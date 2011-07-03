Наиро Кинтана, Микель Ланда и Алехандро Вальверде – капитаны команды Movistar на Тур де Франс-2019

Второй год подряд команда Movistar отправляется на Тур де Франс с тремя лидерами – 29-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана, 29-летний испанский гонщик Микель Ланда и 39-летний испанский гонщик, действующий чемпион мира и чемпион Испании Алехандро Вальверде возглавят команду.

Вместе с ними на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 25-летний испанский гонщик Марк Солер, 35-летний испанский гонщик Иманол Эрвити, 26-летний испанский гонщик Карлос Верона, 30-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра, 32-летний костариканский гонщик Андрей Амадор.

Два гонщика – Микель Ланда и Андрей Амадор, стартуют на втором подряд после Джиро д’Италия Гран-туре. В прошлом году Ланда стал лучшим гонщиком Movistar в генеральной классификации Тур де Франс, где занял 7-й место. В этом году на итальянском Гран-туре Микель Ланда стал 4-м, а его товарищ по команде Ричард Карапас одержал победу на Джиро д’Италия-2019.

В пресс-релизе команды Movistar обозначила иерархию капитанов: имя Наиро Кинтаны было названо первым, затем идут имена Микеля Ланды и Алехандро Вальверде.

После Джиро д’Италия-2019 Микель Ланда не принимал участие в гонках. Наиро Кинтана готовился к Туру через Критериум Дофине-2019, где занял 9-е место в общем зачёте. Алехандро Вальверде после завершения весенней части сезона, вернулся в гонки на французской гонке La Route d'Occitanie, где выиграл этап и одержал победу в генеральной классификации, а также 30 июня стал чемпионом Испании в групповой гонке.

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2019:

Nairo Quintana, (Колумбия);

Mikel Landa, (Испания);

Alejandro Valverde, (Испания);

Nelson Oliveira, (Португалия);

Andrey Amador, (Коста Рика);

Carlos Verona, (Испания);

Imanol Erviti, (Испания);

Marc Soler, (Испания)