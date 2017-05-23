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Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2019

Цель команды Cofidis на Тур де Франс-2019  – бороться на всех типах этапов  

 

 

  Французская проконтинентальная команда Cofidis объявила состав на Тур де Франс-2019. На старт 6 июля выйдут: 28-летний испанский гонщик Хесус Эррада, 28-летний эритрейский гонщик Натнаэль Берхан, 31-летний французский гонщик Николя Эде, 26-летний французский гонщик Кристоф Лапорт, 28-летний французский гонщик Антони Перес, 32-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон, 32-летний французский гонщик Стефан Россетто, 33-летний французский гонщик Жульен Симон.

 

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2019

 

 

  Второй год подряд Насэр Буанни не был включён в состав на Тур де Франс. В этом сезоне у 28-летнего французского гонщика не было побед, его лучшим результатом были два вторых места -  на этапе Вуэльты Валенсии в начале года и на классике Grote Prijs Marcel Kint. Насэр Буанни сошёл во время 2-го этапа Критериума Дофине.

 

  Команда Cofidis под руководством генерального менеджера Седрика Вассёра ставит целью борьбу за победу на этапах с любым рельефом.

 

  Седрик Вассёр: «Мы хотели собрать команду, которая сможет работать как можно более слаженно. Все гонщики, отобранные в состав, в этом сезоне проявляли умение работать в команде, ответственность, что является ключевым в такой сложной и долгой гонке как Тур де Франс.

 

  Более того, мы взяли гонщиков, которые знают, что такое вкус победы. Все они за последнее время одержали одну и более побед. Если они окажутся в ситуации, где будет шанс взять победу на этапе, то воспользуются ценным опытом победителя. Мы хотим, чтобы майка Cofidis была заметна на всех рельефах.

 

  Команда универсальная, гонщики способны бороться на всех этапах. Делать ставку на один тип рельефа было бы ошибкой. И, наконец, решающим фактором в отборе гонщиков была физическая готовность, количество гоночных дней в ногах с начала сезона. Именно этот расчёт позволил в прошлом году нам показать хорошие результаты на Вуэльте Испании.

 

  Уверен, с этим составом мы сможем всё. Мы убеждены, что собрали лучший состав, способный блистать на Тур де Франс-2019».

 

 

Команда Cofidis с момента своего основания участвует в Тур де Франс, но в последний раз гонщики Cofidis одерживали победу на этапах в 2008 году – это были Самюэль Дюмулен (3-й этап) и Сильван Шаванель (19-й этап).  

 

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2019:

 

 

Pierre-Luc Perichon, (Франция)

Natnael Berhane, (Эритрея)

Stephane Rossetto, (Франция)

Anthony Perez, (Франция)

Jesus Herrada, (Испания)

Julien Simon, (Франция)

Nicolas Edet, (Франция)

Christophe Laporte, (Франция)

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Теги к статье: Cofidis Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, видимо Буани уйдет с команды..попал в немилость менеджерам. Куда интересно?

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 23.05.2017

    В Катюшу, им спринтер нужен))))

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Mima
    47-летний Давиде Ребеллин пере ... (1)
    Mima-Фото
    Браво! Удачи и здоровья!
  • Makus
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Makus-Фото
    Тур бомба! Вальверде чемпион!)
  • Mima
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
    Как думаете, почему Кинтана так и не сделал ничего за последние годы, почему колесничанье, выжидает без выстрела, психика или что? Ведь такой шанс ему и команда и свобода

    Очень болею за Ланду, надеюсь, получится этап или больше)) удачи!
  • Makus
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Makus-Фото
    Чемпион Мира, Чемпион Испании и Чемпион Тур де Франс!!!! Алехандро лучший!!!))
  • levonardo
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    levonardo-Фото
    В Катюшу, им спринтер нужен))))
  • Sezar
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Sezar-Фото

    Ланда по характеру супердоместик. Он сам себе не дает выигрывать. Дело не в команде.

  • Astanaforever
    Состав команды Cofidis на Тур ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Да, видимо Буани уйдет с команды..попал в немилость менеджерам. Куда интересно?
  • Astanaforever
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Плюсую. Опять лебедь, рак и щука. Кинтана-время ушло, трусливый. Ланда-нефартовый и подуставший. Вальверде-старый, нестабильный в горах. А вот возьмет Амадор как выстрелит. Хаха. P.S. Когда уже талантливый горняк Ланда наконец обретет свою команду?
  • Mike790
    Состав команды Movistar на Тур ... (5)
    Mike790-Фото

    Главные претенденты на командный зачет. А подиум генерала скорее всего мимо

  • Sezar
    Тур де Франс-2019. Альтиметрия ... (13)
    Sezar-Фото

    Отличный маршрут, жаль состав ему не соответствует. Интересно как на всех повлияет жара?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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