 Саймон Йейтс – победитель 15 этапа Тур де Франс-2019

Дубль Саймона Йейтса на Тур де Франс-2019

Победитель Вуэльты Испании-2018 Саймон Йейтс одержал вторую победу на этапе Тур де Франс-2019. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott сознательно терял время на первой неделе французского Гран-тура, чтобы получить шанс бороться за победы на этапах из отрывов, и с успехом воспользовался этим на второй неделе Тур де Франс-2019, выиграв два этапа за четыре дня.

15-й этап Тур де Франс-2019, финальный день в Пиренеях, начался на большой скорости. Многочисленные атаки продолжались на протяжении первых 45 км после старта, Саймон Йейтс также предпринял пару атак в попытке сформировать отрыв дня. Наконец, на первом из четырёх категорийных подъёмов этапа вперёд уехала группа из 28 гонщиков, к которым позже переложились ещё 8 человек. Пелотон не отпускал отрыв далеко, так как в нём были гонщики, входящие в топ-20 общего зачёта.

На предпоследнем подъёме 1-й категории Мюр де Пегер (Mur de Peguere) британский гонщик атаковал у вершины, добрал ехавшего впереди в одиночном отрыве Симона Гешке (CCC), а на финальном подъёме 1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis) Саймон Йейтс в одиночку атаковал за 8,7 км до финиша. За его спиной начались атаки генеральщиков, но британский гонщик с преимуществом в 33 секунды первым пересёк линию финиша.

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Саймон Йейтс: «Со старта и до финиша не было ни одного спокойного момента. Ребята-генеральщики ехали быстро. Я по личному опыту знаю, с какой высокой скоростью они могут ехать. Поэтому мне хотелось к подножию финальной горы удержать хорошее преимущество. Симон Гешке – великолепный компаньон на спуске. Я так ему благодарен. Но я понимал, что на финальном подъёме мне надо атаковать рано.

Я приехал сюда, прежде всего, чтобы помогать брату, а во-вторых, попытаться выиграть этап. Сейчас у меня два этапа, я очень этим горжусь. Первый из них было трудно выиграть, но эта победа далась ещё тяжелее, потому что рельеф был крайне сложным.

Сейчас я очень устал, но впереди ещё три тяжёлых этапа на финальной неделе, где мы снова будем пытаться выиграть».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Секрет в том, чтобы быстро менять фокус, ставить другие цели, если это необходимо. Мы так делали и раньше, сегодня снова повторили.

Саймон проехал невероятно, он выиграл. Но все ребята сыграли роль в этой победе, так же, как и в двух других победах команды. Сегодня особенный день, у нас три победы на этапах Тур де Франс-2019.

В отрыв дня отобрались гонщики очень высокого уровня, финишировавшие на подиумах Гран-туров. Нас волновало, каким будет разрыв к последнему подъёму. Когда мы увидели, что между Ландой и Саймоном около 1 минуты 15 секунд, у нас появилась уверенность, что Саймон сможет удержаться.

Пино приближался очень быстро, но Саймон проехал финальную гору, чётко всё рассчитав. Он постоянно получал информацию о разрывах, выкладывался так сильно, как только возможно».