздвоение мозга и(!) доктора я уже пригласил,
    но, похоже, он будет не раньше Елисейских полей,
    поскольку сам желает досмотреть этот ТДФ )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Ну-ка быстро обслужила!!! "фактами, цифрами и примерами. Дабы было и эмоционально, и убедительно."

    Как гопник в подворотне - "АБАСНУЙ"

    Моя секретарь на это обычно говорит:
    "А на спинку не пописать, чтобы морем пахло?"

    Вы сначала приведите какие-нибудь аргументы против этой точки зрения? Факты, цифры, примеры. Эмоционально и убедительно.
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп бросает вызов ... (5)
    VeloVelo-Фото

    good

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