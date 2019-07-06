Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2019:

Адам Йейтс – капитан команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2019

26-летний британский гонщик Адам Йейтс возглавит команду Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2019. Вместе с ним на старт Большой Петли выйдут: брат-близнец Адама – Саймон Йейтс, 28-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 25-летний австралийский гонщик Джек Хейг, 27-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн, 34-летний южноафриканский гонщик Дэрил Импи, 29-летний датский гонщик Крс Юл-Йенсен и 29-летний итальянский гонщик Маттео Трентин.

Адам Йейтс поедет Тур де Франс в четвёртый раз в карьере, его лучшим результатом в общем зачёте было 4-е место в 2016 году. В прошлом году Адам Йейтс финишировал 29-м, и команда Mitchelton-SCOTT уехала с Тур де Франс без успехов в общем зачёте и без побед на этапах.

Адам Йейтс: «После Критериума Дофине (прим. – откуда Адам Йейтс сошёл во время 8 этапа) я сумел довольно быстро восстановиться и вернуться к полноценным тренировкам. Чувствую себя хорошо, так что надеюсь, что это был просто небольшая неудача.

В этом году Тур будет трудным, особенно в конце. Перед Дофине я провёл разведку этапов 18, 19 и 20, и когда три таких этапа идут подряд, уверен, это спровоцирует атаки. Но будут и очень коварные этапы, как, например, 6-й до Планш-де-Бель-Фий. Этот подъём я довольно хорошо знаю с тех пор, как жил во Франции и выступал за CC Etupes. В общем, это очень тяжёлый маршрут.

Несколько лет назад я финишировал 4-м, недалеко от подиума. Не хочу выделять, чего именно хочу достичь, знаю только, что мне хотелось бы выступить лучше, чем раньше. С тем, какая у меня сейчас форма и стабильностью выступлений в сезоне, не вижу причин, почему бы и нет.

У нас суперсильный состав на совершенно разные рельефы. Импи и Трентин смогут воспользоваться шансом на холмистых спринтерских этапах. Потом со мной будут такие большие ребята, как Дабридж, Хепберн и Крис, которые уберегут меня от неприятностей, закроют от ветра на нервных равнинных этапах. Когда мы поедем в горы, Джек и Саймон смогут задавать скорость в случае необходимости. Думаю, у нас отлично сбалансированная команда, которая позволит нам бороться за победу».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Наша первая цель – сделать всё возможное, чтобы Адам Йейтс поднялся на подиум в Париже. Вторая цель – победа на этапе.

У нас отличный состав, который поможет достичь этих целей. Чтобы получить результат в генеральной классификации, нужна команда, на силу которой генеральщик может положиться. Если мы сможем помогать Адаму как помогали Саймону на Джиро, это лишь увеличит шансы Адама на высокий результат.

На горном фронте у нас есть супердоместик Саймон Йейтс. Его первейшая задача – быть рядом с братом Адамом, чтобы помогать ему так же, как Адам поддерживал его на Вуэльте Испании в прошлом году.

Такую же роль будет выполнять Джек Хейг, чей талант горняка становится всё более ценным в критические моменты гонок. Вместе с нашей командой он проехал несколько Гран-туров, но впервые поедет Тур де Франс. Для него это большой шанс, чтобы получить опыт выступления на величайшей гонке.

Дэрил Импи будет нашим дорожным капитаном. Он самый возрастной и опытный гонщик команды, знает не понаслышке и Тур де Франс, и то, как действует наша команда. Я очень верю в него, его способность принимать решения. Помимо того, что он отличный товарищ по команде. он также вносил вклад во многие успехи команды на протяжении нескольких лет. Он гонщик, который может использовать шанс для победы на этапе.

Маттео присоединился к команде, чтобы иметь возможность бороться за победы на этапах Гран-туров. Он очень универсальный гонщик, может хорошо ехать горы, разделку, бороться в спринтах. И он обязательно получит свой шанс во время Тур де Франс.

Трио Криса, Люка Дабриджа и Хеппи – наш мотор. Они с успехом участвовали в разных Гран-турах. Возможно, у них не самая эффектная роль, но для нашей команды они очень ценные гонщики. Они внесли вклад во многие из наших крупнейших побед. На их плечи ложится огромный объём работы, особенно на равнинных дорогах Франции».

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2019:

Luke Durbridge, (Австралия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Matteo Trentin, (Италия)

Adam Yates, (Великобритания)

Simon Yates, (Великобритания)

Michael Hepburn, (Австралия)

Jack Haig, (Австралия)

Daryl Impey, (ЮАР)