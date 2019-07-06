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Эган Берналь и Герант Томас о 14-м этапе Тур де Франс-2019

Эган Берналь вернул белую майку лучшего молодого гонщика после 14 этапа Тур де Франс-2019

 

 

  На 14-м этапе Тур де Франс-2019 у команды Ineos на финальных километрах подъёма Турмале в группе лидеров остались Герант Томас и Эган Берналь. Но защищающий титул победителя Тур де Франс прошлого года Герант Томас не выдержал темпа группы и выпал за 1 км до финиша, потеряв в итоге 36 секунд относительно победителя этапа Тибо Пино (Groupama-FdJ).

 

  22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь финишировал в пятёрке сильнейших на этапе через 8 секунд после Тибо Пино и вернул белую майку лучшего молодого гонщика, а в генеральной классификации поднялся на одну строчку и сейчас идёт 4-м. Герант Томас удержался на второй позиции в общем зачёте, где проигрывает лидеру, Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) 2:02.

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Эган Берналь: «То, что случилось сегодня, большой сюрприз для многих. Это был первый день битвы в горах за общий зачёт. Лично я чувствовал себя хорошо, чем доволен. Но Герант Томас потерял время, так что это не очень хорошо. Я был готов ему помочь, но по радио мне сказали, чтобы я его не ждал. У всех бывают плохие дни на Тур де Франс. Такой день был у меня вчера. Я не знаю, сможем ли мы выиграть Тур де Франс. Знаю только, что  мой товарищ по команде защищает титул победителя. Я не хочу идти против инструкций команды. Если меня попросят помогать, я буду это делать. Если дадут свободу, постараюсь взять из этого максимум».

 

  Герант Томас: «Если честно, с самого старта чувствовал себя не очень, просто небольшая слабость. В конце я знал, что должен удержать скорость. А когда они взвинтили темп, я не стал пытаться зацепиться. Подумал, что лучше поеду своим темпом и таким образом сокращу потери. Это лучше, чем удерживаться в группе, а потом сдуться на самой крутой части в конце. Возможно, мне надо было попытаться остаться с ними, но сегодня был просто один из тех неудачных дней. На последнем подъёме моей главной задачей было как можно дольше удерживаться в группе. День был тяжёлым, но впереди ещё много трудностей. Надеюсь, завтра буду чувствовать себя лучше».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Эган Берналь Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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