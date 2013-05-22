Непогода остановила 19 этап Тур де Франс-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 19:10
Град и оползни заставили организаторов Тур де Франс-2019 остановить 19-й горный альпийский этап
19-й этап Тур де Франс-2019 был остановлен на спуске с подъёма Изеран, предпоследнего в маршруте этапа, из-за выпавшего в конце спуска града и оползней. Гонщики начали спускаться по сухой дороге, но впереди по маршруту этапа дорога скрывалась под слоем потоков грязи, камней и растаявшего льда.
Этап был остановлен примерно за 26 км до финиша.
Колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, первым прошедший вершину Изеран, перехватил жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который на вершине проигрывал 2 минуты 10 секунд.
Время прохождение вершины Изеран, самой высокой точки Тур де Франс-2019 зафиксировано как финишное время этапа, но этап остался без победителя. Также не будет определяться самый агрессивный гонщик.
Бонусные секунды на вершине Изеран учитываются.
Результаты в генеральной классификации будут определяться по прохождению вершины Изеран. Таким образом, Жулиан Алафилипп уступает Берналю 48 секунд. Герант Томас остался на третьей позиции с отставанием в 1:16.
На 19-м этапе через 40 км после старта сошёл один из претендентов на борьбу за генеральную классификацию Тибо Пино (Groupama-FDJ).
Эган Берналь (Ineos) остаётся лидером классификации лучшего молодого гонщика.
Роман Барде (AG2R La Mondiale) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.
Петер Саган (Bora-hansgrohe) – лидер очковой классификации.
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