Эган Берналь и Герант Томас о 14-м этапе Тур де Франс-2019

Эган Берналь вернул белую майку лучшего молодого гонщика после 14 этапа Тур де Франс-2019

На 14-м этапе Тур де Франс-2019 у команды Ineos на финальных километрах подъёма Турмале в группе лидеров остались Герант Томас и Эган Берналь. Но защищающий титул победителя Тур де Франс прошлого года Герант Томас не выдержал темпа группы и выпал за 1 км до финиша, потеряв в итоге 36 секунд относительно победителя этапа Тибо Пино (Groupama-FdJ).

22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь финишировал в пятёрке сильнейших на этапе через 8 секунд после Тибо Пино и вернул белую майку лучшего молодого гонщика, а в генеральной классификации поднялся на одну строчку и сейчас идёт 4-м. Герант Томас удержался на второй позиции в общем зачёте, где проигрывает лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) 2:02.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Эган Берналь: «То, что случилось сегодня, большой сюрприз для многих. Это был первый день битвы в горах за общий зачёт. Лично я чувствовал себя хорошо, чем доволен. Но Герант Томас потерял время, так что это не очень хорошо. Я был готов ему помочь, но по радио мне сказали, чтобы я его не ждал. У всех бывают плохие дни на Тур де Франс. Такой день был у меня вчера. Я не знаю, сможем ли мы выиграть Тур де Франс. Знаю только, что мой товарищ по команде защищает титул победителя. Я не хочу идти против инструкций команды. Если меня попросят помогать, я буду это делать. Если дадут свободу, постараюсь взять из этого максимум».

Герант Томас: «Если честно, с самого старта чувствовал себя не очень, просто небольшая слабость. В конце я знал, что должен удержать скорость. А когда они взвинтили темп, я не стал пытаться зацепиться. Подумал, что лучше поеду своим темпом и таким образом сокращу потери. Это лучше, чем удерживаться в группе, а потом сдуться на самой крутой части в конце. Возможно, мне надо было попытаться остаться с ними, но сегодня был просто один из тех неудачных дней. На последнем подъёме моей главной задачей было как можно дольше удерживаться в группе. День был тяжёлым, но впереди ещё много трудностей. Надеюсь, завтра буду чувствовать себя лучше».