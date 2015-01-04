Ваут ван Арт – победитель 10 этапа Тур де Франс-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 19:48
Победа Ваута ван Арта и перестановки в генеральной классификации на 10-м этапе Тур де Франс-2019
Дебютант Тур де Франс, 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 10-м этапе Тур де Франс-2019.
Этап перед первым днём отдыха, который по рельефу полностью подходил для общего спринта, не повторил сценарий спринтерских этапов. Команды генеральщиков воспользовались пересечённым рельефом, ветром и тем, что впереди долгожданный день отдыха, чтобы проверить бдительность соперников и перекроить генеральную классификацию.
Отрыв дня уехал сразу после старта, сформировавшись после нескольких атак. В него отобрались шесть гонщиков, но пелотон не стал отпускать беглецов, удерживая их на расстоянии двух с половиной минут. А на финальной трети дистанции протяжённого 200-км этапа начались попытки порвать пелотон, нейтрализовавшие отрыв и изменившие ход гонки.
Первую предприняла команда EF Education First за 40 км до финиша. В результате их протяжки отвалилась небольшая часть пелотона, которая вскоре почти добрала большую группу. Но тут в работу в голове пелотона включились команды Deceninck-Quick Step и Ineos, а затем и команда Bora-hansgrohe.
В итоге от группы жёлтой майки отстал не только Тибо Пино, но и Ригоберто Уран (EF Education First), Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а также Микель Ланда (Movistar) и потерявший в итоге белую майку лучшего молодого гонщика Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).
Вторая группа генеральщиков проиграла первой группе на финише 1 минуту 40 секунд. Микель Ланда приехал через 2 минуты 9 секунд.
Спринтеры удержались в первой группы и разыграли спринт. Ваут ван Арт опередил итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани и австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна.
Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку. Эган Берналь (Ineos) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил гороховую майку лучшего молодого гонщика.
В генеральной классификации Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах жёлтую майку, но теперь его ближайшими соперниками в общем зачёте стали Герант Томас и Эган Берналь (Ineos), уступающие французскому гонщику 1:12 и 1:16 соответственно. Улучшили свои позиции в общем зачёте и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), поднявшийся на 4-ю строчку, Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), ставший 5-м, Энрик Мас (Deceuninck-Quick Step), поднявшийся с 11-й на 6-ю позицию, а также Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Наиро Кинтана (Movistar) и Дэн Мартин (UAE Team Emirates), замыкающие теперь десятку сильнейших.
Ваут ван Арт: «Не верится, что смог опередить всех этих быстрых ребят в спринте. Не могу поверить. За последние десять дней почувствовал, насколько эта гонка значительная. И выиграть с первой попытки… Ух ты.
Финал получился довольно нервным. Я сумел остаться впереди, удерживая нашего лидера Стиви на позиции. К сожалению, Дилана не было в первой группе, и мне разрешили бороться в спринте. Он Дилана я услышал, что мне нужно рано начать спринт. Поэтому я поехал за 250 м до финиша. Вивиани был близко, но сантиметра мне хватило».
Результаты 10 этапа Тур де Франс-2019
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