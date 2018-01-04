Чемпион мира в разделке Роан Деннис сошёл с Тур де Франс-2019 на 12-м этапе



Чемпион мира в разделке Роан Деннис сошёл с Тур де Франс-2019 во время 12 этапа. Команда Bahrain-Merida не дала никаких объяснений по поводу схода 29-летнего австралийского гонщика. Роан Деннис отобрался в отрыв дня, но за 80 км до финиша перед началом двух категорийных подъёмов этапа покинул гонку. Деннис остановился в зоне питания и к финишу поехал в техничке команды.

Репортёры канала France 2 французского телевидения сообщили, что перед тем, как слезть с велосипеда, Деннис спорил о чём-то со спортивными директорами из технички.

Роан Деннис сошёл перед 13-м этапом с индивидуальной гонкой на время, на котором должен был стартовать как один из фаворитов.

Команда Bahrain-Merida заявила, что не знает о причинах схода австралийского гонщика: «Наш приоритет – благополучие всех наших гонщиков. Поэтому мы немедленно начинаем расследовать, что произошло с Роаном Деннисом».

Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы сами в недоумении. Скажем так, я разочарован тем, что случилось с Роаном сегодня, потому что ожидали, что завтра он приложит максимум усилий на этапе. Он сам решил остановиться в зоне питания. Мы пытались с ним поговорить, остановили техничку, старались найти решение. Он же ответил, что не хочет разговаривать и покинул гонку. Уверен, что это не имеет ничего общего с его физическим состоянием.

Скажем так, он особенный парень. Все чемпионы такие. И когда он хочет что-то сделать, то делает это на сто процентов. Но сложно сделать так, чтобы все были довольны каждый день. Он из тех, кто хочет выкладываться на сто процентов, но не так легко выдавать сто процентов в каждой гонке. Пока рано говорить о последствиях . Сейчас надо прояснить ситуацию и принять решение».

Штангели объяснил журналистам после финиша этапа, что когда техничка команды Bahrain-Merida проезжала зону питания, они увидели, что велосипед Денниса стоит у технички соньёров команды. Штангели не мог развернуть машину и поехать назад к зоне питания, поэтому позвонил соньёру и попросил передать трубку Деннису, на что тот ответил, что не хочет разговаривать в данный момент.

Штангели также отметил, что во время этапа говорил Деннису поберечь силы перед разделкой, так что сход гонщика не связан с его ролью в гонке.