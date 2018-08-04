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Герант Томас – призёр Тур де Франс-2019

Герант Томас – второй в генеральной классификации Тур де Франс-2019

 

 

  33-летний британский велогонщик команды Ineos Герант Томас второй год подряд поднялся на подиум Тур де Франс в Париже, но на этот раз не на высшую, а на вторую ступень.

 

  Второй раз в истории Тура два  гонщика британской команды (Sky/Ineos) заняли первое и второе места в генеральной классификации (после Брэдли Уиггинса и Криса Фрума в 2012 году). Товарищ Геранта Томаса по команде Эган Берналь стал самым молодым за последние 110 лет победителем французского Гран-тура и первым колумбийцем, выигравшим Тур де Франс.

 

  Герант Томас не смог защитить титул победителя Тур де Франс прошлого года и стал седьмым гонщиком в истории Большой Петли, финишировав вторым на следующий год после победы после Франсуа Фабера (1909-1910), Джино Бартали (1948-1949), Эдди Меркса (1974-1975), Бернара Ино (1985-1986), Яна Ульриха (1997-1998) и Энди Шлека (2010-2011). Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

 

Герант Томас – призёр Тур де Франс-2019

 

Герант Томас – призёр Тур де Франс-2019

 

Герант Томас – призёр Тур де Франс-2019

Photo (c) Team Ineos

 

 

  Герант Томас: «Два года назад я был здесь с рукой на перевязи и сломанной ключицей, подавленный, что не могу сесть на велосипед. Сейчас, через два года, я снова здесь и разочарован тем, что не выиграл второй Тур!

 

Я горжусь, что удержал хорошую форму. Подготовка к Тур де Франс не была гладкой и во время гонки тоже не всё было ровно, но эта команда невероятна. Я рад быть частью первой (из многих) победы Эгана, и вторая ступень подиума – это всё равно большое достижение.

 

С радостью поеду домой, закрою входную дверь и отключусь. Тур опустошил эмоционально, психологически и физически, но, несмотря на это, он принёс радость. Это кульминация сезона, детская мечта и в то же время тяжёлая работа».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Когда гонщики, которые выигрывали Тур, калибра Геранта или Криса Фрума, понимают, что настал момент помогать, они так и поступают. И их не надо об этом просить. Они отлично понимают велоспорт, уважают товарищей – мы команда. Они знают, что победа нужна команде, и ставят интересы команды превыше собственных. Герант снова продемонстрировал это отношение, проявил себя великим чемпионом».

 

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 4.08.2018

    [hide][/hide] Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

     

    Тенденция, однако.

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Tour de l'Avenir

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La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Серафим
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (1)
    Серафим-Фото

    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

     

    Тенденция, однако.

  • Shalam s Urala
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    да! наконец-то косая сажень в плечах жахнула! давно заслуженно!

    Стевен -сила!

    кетоны - сила!!

    правд логику так и не понял. экзогенный ЭПО сурово карают. эндогенный никто не мешает в горах (в палатках, масках) находить

    с экзо-кетонами же - пжалста - употребляй. ну да куда нам такое понимать то!

  • Hammill
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Hammill-Фото

    А я бы всех русскоговорящих поздравил, ибо не разделяю их, и одинаково порадуюсь победам Падуна, Лутсенко и Сивакова. В ж-пу ввп, соловьёвых, киселёвых и их украинских аналогов, они жируют, зомбируя мозг населению и ссоря народы, под шумок выводя свои капиталы за бугор.

     

    Извиняюсь за политическую тематику поста.

  • Hammill
    Хет-трик Калеба Юэна на Тур де ... (6)
    Hammill-Фото

    Боонен в 04, 05 и 07 каждый раз по два этапа брал, но в 07 один из этапов он подарил развозящему его Стигмансу.

     

    P.S. Который был перспективным северным классиком/спринтером вроде Боонена, Деге, Кристоффа, но которого замудохали Катюша и radioshack .

  • Camel
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Camel-Фото
    Почему дончан? Просто украинцев. drinks
  • Camel
    Итоги Тур де Франс-2019 по очк ... (2)
    Camel-Фото
    Не он решает, куда ему ехать. Сказали, он и поехал.
  • Camel
    Призовые команд на Тур де Фран ... (7)
    Camel-Фото

    А если эту сумму разделить на всех членов команды (массажисты, директора...), вообще пшик получится. Три недели пропахали за "спасибо."

    Вы говорите "теннис". Там тоже деньги не просто так даются, побегать надо, хотя да, суммы несравнимые.

    А вот снукер! Уважаю и люблю эту игру, но (!) ребята катают шары, попивая водичку через силу, в тепле, в тишине, стол подогревается...

    Нервничать нельзя, а то накажут. За руку не поздоровался - накажут. Бутылку с водой громко открыл - наказание. Всё без нервов, без шума и пыли! Ни дождя, ни снега, ни ветра! Зато гонорары!

    И комментатор снукеристов гордо называет "спортсмены"! Таких пузаней да с такими-то мордами! mosking

  • DIM
    Эган Берналь – победитель Тур ... (17)
    DIM-Фото

    Судя по выражению лица Берналя на подиуме ему настоятельно рекомендовали не забывать - кому он обязан за этот "триумф"colom

  • Paradigman
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (8)
    Paradigman-Фото
    Пишут, что парень ещё восстанавливается, требуется ещё одна операция и 2 месяца без велосипеда, что может перечеркнуть циклокроссовый сезон. https://www.cyclingweekly.com/news/racing/crash-bigger-impact-initially-thought
    -wout-van-aert-still-unable-leave-hospital-tour-crash-433028
  • Arciv
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Arciv-Фото
    Наконец подиум! Надо ехать на вуэльту ему

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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