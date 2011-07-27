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Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе

Якоб Фульсанг и Луис-Леон Санчес сошли с Тур де Франс-2019

 

 

 Капитан команды Astana Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе. 34-летний датский гонщик упал за 28 км до финиша, он поднялся, но не смог продолжить гонку. Якоба Фульсанга увезла с гонки скорая помощь.  Капитан команды Astana шёл на 9-м месте в генеральной классификации. Это всего второй сход Якоба Фульсанга за 13 стартов в Гран-турах.

 

 

 

 

 

 

 

Как сообщает команда Astana, у Якоба Фульсанга нет переломов, но он получил сильный ушиб руки и коленей.

 

  Якоб Фульсанг: «Я очень разочарован покидать Тур вот так, но боль слишком сильная, чтобы продолжать. Кто-то, ехавший впереди меня, упал,  и не было возможности его объехать. Я перелетел через руль. Рука сразу распухла, я едва мог стоять на ногах. Сразу понял, что мой Тур здесь закончился.

 

  Я был очень решительно настроен на финальную неделю, был готов к борьбе за более высокую позицию в общем зачёте. Очень расстроен, что вот так вынужден пропустить эту битву.

 

  Сейчас сфокусируюсь на восстановлении, как физическом, так и психологическом, потому что после моей победы на Льеж и Критериуме Дофине Тур де Франс был большой целью».

 

  Луис-Леон Санчес также не выйдет на старт 17 этапа Тур де Франс-2019 из-за проблем со спиной: «Обследование показало, что моей спине поможет только отдых.  Я нацеливался помогать Якобу в течение ещё двух дней гонки, но так как он сегодня упал и сошёл, мне нет смысла продолжать. Мне жаль вот так заканчивать гонку».

 

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Ничего...даже и лучше...поедет Вуэльту с Лопесом.

    1. Имя: Константин

      Konstantin41

      Вчера, 21:50 | Регистрация: 4.07.2017

      В смысле "лучше"? Гонщик упал и это лучше, чем если бы он не упал? Вы совсем не думаете, что пишите? Или цель ваших комментариев - это создать видимость, что в Астане всё прекрасно, даже когда это очевидно не так. И с финансами есть проблемы, и с результатами на гт. Сегодняшняя Астана - это совсем не та Астана, что была ещё несколько сезонов назад.

  2. Имя: ЕРА

    Ерлан

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 8.07.2015

    Здоровья Фульсу. жаль что так получилось сколько труда было вложено

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Переломов нет, только ушибы коленей и локтей. Так, что будет готовится к Вуэльте, усилит состав Астаны за победу в генерале вместе с Лопесом. Время реабилитации есть. Здоровья ему. Будут еще и победы в этом сезоне.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 20:49 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Переломов нет, только ушибы коленей и локтей. Так, что будет готовится к Вуэльте, усилит состав Астаны за победу в генерале вместе с Лопесом. Время реабилитации есть. Здоровья ему. Будут еще и победы в этом сезоне.
    Девушка ,вашу бы энергию да в нужное русло Словоблудие да и только

  5. Имя: Олег

    RexDroid

    Вчера, 21:35 | Регистрация: 8.09.2016

    Цитата: Astanaforever
    Переломов нет, только ушибы коленей и локтей. Так, что будет готовится к Вуэльте, усилит состав Астаны за победу в генерале вместе с Лопесом. Время реабилитации есть. Здоровья ему. Будут еще и победы в этом сезоне.
    лозунги и пустай бравада по итогу который тур. алгануть забыл.

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: rude_rider
    Цитата: Astanaforever
    Переломов нет, только ушибы коленей и локтей. Так, что будет готовится к Вуэльте, усилит состав Астаны за победу в генерале вместе с Лопесом. Время реабилитации есть. Здоровья ему. Будут еще и победы в этом сезоне.
    Девушка ,вашу бы энергию да в нужное руслоСловоблудие да и только
    Цитата: RexDroid
    Цитата: Astanaforever
    Переломов нет, только ушибы коленей и локтей. Так, что будет готовится к Вуэльте, усилит состав Астаны за победу в генерале вместе с Лопесом. Время реабилитации есть. Здоровья ему. Будут еще и победы в этом сезоне.
    лозунги и пустай бравада по итогу который тур. алгануть забыл.
    Два редискаа, эта сила.

  7. Имя: Олег

    RexDroid

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 8.09.2016

    Цитата: Astanaforever
    Два редискаа, эта сила.
    опять скатился до оскорблений?

  8. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 14.12.2015

    Кстати, Алик прав. Винокуров у себя в Инстаграмме написал, об участии Якоба на Вуэльте. Правда не указал в качестве кого.

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Konstantin41
    В смысле "лучше"? Гонщик упал и это лучше, чем если бы он не упал? Вы совсем не думаете, что пишите? Или цель ваших комментариев - это создать видимость, что в Астане всё прекрасно, даже когда это очевидно не так. И с финансами есть проблемы, и с результатами на гт. Сегодняшняя Астана - это совсем не та Астана, что была ещё несколько сезонов назад.
    30 побед и это еще не окончательно..сезон весь впереди.. Фульс 2 в рейтинге. И че? Не та Астана? Прекрасный сезон..отличные результаты. Дай бог еще Вуэльту возьмет в этом году.

    1. Имя: Константин

      Konstantin41

      Вчера, 23:41 | Регистрация: 4.07.2017

      Вы явно не умеете читать. Я же написал : результаты на ГТ. Раньше Астана реально боролась за победу на гт, сейчас уже такого нет, или вы реально верите, что Фульсанг или Лопес могут выиграть гт? В принципе, при удачном раскладе Лопес может заползти на подиум , но это максимум. А победа на гт, это не для сегодняшней Астаны. Нет сейчас в команде ни Нибали, ни Контадора, ни даже Ару. Поэтому я и писал, что не та Астана. Снимите розовые очки и увидите это. А то всё у вас прекрасно)))

  10. Имя: sergio

    opaque

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 4.07.2017

    в футболе есть такой клуб Спартак (Москва). Он ставит задачу попасть в Лигу Европы, но попав туда, сливает её, так как "турнир не стоит того чтобы напрягаться, не нашего высокого уровня, да и мешает в чемпионате занять место дающее право на Лигу Европы в следующем году")))
    я в велоспорте может не понимаю, но почему Астана (очень, очень сильная команда (правда вторая по финансированию??) не ставит целей на Туре, уповая на Вуэльту? Ведь это Тур де Франс, Билли! Где как не здесь? Просто интересно.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Вчера, 23:23 | Регистрация: 14.12.2015

      Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
      И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
      Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!

  11. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Zhanzhak
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
    На этих страницах есть один юзер Адриен. Вот он все по делу написал вокруг темы и слова "Астана" и поведения некоторых ботов при упоминания этого раздражительного для их глаз и ушей магического слова. Ни прибавить, ни убавить...прям.в точку.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Не ждите чуда! Герайнт! Не в этот раз! Слишком часто! Как говорят бритиши “too much”...

    Если ошибусь - респектище ГТ!
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
    На этих страницах есть один юзер Адриен. Вот он все по делу написал вокруг темы и слова "Астана" и поведения некоторых ботов при упоминания этого раздражительного для их глаз и ушей магического слова. Ни прибавить, ни убавить...прям.в точку.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    Ну, Алафилип не пример (пока!) он сам от себя этого не ожидал. В Ваших словах может и есть зерно истины, но у меня несколько иное видение.
    Да и Мартинелли пока не ошибался с выбором ребят, вот где глаз-алмаз, так что им виднее, что и как.
    Наши мнения, так и останутся нашими.

    Я наверное слишком эмоционально отношусь к велоспорту, у меня эмоции берут верх над разумом. И этим все сказано. Когда ушёл Нибали меня год кошки грызли :() Вот так же мне будет жаль если уйдёт Якоб или Лулу Санчес (!!! Если вдруг уйдёт). Так что очень надеюсь на передподписание Фульсанга.
  • Konstantin41
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Konstantin41-Фото
    Вы явно не умеете читать. Я же написал : результаты на ГТ. Раньше Астана реально боролась за победу на гт, сейчас уже такого нет, или вы реально верите, что Фульсанг или Лопес могут выиграть гт? В принципе, при удачном раскладе Лопес может заползти на подиум , но это максимум. А победа на гт, это не для сегодняшней Астаны. Нет сейчас в команде ни Нибали, ни Контадора, ни даже Ару. Поэтому я и писал, что не та Астана. Снимите розовые очки и увидите это. А то всё у вас прекрасно)))
  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Адриен-Фото
    Профессиональная спортивная команда - это не благотворительная организация. Будь в Астане бюджет, как в Инеос, я бы был на все 100 с вами согласен. А когда стоит выбор - или подающий надежды генеральщик или ПОЖИЛОЙ Фульсанг с ТУМАННЫМИ перспективами - ЧТО ВЫБРАТЬ ? Вернее - КОГО ? Вот вам по весне после успехов Астаны было тепло и радостно . Очень хорошо. Но все же мы рассматриваем все эти успехи как ПРОЛОГ перед ГТ ! Пролог удался, согласен . А как с ОСНОВОЙ ?! А вот НИКАК ! Посмотрите на Quick Step. Вот где и пролог, и завязка с развязкой, и эпилог ПРЕДСКАЗУЕМО будет великолепный. Что творит Алафилипп - вот КЛАССИК ! Может быть, вот такому надо отдельный бюджет выбивать, на подобных деньги тратить ? А держаться за Фульсанга - это расписываться , извините,во ВТОРОСОРТНОСТИ, или, если по мягче - во ВТОРОСТЕПЕННОСТИ.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    .... в моей болельщицкой жизни. ;))) спасибо!
  • Михаил Морозов
    Жулиан Алафилипп: «Моя желтая ... (5)
    Михаил Морозов-Фото

    Сегодня Мас приехал в ариергарде, отдал еще 8 минут с лишним.
    Кажется пару дней назад Квики решили-таки бороться за высокое место Жужу в ГК, а то и за защиту майки. Мас очевидно набирает время, чтобы уезжать в отрыв и помогать Жужу в высоких горах. Завтра еще минут 10-15 хапнет и его начнут отпускать.

  • Arciv
    Стевен Крёйсвейк удержался в т ... (5)
    Arciv-Фото
    [quote=el kun]Рабобанк возвращается ??Рад за человека в которого на аватарке форма рабобанкаСори не помню ник[/ Если я,то спасибо)) болею за него,хоть бы подиум зацепил. Близок как никогда
  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Shega-Фото
    Если Вам не сложно, давайте не передергивать во имя саркастического блеска. Фрумми ... прекращение Тура... как-то не совсем к месту, исходя из начального текста.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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