Ваут ван Арт сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 13-м этапе

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 17:48
Ваут ван Арт упал во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019
Чемпион Бельгии в разделке Ваут ван Арт упал во время индивидуальной гонки на время на 13-м этапе Тур де Франс-2019. 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma не доехал до финиша 27,2 км дистанции всего 1,1 км, упав при прохождении правого поворота. До падения на трёх отсечках Ваут ван Арт показывал второе лучшее время, проигрывая лишь Томасу Де Гендту (Lotto Souddal).
Как сообщает команда Jumbo-Visma, Ваут ван Арт был в сознании, у него повреждение мягких тканей верхней части правой ноги – большая рана.
По мере поступления информации данные о состоянии гонщика будут обновлены.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (709)