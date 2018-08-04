Герант Томас – призёр Тур де Франс-2019

Герант Томас – второй в генеральной классификации Тур де Франс-2019

33-летний британский велогонщик команды Ineos Герант Томас второй год подряд поднялся на подиум Тур де Франс в Париже, но на этот раз не на высшую, а на вторую ступень.

Второй раз в истории Тура два гонщика британской команды (Sky/Ineos) заняли первое и второе места в генеральной классификации (после Брэдли Уиггинса и Криса Фрума в 2012 году). Товарищ Геранта Томаса по команде Эган Берналь стал самым молодым за последние 110 лет победителем французского Гран-тура и первым колумбийцем, выигравшим Тур де Франс.

Герант Томас не смог защитить титул победителя Тур де Франс прошлого года и стал седьмым гонщиком в истории Большой Петли, финишировав вторым на следующий год после победы после Франсуа Фабера (1909-1910), Джино Бартали (1948-1949), Эдди Меркса (1974-1975), Бернара Ино (1985-1986), Яна Ульриха (1997-1998) и Энди Шлека (2010-2011). Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

Photo (c) Team Ineos

Герант Томас: «Два года назад я был здесь с рукой на перевязи и сломанной ключицей, подавленный, что не могу сесть на велосипед. Сейчас, через два года, я снова здесь и разочарован тем, что не выиграл второй Тур!

Я горжусь, что удержал хорошую форму. Подготовка к Тур де Франс не была гладкой и во время гонки тоже не всё было ровно, но эта команда невероятна. Я рад быть частью первой (из многих) победы Эгана, и вторая ступень подиума – это всё равно большое достижение.

С радостью поеду домой, закрою входную дверь и отключусь. Тур опустошил эмоционально, психологически и физически, но, несмотря на это, он принёс радость. Это кульминация сезона, детская мечта и в то же время тяжёлая работа».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Когда гонщики, которые выигрывали Тур, калибра Геранта или Криса Фрума, понимают, что настал момент помогать, они так и поступают. И их не надо об этом просить. Они отлично понимают велоспорт, уважают товарищей – мы команда. Они знают, что победа нужна команде, и ставят интересы команды превыше собственных. Герант снова продемонстрировал это отношение, проявил себя великим чемпионом».