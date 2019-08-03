Роман Барде – обладатель гороховой майки Тур де Франс-2019

Роман Барде: "Горжусь, что не сдался на Тур де Франс-2019"

28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде завершил Тур де Франс-2019 в гороховой майке победителя классификации лучшего горного гонщика. Он надел её после 18-го этапа, опередив Тима Велленса (Lotto Soudal), а затем удержал майку на сокращённых горных этапах, в итоге опередив в горной классификации победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя на 8 очков.

Гороховая майка Тур де Франс-2019 Романа Барде – первая для команды AG2R La Mondiale с момента её основания в 1992 году.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Роман Барде: «Это счастливый конец и хороший урок, что я могу компенсировать свои неудачи. Я очень много работал, горжусь, что не сдался. С начала сезона у меня не было успехов, но благодаря команде я продолжал верить. Майка всем принесла удовлетворение. Гороховая майка – символ велоспорта и Тур де Франс, который я полюбил ещё в детстве. Горжусь, что надел эту майку на Елисейских Полях. Мне было нужно немного удачи, и я получил её на последнем горном этапе, забив своего рода «гол мячом, отскочившим от штанги». Пару лет назад я потерял гороховую майку к концу гонки, на этот раз всё сработало. На этом Туре я не экономил силы, старался уезжать в отрывы, хотя это не всегда срабатывало».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Это прекрасная гороховая майка, полученная благодаря упорству и смелости силами Романа и команды. Мы восстановились после трудного старта Тура, Роман не сдался, команда его поддерживала и оставалась сфокусированной. Мы гордимся этой майкой».

В интервью L’Equipe Роман Барде, ставивший целью генеральную классификацию на Тур де Франс-2019, рассказал, что собирается поменять программу гонок начала сезона, которой придерживался с дебюта на Тур де Франс, с 2013 года: «Прошлые шесть лет у меня была почти одна и та же программа. В следующем сезоне хочу её изменить. Это сто процентов. Слишком много одних и тех же моментов, слишком всё рационально. Это не велоспорт. Мне не хочется называть это зоной комфорта, потому что я слишком хорошо знаю, сколько усилий я прилагаю, чтобы каждый день выступать хорошо. Но это утомляет».

Тур де Франс-2019. Итоговые результаты