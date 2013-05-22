- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 20:46
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2019
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2019. На старт 6 июля выйдут: 29-летний российский гонщик Ильнур Закарин, 30-летний британский гонщик Алекс Даусетт, 29-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссере, 30-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 28-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 25-летний немецкий гонщик Нильс Политт, 25-летний датский гонщик Мадс Вюрц Шмидт, 25-летний немецкий гонщик Рик Цабель.
29-летний российский гонщик Ильнур Закарин стартует на французском Гран-туре третий раз в карьере, его лучшим результатом в генеральной классификации является 9-е место, которое он занял на Тур де Франс-2018. В этом году Тур де Франс будет для Ильнура Закарина вторым подряд Гран-туром, он финишировал 10-м на Джиро д’Италия-2019.
Жозе Гонсальвеш и Мадс Вюрц Шмидт впервые в карьере поедут Тур де Франс.
Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2019:
Ilnur Zakarin, (Россия)
Jens Debusschere, (Бельгия)
Alex Dowsett, (Великобритания)
Jose Goncalves, (Португалия)
Marco Haller, (Австрия)
Nils Politt, (Германия)
Mads Würtz Schmidt, (Дания)
Rick Zabel, (Германия)
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