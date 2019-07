Капитан команды Astana Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе. 34-летний датский гонщик упал за 28 км до финиша, он поднялся, но не смог продолжить гонку. Якоба Фульсанга увезла с гонки скорая помощь. Капитан команды Astana шёл на 9-м месте в генеральной классификации. Это всего второй сход Якоба Фульсанга за 13 стартов в Гран-турах.

💥 Crash! Several riders have taken a tumble, and particularly @jakob_fuglsang! The Danish rider is forced to abandon.



💥 Chute ! Plusieurs coureurs sont tombés à terre, notamment Jakob Fuglsang ! Le Danois est contraint à l'abandon.#TDF2019 pic.twitter.com/6YHn1HgkJv