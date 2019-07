Люк Роу и Тони Мартин сняты с Тур де Франс-2019 после 17 этапа

29-летний британский гонщик команды Ineos Люк Роу (Luke Rowe) и 34-летний немецкий гонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин (Tony Martin) были сняты с Тур де Франс-2019 после инцидента, случившегося на 17-м этапе. Также каждый из гонщиков был оштрафован на 1000 швейцарских франков и на 50 очков в Мировом рейтинге UCI.

Во время прохождения подъёма 3-й категории на 186,3 км дистанции Тони Мартин вильнул велосипедом, из-за чего Люк Роу едва не упал, после чего Роу толкнул Мартина рукой, а затем оба гонщика ещё раз толкнули друг друга плечами.

Команда Ineos после финиша показала, что не придаёт большого значения эпизоду, но жюри гонки посчитало столкновение гонщиков достаточно серьёзным, чтобы наказать их снятием с гонки.

