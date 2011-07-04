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Ваут ван Арт сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 13-м этапе

Ваут ван Арт упал во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019

 

  Чемпион Бельгии в разделке Ваут ван Арт упал во время индивидуальной гонки на время на 13-м этапе Тур де Франс-2019. 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma не доехал до финиша 27,2 км дистанции  всего 1,1 км, упав при прохождении правого поворота. До падения на трёх отсечках Ваут ван Арт показывал второе лучшее время, проигрывая лишь Томасу Де Гендту (Lotto Souddal).

 

 

 

 

 

 

  Как сообщает команда Jumbo-Visma, Ваут ван Арт был в сознании, у него повреждение мягких тканей верхней части правой ноги – большая рана.

 

 

По мере поступления информации данные о состоянии гонщика будут обновлены.

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. paziz

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 10.02.2018

    Очень жаль, достойно ехал

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 4.07.2011

    Ох, Слава богу, выздоровления

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Завтра все будут присматриваться друг к другу и навряд ли пойдут в атаку. А вот в воскресения, перед днём отдыха, там будет бой.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.
    Хотеть мало , нужно ещё мочь , а Томасу набирать преимущество просто необходимо на этом этапе , дальше будет сложнее , весь вопрос потянет ли .

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    Николай Н.-Фото

    Это была красивая победа. Главное ни кто не верил, что Алафилиппо удержит майку, а в итоге он ещё и выиграл этап. И этим он уже может быть доволен, что Тур для него будет успешным.

  • Oha
    Мнения велокоманд в отношении ... (1)
    Oha-Фото
    Сначала худеют до дистрофии, а потом не знают где взять энергию. Химия- жизнь. Химия - победа. Лишь бы не: химия - убитое здоровье.
  • Oha
    Кетоновая диета гонщиков Jumbo ... (7)
    Oha-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Очередной новомодный вброс дабы заработать на лохах.

    И еще:
    Вспоминается старый лозунг "что ты сделал для Победы"?!
    Сегодня актуально другое "что ты сделал для Бабла?!"
    Это даже не смешно, это какое-то другое чувство )
    Актуален лишь один вопрос: "Что ты съел для победы?!" или проще: "А Коленька у нас покушенькал сегодня?" ))
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото

    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.

  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото
    Покрайней мере они должны пробовать, а то получится как с Карапасом.
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    tim147-Фото

    Еще вчера в своем посте относительно перспектив Алафилиппа  писал "Было бы нелогично, но зато здорово".. Поэтому сегодня я  полном восторге, видя нелогичную победу страсти над скучными бухгалтерскими расчетами.  В конце концов, ну нельзя же ехать, постоянно просчитывая в голове: "Так, завтра разделка, поэтому сегодня экономимся. Или, сегодня большая гора, но так как завтра гора еще выше, поэтому едем малой кровью и оставляем что-то на завтра. И т.д., и т.п." Мне конечно неизвестно, что осталось в аккумуляторах у Алафилиппа после сегодняшнего геройства, но ясно одно - Инеос вкупе с другими соискателями следует временно отложить в сторону компьютеры и калькуляторы и внести в свою езду больше страсти и риска. Засим, больше всего завтра надеюсь на Пино и Ланду, а  может Берналя!

  • paziz
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    paziz-Фото
    Мой прогноз оказался верным, желтая майка придала сил Алафилипу и он выиграл эту разделку сохранив майку лидера, весь мир велеспорта сегодня снимает перед этим гонщиком шляпу!
  • motte
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (2)
    motte-Фото

    Ох, Слава богу, выздоровления

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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