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Состав команды EF Education First на Тур де Франс-2019

Ригоберто Уран – капитан команды EF Education First на Тур де Франс-2019

 

 

  32-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран, который два года назад занял на французском Гран-туре второе место, возглавит команду EF Education First на Тур де Франс-2019.  

 

  Вместе с Ригоберто Ураном на старт 6 июля выйдут: 25-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль, 32-летний австралийский гонщик Саймон Кларк, 32-летний эстонский гонщик Танел Кангерт, 34-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд, 29-летний новозеландский гонщик Том Скалли, 30-летний американский гонщик Тиджей ван Гардерен и 32-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

 

 

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «О наших особенных целях мы объявлять не будем, иначе не будет никакого удовольствия, а это для нас главное».

 

 

  Ригоберто Уран: «В этом году маршрут мне подходит. Как всегда, будет несколько тяжёлых этапов, а также много этапов с финишем на высоте более 2000 м. Болельщиков ожидает красивый и зрелищный маршрут. Разрывы между лидерами сформируются на последней неделе. В этом году Тур хорош для колумбийцев – прирождённых горняков, живущих на высоте».

 

  Майкл Вудс: «В этом сезоне выступал более  стабильно, постоянно атаковал. То же самое хочу делать и на Туре. Хочу быть заметным. Мне хочется, чтобы канадские болельщики, включив телевизор, увидели канадца впереди на лучшей гонке мира. Не собираюсь быть пассажиром. Я стартую, чтобы активно вести гонку, чтобы канадские дети могли, увидев меня, сказать: «Это Майкл Вудс. Хочу вырасти и стать таким же гонщиком, как он». Именно это меня мотивирует».

 

  Тиджей ван Гардерен: «Тур – гонка, которая выходит за границы велоспорта. Без Тур де Франс велоспорт был бы мало кому известен. Тур выводит гонщиков на первые полосы. Каждый знает об этой гонке. Когда я был маленьким, единственной гонкой, которую в США показывали по телевизору, был Тур де Франс. Естественно, что мы все хотим выступать на высочайшем уровне на самой крупной гонке. Думаю, и у меня, и у команды для этого всё есть».

 

  Танел Кангерт: «В этом году я четвёртый год еду дубль Джиро – Тур де Франс. И это никогда не было легко. На Джиро я немного резче, более взрывной. Но Тур требует большей выносливости, поэтому то, что я проехал Джиро, даёт мне преимущество. Когда бы я не ехал связку двух Гран-туров, всегда был больше готов к горным этапам Тура, чем к этапам Джиро. Надеюсь поддержать наших горняков, возможно, самому удастся уехать в большой отрыв во второй части гонки».

 

  Себастьян Лангевельд: «Я – один из ключевых гонщиков для разделки. И буду защищать наших лидеров, когда в гонке возникнет хаос. Всё зависит от того, насколько тяжело будет. Мне бы хотелось хорошо выступить в разделке, но на этом Туре собираюсь всё время быть доместиком».

 

 Альберто Беттиоль: «Для меня старт на Туре в этом году – большой шанс. Это честь – стать частью команды на Тур де Франс, но также и большая ответственность. Тур начинается в Брюсселе, где несколько месяцев назад я выиграл самую знаменитую однодневную классику – Тур Фландрии. Чувствую, будто первые этапы в Бельгии сделаны специально для меня».

 

  Том Скалли: «Наша команда отлично сработалась вместе. Подготовка проходила без стресса, с высоким уровнем мотивации. Мы все довольны тем, как прогрессирует форма, такое отношение создаёт спокойную атмосферу в команде».

 

  Саймон Кларк: «В последние годы команда развивается, но мы не стали кардинально менять состав с тех пор, как Риго занял второе место. Это ядро команды стало сильнее. Уверен, наше выступление будет более стабильным, а команда – более сплочённой, чем когда либо на Туре. Мы все мотивированы представлять цвета EF».

 

Состав команды EF Education First на Тур де Франс-2019:

 

 

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Alberto Bettiol, (Италия)

Simon Clarke, (Австралия)

Tanel Kangert, (Эстония)

Sebastian Langeveld, (Голландия)

Tom Scully, (Новая Зеландия)

Tejay Van Garderen, (США)

Michael Woods, (Канада)

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Теги к статье: EF Education First Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Адриен
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Адриен-Фото

    Если Вальверде выиграет ТДФ... Согласитесь, если в "преклонном" возрасте в ГТ, ПРЕДПОЛОЖИМ,  побеждают Нибали, Контадор или Фрум - никаких вопросов, даже по ниспадающей , которая с возрастом НЕИЗБЕЖНА, они повторяют свои молодые достижения - в этом их уровень. А вот у Вальведе с ГТ , с генеральной классификацией всегда было относительно непросто. Да, взял Вуэльту десять лет (!) назад, выигрывал кучу этапов ГТ, однодневок, недельных гонок, ЧМ... Кто спорит, молодец, боец, уникум ... Но выиграть почти в сорок то, что не смог в расцвет молодых лет - извините. Прошу прощения у его верных болельщиков, если это произойдет, то не он будет супер хорош, а Берналь, Томас, Нибали, Ланда, Кинтана, Фульсанг, Барде, Уран, Пино и Йейтс будут СУПЕРПЛОХИ. По ЧЕСТНОМУ - победа на этапе, если заедет в десятку - очень неплохо, но скорее всего - сойдет... Совсем этого не желаю, но и профиль тяжелый, и конкуренты сильны, раздергают "старика"... На победу или подиум  надо было рискнуть ехать родную Вуэльту...

  • Sezar
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Sezar-Фото

    Вот же человечище!  Масштаб личности, воля к победе... и сравнить с этим, вторым как там его...индейцем..

  • M-07
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    M-07-Фото
    Ну у Крошвайка по сути не было провалов на Джиро-2016, травмы после падения помешали ему выиграть. И очень хотелось бы, чтобы у него был подиум ГТ, на этом Туре буду за него больше всех переживать.
  • glebas
    Тур де Франс-2019: Зеленая май ... (12)
    glebas-Фото
    Как-то Ван Арта совсем забыли, а он могет))
  • close2you
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
    Вуэльту хорнер взял в 42 вроде? Но тот конечно обколотый был жутко... в вальва не стыдно верить...Если возьмет тур, прямо на олимп к Мерксу его ))
  • Astanaforever
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Команда отпадная со знаком минус.В этом году ничего не показывающая..на дне очкового рейтинга uci.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
  • chel
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    chel-Фото

    Тряхни стариной!

  • Walther
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Walther-Фото
    Как бы у Том контракт с Санвебом до 2021-го года...
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    flugegeheimen-Фото
    от Маса жду сюрпризов тоже. Очень интересно посмотреть на него в больших горах. Да и ему надо себя показать перед ориентированными на генерал командами. Жду в пятерке

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Ibai Salas Zorrozua (Burgos - BH)

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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