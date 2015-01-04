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Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

Победа Ваута ван Арта и перестановки в генеральной классификации на 10-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Дебютант Тур де Франс, 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс-2019.

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

Этап перед первым днём отдыха, который по рельефу полностью подходил для общего спринта, не повторил сценарий спринтерских этапов. Команды генеральщиков воспользовались пересечённым рельефом, ветром и тем, что впереди долгожданный день отдыха, чтобы проверить бдительность соперников и перекроить генеральную классификацию.

 

Отрыв дня уехал сразу после старта, сформировавшись после нескольких атак. В него отобрались шесть гонщиков, но пелотон не стал отпускать беглецов, удерживая их на расстоянии двух с половиной минут. А на финальной трети дистанции протяжённого 200-км этапа начались попытки порвать пелотон, нейтрализовавшие отрыв и изменившие ход гонки.

 

 

 

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

 

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

 

 

 

Первую предприняла команда EF Education First за 40 км до финиша. В результате их протяжки отвалилась небольшая часть пелотона, которая вскоре почти добрала большую группу. Но тут в работу в голове пелотона включились команды Deceninck-Quick Step и Ineos, а затем и команда Bora-hansgrohe.

 

 

В итоге от группы жёлтой майки отстал не только Тибо Пино, но и Ригоберто Уран (EF Education First), Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а также Микель Ланда (Movistar) и потерявший в итоге белую майку лучшего молодого гонщика Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

 

  Вторая группа генеральщиков проиграла первой группе на финише 1 минуту 40 секунд. Микель Ланда приехал через 2 минуты 9 секунд.

 

Спринтеры удержались в первой группы и разыграли спринт. Ваут ван Арт опередил итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани и австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна.

 

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку. Эган Берналь (Ineos) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил гороховую майку лучшего молодого гонщика.

 

В генеральной классификации Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах жёлтую майку, но теперь его ближайшими соперниками в общем зачёте стали Герант Томас и Эган Берналь (Ineos), уступающие французскому гонщику 1:12 и 1:16 соответственно.  Улучшили свои позиции в общем зачёте и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), поднявшийся на 4-ю строчку, Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), ставший 5-м, Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step), поднявшийся с 11-й на 6-ю позицию, а также Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Наиро Кинтана (Movistar) и Дэн Мартин (UAE Team Emirates), замыкающие теперь десятку сильнейших.

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

 

 

   Ваут ван Арт: «Не верится, что смог опередить всех этих быстрых ребят в спринте. Не могу поверить. За последние десять дней почувствовал, насколько эта гонка значительная. И выиграть с первой попытки… Ух ты.

 

  Финал получился довольно нервным. Я сумел остаться впереди, удерживая нашего лидера Стиви на позиции. К сожалению, Дилана не было в первой группе, и мне разрешили бороться в спринте. Он Дилана я услышал, что мне нужно рано начать спринт. Поэтому я поехал за 250 м до финиша. Вивиани был близко, но сантиметра мне хватило».

 

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout Van Aert Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:55 | Регистрация: 4.01.2015

    Что может быть лучше сильных ветров? - только горы!
    Но когда у велогонщиков день отдыха впереди (пускай даже после 10 этапов подряд) тогда почему бы "не порезвиться")

    Честно говоря не понимаю как умудрился не слабый и в отличной форме на этом Туре Т.Пино потерять столько времени на последних 15 км.

    Ну а для Ван Аэрта отдельные дифирамбы. Весной мы все удивлялись и восторгались гонкой и результатами Ван дер Пула. Летом же пришёл черёд феерить Воуту. Кто то из них в будущем точно возьмёт какую то призовую майку Тур де Франс, а может даже и не одну)

     

    P.S.

    Финиш ВвА и ЭВ ну совсем на тоненького. Почти как на 7-м этапе ТдФ-2017, когда Киттеля (победителя) и Боссона-Хагена разделили на ленчочке (если верить) 6мм.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    salomon-Фото
    Только не подумайте, что я за Sky/ Ineos. Зуб даю ! Никогда не нравилась ходьба строем у сэра Брейлсфорда. Не люблю генеральщиков типа Уиггинса, которого под ручки завозят в горы, или Фрум, который видит только свой вело-комп. Но факт налицо - сегодня Инеос/Скай в Туре непобедим.
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что может быть лучше сильных ветров? - только горы!
    Но когда у велогонщиков день отдыха впереди (пускай даже после 10 этапов подряд) тогда почему бы "не порезвиться")

    Честно говоря не понимаю как умудрился не слабый и в отличной форме на этом Туре Т.Пино потерять столько времени на последних 15 км.

    Ну а для Ван Аэрта отдельные дифирамбы. Весной мы все удивлялись и восторгались гонкой и результатами Ван дер Пула. Летом же пришёл черёд феерить Воуту. Кто то из них в будущем точно возьмёт какую то призовую майку Тур де Франс, а может даже и не одну)

     

    P.S.

    Финиш ВвА и ЭВ ну совсем на тоненького. Почти как на 7-м этапе ТдФ-2017, когда Киттеля (победителя) и Боссона-Хагена разделили на ленчочке (если верить) 6мм.

  • am14
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    am14-Фото
    На какой-то из неделек Джулиан выигрывал горную разделку, и не у кого-нибудь, а у Контадора
  • am14
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    am14-Фото

    У Джулиана есть разделка, когда это ему нужно. Не помню на какой из неделек, но он выигрывал горную ITT, и не у кого-нибудь, а у Контадора.

  • paziz
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    paziz-Фото
    Цитата: tim147
    Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!
    Ой как хочется
  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    salomon-Фото
    Цитата: Zaynos
    Вы уверены в этом за 10 этапов до конца?
    Уверен на 100% !!! Иначе б не утверждал выше изложенное !!! К большому моему сожалению... Потому как я симпатизироал Фульсану. Однако, Астана сработала сегодня бездарно ( кроме Луценко) !!!

    Цитата: tim147
    Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами  ждал с нетерпением и парень  наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!
    Так и будет...

    Цитата: Sezar
    Мас кстати, неплохо идет. А вторая половина у него-лучше первой.
    На десятку в генерале. Не более того...

    Цитата: Михаил Морозов
    Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)
    https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792
    Мечтать не вредно !
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    tim147-Фото

    Победы Ван Арта в поединке с элитными спринтерами  ждал с нетерпением и парень  наконец-то оправдал мои надежды - будущий выдающийся классик растет на наших глазах. Кстати, примерно в таком же возрасте начал одерживать свои первые значимые победы великий ФилЖил. От самого этапа осталось двойственное ощущение - с одной стороны, зрелищности вкупе с драматизмом на заключительных 30 км было в избытке. Однако, с другой стороны, массовое фиаско ряда претендентов на подиум вызывает тревогу в том, что импонирующая открытость первой половины Тура после разделки может смениться линейным протеканием гонки под диктовку Инеос, к которой они нас приучили в последние годы. Не исключаю, что вся интрига тура сведется к внутрикомандному выяснению отношений между Томасом и Берналем. Нужен сторонний смельчак, который сможет взорвать гонку, но кто способен примерить эту роль на себя?!

  • BaTman
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    BaTman-Фото
    Может дело в команде, на первом этапе не уберегли, на разделке проиграли, сегодня были беспомощны. Им и Фрум не поможет с такой работой:-)
  • Михаил Морозов
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    Михаил Морозов-Фото
    Разделка у Жужу есть. Не выдающаяся, но и не как у Ланды или Берналя. Хотя, конечно нельзя не вспомнить 2016 год=)
    https://twitter.com/CDCHistory/status/754295788755361792
  • BaTman
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (63)
    BaTman-Фото
    Они может и в лучшей, а вот команды у них в гарнире. Как сказал классик "скучный этап для болельщиков Астаны"

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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