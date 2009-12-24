История жёлтой майки Тур де Франс

История появления жёлтой майки Тур де Франс

В 2019 году Тур де Франс отмечает 100-летие появления знаменитой жёлтой майки лидера. В наши дни словосочетание «жёлтая майка» у любителей велоспорта прочно связано с Тур де Франс (Tour de France). Но поначалу ни о какой майке лидера организаторы Большой Петли не задумывались. Победитель первого выпуска Тур де Франс носил не жёлтую майку, а зелёную нарукавную повязку. Во время второго выпуска французского Гран-тура изменили правила, и генеральную классификацию выигрывал гонщик, набравший большее количество очков, а не тот, кто затратил на прохождение всех этапов меньше времени. Очковая система продержалась до Тур де Франс-1912, после чего организаторы вновь вернулись к подсчёту временных разрывов между гонщиками, классификации по личному времени. А жёлтая майка впервые появилась на Тур де Франс-1919 года, через 16 лет после первого выпуска Большой Петли.

Тогда Европа ещё не оправилась после разрушительной Первой мировой войны, и для проведения Тур де Франс 1919 года потребовались героические усилия, как со стороны организаторов, так и со стороны спортсменов. И, конечно, форме велогонщиков внимание уделялось в последнюю очередь. После войны Францию наводнили серые цвета – все ткацкие фабрики работали на армию и выпускали ткани только серых оттенков, под цвет армейской униформы. Поэтому и форма велогонщиков, вышедших на старт Большой Петли, представляла собой сочетание серого и красного, серого и синего, серого и серого.

После 482-километрового этапа по западному побережью Франции от Ле-Сабль-д’Олонн до Байонна, гонщики приехали на финиш насквозь вымокшими и покрытыми слоем грязи, и различить, кто есть кто, особенно зрителям, было абсолютно невозможно – все были одного серого цвета. И тогда после этапа один из сопровождающих гонку менеджеров Альфонс Боже (Alphonse Baugé) предложил организатору Тур де Франс Андри Дегранжу как-то выделить лидера генеральной классификации, чтобы его можно было узнать с первого взгляда. Дегранжу идея понравилась, и он тут же выбрал для майки лидера жёлтый – цвет страниц журнала L’Auto, спонсора гонки. Вечером того же дня Дегранж позвонил в парижскую штаб-квартиру и отдал распоряжение срочно изготовить и прислать на гонку 10 маек лидера.

Первую жёлтую майку вручили без торжественных церемоний вечером в Гренобле 19 июля 1919 года Эжену Кристофу (Eugène Christophe), который лидировал тогда в генеральной классификации. Кристофу жёлтая майка особой радости не принесла и выиграть Тур де Франс не помогла. Это позже за обладание жёлтой майкой хотя бы на один день на Большой Петле будут разгораться нешуточные сражения. А Эжен Кристоф жаловался, что болельщики на обочинах свистели ему вслед и кричали: «Эй, жёлтая майка! Разве он не красавчик, канарейка?!»

На Тур де Франс 1920 года о жёлтой майке вспомнили лишь после 9-го этапа. Менялся и её внешний вид. Так, после смерти Анри Дегранжа (Henri Desgrange) (1940) в центре жёлтой майки на уровне груди добавили его инициалы “HD”, которые в 1969 году передвинули на рукава. Инициалы Дегранжа вернулись на переднюю часть майки в 1972, сначала их размещали слева, затем справа. Потом в угоду коммерческим интересам инициалы “HD” вообще исчезли с майки и вернулись лишь в 2003, в год 100-летнего юбилея Тур де Франс. В наши дни стилизованные инициалы основателя Тур де Франс Анри Дегранжа “HD” располагаются на жёлтой майке справа ближе к центру.

Долгие годы варианты размеров жёлтой майки лидера Тур де Франс были ограничены, и многие гонщики, не вписавшеся в размеры, предусмотренные организаторами, были вынуждены прилагать массу усилий, чтобы облачиться в лидерское одеяние. Затем появилась особая майка с молнией на спине, сделанная специально для церемонии награждения. Теперь гонщику остаётся лишь натянуть на себя рукава, а для гонки используется другая жёлтая майка.

До появления синтетических тканей жёлтая майка, впрочем, как и остальные майки участников велогонок, изготавливалась из шерсти. Вышивка стоила дорого, и поэтому единственными буквами, появившимися на майке, были инициалы Анри Дегранжа. Обладателю жёлтой майки приходилось прикалывать булавками вставку с именем спонсора команды.

Настоящая драма разыгралась в 1947, когда на Тур де Франс в качестве спонсора появилась фирма Sofil, производящая синтетические волокна. Гонщики предпочли чистую шерсть синтетике. Больше всех шерстяные майки защищал французский велогонщик Луизон Бобе (Louis "Louison" Bobet), который настаивал на там, что без шерсти невозможно выдержать день по жаре и пыли. Бобе считал, что из-за добавки синтетических волокон гонщики будут слишком сильно потеть. Поэтому он отказался надеть первую жёлтую майку, в составе которой были синтетические нити.

Жак Годде (Jacques Goddet), организатор Тур де Франс 1947 года вспоминал: «Наш контракт с Sofil разваливался. Если бы новость просочилась в прессу, производитель был бы разорён. Я помню, как мы спорили почти всю ночь. Луизон обычно был предельно вежлив, но его принципы оказались тверды, как гранитные скалы его родной Бретани». Компромисса достичь не удалось. Годде попросил Sofil сделать майку без синтетики, хотя логотип производителя остался на жёлтой майке.

Жёлтая майка лидера сделана из высокотехнологичного полиэстра и эластана и весит всего лишь 147 грамм.

Наверняка, у многих возникал вопрос, а бывало ли так, чтобы на Тур де Франс несколько гонщиков показывали одно и то же время, и кому в таком случае нужно вручить жёлтую майку лидера.

Такая ситуация сложилась на Тур де Франс-1913, года в гонке было сразу два лидера Филипп Тис (Philippe Thys) и Жан Россиус (Jean Rossius), но тогда ещё не было жёлтой майки. После её появления в 1919 ситуация с несколькими лидерами сложилась дважды. На Тур де Франс-1929 сразу три гонщика завершили этап до Бордо с одним и тем же временем – Николя Франц (Nicolas Frantz) из Люксембурга, французы Виктор Фонтан (Victor Fontan) и Андре Ледюк (André Leducq). Всем троим вручили по жёлтой майке, хотя ни один из лидеров не довёз её до Парижа. На Тур де Франс-1931 одно время показали Шарль Пелиссье (Charles Pélissier) и Рафаэль ди Пако (Rafaele di Paco). Проблему решили, вручив жёлтую майку тому, кто быстрее финишировал днём ранее.

Согласно правилам ASO, «в случае равного счёта в общем зачёте принимаются во внимание сотые доли секунды, показанные во время этапа с индивидуальной гонкой на время. Если и после этого время гонщиков будет одинаковым, то тогда обладатель жёлтой майки определяется суммированием мест, достигнутых на каждом этапе. В крайнем случае, засчитывается место, занятое на финальном этапе».

За всю историю Тур де Франс было вручено 2 145 жёлтых майки, которые получили 286 гонщиков из 22 стран. Чаще всех жёлтую майку лидера надевали французские гонщики – 84 спортсмена, бельгийцы – 56 и итальянцы - 27 гонщиков.



Наименьшее количество обладателей жёлтой майки на протяжении Тур де Франс:

Один:

1924 - Оттавио Боттекья (Ottavio Bottecchia)



1928 - Николя Франц (Nicolas Frantz)



1935 - Роман Маэс (Romain Maes)



Два:

1919 - Эжен Кристоф (Eugene Christophe) / Фирман Ламбо (Firmin Lambot)



1921 - Луи Моттиа (Louis Mottiat) / Леон Сиер (Leon Scieur)

1925 - Аделен Бенуа (Adelin Benoit) / Оттавио Боттекья (Ottavio Bottecchia)



1934 - Георг Шпайхер (Georges Speicher) / Антонин Манье (Antonin Magne)



1961 - Андре Дарригад (Andre Darrigade) / Жак Анкетиль (Jacques Anquetil)



1970 - Итало Дзильоли (Italo Zilioli) / Эдди Меркс (Eddy Merckx)



1972 - Сирилл Гимар (Cyrille Guimard) / Эдди Меркс (Eddy Merckx)



1977 - Дитрих Турау (Dietrich Thurau) / Бернара Тевене (Bernard Thevenet)



1999 - Яан Кирсипуу (Jaan Kirsipuu) / Лэнс Армстронг (Lance Armstrong)



Чаше всего обладатели жёлтой майки лидера менялись на Тур де Франс 1958 и 1987 года – 8 раз, на Тур де Франс 2006 года майка лидера меняла хозяев 7 раз.

Больше всех в жёлтой майке лидера провёл Эдди Меркс (Eddy Merckx) – 111 дней;

Лэнс Армстронг (Lance Armstrong) – 83 дня;

Бернар Ино (Bernard Hinault) – 79 дней;

Мигель Индурайн (Miguel Indurain) – 60 дней;

Жак Анкетиль (Jacques Anquetil) – 52 дня.

За всю историю Тур де Франс - 14 раз обладатели жёлтой майки лидера были вынуждены покинуть гонку:

1927 – Франсис Пелиссье (Francis Pélissier) - из-за болезни;

1929 – Виктор Фонтан (Victor Fontan) – из-за сломанного велосипеда;

1937 – Сильвер Маэс (Sylvère Maes) – сход всей бельгийской команды из-за угроз французских болельщиков;

1950 – Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) – сход итальянской команды из-за угроз французских болельщиков;

1951 – Вим Ван Эст (Wim Van Est) – из-за падения в пропасть на Обиск;

1965 – Бернар Ван де Керков (Bernard Van De Kerkhove) – сход из-за солнечного удара во время подъёма на Обиск;

1971 – Луис Оканья (Luis Ocaña) – падение во время бури на Коль де Менте;

1978 – Мишель Поллентьер (Michel Pollentier) – исключён из гонки из-за попытки обмануть допинг-контроль;

1980 – Бернар Ино (Bernard Hinault) – травма колена;

1983 – Паскаль Симон (Pascal Simon) – перелом лопатки;

1991 – Рольф Соренсен (Rolf Sørensen) – перелом ключицы;

1996 – Стефан Эло (Stéphane Heulot) – тенденит;

1998 – Крис Бордман (Chris Boardman) – травма головы после падения;

2007 – Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) – снят с гонки руководством своей команды из-за ложных показаний о местонахождении во время тренировки перед Тур де Франс.

6 раз за всю историю Тур де Франс победителем становился гонщик, не выигравший ни одного этапа:

1922 – Фермен Ламбо (Firmin Lambot \ Бельгия);

1956 – Роже Валковяк (Roger Walkowiak \ Франция);

1960 – Гастон Ненчини (Gastone Nencini \ Италия);

1966 – Люсьен Эмар (Lucien Aimar \ Франция);

1990 – Грег Ле Монд (Greg LeMond \ США);

2006 – Оскар Перейро (Óscar Pereiro \ Испания).

Гонщик, который больше всего дней провёл в жёлтой майке лидера, но не становился победителем Тур де Франс - Фабиан Канчеллара, носивший жёлтую майку лидера 29 дней за всю карьеру.

Из двух ныне действующих гонщиков больше всего дней в жёлтой майке лидера провели Крис Фрум – 59, и Винченцо Нибали – 19.

Жёлтая майка стала неотъемлемой частью французского Гран-тура, символом победы, желанной целью, к которой идут годами, и самое главное, её история не окончена, она всё ещё продолжается…