Наиро Кинтана – победитель 18 этапа Тур де Франс-2019

Наиро Кинтана и Микель Ланда о 18-м этапе Тур де Франс-2019

Наиро Кинтана одержал победу на 18-м этапе Тур де Франс-2019. 29-летний колумбийский гонщик команды Movistar отобрался в многочисленный отрыв, в котором вместе с ним были его товарищи по команде Андрей Амадор и Карлос Верона.

На финальном подъёме Галибье от большого отрыва дня впереди остались лишь 8 гонщиков: Наиро Кинтана, Алексей Луценко (Astana), Майкл Вудс (EF Education First), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Дамиано Карузо (Bahrain-Merida), Тиш Бенот (Lotto Soudal), Леннард Камна (Sunweb) и Серж Паувелс (ССС). Кинтана, Луценко, Вудс, Барде и Карузо за 27 км находились впереди.

За 26 км до финиша и за 7,4 км до вершины Галибье Наиро Кинтана атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков. На финише Кинтана опередил ближайшего преследователя Романа Барде на 1:35. По итогам этапа колумбийский гонщик поднялся на пять позиций, переместившись на 7-ю строчку генеральной классификации, опередив своего товарища по команде Микеля Ланду на минуту.

«Трубки» Continental помогли велогонщикам одержать много побед. Победа Наиро Кинтаны из сольного отрыва после атаки на легендарном подъёме Галибье – одна из самых красивых побед Continental. На сложном спуске с Галибье и на финальных километрах, когда пошёл дождь, «трубки» Continental внесли свой вклад в работу гонщика, помогли Кинтане удержать преимущество, добытое на подъёме.

Наиро Кинтана выиграл третий этап Тур де Франс в карьере после 20 этапа в 2013 году и 17 этапа в прошлом году.

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Наиро Кинтана: «План перед стартом состоял в том, чтобы уехать в отрыв и находиться впереди, чтобы помочь Микелю Ланде. Мне удалось отобраться в отрыв. На Изоар я удерживал заданный ритм, который был довольно высок.

Победа – доказательство того, какую огромную работу я провёл, чтобы подготовиться к таким этапам. Для меня это великий день, и он прошёл в соответствии с командой стратегией.

Гонка началась не так, как мы хотели, но мы не сдались, продолжали бороться, и вот результат. Я знал, что сегодня подходящий для меня этап. Мы с командой обсудили все возможные стратегии – мы хотели и быть на хорошей позиции, чтобы бороться за этап, и улучшить позицию Микеля Ланды в генеральной классификации.

В итоге мы взяли победу на этапе. Команда также старалась задавать скорость в пелотоне, чтобы Микель мог атаковать и отыграть несколько позиций. Этап хорошо сложился и для меня лично, и для команды, так как победа доказывает, какой сильной была наша команда на протяжении гонки. Мы ждали, что Микель атакует, потому что он сказал нам, что в очень хорошей форме сегодня. Но когда мы увидели, как стал в конце разворачиваться этап, мы решили, что будем бороться за победу на нём.

Все ребята очень много работали и много мне помогали. Жаль, что потерял время на Турмале, но теперь есть победа. Этот этап – для чистых горняков. И я был к нему готов. Хотя несколько дней назад я упал, сдаваться я не хотел.

Я посвящаю победу моим товарищам по команде, семье и стране, которые поддерживали меня и в хорошие и в не очень хорошие времена. Победа на таком великом горном этапе всегда приносит массу эмоций. Я отлично выступил на своей территории, в таких красивых горах, которые люблю».

Микель Ланда: «Все знают, что Наиро может быть крепким орешком. Он никогда не сдаётся, что снова доказал сегодня. Он уехал в отрыв, превосходно отработал. Для команды на оставшейся части гонки он будет играть важную тактическую роль. Мы заметили, как нескольким гонщикам сегодня было тяжело. Поэтому мы задавали скорость на Изоар, а потом прекратили работать в голове, потому что могли приблизиться к отрыву. В группе генеральщиков атак почти не было, что позволило Алафилиппу остаться с нами. Он преодолел трудные моменты. Он всё ещё лидер, все уважают его за то, как он едет гонку.

Благодаря тому, что Наиро был впереди, мы заставили наших соперников нервничать. Я проявил уважение к его позиции, не пытался атаковать, чтобы он смог удержать просвет. Я видел, что главные соперники идут хорошо.

День был тяжёлым. Фактически, никто не потерял много времени, а это означает, что все идут плотно. Посмотрим, сможем ли мы извлечь преимущество из нынешней ситуации, сможет ли один из нас подняться на подиум. Никто из нас теперь больше не получит преимущества, уехав задолго до финиша. Впереди трудные горы, контролировать гонку будет тяжелее, поэтому попытка что-то предпринять может быть успешной. Мы продолжим бороться до последнего дня».