Гороховая майка - для Романа Барде это спасение нынешнего Тур де Франс

Роман Барде снова улыбается, найдя удовольствие в отрывах

Когда в минувшие выходные Роман Барде (Romain Bardet) вытащил свой наушник и начал свой грустный путь по Коль-дю-Турмале, менеджер AG2R La Mondiale Винсент Лавеню опасался, что Тур-де-Франс его звездного гонщика может там и закончиться. Спустя пять дней француз на 18-ом этапе облачился в гороховую майку.

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Пять дней назад Барде был в плачевном состоянии. Он охарактеризовал свою слабость на Турмале, когда он потерял 20 минут и надежду снова быть на подиуме, как «мучение», и говорил о необходимости «перестроить» себя. Большая переоценка ценностей будет в период межсезонья, однако в этом Тур де Франс Барде себя уже перестроил. Поскольку общая классификация больше не стоит на повестке дня, он воспользовался возможностью, чтобы попасть в отрыв на двух горных этапах, которые последовали за Турмале.

Первый день в Фуа - на следующий день после Турмале - принес если не возможность выиграть этап, то горные очки. Первый горный этап в Альпах в четверг принес и то и другое. Барде последовательно шел вперед на больших вершинах, но не смог справиться с атакой Наиро Кинтаны на заключительном подъеме и должен был согласиться на второе место в Валлуаре. Однако утешением стало то, что, будучи вторым после Коль-де-Вар, Коль-д'Изоар и Коль-дю-Галибье, Барде опередил Тима Велленса и стал лидером в горной классификации.

«Это было моей целью. Конечно, могла быть и победа на этапе, но эта майка действительно мотивировала меня, и это также способ спасти мой Тур. Это заставило меня снова улыбаться, и это важно. Ясно, что нога не такая, как должна быть, но я борюсь и говорю себе, что у меня есть еще два дня, чтобы бороться. Меня радует, что усилия начали окупаться, и мне хорошо просто улыбаться на финише, потому что такое было так давно», - сказал Барде журналистам в Валлуаре.

Барде сделал несколько интригующих комментариев об отрывах, предположив, что они могут стать частью его будущего как гонщика. Он всегда считал себя гонщиком генральной классификации на Гранд-Турах, но придает большое значение инстинктивным, наступательным гонкам без стратегических вычислений. Его подиум на Тур де Франс-2016 и 2017 выделил его в качестве потенциального чемпиона Гранд-Тура, тем не менее, за последние пару лет он сделал шаг назад, и его лучшие выступления, возможно, придут в однодневных гонках.

«Я начал ценить все с другой стороны. Мне доставляет удовольствие находиться в первых рядах гонки, заново открывая для себя атаки», - сказал Барде. «Это нисколько не легче - далеко не так. Я не привык к тому, чтобы ехать изо всех сил в течение полутора часов. Вы не можете отвалиться из отрыва, поэтому тратите много энергии».

«В 28 лет это новое открытие для меня. Может быть, это тот перекресток, который мне был нужен в карьере, чтобы увидеть, что я действительно должен делать».

Анна Павлова по материалам Cyclingnews