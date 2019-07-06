Петер Саган - обладатель зелёной майки после 3 этапа Тур де Франс-2019

Петер Саган: «Счастлив быть в зелёной майке»

29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган облачился в зелёную майку лучшего в очковой классификации после 3 этапа Тур де Франс-2019 уже не формально, «по наследству» от лидера общего зачёта, а поднявшись на первую строчку классификации. Он был вторым из пелотона на промежуточном спринте, где взял 9 очков, а затем финишировал пятым, получив ещё 17 очков. Это позволило Петеру Сагану возглавить очковую классификацию с преимуществом в 17 очков над Майклом Мэттьюсом (Sunweb).

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Петер Саган: «Сегодня чувствовал себя хорошо. Счастлив быть в зелёной майке, не жалуюсь, что не выиграл этап. Всё в порядке. Один день хороший, следующий может быть плохим. Я не падал, финишировал пятым. Теперь постараюсь сохранить майку, хочу её сохранить.

Жулиан был силён. Я думал, он сбережёт силы для последнего подъёма, но он атаковал нас, удивил всех. Он хорошо проехал гонку.

Сегодня был очень тяжёлый этап, 215 км, которые с самого старта ехали на очень высокой скорости. Плюс четыре категорийных подъёма. Последние два были очень тяжёлыми, а финишную рампу, хотя и без категории, после долгого дня в седле тоже было трудно преодолеть».

Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Как и ожидалось, финал оказался очень трудным. Мы надеялись выиграть с Петером, но в конце он был пятым. Тем не менее, считаю, что день для команды прошёл хорошо. Петер взял зелёную майку, а наши генеральщики держались впереди на хорошей позиции, не потеряли время относительно главных соперников, что очень важно.

Сегодня у Максимилиана Шахманна была свободная роль, он мог воспользоваться шансом в финале, но Алафилипп оказался слишком сильным. Наша стратегия состояла в том, чтобы ждать Петера и нацелиться на спринт. Но единственным способом бороться за победу сегодня - ехать за Алафилиппом, когда он атаковал, а это было невозможно».