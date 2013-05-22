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Непогода остановила 19 этап Тур де Франс-2019

Град и оползни заставили организаторов Тур де Франс-2019 остановить 19-й горный альпийский этап

 

 

  19-й этап Тур де Франс-2019 был остановлен на спуске с подъёма Изеран, предпоследнего в маршруте этапа, из-за выпавшего в конце спуска града и оползней. Гонщики  начали спускаться по сухой дороге, но впереди по маршруту этапа дорога скрывалась под слоем потоков грязи, камней и растаявшего льда.

 

Этап был остановлен примерно за 26 км до финиша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непогода остановила 19 этап Тур де Франс-2019

 

 Колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, первым прошедший вершину Изеран,  перехватил жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который на вершине проигрывал 2 минуты 10 секунд.

 

 Время прохождение вершины Изеран, самой высокой точки Тур де Франс-2019 зафиксировано как финишное время этапа, но этап остался без победителя. Также не будет определяться самый агрессивный гонщик.

 

Бонусные секунды на вершине Изеран учитываются.

 

Результаты в генеральной классификации будут определяться по прохождению вершины Изеран. Таким образом, Жулиан Алафилипп уступает Берналю 48 секунд. Герант Томас остался на третьей позиции с отставанием в 1:16.

 

На 19-м этапе через 40 км после старта сошёл один из претендентов на борьбу за генеральную классификацию Тибо Пино (Groupama-FDJ).

 

Эган Берналь (Ineos) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.

 

 Роман Барде (AG2R La Mondiale) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) – лидер очковой классификации.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 22.05.2015

    Справедливо.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 4.08.2018

     Было бы справедливо, вот только, если бы знали гонщики, что это финиш - был бы другой расклад. 

     Сознательно ведь отдавали Берналю горку с целью сократить время на спуске, а на финише может и капнул кто, а кто-то приобрел.

      Расклад то был до конца, а не до промежутка.

    1. M-07

      Сегодня, 19:44 | Регистрация: 27.05.2017

      Да если бы гонщики знали заранее, то всё по-другому было бы. И Берналь бы атаковал раньше, и соперники бы по-другому отвечали, и разрывы были бы другие, может, меньше, может, больше.

      Должны были перед стартом этапа знать о прогнозе, надо было перед стартом финиш перенести на Изоран.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 22.05.2013

    Справедливо, Берналь атаковал, он и выиграл, а те кто сидел или не тянул проиграли. Алафилип бы на спуске столько не отыграл а финишный подъем бы его добил. 

  4. Имя: Игорь

    ingvarfrey

    Сегодня, 20:20 | Регистрация: 28.05.2019

    непогода спасла жужу сегодня от вылета из тройки. 

  5. Имя: gumanoidd

    gumanoidd

    Сегодня, 20:37 | Регистрация: 31.05.2017

    результаты дожны были быть анулированы---ведь дистанцыя была другой---и челы рассчитывали свои силы и свой ход ещо на много км---а отрыв ещо ничего незначит---отрывы обычно догоняют если хотят---да ещо доехать надо до финища как недоехал Пино

     

    в техже горных лыжах при наступившей непогоде именно Анулируют

  6. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 25.06.2016

    А вот интересно, все ли гонщики вообще доехали до вершины и как тогда считать их время и места? Во всех классификациях?

    Может аннулирование этапа и более верно.

    А что с дорогами на завтрашнем этапе, неужели их не задело? 

     

  7. Гонщик

    Сегодня, 20:54 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: velodoctor
    Справедливо, Берналь атаковал, он и выиграл, а те кто сидел или не тянул проиграли. Алафилип бы на спуске столько не отыграл а финишный подъем бы его добил. 
    Причём здесь Филипп , другие уже не в счёт ? Берналя отпускали сознательно из расчёта прибавить в последней горе .

  8. Имя: gumanoidd

    gumanoidd

    Сегодня, 21:12 | Регистрация: 31.05.2017

    Алафилип бы на спуске столько не отыграл а финишный подъем бы его добил.

    ето из области Гипотез---еслибы да кабы---а Спорт ето конкретика---промежуточные результаты неимеют никакого значения

     

     



    и если скажем изза погоды недоиграли футбольный матч---то никогда непризнают победителем команду ведущую в счоте

  9. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 21:27 | Регистрация: 10.06.2017

    Гонщик прав: ежели Томас знал бы - фиг бы он Берналя отпустил, или команда была бы атаковать в другом порядке. И Алафилип возможно проигравший от остановки: он под конец подъема вроде ожил, отставание стабилизировалось, а на спуске мог группу Томаса добрать - на спуске с Галибье 30 сек отставания за несколько км отыграл, как экспресс приехал. А кто как последний подъем проехал бы - кто знает...

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • RexDroid
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (84)
    RexDroid-Фото

    так в итоге кому красный номер достался? 

  • el kun
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (84)
    el kun-Фото
    Цитата: Адриен
    После сегодняшнего этапа невольно пришла на ум горькая фраза Бывалова из из к\ф "Волга-Волга" - " Как хорошо началось: вызываем в Москву... и как скверно кончилось - самодеятельность...". Уверенный Алафилипп , великолепно настроенный Пино... Ну всё, думал НАКОНЕЦ-ТО французский Тур возьмет француз - ЗАСЛУЖИЛИ. А все возворачивается в привычные берега - победу берет ИНЕОС, демонстрирующий серенький - по сравнению с предыдущими годами - класс ... Ох как обидно за Пино , будет ли еще такой шанс ? Насчет ИНЕОС повторюсь - команда сама на себя не похожа... Нет этого фирменного напора, этого самоуверенного главенства и диктата... Как говорится - не они сильнейшие, просто соперники - слабейшие...
    То не нравиться(я не по именно вас),что скай/инеос во главе постоянно и диктует темп и скучно,то теперь дали другим и сидели в большинстве за спинами и то не так ,да были не те,ну мне кажется берналь сильнейший в горах после схода Пино,как говорится удача любит смелых ,и бернал был сегодня смелым
  • RexDroid
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    RexDroid-Фото
    вот если завтра Берналь и гороховую майку с Барде снимет - вот это будет номер.
  • M-07
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    M-07-Фото

    Мувикам нечего терять, думаю, Ланда (или Кинтана, но это вряд ли) должен двинуть с начала этапа.

    Лично я очень переживаю за Крошвайка и хочу, чтобы именно он выиграл Тур. Ну и в купе с этим не хочу победы Инеос, и Крошвайк, на мой взгляд, единственный, кто может им дать бой.

  • Колёсник
    Непогода остановила 19 этап Ту ... (10)
    Колёсник-Фото
    Гонщик прав: ежели Томас знал бы - фиг бы он Берналя отпустил, или команда была бы атаковать в другом порядке. И Алафилип возможно проигравший от остановки: он под конец подъема вроде ожил, отставание стабилизировалось, а на спуске мог группу Томаса добрать - на спуске с Галибье 30 сек отставания за несколько км отыграл, как экспресс приехал. А кто как последний подъем проехал бы - кто знает...
  • gumanoidd
    Непогода остановила 19 этап Ту ... (10)
    gumanoidd-Фото

    Алафилип бы на спуске столько не отыграл а финишный подъем бы его добил.

    ето из области Гипотез---еслибы да кабы---а Спорт ето конкретика---промежуточные результаты неимеют никакого значения

     

     



    и если скажем изза погоды недоиграли футбольный матч---то никогда непризнают победителем команду ведущую в счоте

  • kwwk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (84)
    kwwk-Фото

    Тибо - жаль парня, был готов к борьбе, но можете забросать меня камнями, но быстрее всего уже выходя сегодня на старт психологически сгорел (в памяти Джиро-2018) и был не готов, и наверняка боялся попасть в яму и предпочел в глазах болельщиков остаться мучеником по невезению. 

  • ingvarfrey
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (84)
    ingvarfrey-Фото
    Да ради Бога. я не против, что бы он запомнился геройством жужу и Победой Берналя! я буду вполне доволен таким исходом)
  • Гонщик
    Непогода остановила 19 этап Ту ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Справедливо, Берналь атаковал, он и выиграл, а те кто сидел или не тянул проиграли. Алафилип бы на спуске столько не отыграл а финишный подъем бы его добил. 
    Причём здесь Филипп , другие уже не в счёт ? Берналя отпускали сознательно из расчёта прибавить в последней горе .

  • Anna P.
    Непогода остановила 19 этап Ту ... (10)
    Anna P.-Фото

    А вот интересно, все ли гонщики вообще доехали до вершины и как тогда считать их время и места? Во всех классификациях?

    Может аннулирование этапа и более верно.

    А что с дорогами на завтрашнем этапе, неужели их не задело? 

     

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Julien Vermote (Dimension Data)

Kristijan Durasek (UAE Team Emirates)

Danny Van Poppel (Team Jumbo - Visma)

Lorenzo Manzin (Vital Concept - BB Hotels)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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