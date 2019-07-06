Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп: «Я рискнул на спуске с Галибье»

Жулиан Алафилипп сумел удержать жёлтую майку лидера на первом из связки трёх альпийских горных этапов Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не удержался с соперниками у вершины Галибье, когда атаковал Эган Берналь (Ineos), но минимизировал потери. На вершине Галибье Алафилипп проигрывал Берналю около 45 секунд, а на спуске за 14 км до финиша он добрал группу Геранта Томаса, в итоге уступив Берналю 32 секунды, но не проиграв остальным соперникам.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Жулиан Алафилипп: «Прежде всего, должен поблагодарить команду, потому что они великолепно меня защищали. Снимаю перед ними шляпу, потому что эта команда не для гор. Все были мотивированы выдать максимум, все помогали, например, Вивиани - спринтер, но помогал в начале подъёма. Он хотел мне помочь.

Я знал, что сегодня будет тяжело, что могу потерять всё, но я не стал волноваться, на спуске рисковал, зная, что это мой шанс вернуться.

Спуск был технически сложным, но я внимательно проходил каждый поворот, следил за мотоциклом. Нельзя было допускать ни единой ошибки, иначе я бы упал. Я шёл на пределе, но когда догнал группу, вышел на первую позицию, чтобы показать, что я вернулся. Я обещал в горах выкладываться полностью и выполнил это обещание.

Стараюсь отделить себя от всего, что происходит – от жёлтой майки, от всего, что я сделал с начала Тура. Всё кажется невероятным. Никогда не представлял такого: более десяти дней в жёлтой майке, две победы на этапах, быть среди лучших в горах, за три дня до Парижа в жёлтой майке..

Конечно, осознаю, что привлекаю большое внимание, но давления не чувствую. Я привык с ним справляться, это меня мотивирует. Но понимаю, что сейчас всё происходит на глазах публики на Туре. Вижу это в пелотоне, на дорогах, в прессе, в сообщениях, которые получаю, безумные крики ребят. Надеюсь, это продлится до конца гонки.

Мы мечтали об этом. Но я остаюсь реалистом. Сегодня я сделал большой шаг, но есть ещё завтрашний этап и послезавтрашний. Мои мысли не меняются – иду гонку день за днём, горжусь тем, чего достиг. Если не выдержу на следующих этапах, надеюсь, что жёлтую майку выиграет Тибо Пино. Мы с ним не близкие друзья, видим друг друга в гонках, встречались в национальной сборной. Мы уважаем друг друга. Мы радуемся друг за друга. Мы разные гонщики, но для него, меня и велоспорта Франции это супер, что мы оба здесь».