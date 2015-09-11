Хет-трик Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

Калеб Юэн выигрывает три этапа на своём первом в карьере Тур де Франс

Дебютант французского Гран-тура Калеб Юэн сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2019. 25-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal завершил гонку, выиграв спринт на Елисейских Полях. На финишной черте самого престижного для спринтеров 21-го этапа Большой Петли Калеб Юэн обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и итальянского гонщика Никколо Бонифацио (Total Direct Energie).

На всех спринтерских этапах в групповых спринтах Калеб Юэн финишировал не ниже третьего места – 3-й в Брюсселе, Нанси и Альби, 2-й на этапе до Шалон-сюр-Саон, победы в Тулузе, Ниме и Париже.

Photo © Lotto Soudal @Lotto Soudal

Калеб Юэн: «Это невероятно. Даже когда просто едешь по Елисейским Полям, ощущения нереальные. Тур де Франс начался для меня довольно вяло, я думал, что у меня ничего не получится. Но вторая часть гонка оказалась для меня невероятно успешной.

Команда сказала мне, чтобы я не ехал по правой стороне, потому что там брусчатка. Но у меня не было возможности ехать с другой стороны, спринт пошёл хаотично. Не знаю, сколько ребят было впереди меня, но я ждал, а потом вышел у них с колеса. Поехал справа, было довольно тряско, но, к счастью, в итоге всё сложилось хорошо.

Когда мы заехали на Елисейские Поля, у меня чуть слёзы не потекли из глаз, настолько нереальными были ощущения. Я не могу поверить, что выиграл этап.

Я находился далеко сзади, ждал, а потом просто вышел с колеса. Мне повезло, что в конце мне хватило скорости.

8 лет назад, когда я впервые попал на Елисейские Поля, то сказал себе, что однажды здесь выиграю. Фантастика, что это случилось на моём первом Тур де Франс!

Хочу поблагодарить команду, они помогали мне в каждом спринте и на всех горных этапах, не было ни дня, когда бы я оставался без поддержки. Они всегда возвращали меня вперёд, помогали на сто процентов, и так весь Тур. Мне очень понравилось, как они ехали гонку.

Мы с командой очень много готовились. Я проехал Джиро д’Италия, мне это было важно, потому что до Джиро я не участвовал в Гран-турах два года. Джиро дала хорошую базу.

Моя предыдущая команда была нацелена на генеральную классификацию, поэтому там я не имел таких возможностей. Но эта команда сфокусирована на этапах, что идеально для меня».

Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «У нас были великолепные Туры с Андре Грайпелем, который выиграл четыре этапа. Но с Калебом этот Тур де Франс получился исключительным ещё и потому, что он здесь впервые. Сначала он сильно нервничал, сказал, что у него не получается выиграть, потому что он всегда второй или третий. Я его успокоил, сказал, чтобы он не волновался, что едет гонку в первый раз, и что если не получится выиграть в этом году, то победа придёт на следующий год.

Это его освободило, и на следующий же день он выиграл. Не знаю, что было ключевым, но уверен, что мои слова ему помогли.

Также ему помог и Робби МакЮэн, тоже выигрывавший на Елисейских Полях, который сказал Калебу, что «в этой команде тебя будут поддерживать до самого Парижа, до самого последнего дня». И после этих слов Калеб взял ещё две победы».

Марк Сержант рассказал также в интервью Cyclingnews, что одним из ключевых моментов стал пиренейский этап перед днём отдыха, когда шесть товарищей по команде ждали Калеба Юэна, когда ему было тяжело, и вернули его в пелотон: «Возможно, этот момент стал главным. Калеб смог доехать до финиша, остаться в гонке благодаря поддержке товарищей по команде. Вы видите, что лучшие спринтеры всегда с большим трудом преодолевают последнюю часть Тур де Франс, чтобы добраться сюда. В прошлом году это был Александр Кристофф, выигравший этап на Елисейских Полях. В этом году это Калеб».