Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2019:

Это просто сильнейшие гонщики которые могут как-то где-топ обороться. Горного состава у Катюши нет, единственный испанец которого купили сломался.

Политт подходит в отличной форме, возможно ему удастся забрать этап в этом году. Ну и командная гонка на бумаге должна быть хорошей.

Про Ильнура загадывать не хочу, ну генерал думаю ему не особо светит, нужен хороший день и этап, тогда тур будет отличный да и сезон в целом.