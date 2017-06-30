 Состав команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2019:

Винченцо Нибали – капитан команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2019

34-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали, победитель французского Гран-тура 2014 года, стартует на Тур де Франс-2019 в качестве капитана команды Bahrain-Merida.

Вместе с ним в гонке примут участие: 31-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо, 29-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли, 23-летний испанский гонщик Иван Гарсия Кортина, 29-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 24-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 27-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс и 29-летний словенский гонщик Ян Тратник.

Винченцо Нибали поедет второй Гран-тур сезона, на Джиро д’Италия-2019 он финишировал 2-м, а после итальянского Гран-тура принял участие лишь в двух соревнованиях – Гран-при Лугано, где занял 5-е место, и в чемпионате Италии, который не проехал до конца.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Мы очень много работали, чтобы подготовить самый лучший из возможных состав команды на Тур де Франс-2019. Спортивные директора и тренеры, а также весь персонал команды проделали фантастическую работу как на гонках, так и вне соревнований, чтобы для такой важной гонки года собрать самый сильный состав, особенно, учитывая трудный старт сезона. У наших гонщиков было много травм, но, благодаря упорной работе, мы убеждены, что сможем великолепно выступить на Тур де Франс с таким талантливым гонщиком как Винченцо Нибали. Результаты прошедших месяцев внушают оптимизм. Дилан Тёнс и Роан Деннис показали, что они двигаются в верном направлении, чтобы великолепно проехать гонку».

Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Состав универсальный, боеспособный на любом типе этапа. Винченцо сможет нацелиться на генеральную классификацию, а Дилан и Матей Мохорич будут атакующими. Вместе с ними стартуют спринтер Сонни Кольбрелли, молодой Иван Гарсия Контина и Деннис, который важен в разделках, и два надёжных гонщика Дамиано Карузо и Ян Тратник сделают состав отлично сбалансированным».

Винченцо Нибали: «После Джиро я не садился на велосипед около трёх дней. Я много работал, поэтому в недели до Тура главным было удерживать форму. Последние две недели я провёл в тренировочном лагере в Альпах с моим товарищем по команде Дамиано.

Не знаю, что смогу показать на Тур де Франс-2019, поеду гонку день за днём. Первый горный финиш всегда сложно проехать хорошо, Ла-Планш-де-Бель-Фий – очень тяжёлый подъём. Он поможет сравнить свою форму с формой соперников, понять, каковы шансы.

Как обычно, маршрут Тур де Франс очень выматывающий, с несколькими подъёмами на высоту более 2000 м, из-за чего селекция будет более жёсткой. Сложно сказать, кто является фаворитом. Конечно, есть несколько гонщиков, которые способны выиграть гонку, уверен, борьба будет трудной».

Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали: «Мы строили подготовку так, как считали правильным. В июле увидим, было ли этой работы достаточно. Считаю, что на первом горном финише мы сможем понять, какой Тур де Франс получается у Нибали. Он впервые будет пытаться быть конкурентоспособным как на Джиро д’Италия, так и на Тур де Франс. В 2016 году его целью была Джиро, после которой он поехал Тур. Но тогда Тур де Франс служил ему подготовкой к Олимпийским играм.

Мы не собираемся витать в облаках – невозможно ничего обещать в данный момент. Но я считаю, что от Винченцо можно ожидать всего, что угодно. Уверен, никто из его соперников не будет его недооценивать. После первого горного финиша мы узнаем больше».

Роан Деннис: «Я много работал последние недели, подиум в Швейцарии подтвердил, что работа принесла плоды. Моя цель на Тур де Франс-2019 – хорошо выступить на нескольких этапах, например, на разделке в По, а также как можно лучше помогать моим товарищам по команде».

Состав команды Bahrain-Merida на Тур де Франс-2019:

Vincenzo Nibali, (Италия);

Jan Tratnik, (Словения);

Dylan Teuns, (Бельгия);

Sonny Colbrelli, (Италия);

Rohan Dennis, (Австралия);

Damiano Caruso, (Италия);

Matej Mohoric, (Словения);

Ivan Garcia Cortina, (Испания)