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Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп: «Я рискнул на спуске с Галибье»

 

 

  Жулиан Алафилипп сумел удержать жёлтую майку лидера на первом из связки трёх альпийских горных этапов Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не удержался с соперниками у вершины Галибье, когда атаковал Эган Берналь (Ineos), но минимизировал потери. На вершине Галибье Алафилипп проигрывал Берналю около 45 секунд, а на спуске за 14 км до финиша он добрал группу Геранта Томаса, в итоге уступив Берналю 32 секунды, но не проиграв остальным соперникам.

 

Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп защитил жёлтую майку на горном 18 этапе Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Прежде всего, должен поблагодарить команду, потому что они великолепно меня защищали. Снимаю перед ними шляпу, потому что эта команда не для гор. Все были мотивированы выдать максимум, все помогали, например, Вивиани - спринтер, но помогал в начале подъёма. Он хотел мне помочь.   

 

 Я знал, что сегодня будет тяжело, что могу потерять всё, но я не стал волноваться, на спуске рисковал, зная, что это мой шанс вернуться.

Спуск был технически сложным, но я внимательно проходил каждый поворот, следил за мотоциклом. Нельзя было допускать ни единой ошибки, иначе я бы упал. Я шёл на пределе, но когда догнал группу, вышел на первую позицию, чтобы показать, что я вернулся. Я обещал в горах выкладываться полностью и выполнил это обещание.

 

  Стараюсь отделить себя от всего, что  происходит – от жёлтой майки, от всего, что я сделал с начала Тура. Всё кажется невероятным. Никогда не представлял такого: более десяти дней в жёлтой майке, две победы на этапах, быть среди лучших в горах, за три дня до Парижа в жёлтой майке..

 

  Конечно, осознаю, что привлекаю большое внимание, но давления не чувствую. Я привык с ним справляться, это меня мотивирует. Но понимаю, что сейчас всё происходит на глазах публики на Туре. Вижу это в пелотоне, на дорогах, в прессе, в сообщениях, которые получаю, безумные крики ребят. Надеюсь, это  продлится до конца гонки.

 

  Мы мечтали об этом. Но я остаюсь реалистом. Сегодня я сделал большой шаг, но есть ещё завтрашний этап и послезавтрашний. Мои мысли не меняются – иду гонку день за днём, горжусь тем, чего достиг. Если не выдержу на следующих этапах, надеюсь, что жёлтую майку выиграет  Тибо Пино. Мы с ним не близкие друзья, видим друг друга в гонках, встречались в национальной сборной. Мы уважаем друг друга. Мы радуемся друг за друга. Мы разные гонщики, но для него, меня и велоспорта Франции это супер, что мы оба здесь».

 

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Krakk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (10)
    Krakk-Фото

    Непредсказуемый этап, может пойти по любому сценарию, - могут разметать группу уже на Изране, а могут доехать всей компанией до финиша. Думается, будет что-то среднее - пртетендентов просеют и отцепят лишних, но сильнейший не определится, решающая дуэль послезавтра.

  • Krakk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Krakk-Фото
    Алафилипп не опасен, на него можно вообще не обращать внимания и просто ждать, пока сам отвалится. Опасны другие люди, которые не пошли за Берналем не потому, что не было сил. И сейчас наступает их время.
  • Dereguzov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Dereguzov-Фото
    Меня тоже зовут Роман, я тоже из Саратова, и я стоял за 3.5 км до вершины Галибье. Совпадение? А так да, атмосфера огонь!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    goodclapping

    Черкните здесь впечатления, пожалуйста.
    Хоть пару строк!
    Не надо "книжку писать", Просто в двух словах про то, что увидели.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего завершения ТДФ!
    Независимо от того, кто за кого болеет! good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Нет-нет, только один раз: Завтра вечером!)
    Париж не в счет, господа мушкетеры!)

    Но, конечно всё это иллюзьон и романтик.
    Увы, вянут даже самые Прекрасные розы... селява! )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Зарыдала и в депрессию)) Стою на крыше, комкаю темную шаль, пишу стихи и пощу грустные сториз в инстаграм.

    гы)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо, принимается, пусть будет персифляж )

    На самом деле дело обстоит так:
    Я не верю в победу Алафилипа, конечно же!
    Но, очень этой победы хочу!!! )

    Налицо раздвоение мозга и(!) доктора я уже пригласил,
    но, похоже, он будет не раньше Елисейских полей,
    поскольку сам желает досмотреть этот ТДФ )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Ну-ка быстро обслужила!!! "фактами, цифрами и примерами. Дабы было и эмоционально, и убедительно."

    Как гопник в подворотне - "АБАСНУЙ"

    Моя секретарь на это обычно говорит:
    "А на спинку не пописать, чтобы морем пахло?"

    Вы сначала приведите какие-нибудь аргументы против этой точки зрения? Факты, цифры, примеры. Эмоционально и убедительно.
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп бросает вызов ... (5)
    VeloVelo-Фото

    good

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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