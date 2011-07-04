Ваут ван Арт сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 13-м этапе

Цитата: kwwk

Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.



Хотеть мало , нужно ещё мочь , а Томасу набирать преимущество просто необходимо на этом этапе , дальше будет сложнее , весь вопрос потянет ли .