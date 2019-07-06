Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019

Майк Тёниссен побеждает на 1-м этапе Тур де Франс-2019 и надевает первую жёлтую майку лидера

1-й этап Тур де Франс-2019 прошёл по традиционному сценарию спринтерского. После старта из пелотона атаковали Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet /CCC), Натнаэль Берхан (Natnael Berhane/Cofidis), Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse /Wanty-Groupe) и Мадс Вюрц Шмидт (Mads Würtz Schmidt /Katusha-Alpecin). Их максимальное преимущество составило 3-30. На вершине знаменитого подъёма Мюр ван Гераардсберген первым был Грег Ван Авермат. Обеспечив себе гороховую майку лучшего горного гонщика, Грег Ван Авермат выпал из отрыва и первым из четвёрки беглецов вернулся в пелотон, а за 70 км до финиша были пойманы и его товарищи по отрыву.

За 58 км до финиша из пелотона атаковал 32-летний французский гонщик команды Cofidis Стефан Россетто (Stéphane Rossetto). В марте Россетто получил перелом тазовой кости, упав на тренировке из-за столкновения с кошкой. В гонки Россетто вернулся лишь на Туре Йоркшира в мае. Он сумел набрать хорошую форму, став вторым в разделке на чемпионате Франции. В одиночном отрыве Россетто провёл около 50 км, пелотон добрал его за 9 км до финиша.

Этап не обошёлся без завалов. За 18 км до финиша при падении пострадал лидер команды Astana Якоб Фульсанг, который с помощью товарищей по команде сумел догнать пелотон и финишировал в общей группе. За 2 км до финиша произошёл ещё один завал, в который попал Дилан Груневеген, бывший ставкой команды Jumbo-Visma в борьбе за победу на 1-м этапе. Но команда не упустила ни победу на этапе, ни жёлтую майку лидера, которые взял 26-летний голландский гонщик Jumbo-Visma Майк Тёниссен (Mike Teunissen). Он же стал и лидером очковой классификации, завоевав первую зелёную майку лидера.

Это первая победа Майка Тёниссена на этапе Гран-тура и его первая в карьере жёлтая майка лидера Тур де Франс, и первая желтая майка представителя Нидерландов за 30 лет, в последний раз Эрик Брекинк (Erik Breukink) по итогам пролога Тур де Франс-1989 становился обладателем желтой майки.



PHOTO CREDIT: ASO/ Alex Broadway

Майк Тёниссен: «Не могу поверить. Мы работали недели, месяцы, чтобы привезти Дилана к победе и жёлтой майке. И вдруг за 1,5 км наш план развалился, потому что он упал в завале.

Мне было не видно, упал он или нет. Но когда я понял, что он упал, то у меня всё ещё оставался шанс бороться в спринте. До спринта мы не так много работали, поэтому чувствовал себя свежим. Ваут ван Арт находился рядом со мной. Я увидел, как всем тяжело на последних метрах, даже Сагану, которого мне удалось пройти. Я обошёл его на финишной черте, и, как уже говорил, не мог даже представить, что так получится. Это невероятно.

День получился очень необычным, потому что в одну секунду наша цель растворилась. Надеюсь, Дилан сможет улыбнуться, что я заменил его и одержал победу. Мне понадобится несколько дней, чтобы осознать случившееся, особенно при том, что я надел и жёлтую майку лидера. Но завтра перед нами другая большая цель».

Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Впервые в истории у нас в команде жёлтая майка, и впервые за тридцать лет жёлтая майка у голландского гонщика. Это фантастика. Невероятный для нас сезон».