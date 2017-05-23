Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2019:

Цель команды Cofidis на Тур де Франс-2019 – бороться на всех типах этапов

Французская проконтинентальная команда Cofidis объявила состав на Тур де Франс-2019. На старт 6 июля выйдут: 28-летний испанский гонщик Хесус Эррада, 28-летний эритрейский гонщик Натнаэль Берхан, 31-летний французский гонщик Николя Эде, 26-летний французский гонщик Кристоф Лапорт, 28-летний французский гонщик Антони Перес, 32-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон, 32-летний французский гонщик Стефан Россетто, 33-летний французский гонщик Жульен Симон.

Второй год подряд Насэр Буанни не был включён в состав на Тур де Франс. В этом сезоне у 28-летнего французского гонщика не было побед, его лучшим результатом были два вторых места - на этапе Вуэльты Валенсии в начале года и на классике Grote Prijs Marcel Kint. Насэр Буанни сошёл во время 2-го этапа Критериума Дофине.

Команда Cofidis под руководством генерального менеджера Седрика Вассёра ставит целью борьбу за победу на этапах с любым рельефом.

Седрик Вассёр: «Мы хотели собрать команду, которая сможет работать как можно более слаженно. Все гонщики, отобранные в состав, в этом сезоне проявляли умение работать в команде, ответственность, что является ключевым в такой сложной и долгой гонке как Тур де Франс.

Более того, мы взяли гонщиков, которые знают, что такое вкус победы. Все они за последнее время одержали одну и более побед. Если они окажутся в ситуации, где будет шанс взять победу на этапе, то воспользуются ценным опытом победителя. Мы хотим, чтобы майка Cofidis была заметна на всех рельефах.

Команда универсальная, гонщики способны бороться на всех этапах. Делать ставку на один тип рельефа было бы ошибкой. И, наконец, решающим фактором в отборе гонщиков была физическая готовность, количество гоночных дней в ногах с начала сезона. Именно этот расчёт позволил в прошлом году нам показать хорошие результаты на Вуэльте Испании.

Уверен, с этим составом мы сможем всё. Мы убеждены, что собрали лучший состав, способный блистать на Тур де Франс-2019».

Команда Cofidis с момента своего основания участвует в Тур де Франс, но в последний раз гонщики Cofidis одерживали победу на этапах в 2008 году – это были Самюэль Дюмулен (3-й этап) и Сильван Шаванель (19-й этап).

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2019:

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Natnael Berhane, (Эритрея)

Stephane Rossetto, (Франция)

Anthony Perez, (Франция)

Jesus Herrada, (Испания)

Julien Simon, (Франция)

Nicolas Edet, (Франция)

Christophe Laporte, (Франция)