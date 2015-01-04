Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

salomon

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Только не подумайте, что я за Sky/ Ineos. Зуб даю ! Никогда не нравилась ходьба строем у сэра Брейлсфорда. Не люблю генеральщиков типа Уиггинса, которого под ручки завозят в горы, или Фрум, который видит только свой вело-комп. Но факт налицо - сегодня Инеос/Скай в Туре непобедим.

EL-Fenomeno

Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (1) Что может быть лучше сильных ветров? - только горы!

Но когда у велогонщиков день отдыха впереди (пускай даже после 10 этапов подряд) тогда почему бы "не порезвиться") Честно говоря не понимаю как умудрился не слабый и в отличной форме на этом Туре Т.Пино потерять столько времени на последних 15 км. Ну а для Ван Аэрта отдельные дифирамбы. Весной мы все удивлялись и восторгались гонкой и результатами Ван дер Пула. Летом же пришёл черёд феерить Воуту. Кто то из них в будущем точно возьмёт какую то призовую майку Тур де Франс, а может даже и не одну) P.S. Финиш ВвА и ЭВ ну совсем на тоненького. Почти как на 7-м этапе ТдФ-2017, когда Киттеля (победителя) и Боссона-Хагена разделили на ленчочке (если верить) 6мм.

am14

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) На какой-то из неделек Джулиан выигрывал горную разделку, и не у кого-нибудь, а у Контадора

am14

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) У Джулиана есть разделка, когда это ему нужно. Не помню на какой из неделек, но он выигрывал горную ITT, и не у кого-нибудь, а у Контадора.

paziz

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Цитата: tim147 Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!

Ой как хочется Ой как хочется

salomon

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Цитата: Zaynos Вы уверены в этом за 10 этапов до конца? Уверен на 100% !!! Иначе б не утверждал выше изложенное !!! К большому моему сожалению... Потому как я симпатизироал Фульсану. Однако, Астана сработала сегодня бездарно ( кроме Луценко) !!!



Цитата: tim147 Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами ждал с нетерпением и парень наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!

Так и будет...



Цитата: Sezar Мас кстати, неплохо идет. А вторая половина у него-лучше первой.

На десятку в генерале. Не более того...



Цитата: Михаил Морозов Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)

https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792 Мечтать не вредно ! Уверен на 100% !!! Иначе б не утверждал выше изложенное !!! К большому моему сожалению... Потому как я симпатизироал Фульсану. Однако, Астана сработала сегодня бездарно ( кроме Луценко) !!!Так и будет...На десятку в генерале. Не более того...Мечтать не вредно !

tim147

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами ждал с нетерпением и парень наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!

BaTman

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Может дело в команде, на первом этапе не уберегли, на разделке проиграли, сегодня были беспомощны. Им и Фрум не поможет с такой работой:-)

Михаил Морозов

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)

https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792

BaTman

Тур де Франс-2019. Результаты ... (63) Они может и в лучшей, а вот команды у них в гарнире. Как сказал классик "скучный этап для болельщиков Астаны"