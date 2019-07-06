Чемпион Европы - победитель 17 этапа Тур де Франс-2019

Маттео Трентин побеждает из сольного отрыва на 17-м этапе Тур де Франс-2019

Чемпион Европы Маттео Трентин одержал победу на 17-м этапе Тур де Франс-2019. Этап начался с многочисленных атак. 29-летний итальянский гонщик команды Mitchelton-Scott отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 33 гонщика. Пелотон отпустил отрыв, который набрал около 11 минут преимущества к первому из двух категорийных подъёмов. Маттео Трентин атаковал у подножия заключительного подъёма за 15 км до финиша из небольшой группы, образовавшейся из отрыва дня. Трентин набрал около полуминуты преимущества и удержался до финиша, где опередил ближайшего преследователя, Каспера Асгрена (Deceuninck-Quick Step) на 37 секунд.

Это четвёртый этап, выигранный гонщиком команды Mitchelton-Scott на Тур де Франс-2019 (после двух побед Саймона Йейтса и победы на этапе Дэрила Импи).

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Маттео Трентин: «Финиш был очень эмоциональным, потому что эта победа стоит двух. Потрясающе, что я выиграл соло здесь, на Тур де Франс, при том, что в отрыв уехала такая группа гонщиков. После 10-го этапа и 12-го этапа, который выиграл мой товарищ по команде Саймон Йентс из отрыва, в которой мы уехали вместе, сегодня был мой последний шанс перед тремя невероятно тяжёлыми этапами. Выиграть мне помог больше психологический настрой, чем ноги. Но я никогда не представлял себе, что выиграю из одиночного отрыва. После двух побед, которые я одержал в общих спринтах, эта победа особенная.

Крис (Юл-Йенсен) мне очень помог. Мы с ним поговорили и решили, что он будет прикрывать ранние атаки. И он нейтрализовал много ускорений. Когда уехали сильные гонщики, я смог сесть за ними, и это был идеальный сценарий. Несколько раз я пытался атаковать, потому что никто не хотел сотрудничать. Я знал, что если сделаю хотя бы 10-секундный просвет, они начнут следить друг за другом. С такой ногой как сегодня я мог отфинишировать. Немного испугался встречного ветра, ребята позади могли проводить смены, но это в итоге не имело значения. Я справился со встречным ветром. Когда я прошёл вершину, моей единственной целью было дать полный газ, но рисковать как можно меньше.

Я опасался Каспера Асгрена и был прав, потому что он финишировал вторым. На этом Туре я всё время был высоко, но не мог выиграть. Сегодня всё сошлось. Было ужасно тяжело, но это того стоило».

Мэтт Уайт, спортивный директор: «Мечта продолжается. Сегодня нам было необходимо отправить в отрыв или Маттео или Дэрила Импи, как и на 9-м этапе, потому что они быстры ребята, которые умеют отфинишировать. Ценно, что в такой большой отрыв уехал незаметный герой как Крис Юл-Йенсен, на которого можно было положиться. Если смотреть на гонщиков отрыва, то я бы поставил на Яспера Стейвена, который быстрее, чем Матео. Нельзя было забывать о Греге Ван Авермате, если бы дело дошло до спринта из небольшой группы.

Маттео был очень уверен в своих силах, так что самым безопасным вариантом при такой его форме было уезжать в одиночку, чтобы исключить все риски. Каждый в таком отрыве представляет собой угрозу и усложняет ситуацию, поэтому нужна форма, чтобы сделать то, что удалось Маттео. Это была идеальная атака. И нога у Маттео шла невероятно. Никто из группы не добрал его на спуске.

Если бы перед стартом Тур де Франс нам сказали, что мы возьмём четыре победы на этапах… мало кто из команд берёт четыре этапа из отрывов. Выиграть из четырёх отрывов – довольно впечатляюще. Но мы ещё не закончили».