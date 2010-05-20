- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 17:43
Стевен Крёйсвейк и Дилан Груневеген – капитаны команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019
Как и в прошлом году, команда Jumbo-Visma направляется на Тур де Франс с двумя целями – бороться на спринтерских этапах и в генеральной классификации. В 2018 году результатом команды стало 4-е и 5-е места в общем зачёте и две победы в спринтах. Помимо этого в прошлом году Примож Роглич, занявший 4-е место в генеральной классификации, выиграл королевский горный 19-й этап с прохождением Турмале и Обиск.
Но в это году словенский гонщик, только что занявший на Джиро д’Италия-2019 третье место в общем зачёте и одержавший две победы на этапах, пропустит Тур де Франс.
Команда Jumbo-Visma снова будет рассчитывать на 25-летнего голландского гонщика Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) и на стабильное выступление 32-летнего голландского гонщика Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk).
Двум лидерам команды будут помогать их соотечественник, 26-летний Майк Тёниссен (Mike Teunissen), 24-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), 34-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (George Bennett), 25-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus).
Ваут Ван Арт впервые в карьере поедет Гран-тур.
Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут готов сделать следующий шаг в карьере. Он усилит нашу команду. У него в ногах не так много гоночных дней, он идеально подготовлен. После Тур де Франс Ваут поедет классику Prudential Ride London, а потом начнётся его сезон в велокроссе».
Состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019:
Amund Grøndahl Jansen, (Норвегия)
George Bennett, (Новая Зеландия)
Tony Martin, (Германия)
Steven Kruijswijk, (Голландия)
Dylan Groenewegen, (Голландия)
Mike Teunissen, (Голландия)
Laurens De Plus, (Бельгия)
Wout Van Aert, (Бельгия)
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