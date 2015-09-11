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Хет-трик Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

Калеб Юэн выигрывает три этапа на своём первом в карьере Тур де Франс

 

 

  Дебютант французского Гран-тура Калеб Юэн сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2019. 25-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal завершил гонку, выиграв спринт на Елисейских Полях. На финишной черте самого престижного для спринтеров 21-го этапа Большой Петли Калеб Юэн обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и итальянского гонщика Никколо Бонифацио (Total Direct Energie).

 

На всех спринтерских этапах в групповых спринтах Калеб Юэн финишировал не ниже третьего места – 3-й в Брюсселе, Нанси и Альби, 2-й на этапе до Шалон-сюр-Саон, победы в Тулузе, Ниме и Париже.

 

Хет-трик Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

 

Хет-трик Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

 

Хет-трик Калеба Юэна на Тур де Франс-2019

 Photo © Lotto Soudal @Lotto Soudal

 

  Калеб Юэн: «Это невероятно. Даже когда просто едешь по Елисейским Полям, ощущения нереальные. Тур де Франс начался для меня довольно вяло, я думал, что у меня ничего не получится. Но вторая часть гонка оказалась для меня невероятно успешной.

 

  Команда сказала мне, чтобы я не ехал по правой стороне, потому что там брусчатка. Но у меня не было возможности ехать с другой стороны, спринт пошёл хаотично. Не знаю, сколько ребят было впереди меня, но я ждал, а потом вышел у них с колеса. Поехал справа, было довольно тряско, но, к счастью, в итоге всё сложилось хорошо.

 

Когда мы заехали на Елисейские Поля, у меня чуть слёзы не потекли из глаз, настолько нереальными были ощущения. Я не могу поверить, что выиграл этап.

 

Я находился далеко сзади, ждал, а потом просто вышел с колеса. Мне повезло, что в конце мне хватило скорости.

 

  8 лет назад, когда я впервые попал на Елисейские Поля, то сказал себе, что однажды здесь выиграю. Фантастика, что это случилось на моём первом Тур де Франс!

 

  Хочу поблагодарить команду, они помогали мне в каждом спринте и на всех горных этапах, не было ни дня, когда бы я оставался без поддержки. Они всегда возвращали меня вперёд, помогали на сто процентов, и так весь Тур. Мне очень понравилось, как они ехали гонку.

 

  Мы с командой очень много готовились. Я проехал Джиро д’Италия, мне это было важно, потому что до Джиро я не участвовал в Гран-турах два года. Джиро дала хорошую базу.

 

  Моя предыдущая команда была нацелена на генеральную классификацию, поэтому там я не имел таких возможностей. Но эта команда сфокусирована на этапах, что идеально для меня».

 

  Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «У нас были великолепные Туры с Андре Грайпелем, который выиграл четыре этапа. Но с Калебом этот Тур де Франс получился исключительным ещё и потому, что он здесь впервые. Сначала он сильно нервничал, сказал, что у него не получается выиграть, потому что он всегда второй или третий. Я его успокоил, сказал, чтобы он не волновался, что едет гонку в первый раз, и что если не получится выиграть в этом году, то победа придёт на следующий год.

 

Это его освободило, и на следующий же день он выиграл. Не знаю, что было ключевым, но уверен, что мои слова ему помогли.

 

Также ему помог и Робби МакЮэн, тоже выигрывавший на Елисейских Полях, который сказал Калебу, что «в этой команде тебя будут поддерживать до самого Парижа, до самого последнего дня». И после этих слов Калеб взял ещё две победы».

 

  Марк Сержант рассказал также в интервью Cyclingnews, что одним из ключевых моментов стал пиренейский этап перед днём отдыха, когда шесть товарищей по команде ждали Калеба Юэна, когда ему было тяжело, и вернули его в пелотон: «Возможно, этот момент стал главным. Калеб смог доехать до финиша, остаться в гонке благодаря поддержке товарищей по команде. Вы видите, что лучшие спринтеры всегда с большим трудом преодолевают последнюю часть Тур де Франс, чтобы добраться сюда. В прошлом году это был Александр Кристофф, выигравший этап на Елисейских Полях. В этом году это Калеб».

 

 

Результаты 21-го этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 25.06.2016

    Респект команде Лотто. А Юэн отплатил за поддержку фантастически.

    Эксперты, скажите, кто выигрывал спринтерские этапы три и более раз?

    Может, Петакки?

    1. Имя: Вадим

      Vadik22

      Сегодня, 12:27 | Регистрация: 11.09.2015

      Кэвендиш

    2. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 13:58 | Регистрация: 4.08.2018

      В 10 году Кэвендиш выиграл 5 этапов. Причем зеленая майка досталась Петакки.

         11 год - снова 5 этапов.

         12 год - 3 - Кэв, 3 - Грайпель.

    3. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 14:37 | Регистрация: 4.08.2018

      Ваш вопрос меня заинтересовал, не понадеявшись на память, полез в статистику. Если брать только новейшее время, от 2000 года, то мультипобедителей на групповых этапах было очень много. Считая от 3 этапов и больше (до 6 у Кэва). Тут Цабель, Робби Макъюэн, Грайпель, Киттель, Петакки, Саган и наверно уже кого-то забыл, может у Боонена 3 были(?).

      1. Имя: Евгений

        Hammill

        Сегодня, 17:03 | Регистрация: 11.02.2017

        Боонен в 04, 05 и 07 каждый раз по два этапа брал, но в 07 один из этапов он подарил развозящему его Стигмансу.

         

        P.S. Который был перспективным северным классиком/спринтером вроде Боонена, Деге, Кристоффа, но которого замудохали Катюша и radioshack .

  2. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 14:02 | Регистрация: 25.06.2016

    Спасибо за информацию!



    Посмотреть бы на Кэва еще. А все уже, рекорда не будет.

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Binck Bank Tour

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Arctic Race of Norway

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Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Серафим
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (1)
    Серафим-Фото

    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

     

    Тенденция, однако.

  • Shalam s Urala
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    да! наконец-то косая сажень в плечах жахнула! давно заслуженно!

    Стевен -сила!

    кетоны - сила!!

    правд логику так и не понял. экзогенный ЭПО сурово карают. эндогенный никто не мешает в горах (в палатках, масках) находить

    с экзо-кетонами же - пжалста - употребляй. ну да куда нам такое понимать то!

  • Hammill
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Hammill-Фото

    А я бы всех русскоговорящих поздравил, ибо не разделяю их, и одинаково порадуюсь победам Падуна, Лутсенко и Сивакова. В ж-пу ввп, соловьёвых, киселёвых и их украинских аналогов, они жируют, зомбируя мозг населению и ссоря народы, под шумок выводя свои капиталы за бугор.

     

    Извиняюсь за политическую тематику поста.

  • Hammill
    Хет-трик Калеба Юэна на Тур де ... (6)
    Hammill-Фото

    Боонен в 04, 05 и 07 каждый раз по два этапа брал, но в 07 один из этапов он подарил развозящему его Стигмансу.

     

    P.S. Который был перспективным северным классиком/спринтером вроде Боонена, Деге, Кристоффа, но которого замудохали Катюша и radioshack .

  • Camel
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Camel-Фото
    Почему дончан? Просто украинцев. drinks
  • Camel
    Итоги Тур де Франс-2019 по очк ... (2)
    Camel-Фото
    Не он решает, куда ему ехать. Сказали, он и поехал.
  • Camel
    Призовые команд на Тур де Фран ... (7)
    Camel-Фото

    А если эту сумму разделить на всех членов команды (массажисты, директора...), вообще пшик получится. Три недели пропахали за "спасибо."

    Вы говорите "теннис". Там тоже деньги не просто так даются, побегать надо, хотя да, суммы несравнимые.

    А вот снукер! Уважаю и люблю эту игру, но (!) ребята катают шары, попивая водичку через силу, в тепле, в тишине, стол подогревается...

    Нервничать нельзя, а то накажут. За руку не поздоровался - накажут. Бутылку с водой громко открыл - наказание. Всё без нервов, без шума и пыли! Ни дождя, ни снега, ни ветра! Зато гонорары!

    И комментатор снукеристов гордо называет "спортсмены"! Таких пузаней да с такими-то мордами! mosking

  • DIM
    Эган Берналь – победитель Тур ... (17)
    DIM-Фото

    Судя по выражению лица Берналя на подиуме ему настоятельно рекомендовали не забывать - кому он обязан за этот "триумф"colom

  • Paradigman
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (8)
    Paradigman-Фото
    Пишут, что парень ещё восстанавливается, требуется ещё одна операция и 2 месяца без велосипеда, что может перечеркнуть циклокроссовый сезон. https://www.cyclingweekly.com/news/racing/crash-bigger-impact-initially-thought
    -wout-van-aert-still-unable-leave-hospital-tour-crash-433028
  • Arciv
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Arciv-Фото
    Наконец подиум! Надо ехать на вуэльту ему

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