Состав команды EF Education First на Тур де Франс-2019:

Ригоберто Уран – капитан команды EF Education First на Тур де Франс-2019

32-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран, который два года назад занял на французском Гран-туре второе место, возглавит команду EF Education First на Тур де Франс-2019.

Вместе с Ригоберто Ураном на старт 6 июля выйдут: 25-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль, 32-летний австралийский гонщик Саймон Кларк, 32-летний эстонский гонщик Танел Кангерт, 34-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд, 29-летний новозеландский гонщик Том Скалли, 30-летний американский гонщик Тиджей ван Гардерен и 32-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «О наших особенных целях мы объявлять не будем, иначе не будет никакого удовольствия, а это для нас главное».

Ригоберто Уран: «В этом году маршрут мне подходит. Как всегда, будет несколько тяжёлых этапов, а также много этапов с финишем на высоте более 2000 м. Болельщиков ожидает красивый и зрелищный маршрут. Разрывы между лидерами сформируются на последней неделе. В этом году Тур хорош для колумбийцев – прирождённых горняков, живущих на высоте».

Майкл Вудс: «В этом сезоне выступал более стабильно, постоянно атаковал. То же самое хочу делать и на Туре. Хочу быть заметным. Мне хочется, чтобы канадские болельщики, включив телевизор, увидели канадца впереди на лучшей гонке мира. Не собираюсь быть пассажиром. Я стартую, чтобы активно вести гонку, чтобы канадские дети могли, увидев меня, сказать: «Это Майкл Вудс. Хочу вырасти и стать таким же гонщиком, как он». Именно это меня мотивирует».

Тиджей ван Гардерен: «Тур – гонка, которая выходит за границы велоспорта. Без Тур де Франс велоспорт был бы мало кому известен. Тур выводит гонщиков на первые полосы. Каждый знает об этой гонке. Когда я был маленьким, единственной гонкой, которую в США показывали по телевизору, был Тур де Франс. Естественно, что мы все хотим выступать на высочайшем уровне на самой крупной гонке. Думаю, и у меня, и у команды для этого всё есть».

Танел Кангерт: «В этом году я четвёртый год еду дубль Джиро – Тур де Франс. И это никогда не было легко. На Джиро я немного резче, более взрывной. Но Тур требует большей выносливости, поэтому то, что я проехал Джиро, даёт мне преимущество. Когда бы я не ехал связку двух Гран-туров, всегда был больше готов к горным этапам Тура, чем к этапам Джиро. Надеюсь поддержать наших горняков, возможно, самому удастся уехать в большой отрыв во второй части гонки».

Себастьян Лангевельд: «Я – один из ключевых гонщиков для разделки. И буду защищать наших лидеров, когда в гонке возникнет хаос. Всё зависит от того, насколько тяжело будет. Мне бы хотелось хорошо выступить в разделке, но на этом Туре собираюсь всё время быть доместиком».

Альберто Беттиоль: «Для меня старт на Туре в этом году – большой шанс. Это честь – стать частью команды на Тур де Франс, но также и большая ответственность. Тур начинается в Брюсселе, где несколько месяцев назад я выиграл самую знаменитую однодневную классику – Тур Фландрии. Чувствую, будто первые этапы в Бельгии сделаны специально для меня».

Том Скалли: «Наша команда отлично сработалась вместе. Подготовка проходила без стресса, с высоким уровнем мотивации. Мы все довольны тем, как прогрессирует форма, такое отношение создаёт спокойную атмосферу в команде».

Саймон Кларк: «В последние годы команда развивается, но мы не стали кардинально менять состав с тех пор, как Риго занял второе место. Это ядро команды стало сильнее. Уверен, наше выступление будет более стабильным, а команда – более сплочённой, чем когда либо на Туре. Мы все мотивированы представлять цвета EF».

Состав команды EF Education First на Тур де Франс-2019:

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Alberto Bettiol, (Италия)

Simon Clarke, (Австралия)

Tanel Kangert, (Эстония)

Sebastian Langeveld, (Голландия)

Tom Scully, (Новая Зеландия)

Tejay Van Garderen, (США)

Michael Woods, (Канада)