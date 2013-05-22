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Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2019

Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2019

 

 

  Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2019. На старт 6 июля выйдут: 29-летний российский гонщик Ильнур Закарин, 30-летний британский гонщик Алекс Даусетт, 29-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссере, 30-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 25-летний немецкий гонщик Нильс Политт, 25-летний датский гонщик Мадс Вюрц Шмидт, 25-летний немецкий гонщик Рик Цабель.

 

 

  29-летний российский гонщик Ильнур Закарин стартует на французском Гран-туре третий раз в карьере, его лучшим результатом в генеральной классификации является 9-е место, которое он занял на Тур де Франс-2018. В этом году Тур де Франс будет для Ильнура Закарина вторым подряд Гран-туром, он финишировал 10-м на Джиро д’Италия-2019.   

 

 

Жозе Гонсальвеш и Мадс Вюрц Шмидт впервые в карьере поедут Тур де Франс.

 

 

Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2019:

 

Ilnur Zakarin, (Россия)

Jens Debusschere, (Бельгия)

Alex Dowsett, (Великобритания)

Jose Goncalves, (Португалия)

Marco Haller, (Австрия)

Nils Politt, (Германия)

Mads Würtz Schmidt, (Дания)

Rick Zabel, (Германия)

 

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Ильнур Закарин Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Денис

    Den0595

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 3.05.2018

    Хммм, это вот про этот более горный состав говорил Конышев??? 

    Бедный Ильнур, зачем его тащат на тур, столько молодых есть, которые могли бы опыта набраться. 

    Состав под Киттеля, интресно кто-то понимает из руководства, что Марселя уже как бы давно нет.

    Очередной цирк от руководства альпецина

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 23.05.2017

    Горный состав весь нападлся, к огромному сожалению. Молодые могут получить шанс на Вуэльте.

  3. neso...

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 27.09.2013

    Почему бы и нет.Время проходит и выиграть грантур уже маловероятно.А красивый горный этап-а то и два.....

    Я за

     

  4. Имя: Михаил

    Mikael

    Сегодня, 22:37 | Регистрация: 27.05.2017

    Уже в принципе обсудили в теме составов на тур. Хочется в любом случае больше активности. А то на Джиро вроде ехали за этапами, а на деле уехали в отрыв 3 раза. А может Ильнур и выстрелит. Хз. Команды никогда не было. За своими сидеть или за чужими. За чужими привычней.

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 22:47 | Регистрация: 23.05.2017

      Джио изначально ехали на генерал.

  5. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 23:34 | Регистрация: 22.05.2013

    Это просто сильнейшие гонщики которые могут как-то где-топ обороться. Горного состава у Катюши нет, единственный испанец которого купили сломался. 

    Политт подходит в отличной форме, возможно ему удастся забрать этап в этом году. Ну и командная гонка на бумаге должна быть хорошей. 

    Про Ильнура загадывать не хочу, ну генерал думаю ему не особо светит, нужен хороший день и этап, тогда тур будет отличный да и сезон в целом. 

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    velodoctor-Фото

    Это просто сильнейшие гонщики которые могут как-то где-топ обороться. Горного состава у Катюши нет, единственный испанец которого купили сломался. 

    Политт подходит в отличной форме, возможно ему удастся забрать этап в этом году. Ну и командная гонка на бумаге должна быть хорошей. 

    Про Ильнура загадывать не хочу, ну генерал думаю ему не особо светит, нужен хороший день и этап, тогда тур будет отличный да и сезон в целом. 

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото
    Джио изначально ехали на генерал.
  • Mikael
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Mikael-Фото

    Уже в принципе обсудили в теме составов на тур. Хочется в любом случае больше активности. А то на Джиро вроде ехали за этапами, а на деле уехали в отрыв 3 раза. А может Ильнур и выстрелит. Хз. Команды никогда не было. За своими сидеть или за чужими. За чужими привычней.

  • neso...
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    neso...-Фото

    Почему бы и нет.Время проходит и выиграть грантур уже маловероятно.А красивый горный этап-а то и два.....

    Я за

     

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото

    Горный состав весь нападлся, к огромному сожалению. Молодые могут получить шанс на Вуэльте.

  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Может, но зачем. Пусть борется заэтапы, за горох, ездит в отрывы, благо гор под Ильнура в этом году много. Были бы здоровы Наварро и Босвелл, можно было бы бороться за генерал
  • Den0595
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Den0595-Фото

    Хммм, это вот про этот более горный состав говорил Конышев??? 

    Бедный Ильнур, зачем его тащат на тур, столько молодых есть, которые могли бы опыта набраться. 

    Состав под Киттеля, интресно кто-то понимает из руководства, что Марселя уже как бы давно нет.

    Очередной цирк от руководства альпецина

  • Mikael
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    Mikael-Фото
    Задачи нет понятно. Сложно ставить задачи не давая поддержки, но по факту и на десятку не потянет?
  • Александра
    Состав команды Ineos на Тур де ... (4)
    Александра-Фото
    Бедный, бедный Герант...
  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Команда едет исключительно за этапами, задачи на генерал у Ильнура нет.

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