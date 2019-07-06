- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 23:03
Вилко Келдерман и Майкл Мэттьюс – капитаны команды Sunweb на Тур де Франс-2019
28-летний голландский гонщик Вилко Келдерман и 28-летний австралийский гонщик Майкл Мэттьюс возглавят команду Sunweb на Тур де Франс-2019 в отсутствии лидера команды Тома Дюмулина, вынужденного отказаться от участия в Большой Петле из-за травмы колена.
Вместе с Вилко Келдерманом и Майклом Мэттьюсом на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 24-летний датский гонщик Сёрен Краг Андерсен, 27-летний немецкий гонщик Никиас Арндт, 23-летний голландский гонщик Сеес Бол, 30-летний американский гонщик Чед Хага, 22-летний немецкий гонщик Леннард Кемна и 31-летний ирландский гонщик Николас Роч.
Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «В этом году нашей целью на Тур де Франс будет борьба за этапы. Мы уже бывали в подобной ситуации раньше, когда нам приходилось смещать фокус с генеральной классификации на результаты на этапах. Уверен, мы отлично сможем справиться с этим снова.
У нас есть шансы на высокие результаты с Майклом на спринтерских этапах и этапах, которые завершатся спринтом из небольшой группы. Никиас будет нашим дорожным капитаном. Благодаря победителю этапа Джиро д’Италия-2019 Чеду Хаге мы получим дополнительную мощность в командной гонке и в разделке. С Вилко, Николасом и Сёреном мы нацелены на более трудные среднегорные и горные этапы.
Мы гордимся, что в этом году на Туре у нас два талантливых дебютанта – Леннард и Сеес. Леннард уже показал, что силён и в спринтерском развозе, и в горах. Мы хотим, чтобы он сделал следующий шаг в своём развитии. Сеес прогрессировал этой весной, одержав несколько побед, но, возможно, самой впечатляющей была его самоотверженная работа помощника в разных ситуациях. Сеес получит шанс получить больше опыта и развиваться».
Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2019:
Wilco Kelderman, (Голландия)
Nicolas Roche, (Ирландия)
Cees Bol, (Голландия)
Søren Kragh Andersen, (Дания)
Chad Haga, (США)
Lennard Kämna, (Германия)
Michael Matthews, (Австралия)
Nikias Arndt, (Германия)
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