Эган Берналь - обладатель желтой майки лидера перед заключительным горным этапом на Тур де Франс-2019

Эган Берналь и Герант Томас о 19-м этапе Тур де Франс-2019

22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь облачился в жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019 после 19-го этапа, второго из альпийских горных этапов, завершающих Большую Петлю.

На подъёме к Изеран команда Ineos устроила развоз, и с колеса Ваута Пулса сначала атаковал Герант Томас, после чего выпал лидер общего зачёта Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Эган Берналь остался сидеть на колесе французского гонщика, а затем атаковал, вернувшись к Геранту Томасу.

За 5,2 км до вершины Изеран, наивысшей точки Тур де Франс этого года Эган Берналь атаковал с первой позиции из группы, в которой находились его товарищ по команде Герант Томас, а также их соперники Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) и Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe).

Берналь добрал гонщиков из раннего отрыва – Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), Ригоберто Урана (EF Education First) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а затем проехал атаковавшего из отрыва дня Варрана Баргия (Arkéa Samsic). За 1,5 км до вершины с Берналем остался лишь Саймон Йейтс, которого колумбийский гонщик сумел сбросить за 1,2 км до вершины Изеран.

При прохождении вершины Эган Берналь уже был виртуальным лидером гонки, выигрывая у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) 1:56.

Погода Франции не выдержала расставания с желтой майкой лидера, прекратив мучения Жулиана Алафилиппа на перевале Изеран и дав ему шанс на подиум в Париже.

После того, как гонщики прошли часть спуска, за 26 км до финиша они были остановлены организаторами гонки, объявившими, что этап остановлен из-за чрезвычайных обстоятельств – снежный шторм внезапно накрыл горы. Дорога внизу, по маршруту этапа, оказалась непроходимой из-за потоков воды, льда и камней и грязи.

Положение в генеральной классификации рассчитывалось по прохождению вершины Изеран, бонификации на бонусной премии также учитывались. Таким образом, по итогам 19 этапа в генеральной классификации Эган Берналь опережает Жулиана Алафилиппа на 48 секунд, а тройку лучших замыкает Герант Томас, уступающий своему товарищу по команде 1:16.



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Эган Берналь: «Если честно, не знал, что произошло. По радио мне сказали, что гонка закончена, а я ответил, что хочу продолжать. Они говорили мне по-английски, поэтому не был уверен, что правильно понял. И только потом, когда я остановился, спортивный директор сказал мне, что я в жёлтой майке. Я почувствовал облегчение.

Это невероятно. Не могу поверить. Хочу завтра выложиться по максимуму, а потом приехать в Париж. Только когда там пересеку финишную черту, поверю, что всё происходит на самом деле. Остаётся ещё один тяжёлый этап. Он короткий. Я отдам все силы. Было бы потрясающе стать первым колумбийцем, выигравшим Тур де Франс».

Герант Томас: «Забавно, потому что если бы мы знали об отмене заранее, то гонка пошла бы активнее у вершины последней горы. Но это один из тех случаев, когда нельзя всё держать под контролем. Одни «если» и «но».

Конечно, все были немного разочарованы. Никто не знал, что случилось. Я видел фото с градом, который полностью закрыл дорогу. Конечно, было опасно продолжать гонку. Кристиан Прюдомм показал мне фото, как выглядит дорога, проехать там было нереально. День получился очень странным. Но организаторы не планировали такое завершение этапа, это просто надо принять.

Главное, что майка теперь в команде, мы идём на отличной позиции. Завтра закончим работу, собираемся довезти Эгана в жёлтом до последнего этапа. Теперь важно, чтобы он завершил эту работу. У него значительное преимущество над всеми. Да, теперь я буду полностью его поддерживать. С самого старта он был невероятен, он – феноменальный талант».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Прежде всего, было очевидно, что оползень оказался довольно значительным. Это велогонка, прежде всего нам надо было удостовериться, что все люди в порядке, болельщики, люди на обочинах дороги. Такой была моя первая реакция.

Удача сопутствует смелым. Мы сказали это утром, собирались так провести этап. Возможно, мы не так сильны, как были в прошлом. И сегодня мы подумали, что если где и можно создать просвет, то на Изеран. Но сначала туда надо было доехать.

Думаю, все ребята отлично справились. Дилан ван Баарле уехал в отрыв, Кастровьехо и ребята ехали хорошо, Ваут Пулс задавал скорость у подножия. У нас был план, и мы его выполнили. Герант атаковал первым, Эган пересёк первым вершину, и, кто знает, что могло бы быть после. Конечно, впереди должен был быть долгий спуск и ещё один подъём.Но мы не можем контролировать погоду или обстоятельства. Если честно, в такой ситуации кто бы из них ни достиг вершины – это хорошо».