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Состав команды Movistar на Тур де Франс-2019

Наиро Кинтана, Микель Ланда и Алехандро Вальверде – капитаны команды Movistar на Тур де Франс-2019

 

 

  Второй год подряд команда Movistar отправляется на Тур де Франс с тремя лидерами – 29-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана, 29-летний испанский гонщик Микель Ланда и 39-летний испанский гонщик, действующий чемпион мира и чемпион Испании Алехандро Вальверде возглавят команду.

Вместе с ними на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 25-летний испанский гонщик Марк Солер, 35-летний испанский гонщик Иманол Эрвити, 26-летний испанский гонщик Карлос Верона, 30-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра, 32-летний костариканский гонщик Андрей Амадор.

 

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2019

 

 

  Два гонщика – Микель Ланда и Андрей Амадор, стартуют на втором подряд после Джиро д’Италия Гран-туре. В прошлом году Ланда стал лучшим гонщиком Movistar в генеральной классификации Тур де Франс, где занял 7-й место. В этом году на итальянском Гран-туре Микель Ланда стал 4-м, а его товарищ по команде Ричард Карапас одержал победу на Джиро д’Италия-2019.

 

  В пресс-релизе команды Movistar обозначила иерархию капитанов: имя Наиро Кинтаны было названо первым, затем идут имена Микеля Ланды и Алехандро Вальверде.

 

После Джиро д’Италия-2019 Микель Ланда не принимал участие в гонках. Наиро Кинтана готовился к Туру через Критериум Дофине-2019, где занял 9-е место в общем зачёте. Алехандро Вальверде после завершения весенней части сезона, вернулся в гонки на французской гонке La Route d'Occitanie, где выиграл этап и одержал победу в генеральной классификации, а также 30 июня стал чемпионом Испании в групповой гонке.

 

 

Состав команды Movistar на Тур де Франс-2019:

 

Nairo Quintana, (Колумбия);

Mikel Landa, (Испания);

Alejandro Valverde, (Испания);

Nelson Oliveira, (Португалия);

Andrey Amador, (Коста Рика);

Carlos Verona, (Испания);

Imanol Erviti, (Испания);

Marc Soler, (Испания)

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Теги к статье: Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур Наиро Кинтана Микель Ланда Алехандро Вальверде

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  1. Mike790

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 23.04.2017

    Главные претенденты на командный зачет. А подиум генерала скорее всего мимо

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 3.07.2011

    Ланда по характеру супердоместик. Он сам себе не дает выигрывать. Дело не в команде.

  4. Имя: Kirill

    Makus

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 12.07.2016

    Чемпион Мира, Чемпион Испании и Чемпион Тур де Франс!!!! Алехандро лучший!!!))

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: Astanaforever
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
    Как думаете, почему Кинтана так и не сделал ничего за последние годы, почему колесничанье, выжидает без выстрела, психика или что? Ведь такой шанс ему и команда и свобода

    Очень болею за Ланду, надеюсь, получится этап или больше)) удачи!

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Mima
    47-летний Давиде Ребеллин пере ... (1)
    Mima-Фото
    Браво! Удачи и здоровья!
  • Makus
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Makus-Фото
    Тур бомба! Вальверде чемпион!)
  • Mima
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
    Как думаете, почему Кинтана так и не сделал ничего за последние годы, почему колесничанье, выжидает без выстрела, психика или что? Ведь такой шанс ему и команда и свобода

    Очень болею за Ланду, надеюсь, получится этап или больше)) удачи!
  • Makus
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Makus-Фото
    Чемпион Мира, Чемпион Испании и Чемпион Тур де Франс!!!! Алехандро лучший!!!))
  • levonardo
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    levonardo-Фото
    В Катюшу, им спринтер нужен))))
  • Sezar
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Sezar-Фото

    Ланда по характеру супердоместик. Он сам себе не дает выигрывать. Дело не в команде.

  • Astanaforever
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да, видимо Буани уйдет с команды..попал в немилость менеджерам. Куда интересно?
  • Astanaforever
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
  • Mike790
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mike790-Фото

    Главные претенденты на командный зачет. А подиум генерала скорее всего мимо

  • Sezar
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Sezar-Фото

    Отличный маршрут, жаль состав ему не соответствует. Интересно как на всех повлияет жара?

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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