- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 18:11
Якоб Фульсанг и Луис-Леон Санчес сошли с Тур де Франс-2019
Капитан команды Astana Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе. 34-летний датский гонщик упал за 28 км до финиша, он поднялся, но не смог продолжить гонку. Якоба Фульсанга увезла с гонки скорая помощь. Капитан команды Astana шёл на 9-м месте в генеральной классификации. Это всего второй сход Якоба Фульсанга за 13 стартов в Гран-турах.
💥 Crash! Several riders have taken a tumble, and particularly @jakob_fuglsang! The Danish rider is forced to abandon.— Tour de France™ (@LeTour) 23 июля 2019 г.
💥 Chute ! Plusieurs coureurs sont tombés à terre, notamment Jakob Fuglsang ! Le Danois est contraint à l'abandon.#TDF2019 pic.twitter.com/6YHn1HgkJv
Как сообщает команда Astana, у Якоба Фульсанга нет переломов, но он получил сильный ушиб руки и коленей.
Якоб Фульсанг: «Я очень разочарован покидать Тур вот так, но боль слишком сильная, чтобы продолжать. Кто-то, ехавший впереди меня, упал, и не было возможности его объехать. Я перелетел через руль. Рука сразу распухла, я едва мог стоять на ногах. Сразу понял, что мой Тур здесь закончился.
Я был очень решительно настроен на финальную неделю, был готов к борьбе за более высокую позицию в общем зачёте. Очень расстроен, что вот так вынужден пропустить эту битву.
Сейчас сфокусируюсь на восстановлении, как физическом, так и психологическом, потому что после моей победы на Льеж и Критериуме Дофине Тур де Франс был большой целью».
Луис-Леон Санчес также не выйдет на старт 17 этапа Тур де Франс-2019 из-за проблем со спиной: «Обследование показало, что моей спине поможет только отдых. Я нацеливался помогать Якобу в течение ещё двух дней гонки, но так как он сегодня упал и сошёл, мне нет смысла продолжать. Мне жаль вот так заканчивать гонку».
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