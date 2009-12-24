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История жёлтой майки Тур де Франс

История появления жёлтой майки Тур де Франс

 

 В 2019 году Тур де Франс отмечает 100-летие появления знаменитой жёлтой майки лидера. В наши дни словосочетание «жёлтая майка» у любителей велоспорта прочно связано с Тур де Франс (Tour de France). Но поначалу ни о какой майке лидера организаторы Большой Петли не задумывались. Победитель первого выпуска Тур де Франс носил не жёлтую майку, а зелёную нарукавную повязку. Во время второго выпуска французского Гран-тура изменили правила, и генеральную классификацию выигрывал гонщик, набравший большее количество очков, а не тот, кто затратил на прохождение всех этапов меньше времени. Очковая система продержалась до Тур де Франс-1912, после чего организаторы вновь вернулись к подсчёту временных разрывов между гонщиками, классификации по личному времени. А жёлтая майка впервые появилась на Тур де Франс-1919 года, через 16 лет после первого выпуска Большой Петли.

 

  Тогда Европа ещё не оправилась после разрушительной Первой мировой войны, и для проведения Тур де Франс 1919 года потребовались героические усилия, как со стороны организаторов, так и со стороны спортсменов. И, конечно, форме велогонщиков внимание уделялось в последнюю очередь. После войны Францию наводнили серые цвета – все ткацкие фабрики работали на армию и выпускали ткани только серых оттенков, под цвет армейской униформы. Поэтому и форма велогонщиков, вышедших на старт Большой Петли, представляла собой сочетание серого и красного, серого и синего, серого и серого.

 

  После 482-километрового этапа по западному побережью Франции от Ле-Сабль-д’Олонн до Байонна, гонщики приехали на финиш насквозь вымокшими и покрытыми слоем грязи, и различить, кто есть кто, особенно зрителям, было абсолютно невозможно – все были одного серого цвета. И тогда после этапа один из сопровождающих гонку менеджеров Альфонс Боже (Alphonse Baugé) предложил организатору Тур де Франс Андри Дегранжу как-то выделить лидера генеральной классификации, чтобы его можно было узнать с первого взгляда. Дегранжу идея понравилась, и он тут же выбрал для майки лидера жёлтый – цвет страниц журнала L’Auto, спонсора гонки. Вечером того же дня Дегранж позвонил в парижскую штаб-квартиру и отдал распоряжение срочно изготовить и прислать на гонку 10 маек лидера.

 

История жёлтой майки Тур де Франс: Эжен Кристоф

  Первую жёлтую майку вручили без торжественных церемоний вечером в Гренобле 19 июля 1919 года Эжену Кристофу (Eugène Christophe), который лидировал тогда в генеральной классификации. Кристофу жёлтая майка особой радости не принесла и выиграть Тур де Франс не помогла. Это позже за обладание жёлтой майкой хотя бы на один день на Большой Петле будут разгораться нешуточные сражения. А Эжен Кристоф жаловался, что болельщики на обочинах свистели ему вслед и кричали: «Эй, жёлтая майка! Разве он не красавчик, канарейка?

 

  На Тур де Франс 1920 года о жёлтой майке вспомнили лишь после 9-го этапа. Менялся и её внешний вид. Так, после смерти Анри Дегранжа (Henri Desgrange) (1940) в центре жёлтой майки на уровне груди добавили его инициалы “HD”, которые в 1969 году передвинули на рукава. Инициалы Дегранжа вернулись на переднюю часть майки в 1972, сначала их размещали слева, затем справа. Потом в угоду коммерческим интересам инициалы “HD” вообще исчезли с майки и вернулись лишь в 2003, в год 100-летнего юбилея Тур де Франс. В наши дни стилизованные инициалы основателя Тур де Франс Анри Дегранжа “HD” располагаются на жёлтой майке справа ближе к центру.

 

История жёлтой майки Тур де Франс

  Долгие годы варианты размеров жёлтой майки лидера Тур де Франс были ограничены, и многие гонщики, не вписавшеся в размеры, предусмотренные организаторами, были вынуждены прилагать массу усилий, чтобы облачиться в лидерское одеяние. Затем появилась особая майка с молнией на спине, сделанная специально для церемонии награждения. Теперь гонщику остаётся лишь натянуть на себя рукава, а для гонки используется другая жёлтая майка.

 

  До появления синтетических тканей жёлтая майка, впрочем, как и остальные майки участников велогонок, изготавливалась из шерсти. Вышивка стоила дорого, и поэтому единственными буквами, появившимися на майке, были инициалы Анри Дегранжа. Обладателю жёлтой майки приходилось прикалывать булавками вставку с именем спонсора команды.

 

  Настоящая драма разыгралась в 1947, когда на Тур де Франс в качестве спонсора появилась фирма Sofil, производящая синтетические волокна. Гонщики предпочли чистую шерсть синтетике. Больше всех шерстяные майки защищал французский велогонщик Луизон Бобе (Louis "Louison" Bobet), который настаивал на там, что без шерсти невозможно выдержать день по жаре и пыли. Бобе считал, что из-за добавки синтетических волокон гонщики будут слишком сильно потеть. Поэтому он отказался надеть первую жёлтую майку, в составе которой были синтетические нити.

 

  Жак Годде (Jacques Goddet), организатор Тур де Франс 1947 года вспоминал: «Наш контракт с Sofil разваливался. Если бы новость просочилась в прессу, производитель был бы разорён. Я помню, как мы спорили почти всю ночь. Луизон обычно был предельно вежлив, но его принципы оказались тверды, как гранитные скалы его родной Бретани». Компромисса достичь не удалось. Годде попросил Sofil сделать майку без синтетики, хотя логотип производителя остался на жёлтой майке.

 

Жёлтая майка лидера Тур де Франс-2012

  Жёлтая майка лидера сделана из высокотехнологичного полиэстра и эластана и весит всего лишь 147 грамм.

 

  Наверняка, у многих возникал вопрос, а бывало ли так, чтобы на Тур де Франс несколько гонщиков показывали одно и то же время, и кому в таком случае нужно вручить жёлтую майку лидера.

 

  Такая ситуация сложилась на Тур де Франс-1913, года в гонке было сразу два лидера Филипп Тис (Philippe Thys) и Жан Россиус (Jean Rossius), но тогда ещё не было жёлтой майки. После её появления в 1919 ситуация с несколькими лидерами сложилась дважды. На Тур де Франс-1929 сразу три гонщика завершили этап до Бордо с одним и тем же временем – Николя Франц (Nicolas Frantz) из Люксембурга, французы Виктор Фонтан (Victor Fontan) и Андре Ледюк (André Leducq). Всем троим вручили по жёлтой майке, хотя ни один из лидеров не довёз её до Парижа. На Тур де Франс-1931 одно время показали Шарль Пелиссье (Charles Pélissier) и Рафаэль ди Пако (Rafaele di Paco). Проблему решили, вручив жёлтую майку тому, кто быстрее финишировал днём ранее.

 

  Согласно правилам ASO, «в случае равного счёта в общем зачёте принимаются во внимание сотые доли секунды, показанные во время этапа с индивидуальной гонкой на время. Если и после этого время гонщиков будет одинаковым, то тогда обладатель жёлтой майки определяется суммированием мест, достигнутых на каждом этапе. В крайнем случае, засчитывается место, занятое на финальном этапе».

 

  За всю историю Тур де Франс было вручено 2 145 жёлтых майки, которые получили 286 гонщиков из 22 стран. Чаще всех жёлтую майку лидера надевали французские гонщики – 84 спортсмена, бельгийцы – 56 и итальянцы - 27 гонщиков.

 

Наименьшее количество обладателей жёлтой майки на протяжении Тур де Франс:

 

Один:

 

1924 - Оттавио Боттекья (Ottavio Bottecchia)

1928 - Николя Франц (Nicolas Frantz)

1935 - Роман Маэс (Romain Maes)

 

Два:

 

1919 - Эжен Кристоф (Eugene Christophe) / Фирман Ламбо (Firmin Lambot)

1921 - Луи Моттиа (Louis Mottiat) / Леон Сиер (Leon Scieur)

1925 - Аделен Бенуа (Adelin Benoit) / Оттавио Боттекья (Ottavio Bottecchia)

1934 - Георг Шпайхер (Georges Speicher) / Антонин Манье (Antonin Magne)

1961 - Андре Дарригад (Andre Darrigade) / Жак Анкетиль (Jacques Anquetil)

1970 - Итало Дзильоли (Italo Zilioli) / Эдди Меркс (Eddy Merckx)

1972 - Сирилл Гимар (Cyrille Guimard) / Эдди Меркс (Eddy Merckx)

1977 - Дитрих Турау (Dietrich Thurau) / Бернара Тевене (Bernard Thevenet)

1999 - Яан Кирсипуу (Jaan Kirsipuu) / Лэнс Армстронг (Lance Armstrong)

 

  Чаше всего обладатели жёлтой майки лидера менялись на Тур де Франс 1958 и 1987 года – 8 раз, на Тур де Франс 2006 года майка лидера меняла хозяев 7 раз.

 

  Больше всех в жёлтой майке лидера провёл Эдди Меркс (Eddy Merckx)111 дней;

 

  Лэнс Армстронг  (Lance Armstrong) – 83 дня;

  Бернар Ино  (Bernard Hinault) – 79 дней;

  Мигель Индурайн (Miguel Indurain) – 60 дней;

  Жак Анкетиль (Jacques Anquetil) – 52 дня.

 

  За всю историю Тур де Франс - 14 раз обладатели жёлтой майки лидера были вынуждены покинуть гонку:

 

   1927Франсис Пелиссье (Francis Pélissier) - из-за болезни;

   1929Виктор Фонтан (Victor Fontan) – из-за сломанного велосипеда;

   1937Сильвер Маэс (Sylvère Maes) – сход всей бельгийской команды из-за угроз французских болельщиков;

   1950Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) – сход итальянской команды из-за угроз французских болельщиков;

   1951Вим Ван Эст (Wim Van Est) – из-за падения в пропасть на Обиск;

   1965Бернар Ван де Керков (Bernard Van De Kerkhove) – сход из-за солнечного удара во время подъёма на Обиск;

   1971Луис Оканья (Luis Ocaña) – падение во время бури на Коль де Менте;

   1978Мишель Поллентьер (Michel Pollentier) – исключён из гонки из-за попытки обмануть допинг-контроль;

   1980Бернар Ино (Bernard Hinault) – травма колена;

   1983Паскаль Симон (Pascal Simon) – перелом лопатки;

   1991Рольф Соренсен (Rolf Sørensen) – перелом ключицы;

   1996Стефан Эло (Stéphane Heulot) – тенденит;

   1998Крис Бордман (Chris Boardman) – травма головы после падения;

   2007Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) – снят с гонки руководством своей команды из-за ложных показаний о местонахождении во время тренировки перед Тур де Франс.

 

  6 раз за всю историю Тур де Франс победителем становился гонщик, не выигравший ни одного этапа:

 

   1922Фермен Ламбо (Firmin Lambot \ Бельгия);

   1956Роже Валковяк (Roger Walkowiak \ Франция);

   1960Гастон Ненчини (Gastone Nencini \ Италия);

   1966Люсьен Эмар (Lucien Aimar \ Франция);

   1990Грег Ле Монд (Greg LeMond \ США);

   2006Оскар Перейро (Óscar Pereiro \ Испания).

 

  Гонщик, который больше всего дней провёл в жёлтой майке лидера, но не становился победителем Тур де Франс - Фабиан Канчеллара, носивший жёлтую майку лидера 29 дней за всю карьеру.

 

Из двух ныне действующих гонщиков больше всего дней в жёлтой майке лидера провели Крис Фрум – 59, и Винченцо Нибали – 19.

 

   Жёлтая майка стала неотъемлемой частью французского Гран-тура, символом победы, желанной целью, к которой идут годами, и самое главное, её история не окончена, она всё ещё продолжается…

 

История жёлтой майки Тур де Франс

 

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Теги к статье: Tour de France Тур де Франс велоспорт Гран-тур превью этапов жёлтая майка лидера

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  1. Имя: Иван

    PoviaN

    20 июня 2012 17:09 | Регистрация: 19.02.2010

    Спасибо за статью! Очень интересно было узнать про инициалы HD. А про пропасть в Обиске сейчас буду искать информацию. Заинтересовало очень!

  2. Имя: Андрей

    Андруг

    20 июня 2012 18:03 | Регистрация: 23.08.2011

    Спасибо! Информация подогревающая интерес к тура! Быстрей бы....

  3. Meilleur

    20 июня 2012 20:17 | Регистрация: 15.07.2011

    Хехе, уйму раз обращал внимание, но никогда бы не подумал, что "HD" может быть написано так.

  4. Имя: Марина Викторовна

    Cristal

    22 июня 2012 09:48 | Регистрация: 24.12.2009

    Очень интересно, спасибо, Наташа! Как все мрачно начиналось ))) и как теперьвсе  рвутся в бой за эту майку. О, времена! О, нравы!

    bully  

    Only God can judge me ;)

    Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
  5. Имя: Александр

    Alexander Korvinus

    28 июня 2012 19:37 | Регистрация: 20.07.2011

    Интересная статья!)) Мой респект автору!

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Mike790
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Mike790-Фото

    Присоединюсь к вопросу выше, про просмотр Tour de France онлайн. Подскажите пожалуйста. Есть хороший интернет, через какой сервис будет лучшее качество трансляции онлайн, подписка на евроспорт плеер? или есть еще альтернатива какая-то?

  • Shega
    Крис Фрум выписан из больницы ... (4)
    Shega-Фото
    Медицина подобного уровня творит чудеса и у нас. Его, чай, не в районной больничке оперировали и восстанавливали)
    А Фруму - здоровья и дальнейшего максимального восстановления!
  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Адриен-Фото

    С неважным интернетом есть только одна возможность смотреть Tour de France в хорошем качестве без "мычаний и зависаний" - скачивать прошедшие этапы с торрент трекеров... Да, скачивание займет некоторое время ,  но это лучше , чем нервотрепка с пикселями, паузами и прерываниями...

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото
    Китель ведь не ушел, он взял паузу.
  • uran
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    uran-Фото
    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

  • SportSpirit
    Команда Bora-hansgrohe стартуе ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ну как так?! Ну почему отцепили ФилДжила?!!!
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Alya-Фото

    Технический вопрос. У меня есть подписка на европосрт. Но интернет в моей провинции - это одно название. Существует ли возможность скачать оплаченную трансляцию и посмотреть нормально без зависаний и мычаний?

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