Жулиан Алафилипп – самый агрессивный гонщик Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп получил красный номер самого агрессивного гонщика Тур де Франс-2019

В год 100-летия жёлтой майки лидера на Тур де Франс-2019 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп вписал своё имя в историю, удерживая жёлтую майку 14 этапов. Также он выиграл два этапа и по итогам гонки получил красный номер самого агрессивного гонщика. Благодаря успешному выступлению на Тур де Франс-2019 Жулиан Алафилипп укрепил свое лидерство в индивидуальном зачете Мирового рейтинга UCI.

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Три потрясающих недели Жулиан Алафилипп творил свою собственную легенду, которая повлияет на следующие поколения. Он зажёг надежды страны, поддерживал надежды, постоянно превосходя ожидания. Новый герой французской публики, Жулиан зажигал гонку, был одним из главных действующих лиц этого выпуска Тур де Франс. Благодаря атакам, победам на этапах, и тому, с какой гордостью и страстью он защищал жёлтую майку, а также яркой личности он приобрёл легионы болельщиков».

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Жулиан Алафилипп: «Эта гонка подарила уникальный, удивительный опыт. Я мечтал надеть жёлтую майку лидера, но носить ещё 14 дней – это просто невероятно. Команда провела огромную работу, защищая меня. Со своей стороны я боролся за то, чтобы майка оставалась у меня как можно дольше.

Поддержка зрителей была потрясающей. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере передать, что я чувствовал, когда они выкрикивали моё имя, подбадривали и поддерживали меня. Хочу поблагодарить их за это! Никогда не мог представить, что однажды финиширую пятым в общем зачёте, что получу бонус в виде красного номера, который венчает этот незабываемый Тур де Франс».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы – одна из лучших команд Тур де Франс, все, и гонщики, и персонал, заслужили поздравления за их работу, страсть и менталитет победителей. Мы были заметны каждый день гонки, все наши ребята – Жулиан, Элиа, Макс, Каспер, Михаэль, Дрис, Энрик, Ив – все они сыграли важную роль в этом достижении, которое не забудется. Они были настоящей командой, и это самый ценный результат гонки».