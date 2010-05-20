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Состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019

Стевен Крёйсвейк и Дилан Груневеген – капитаны команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019

 

 

  Как и в прошлом году, команда Jumbo-Visma направляется на Тур де Франс с двумя целями – бороться на спринтерских этапах и в генеральной классификации. В 2018 году результатом команды стало 4-е и 5-е места в общем зачёте и две победы в спринтах. Помимо этого в прошлом году Примож Роглич, занявший 4-е место в генеральной классификации, выиграл королевский горный 19-й этап с прохождением Турмале и Обиск.

 

  Но в это году словенский гонщик, только что занявший на Джиро д’Италия-2019 третье место в общем зачёте и одержавший две победы на этапах, пропустит Тур де Франс.

 

  Команда Jumbo-Visma снова будет рассчитывать на 25-летнего голландского гонщика Дилана Груневегена (Dylan Groenewegen) и на стабильное выступление 32-летнего голландского гонщика Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk).

 

 

 

  Двум лидерам команды будут помогать их соотечественник, 26-летний Майк Тёниссен (Mike Teunissen), 24-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), 34-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт (George Bennett), 25-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus).

Ваут Ван Арт впервые в карьере поедет Гран-тур.

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут готов сделать следующий шаг в карьере. Он усилит нашу команду. У него в ногах не так много гоночных дней, он идеально подготовлен. После Тур де Франс Ваут поедет классику Prudential Ride London, а потом начнётся его сезон в велокроссе».

 

 

Состав команды Jumbo-Visma на Тур де Франс-2019:

 

Amund Grøndahl Jansen, (Норвегия)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Tony Martin, (Германия)

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Dylan Groenewegen, (Голландия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Wout Van Aert, (Бельгия)

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур Дилан Груневеген Стевен Крёйсвейк

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 18:29 | Регистрация: 5.05.2018

    Кажется, Груневеген хороший спринтер) удачи команде

  2. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 19:08 | Регистрация: 20.05.2010

    Неплохо. Но голландцы погонятся за 2-мя зайцами. Они и одного то не могут отработать до конца. Впрочем удачи Джамбе!

  3. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 19:32 | Регистрация: 25.05.2015

    не вижу среди этих физиономий роглика. Похоже, джиро боком зашла...

  4. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 19:35 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: SSS
    не вижу среди этих физиономий роглика. Похоже, джиро боком зашла...
    Это и к лучшему, приедет в полной готовности на Вуэльту

  5. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:32 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: GTX
    Цитата: SSS
    не вижу среди этих физиономий роглика. Похоже, джиро боком зашла...
    Это и к лучшему, приедет в полной готовности на Вуэльту
    Мне кажется Вуэльта вообще не под него. Джиро идеальное было, но как оказалось и Романдия была лишней,и состав ему дали не о чём

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Роглич Вуэльту вообще не осилит.Там одни сплошь финиши в гору. И еще в какие крутые горы. Поддержки команды опять не будет у него. И одна разделка. Ошибка команды и менеджеров.

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Вчера, 21:51 | Регистрация: 25.05.2015

      Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!

      1. Имя: Жанна

        Zhanzhak

        Вчера, 22:31 | Регистрация: 14.12.2015

        Сергей, угомонитесь пожалуйста.
        Такое впечатление, что вы сюда исключительно ради фанатов Астаны заходите, а не из любви к велоспорту.
        90 % ваших комментариев про так ненавистную вами Астану.
        И ещё, это столицу переименовали, команду переименовывать не будут. Официально заявлено.

        1. Имя: Сергей

          SSS

          Сегодня, 00:33 | Регистрация: 25.05.2015

          Поздравляю с новым президентом! Теперь заживёте;)

  7. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 4.05.2019

    Скорей всего Роглич сосредоточится на ЧМ, особенно на разделке, которую пропустил в прошлом году из-за травмы. 

     

    Рассчитывать, что после такого начала сезона и Джиро Роглич сможет поехать еще и Тур, - стратегическое детство от JV. 

  8. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 23.05.2017

    Ну ладно Роглич, с ним ясно, а Гесинк что? Восстанавливается?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 23:10 | Регистрация: 7.12.2014

      У Гесинка кроме перелома ключицы еще и перелом таза был на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля.
      Как минимум 3 месяца на восстановление, потом еще тренировки какое-то время. У него ближайшая гонка запланирована на середину сентября.

  9. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 15.04.2018

    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: SSS
    Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!
    Че ты имеешь против Астаны и Винокурова? Достойный чемпион постсоветского пространства, нашей общей Родины, олимпийский чеспион, гордость Казахстана и легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 00:34 | Регистрация: 25.05.2015

      Кому как. У меня, например, нет гордости, а, наоборот, есть презрение к нашим российским редискам, попадавшимся на допинге. Хотя, у нас они обласканы и неплохо устроены по жизни.

      Цитата: Astanaforever
      легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.

      И здесь нечем гордиться. Нацпроект за государственные деньги понакупил топовых легионеров, которые и добывают все победы. Побед Казахов там НОЛЬ! Пара водовозов для третьесортных гонок, хохол Луценко и Зейц х.з. кто, но точно не казах)). Это я также могу гордиться победами, например, Челси Абрамовича или Монако Рыболовлева. Деньги российского происхождения, но россиян-то там нет.

  11. M-07

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 27.05.2017

    Не рановато ли они состав опубликовали? Хотя бы стоило дождаться окончания Дофине и Тура Швейцарии.

    А так желаю удачи Крошвайку, хочется, чтобы был в тройке ГТ наконец, так не повезло на той Джиро, на которой он был сильнейшим, в итоге был в пятёрке на всех ГТ, но ни разу в тройке.

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • M-07
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    M-07-Фото

    Не рановато ли они состав опубликовали? Хотя бы стоило дождаться окончания Дофине и Тура Швейцарии.

    А так желаю удачи Крошвайку, хочется, чтобы был в тройке ГТ наконец, так не повезло на той Джиро, на которой он был сильнейшим, в итоге был в пятёрке на всех ГТ, но ни разу в тройке.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото

    Кому как. У меня, например, нет гордости, а, наоборот, есть презрение к нашим российским редискам, попадавшимся на допинге. Хотя, у нас они обласканы и неплохо устроены по жизни.

    Цитата: Astanaforever
    легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.

    И здесь нечем гордиться. Нацпроект за государственные деньги понакупил топовых легионеров, которые и добывают все победы. Побед Казахов там НОЛЬ! Пара водовозов для третьесортных гонок, хохол Луценко и Зейц х.з. кто, но точно не казах)). Это я также могу гордиться победами, например, Челси Абрамовича или Монако Рыболовлева. Деньги российского происхождения, но россиян-то там нет.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото
    Поздравляю с новым президентом! Теперь заживёте;)
  • Astanaforever
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: SSS
    Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!
    Че ты имеешь против Астаны и Винокурова? Достойный чемпион постсоветского пространства, нашей общей Родины, олимпийский чеспион, гордость Казахстана и легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Arciv-Фото
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
  • Earl57
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Earl57-Фото
    У Гесинка кроме перелома ключицы еще и перелом таза был на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля.
    Как минимум 3 месяца на восстановление, потом еще тренировки какое-то время. У него ближайшая гонка запланирована на середину сентября.
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2019. Этап 2 (14)
    SportSpirit-Фото

    Пино бодрячком, ура) 

     

    А еще мне нравится дизайн и сочетание цветов формы Ineos на основном составе, когда вместе собираются - прям очень агрессивненько) 

  • levonardo
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    levonardo-Фото
    Ну ладно Роглич, с ним ясно, а Гесинк что? Восстанавливается?
  • Zhanzhak
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Zhanzhak-Фото
    Сергей, угомонитесь пожалуйста.
    Такое впечатление, что вы сюда исключительно ради фанатов Астаны заходите, а не из любви к велоспорту.
    90 % ваших комментариев про так ненавистную вами Астану.
    И ещё, это столицу переименовали, команду переименовывать не будут. Официально заявлено.
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Скорей всего Роглич сосредоточится на ЧМ, особенно на разделке, которую пропустил в прошлом году из-за травмы. 

     

    Рассчитывать, что после такого начала сезона и Джиро Роглич сможет поехать еще и Тур, - стратегическое детство от JV. 

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