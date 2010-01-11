Майкл Мэттьюс отказывается от борьбы за зелёную майку Тур де Франс-2019

Майкл Мэттьюс ставит целью победу на этапе Тур де Франс-2019

Майкл Мэттьюс признался, что в день отдыха, обсудив с командой, решил отказаться от борьбы за зелёную майку Тур де Франс-2019. 28-летний австралийский гонщик команды Sunweb планирует бороться за этапы из отрывов. Поэтому на 11-м этапе он уступил лидеру очковой классификации Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) две позиции, не став бороться ни на промежуточном спринте, не в общем спринте на финише. В очковой классификации Майкл Мэттьюс теперь идёт на 4-й строчке, уступая Петеру Сагану 90 очков.

В финишном спринте команда сделала ставку на Сеса Бола, дебютанта Тур де Франс, который занял на 11-м этапе 8-е место.

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «В день отдыха мы решили, что я нахожусь слишком близко к зелёной майке по очкам, чтобы продолжать бороться в общих спринтах. Поэтому мы поменялись ролями, дали шанс Сесу Болу. Этап был коротким, подходил ему чуть лучше, чем мне. Сработало довольно хорошо. Я проиграл несколько очков Петеру Сагану на промежуточном спринте и в финале. Так что теперь я вне борьбы за зелёную майку и смогу побороться за победу на этапах и в отрывах.

Команда не хотела, чтобы я боролся за зелёную майку, нам нужны победы на этапах. Но мне не удавалось отказаться от этой цели так легко. Все хотели видеть борьбу за майку между мной и Саганом до самого Парижа. Но, к сожалению, на первой неделе я не лучшим образом выступил в спринтах, оказывался слишком далеко. Теперь наша ситуация такая – поддерживать Сеса в спринте, делать для него всё, что в наших силах».

Петер Саган: «Я понял так, что Майкл Мэттьюс решил отказаться от борьбы за зелёную майку. Его приоритет – победа на этапе, и так у него будет больше шансов отобраться в отрыв. Если бы он был слишком близко ко мне в этой классификации, я бы не позволил ему легко уехать».

Сес Бол: «Я застрял в завале, пришлось менять колесо, но у меня было много времени, чтобы успеть вернуться. Чед Хага мне помог. План был в том, чтобы сберечь энергию на небольших некатегорийных подъёмах и догнать на спуске. Мы оказались немного позади всего за 2 км до финиша, что стоило мне массы сил. Поэтому спринт начал не с идеальной позиции. Я сфокусировался на круговой развязке за 500 м до финиша, подвинулся вперёд на несколько позиций, но ребята впереди уже были вне досягаемости».