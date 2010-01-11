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Майкл Мэттьюс отказывается от борьбы за зелёную майку Тур де Франс-2019

Майкл Мэттьюс ставит целью победу на этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Майкл Мэттьюс признался, что в день отдыха, обсудив с командой, решил отказаться от борьбы за зелёную майку Тур де Франс-2019. 28-летний австралийский гонщик команды Sunweb планирует бороться за этапы из отрывов. Поэтому на 11-м этапе он уступил лидеру очковой классификации Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) две позиции,  не став бороться ни на промежуточном спринте, не в общем спринте на финише. В очковой классификации Майкл Мэттьюс теперь идёт на 4-й строчке, уступая Петеру Сагану 90 очков.

 

В финишном спринте команда сделала ставку на Сеса Бола, дебютанта Тур де Франс, который занял на 11-м этапе 8-е место.

 

 

   Майкл Мэттьюс (Sunweb): «В день отдыха мы решили, что я нахожусь слишком близко к зелёной майке по очкам, чтобы продолжать бороться в общих спринтах. Поэтому мы поменялись ролями, дали шанс Сесу Болу. Этап был коротким, подходил ему чуть лучше, чем мне. Сработало довольно хорошо. Я проиграл несколько очков Петеру Сагану на промежуточном спринте и в финале. Так что теперь я вне борьбы за зелёную майку и смогу побороться за победу на этапах и в отрывах.

 

  Команда не хотела, чтобы я боролся за зелёную майку, нам нужны победы на этапах. Но мне не удавалось отказаться от этой цели так легко. Все хотели видеть борьбу за майку между мной и Саганом до самого Парижа. Но, к сожалению, на первой неделе я не лучшим образом выступил в спринтах, оказывался слишком далеко. Теперь наша ситуация такая – поддерживать Сеса в спринте, делать для него всё, что в наших силах».

 

  Петер Саган: «Я понял так, что Майкл Мэттьюс решил отказаться от борьбы за зелёную майку. Его приоритет – победа на этапе, и так у него будет больше шансов отобраться в отрыв. Если бы он был слишком близко ко мне в этой классификации, я бы не позволил ему легко уехать».

 

  Сес Бол: «Я застрял в завале, пришлось менять колесо, но у меня было много времени, чтобы успеть вернуться. Чед Хага мне помог. План был в том, чтобы сберечь энергию на небольших некатегорийных подъёмах и догнать на спуске. Мы оказались немного позади всего за 2 км до финиша, что стоило мне массы сил. Поэтому спринт начал не с идеальной позиции. Я сфокусировался на круговой развязке за 500 м до финиша, подвинулся вперёд на несколько позиций, но ребята впереди уже были вне досягаемости».

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 26.04.2017

    С одной стороны - рад за Сагана, ему меньше конкуренции. С другой стороны - меньше конкуренции = меньше интереса :(.

  2. paziz

    Вчера, 21:33 | Регистрация: 10.02.2018

    Там в тексте наверное опечатка "В день отдыха мы решили, что я нахожусь слишком близко к зелёной майке по очкам, чтобы продолжать бороться в общих спринтах"

    1. Velolive-Team

      Вчера, 23:05 | Регистрация: 11.01.2010

      в оригинале: ""It was decided on the rest day, yesterday, that we were too close on the green jersey points to continue going for bunch sprints..."

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    Konstantin41-Фото
    Вообще-то Ниццоло падал вместе с Терпстрой, и не слабо так приложился, вся левая сторона была ободрана. Так что ваш искромётный юмор в данном случае не уместен.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Уже неделю как. Всплывайте, уже уже можно выдыхать ;).

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Что с Мэтьюсом и Ниццоло? Понос?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Не-не, Юра, это не пойдет ))
    Верните классику! )
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану бы в последней горе горе отдержаться, а там, на спуске, зная как он рискует и лихачит порой спускаясь Жужу точно догонит генеральщиков и удержит майку.

    Разделка да, важная, будут экономиться, хотя если кто то взорвёт (например Ланда, Вальверде), т.е. у которых капитанов и со_капитанов разделка явно хромает, всё может быть и по другому)

    Цитата: levonardo
    Я бы сказал, этап под Нибали, в генерале далеко, можно смело ехать в отрыв.

    Ну да, только я думаю, Нибс ждёт альпийских этапов и более "сочных" гор чтобы зацепить победу на одном из королевских этапов (18-19 или 20)

  • EL-Fenomeno
    Калеб Юэн – победитель 11 этап ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, к половине Тура-2019 все ТОПовые спринтеры (Грюневеген, Вивиани, Саган, Юэен) уже с победами на этапе (кто первым возьмёт две/два ?). Может во вторник или среду, или даже в Париже на 21-м этапе кто то из тех кто почти всегда в 10-ке на финишах, но без побед ещё выиграет этап на Тур де Франс...Колбрелли, Кристофф, тот же Мэтьюз.

    Теперь у 25-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal есть победы на этапах всех трёх Гран-туров.

    К слову, 19-й действующий велогонщик в мировом пелотоне с таким вот уникальным достижением ok

  • Velolive-Team
    Майкл Мэттьюс отказывается от ... (3)
    Velolive-Team-Фото
    в оригинале: ""It was decided on the rest day, yesterday, that we were too close on the green jersey points to continue going for bunch sprints..."
  • levonardo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    levonardo-Фото
    Я бы сказал, этап под Нибали, в генерале далеко, можно смело ехать в отрыв.
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: kwwk
    И какой второй номер может заставить потеть первых?
    Берналь:)
  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: kwwk
    И какой второй номер может заставить потеть первых?
    Единственный второй номер, который может заставить потеть первых, это - Берналь !!!

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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