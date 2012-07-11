Люк Роу и Тони Мартин сняты с Тур де Франс-2019 после 17 этапа

Судьи Тур де Франс-2019 дисквалифицировали Люка Роу и Тони Мартина после 17 этапа

29-летний британский гонщик команды Ineos Люк Роу (Luke Rowe) и 34-летний немецкий гонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин (Tony Martin) были сняты с Тур де Франс-2019 после инцидента, случившегося на 17-м этапе. Также каждый из гонщиков был оштрафован на 1000 швейцарских франков и на 50 очков в Мировом рейтинге UCI.

Во время прохождения подъёма 3-й категории на 186,3 км дистанции Тони Мартин вильнул велосипедом, из-за чего Люк Роу едва не упал, после чего Роу толкнул Мартина рукой, а затем оба гонщика ещё раз толкнули друг друга плечами.

Команда Ineos после финиша показала, что не придаёт большого значения эпизоду, но жюри гонки посчитало столкновение гонщиков достаточно серьёзным, чтобы наказать их снятием с гонки.

Генеральный менеджер команды команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд посчитал решение судей слишком суровым: «Они решили снять Тони и Люка с гонки, что считаю невероятно суровым наказанием. Я посмотрел видеозапись. Нет сомнений, что Тони немного подрезал Люка, он боролся за позицию. Это происшествие ненамного хуже, чем те, что случаются большую часть времени в гонке. Очень суровое решение».

Люк Роу (Ineos): «На самом деле ничего значительного. Я немного погорячился, но всё в порядке, мы пожали друг другу руки. У нас с ним одинаковые роли в команде, мы оба делаем свою работу. Возможно, мы слегка перегнули палку, но выбрасывать нас гонки – это слишком. Ни один из нас это не заслужил».

Обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп тоже прокомментировал инцидент: «В пелотоне было сильное напряжение, все хотели быть на хорошей позиции. Некоторые гонщики слишком нервничали, были касания. Возможно, они боялись, что я буду атаковать, поэтому я просто постарался всех успокоить. Я сказал им, что нет необходимости рисковать, потому что гонщики в отрыве нам не угрожают, и я не собираюсь атаковать. Я просто призвал к спокойствию».

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Думаю, команде Ineos не понравилось, что мы вышли вперёд. Ни Тони, ни Люк Роу не хотели уступать ни сантиметра, не хотели посторониться. Возможно, такое произошло из-за жары или из-за недовольства».

Команда Jumbo-Visma заявила, что собирается опротестовывать решение судей гонки.