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Люк Роу и Тони Мартин сняты с Тур де Франс-2019 после 17 этапа

Судьи Тур де Франс-2019 дисквалифицировали Люка Роу и Тони Мартина после 17 этапа

 

 

  29-летний британский гонщик команды Ineos Люк Роу (Luke Rowe) и 34-летний немецкий гонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин (Tony Martin) были сняты с Тур де Франс-2019 после инцидента, случившегося на 17-м этапе. Также каждый из гонщиков был оштрафован на 1000 швейцарских франков и на 50 очков в Мировом рейтинге UCI.

 

  Во время прохождения подъёма 3-й категории на 186,3 км дистанции Тони Мартин вильнул велосипедом, из-за чего Люк Роу едва не упал, после чего Роу толкнул Мартина рукой, а затем оба гонщика ещё раз толкнули друг друга плечами.

 

Команда Ineos после финиша показала, что не придаёт большого значения эпизоду, но жюри гонки посчитало столкновение гонщиков достаточно серьёзным, чтобы наказать их снятием с гонки.

 

 

 

 

 

 

  Генеральный менеджер команды команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд посчитал решение судей слишком суровым: «Они решили снять Тони и Люка с гонки, что считаю невероятно суровым наказанием. Я посмотрел видеозапись. Нет сомнений, что Тони немного подрезал Люка, он боролся за позицию. Это происшествие ненамного хуже, чем те, что случаются большую часть времени в гонке. Очень суровое решение».

 

  Люк Роу (Ineos): «На самом деле ничего значительного. Я немного погорячился, но всё в порядке, мы пожали друг другу руки. У нас с ним одинаковые роли в команде, мы  оба делаем свою работу. Возможно, мы слегка перегнули палку, но выбрасывать нас гонки – это слишком. Ни один из нас это не заслужил».

 

  Обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп тоже прокомментировал инцидент: «В пелотоне было сильное напряжение, все хотели быть на хорошей позиции. Некоторые гонщики слишком нервничали, были касания. Возможно, они боялись, что я буду атаковать, поэтому я просто постарался всех успокоить. Я сказал им, что нет необходимости рисковать, потому что гонщики в отрыве нам не угрожают, и я не собираюсь атаковать. Я просто призвал к спокойствию».

 

  Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Думаю,  команде Ineos не понравилось, что мы вышли вперёд. Ни Тони, ни Люк Роу не хотели уступать ни сантиметра, не хотели посторониться. Возможно, такое произошло из-за жары или из-за недовольства».

Команда Jumbo-Visma заявила, что собирается опротестовывать решение судей гонки.

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Теги к статье: Люк Роу Тони Мартин Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Французское судейство явно перегибают палки, наталкивая людей на очень неприятные мысли и размышления. Первое что приходит в голову..убили двух зайцев, двух оруженосцев лидеров оппонирующих французам команд. В принципе оно так есть. Ослабили составы перед заключительными этапами в горах. И было бы за, что? Никаких уж там серьезных причин небыло, чтобы снимать с гонки. Французы палятся. Ну а когда еще такой шанс будет, чтобы на французском туре победителем стал француз? Вот и думай после этого ... Ну..это чисто моя версия дисквала.

  2. close2you

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 22.07.2017

    Французам на руку это снятие, вот и сняли))

  3. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 4.07.2017

    Снимать с гонки - явный перебор, такой же как в 2017 году с Саганом. Дали штраф - и хватит на этом, никто ведь даже не пострадал. Или на самом деле ослабляют команды конкурентов?

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 4.05.2019

    Пахнет политикой. Вряд ли решение было бы аналогичным, если бы участвовали гонщики, например, Аркеи-Самсик и Тоталь-Энержи. А тут одни из лучших грегори команд, у которых гонщики в ТОП-5 генерала, не считая французов)

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 31.05.2014

    Соглашусь с форумчанами, не очень действие от оргов, тем более претензий ни у гонщиков, ни у команд к друг другу нет, да и криминал гонцов ни о чем.

  6. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 22:51 | Регистрация: 11.07.2012

    Французы - молодцы !!! Убрали у главных конкурентов двух сильных грегари !!!

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 23:04 | Регистрация: 4.08.2018

      Нет, н я понимаю, подрались бы Беннет с Берналем и их сняли. А эти что ( перед горными этапами ) - оба уже в отвале в первой горке.
      Бесполезная показательная порка.

  7. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 4.01.2015

    Орги конечно погорячились со снятием. Оштрафовать гонцов, там, команду, лишить очков, дать 1-2 или даже 5 минут штрафа в зачёт велогонщиков всё понятно, но снимать с Тура за пару этапов до Парижа (когда впереди три сложнейших альпийских этапа). Шо то они слишком рьяно взлясь за это самое дело НАКАЗЫВАТЬ и УДАЛЯТЬ.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

    1. s75

      Вчера, 23:23 | Регистрация: 9.06.2015

      Дело дошло до рук, и под камеры.. без шансов. Иначе, зачем жюри?)) "Я не бездействовал, я сразу на капу нажал"

  8. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 17.05.2015

    Вполне достаточно было бы символического штрафа. Вообще, странная политика... Федерации, организаторам туров следовало бы обратить ПЕРВОСТЕПЕННОЕ внимание на безопасность спортсменов. И для начала наказывать подобным образом виновников завалов, падений, в результате которых многие велогонщики получают повреждения и травмы , некоторые  сходят, и вообще ломается логичное течение тура. Но в этих случаях виновников как бы вообще нет , а значит подобное ПООЩРЯЕТСЯ... Зато за чисто гоночный, не влияющий ни на что мелкий инцидент два спортсмена получают суровейшее наказание...  Голое лицемерие.

  9. DIM

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 13.10.2012

    Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец)))

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь к Вино.
    Если Алафилип выиграет ТДФ, это будет что-то ненормальное.

    Это примерно то же самое, если бы сам Винокуров выиграл ТДФ в своё время.
    (Вино и Жужу похожи по специализации)

    Оставьте Винокурова в покое. Не надо ему приписывать то, что он не говорил.
    Он сказал всё по делу - Алафилипп не возьмет Тур.

    ЗЫ: Капнет уже завтра.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Алик, о какой порядочности идет речь?
    Армстронг обнародовал лишь потому, что его прижали.
    Он просто испугался, что лишится всего в своей жизни - бабла.

    Да, Ленс был Выдающимся гонщиком.
    Но, порядочным человеком он точно не был.

    Уж точно ВЫ более порядочный человек, чем Армстронг. 100% )

  • DIM
    Люк Роу и Тони Мартин сняты с ... (11)
    DIM-Фото

    Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец)))

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (50)
    VeloVelo-Фото

    Свет не очень хорошо передан, как считаете?

  • Shega
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    Shega-Фото

    "Когда я первый раз услышала о команде Астана и Винокурове, я была восхищена. Вот какой молодец - сам в прошом невероятный гонщик, споносров нашел, крутой командой управляет. Когда я узнала, что Астана содержиться на деньги налогоплательщиков - я была разочарована. А когда выяснилось, что еще и в самой стране обычные люди не особо довольны Астаной (так как команда в которой почти нет местных гонцов, содержится на бюджетные средства) - стало совсем неприятно.
    Когда спонсор - государство, можно говорить, что угодно. Коммерческий спонсор бы живо его заткнул."

    Если можно,пожалуйста, подкрепите все эти тезисы - большинство недовольны...содержится на деньги налогоплательщиков(разве государство - единственный спонсор команды?) ... живо бы заткнул... фактами, цифрами и примерами. Дабы было и эмоционально, и убедительно.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, будет победа из отрыва, 
    куда отберутся, в том числе, почти все претенденты на горох.

    Генералы будут играть в гляделки, 
    пытаясь понять кто чем дышит.

    Но, если кто-то из претендентов на общий зачет 
    будет близок к "джорната но", начнется битва.


    Отбор в отрыв будет тяжелым.

     

    Рискну предположить — Алафилип завтра расстанется с желтой майкой.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото
    Врядли.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Никогда прежде не видел этой работы Бакста. Совсем не в его стиле.
    Вы, похоже, что-то напутали.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (25)
    VeloVelo-Фото

    Надеюсь, Чикконе завтра воскреснет за горох.

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (30)
    Alya-Фото
    Кркодилко, иди покушай.
    Будешь не такой озлобленный - можно будет с тобой поговорить за велоспорт.

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