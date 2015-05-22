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Жулиан Алафилипп – самый агрессивный гонщик Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп получил красный номер самого агрессивного гонщика Тур де Франс-2019

 

 

  В год 100-летия жёлтой майки лидера на Тур де Франс-2019 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп вписал своё имя в историю, удерживая жёлтую майку 14 этапов. Также  он выиграл два этапа и по итогам гонки получил красный номер самого агрессивного гонщика.  Благодаря успешному выступлению на Тур де Франс-2019 Жулиан Алафилипп укрепил свое лидерство в индивидуальном зачете Мирового рейтинга UCI.

 

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Три потрясающих недели Жулиан Алафилипп творил свою собственную легенду, которая повлияет на следующие поколения. Он зажёг надежды страны, поддерживал надежды, постоянно превосходя ожидания. Новый герой французской публики, Жулиан зажигал гонку, был одним из главных действующих лиц этого выпуска Тур де Франс. Благодаря атакам, победам на этапах, и тому, с какой гордостью и страстью он защищал жёлтую майку, а также яркой личности он приобрёл легионы болельщиков».

 

Жулиан Алафилипп – самый агрессивный гонщик Тур де Франс-2019

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images

 

   Жулиан Алафилипп: «Эта гонка подарила уникальный, удивительный опыт. Я мечтал надеть жёлтую майку лидера, но носить ещё 14 дней – это просто невероятно. Команда провела огромную работу, защищая меня. Со своей стороны я боролся за то, чтобы майка оставалась у меня как можно дольше.

 

  Поддержка зрителей была потрясающей. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере  передать, что я чувствовал, когда они выкрикивали моё имя, подбадривали и поддерживали меня. Хочу поблагодарить их за это! Никогда не мог представить, что однажды финиширую пятым в общем зачёте, что получу бонус в виде красного номера, который венчает этот незабываемый Тур де Франс».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы – одна из лучших команд Тур де Франс, все, и гонщики, и персонал, заслужили поздравления за их работу, страсть и менталитет победителей. Мы были заметны каждый день гонки, все наши ребята – Жулиан, Элиа, Макс, Каспер, Михаэль, Дрис, Энрик, Ив – все они сыграли важную роль в этом достижении, которое не забудется. Они были настоящей командой, и это самый ценный результат гонки».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 05:20 | Регистрация: 22.05.2015

    Да, впечатлил.

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Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • cmap_nep
    Хет-трик Калеба Юэна на Тур де ... (8)
    cmap_nep-Фото
    Юэн - TSI. На последних пяти метрах всех обогнал на три.
  • Shalam s Urala
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: uran
    Как предлагаете эндогенный эпо контролировать?
    зачем предлагать, его давно контролируют через паспорт и предельный гематокрит

    речь то в принципе о том, что либо некоторые вещества спортсмены получают через некоторые собственные усилия, либо просто кушают (колют) таблетку

  • cmap_nep
    Жулиан Алафилипп – самый агрес ... (1)
    cmap_nep-Фото
    Да, впечатлил.
  • VeloVelo
    Марк Падун – победитель Adriat ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Хотя бы здесь можно не писать про политику?!!!
    Полно ведь ресурсов, где можно высказаться на эту тему.

  • VeloVelo
    Марк Падун – победитель Adriat ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Марк дончанин, на всякий случай.

  • M-07
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (5)
    M-07-Фото

    Поздравляю Стевена, наконец завоевал подиум на ГТ, который давно заслуживал!

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Тур ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для Мувиков первое место среди команд очередное слабое утешение. Сколько уже раз они брали на ГТ командные зачёт(ы), а первого места в личке даже с тремя (!!!) капитанами всё нет. 3 чела в 10-ке + победа на классном горном этапе от уходящего в конце сезона  Кинтаны с одной стороны для любой другой команды (кроме ИНЭОСа) это было бы за счастье, а тут скорее разочарование чем успех. Но.., продолжаю верить в будущий подиумный успех Микаэля Ланды Мэаны.

     

    Смотрю ещё раз на профиль укороченного 20 этапа и думаю: когда уже орги ТдФ сподобятся поставить на свой Тур горную разделку, пуская даже не на 3-й недели, но чтобы как на Джиро, какая то отборная финишная гора на 10-15 км., а перед ней 5-6 км. "равнинного разогрева" и чтобы обязательно со сменой велосипеда)...не в обиду Кампэнертсу))

  • sashaney
    Призовые команд на Тур де Фран ... (9)
    sashaney-Фото
    Бесполезно обсуждать где сколько платят. Посмотрите сколько зарабатывают геймеры, они же кибер спортсмены ... Это отражение нашего времени.
  • Серафим
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (4)
    Серафим-Фото

     Кстати, согласно этой статистике, Фруму уже никогда не быть победителем Тур де Франс.

  • M-07
    Эган Берналь – победитель Тур ... (23)
    M-07-Фото
    Ну а насчёт Кинтаны, на мой взгляд, у него с подготовкой что-то не так, с пиками очень промахивается, к третьей неделе Кинтана в очень неплохой форме так-то подошёл, только вот так плохо эту форму подвели, что на второй Кинтана был очень не тянул и много проиграл. И я думаю, что Кинтана часто был хуже, чем мог бы, из-за чего многого не выиграл, именно из-за подготовки, команда в этом виновата или он сам, не мне судить, но по факту очень много промахов выходом на пик было (особенно явно это было видно в 2016 году, где пик вместо Тура на Вуэльте случился), и вообще с формой на ГТ.

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Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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