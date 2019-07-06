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Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

Дубль Саймона Йейтса на Тур де Франс-2019

 

  Победитель Вуэльты Испании-2018 Саймон Йейтс одержал вторую победу на этапе Тур де Франс-2019. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott сознательно терял время на первой неделе французского Гран-тура, чтобы получить шанс бороться за победы на этапах из отрывов, и с успехом воспользовался этим на второй неделе Тур де Франс-2019, выиграв два этапа за четыре дня.

 

15-й этап Тур де Франс-2019, финальный день в Пиренеях, начался на большой скорости. Многочисленные атаки продолжались на протяжении первых 45 км после старта, Саймон Йейтс также предпринял пару атак в попытке сформировать отрыв дня. Наконец, на первом из четырёх категорийных подъёмов этапа вперёд уехала группа из 28 гонщиков, к которым позже переложились ещё 8 человек. Пелотон не отпускал отрыв далеко, так как в нём были гонщики, входящие в топ-20 общего зачёта.

 

На предпоследнем подъёме 1-й категории Мюр де Пегер (Mur de Peguere) британский гонщик атаковал у вершины, добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве Симона Гешке (CCC), а на финальном подъёме  1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis) Саймон Йейтс в одиночку атаковал за 8,7 км до финиша. За его спиной начались атаки генеральщиков, но британский гонщик с преимуществом в 33 секунды первым пересёк линию финиша.

 

Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

 Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

 Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Саймон Йейтс: «Со старта и до финиша не было ни одного спокойного момента. Ребята-генеральщики ехали быстро.  Я по личному опыту знаю, с какой высокой скоростью они могут ехать. Поэтому мне хотелось к подножию финальной горы удержать хорошее преимущество. Симон Гешке – великолепный компаньон на спуске. Я так ему благодарен. Но я понимал, что на финальном подъёме мне надо атаковать рано.

 

Я приехал сюда, прежде всего, чтобы помогать брату, а во-вторых, попытаться выиграть этап. Сейчас у меня два этапа, я очень этим горжусь. Первый из них было трудно выиграть, но эта победа далась ещё тяжелее, потому что рельеф был крайне сложным.

 

Сейчас я очень устал, но впереди ещё три тяжёлых этапа на финальной неделе, где мы снова будем пытаться выиграть».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Секрет в том, чтобы быстро менять фокус, ставить другие цели, если это необходимо. Мы так делали и раньше, сегодня снова повторили.

 

Саймон проехал невероятно, он выиграл. Но все ребята сыграли роль в этой победе, так же, как и в двух других победах команды. Сегодня особенный день, у нас три победы на этапах Тур де Франс-2019.

 

В отрыв дня отобрались гонщики очень высокого уровня, финишировавшие на подиумах Гран-туров. Нас волновало, каким будет разрыв к последнему подъёму. Когда мы увидели, что между Ландой и Саймоном около 1 минуты 15 секунд, у нас появилась уверенность, что Саймон сможет удержаться.

 

Пино приближался очень быстро, но Саймон проехал финальную гору, чётко всё рассчитав. Он постоянно получал информацию о разрывах, выкладывался так сильно, как только возможно».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Да не кизди, просто сказать нечего.
  • M-07
    Микель Ланда, Алехандро Вальве ... (9)
    M-07-Фото
    За Ландой гонялись не Квики, ибо Алафилипп во время атаки Ланды уже один остался, в основном Юмбо и ФДЖ гнались за Ландой.

    А вот на Кинтану действительно многие зря гонят, гоняет, как может, кажется, что редко атакует, потому что в основном нечем, либо не может атаковать, чувствуя свои силы, поэтому старается усидеть, минимизировать потери, либо тупо нет сил удерживать преимущество после атак, многие этого не видят почему-то. Когда силы есть, он атакует.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    а сейчас у них - более многосторонние Джи и Берналь, поэтому и команда не так прогнозуема...

    Ох, каков фортель!
    А я бы по-другому сказал.
    Скай это Фруми. Есть Фруми, есть Скай.
    Нет Фруми - нет Скай.
    С ним команда была готова на всё.

    Пора уже принять тот факт, что Фрум -
    Выдающийся гонщик и Личность.


    Да, а что делать? Такова реальность, в конце концов )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    Имеете личную неприязнь к потерпевшему так что кушать не можете? )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Т.е., Пино? )
  • Shega
    Жулиан Алафилипп сохранил жёлт ... (2)
    Shega-Фото

    Вряд ли она там останется (хотя хотелось бы), но в любом случае - спасибо Алафилиппу за борьбу и за праздник для зрителей! Это было здорово!

  • close2you
    Жулиан Алафилипп сохранил жёлт ... (2)
    close2you-Фото
    Да, в этом году жёлтая майки должна остаться в стране жёлтых жилетов))
  • s75
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    s75-Фото
    Давно уже не рассматривают, да и Пулс даже на недельных гонках генерал выигрывал последний раз, наверное, еще во времена своего первого скаевского контракта. Поэтому или уходить, или золотая клетка. Тот же Эллинворт позовет в Бахрейн, там и шанс и контракт хороший.
    Карапас идет на место Давида. К тому же знает, как выиграть ГТ, начиная супердоместиком. У Фруми - да, впереди самый трудный ГТ в его жизни, и самый длинный...
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    Konstantin41-Фото

    Самое смешное, что Порт в этом году в худшей своей форме за последние пару лет. Не сравнить с тем же прошлым годом, где он выиграл тур швейцарии, или 2017 год, когда был 2-м на Дофине, или 2016 год, когда он на 2-м этапе проколол колесо и потерял полторы минуты, а в итоге именно этих полторы минуты и не хватило, чтобы попасть на подиум. Но 2 года подряд падение и сход на 9 этапе - это совсем уж адское невезение. В этом году новая команда, на Дофине он был совсем плоховат, но вроде потиху вкатывается, главное чтобы не падал опять.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    Konstantin41-Фото
    Ну это понятно. Я это писал к тому, что Пулсу явно не найдется места в Инеосе для того чтобы капитанить. Фрум, Томас, Берналь, Карапас. Куда уж тут...

    А так, да. Даже если Фрум после восстановления наберёт форму всей своей жизни, больше 2-3 лет (при лучшем раскладе) это не продержится. Потом обязательно пойдёт спад, а потом завершение карьеры. Поэтому Инеос уже сейчас подыскивает потенциальную замену Фрумми.

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Ryan Anderson (Rally - UHC Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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