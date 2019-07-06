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Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019

Майк Тёниссен побеждает на 1-м этапе Тур де Франс-2019 и надевает первую жёлтую майку лидера

 

 

  1-й этап Тур де Франс-2019 прошёл по традиционному сценарию спринтерского. После старта из пелотона атаковали Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet /CCC), Натнаэль Берхан (Natnael Berhane/Cofidis), Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse /Wanty-Groupe) и Мадс Вюрц Шмидт (Mads Würtz Schmidt /Katusha-Alpecin). Их максимальное преимущество составило 3-30. На вершине знаменитого подъёма Мюр ван Гераардсберген первым был Грег Ван Авермат. Обеспечив себе гороховую майку лучшего горного гонщика, Грег Ван Авермат выпал из отрыва и первым из четвёрки беглецов вернулся в пелотон, а за 70 км до финиша были пойманы и его товарищи по отрыву.   

 

 За 58 км до финиша из пелотона атаковал 32-летний французский гонщик команды Cofidis Стефан Россетто (Stéphane Rossetto). В марте Россетто получил перелом тазовой кости, упав на тренировке из-за столкновения с кошкой. В гонки Россетто вернулся лишь на Туре Йоркшира в мае. Он сумел набрать хорошую форму, став вторым в разделке на чемпионате Франции. В одиночном отрыве Россетто провёл около 50 км, пелотон добрал его за 9 км до финиша.

 

Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019

 

  Этап не обошёлся без завалов. За 18 км до финиша при падении пострадал лидер команды Astana Якоб Фульсанг, который с помощью товарищей по команде сумел догнать пелотон и финишировал в общей группе. За 2 км до финиша произошёл ещё один завал, в который попал Дилан Груневеген, бывший ставкой команды Jumbo-Visma в борьбе за победу на 1-м этапе. Но команда не упустила ни победу на этапе, ни жёлтую майку лидера, которые взял 26-летний голландский гонщик Jumbo-Visma Майк Тёниссен (Mike Teunissen). Он же стал и лидером очковой классификации, завоевав первую зелёную майку лидера.

 

  Это первая победа Майка Тёниссена на этапе Гран-тура и его первая в карьере жёлтая майка лидера Тур де Франс, и первая желтая майка представителя Нидерландов за 30 лет, в последний раз Эрик Брекинк (Erik Breukink) по итогам пролога Тур де Франс-1989 становился обладателем желтой майки.

 

 

Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019

 

Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019

 

Майк Тёниссен – победитель 1 этапа Тур де Франс-2019


PHOTO CREDIT: ASO/ Alex Broadway

 

 

 

  Майк Тёниссен: «Не могу поверить. Мы работали недели, месяцы, чтобы привезти Дилана к победе и жёлтой майке. И вдруг за 1,5 км наш план развалился, потому что он упал в завале.   

 

  Мне было не видно, упал он или нет. Но когда я понял, что он упал, то у меня всё ещё оставался шанс бороться в спринте. До спринта мы не так много работали, поэтому чувствовал себя свежим. Ваут ван Арт находился рядом со мной. Я увидел, как всем тяжело на последних метрах, даже Сагану, которого мне удалось пройти. Я обошёл его на финишной черте, и, как уже говорил, не мог даже  представить, что так получится. Это невероятно.

 

 День  получился очень необычным, потому что в одну секунду наша цель растворилась. Надеюсь, Дилан сможет улыбнуться, что я заменил его и одержал победу. Мне понадобится несколько дней, чтобы осознать случившееся, особенно при том, что я надел и жёлтую майку лидера. Но завтра перед нами другая большая цель».

 

 Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Впервые в истории у нас в команде жёлтая майка, и впервые за тридцать лет жёлтая майка у голландского гонщика. Это фантастика. Невероятный для нас сезон».

 

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Майк Тёниссен Mike Teunissen Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Якоб Фульсанг упал на 1-м этап ... (3)
    Бакеша-Фото
    Почему Астана не едет как Инеос в куче , не берегут лидера...
  • Серафим
    22-й раз на Тур де Франс Петер ... (1)
    Серафим-Фото

     Да ничего особенного, Саган в своем репертуаре. Тёниссен вырезал обод на ленточке, он кстати, сильный финишер. Очки пошли набираться, все по плану. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.
    Плюс четыре шва над глазом.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Неожиданный победитель, досадные падения сильных гонщиков, Саган в порядке - "это Тур")
    Да уж , проиграл на своей территории , ранее он бы такого не допустил .

  • Alya
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    Alya-Фото

    птичку сагана жалко

  • hodorik
    Якоб Фульсанг упал на 1-м этап ... (3)
    hodorik-Фото

    Держись парень , всё ещё впереди и победа в том числе !!!

  • hodorik
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (28)
    hodorik-Фото

    Парни скиньте ссылку , где посмотреть  с телефона ни один ресурсник сегодня не открылся , странно и сожаление , что не посмотрел . Пожалуйста. Весь в дороге.

  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    У меня подписка. Раз в месяц деньги списываются с карты.
    Но! Выбора дорожки у тебя нет. Сидишь из франции - будут французские комментаторы, сидишь из италии - итальянские.
    Есть еще альтернативный вариант вообще без комментариев.
    Я сижу из польши и комментируют два деда. Очень неторпливо))))
    Из плюсов - учу язык. Обычно поляки говорят очень быстро, а эти двое никуда не торопятся...
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    А на каком торенте есть?
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (27)
    Alya-Фото
    Нет, увы, нет возможностей с телевидением.
    Я временно студент, снимающий комнату)
    Есть ноут и мобильник и все.
    Правда народу в квартире осталось мало и интернет сегодня бодренький. Надеюсь так будет и дальше)

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