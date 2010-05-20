Стевен Крёйсвейк и Дилан Груневеген – капитаны команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019

Как и в прошлом году, команда Jumbo-Visma направляется на Тур де Франс с двумя целями – бороться на спринтерских этапах и в генеральной классификации. В 2018 году результатом команды стало 4-е и 5-е места в общем зачёте и две победы в спринтах. Помимо этого в прошлом году Примож Роглич, занявший 4-е место в генеральной классификации, выиграл королевский горный 19-й этап с прохождением Турмале и Обиск.

Но в это году словенский гонщик, только что занявший на Джиро д’Италия-2019 третье место в общем зачёте и одержавший две победы на этапах, пропустит Тур де Франс.

Команда Jumbo-Visma снова будет рассчитывать на 25-летнего голландского гонщика Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) и на стабильное выступление 32-летнего голландского гонщика Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk).

Двум лидерам команды будут помогать их соотечественник, 26-летний Майк Тёниссен (Mike Teunissen), 24-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), 34-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (George Bennett), 25-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus).

Ваут Ван Арт впервые в карьере поедет Гран-тур.

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут готов сделать следующий шаг в карьере. Он усилит нашу команду. У него в ногах не так много гоночных дней, он идеально подготовлен. После Тур де Франс Ваут поедет классику Prudential Ride London, а потом начнётся его сезон в велокроссе».

Состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019:

Amund Grøndahl Jansen, (Норвегия)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Tony Martin, (Германия)

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Dylan Groenewegen, (Голландия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Wout Van Aert, (Бельгия)