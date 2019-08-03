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Петер Саган - семикратный победитель классификации по очкам Тур де Франс

Петер Саган в 7-й раз выиграл зелёную майку лучшего спринтера Тур де Франс

 

 

  29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган поставил рекорд, в седьмой раз став обладателем зелёной майки Тур де Франс. Он стал бессменным лидером этой номинации с 2012 года, когда надел свою первую зелёную майку.

 

  Лишь в 2017 году, когда Петер Саган был дисквалифицирован, и ему пришлось покинуть гонку, зелёную майку лидера очковой классификации надел Майкл Мэттьюс. А затем зелёная майка вновь вернулась к словацкому гонщику в 2018 и теперь в 2019 году.

 

Петер Саган с семью зелёными майками Тур де Франс обошёл в этой классификации Эрика Цабеля, который был шестикратным победителем.  

 

 

Петер Саган - семикратный победитель классификации по очкам Тур де Франс

 

Photo ©A.S.O. / Thomas Maheux

 

  Петер Саган: «Надеть зелёную майку на подиуме Елисейских Полей – привилегия и честь ещё большие, когда это происходит в седьмой раз. Хочу поблагодарить всю команду, руководство и персонал, спортивных директоров, гонщиков – всем мы очень много работали, чтобы этого достичь. Мы очень хорошо проехали Тур де Франс, показали, что с каждым годом прогрессируем как команда, становимся сильнее.

 

  Я очень счастлив, что выиграл зелёную майку в седьмой раз. Но также я удивлён. Каждый год я возвращался, чтобы стараться изо всех сил. Первая зелёная майка стала для меня сюрпризом, потому что я приехал выиграть несколько этапов, а зелёная майка пришла вместе с этими победами. Во второй раз я надел майку на Туре, который праздновал столетие. После борьба за майку стала походить легче, или, скажем так, ситуация была под большим контролем.

 

  Я рад, что вошёл в историю Тур де Франс. Мой лучший момент гонки в этом году, когда я выиграл 5-й этап. Ещё один из лучших моментов – когда сократили горный этап. Для меня это была отличная новость. И когда я пересёк финишную черту в Париже, это был ещё один яркий момент».

 

Тур де Франс-2019. Итоговые результаты

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Clasica Ciclista San Sebastian

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7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • M-07
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (4)
    M-07-Фото

    Поздравляю Стевена, наконец завоевал подиум на ГТ, который давно заслуживал!

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Тур ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для Мувиков первое место среди команд очередное слабое утешение. Сколько уже раз они брали на ГТ командные зачёт(ы), а первого места в личке даже с тремя (!!!) капитанами всё нет. 3 чела в 10-ке + победа на классном горном этапе от уходящего в конце сезона  Кинтаны с одной стороны для любой другой команды (кроме ИНЭОСа) это было бы за счастье, а тут скорее разочарование чем успех. Но.., продолжаю верить в будущий подиумный успех Микаэля Ланды Мэаны.

     

    Смотрю ещё раз на профиль укороченного 20 этапа и думаю: когда уже орги ТдФ сподобятся поставить на свой Тур горную разделку, пуская даже не на 3-й недели, но чтобы как на Джиро, какая то отборная финишная гора на 10-15 км., а перед ней 5-6 км. "равнинного разогрева" и чтобы обязательно со сменой велосипеда)...не в обиду Кампэнертсу))

  • sashaney
    Призовые команд на Тур де Фран ... (9)
    sashaney-Фото
    Бесполезно обсуждать где сколько платят. Посмотрите сколько зарабатывают геймеры, они же кибер спортсмены ... Это отражение нашего времени.
  • Серафим
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (4)
    Серафим-Фото

     Кстати, согласно этой статистике, Фруму уже никогда не быть победителем Тур де Франс.

  • M-07
    Эган Берналь – победитель Тур ... (23)
    M-07-Фото
    Ну а насчёт Кинтаны, на мой взгляд, у него с подготовкой что-то не так, с пиками очень промахивается, к третьей неделе Кинтана в очень неплохой форме так-то подошёл, только вот так плохо эту форму подвели, что на второй Кинтана был очень не тянул и много проиграл. И я думаю, что Кинтана часто был хуже, чем мог бы, из-за чего многого не выиграл, именно из-за подготовки, команда в этом виновата или он сам, не мне судить, но по факту очень много промахов выходом на пик было (особенно явно это было видно в 2016 году, где пик вместо Тура на Вуэльте случился), и вообще с формой на ГТ.
  • M-07
    Эган Берналь – победитель Тур ... (23)
    M-07-Фото

    Цитата: dendav
    Кройшвайк, безусловно, герой. Но... Если все будут такими героями, то велоспрт умрёт - уйдут и зрители, и спонсоры (которые и так тратят на велоспорт гроши). Колёсничество Кинтаны уже стало притчей, но голландец, это какая-то более бледная тень Кинтаны. Он везде где-то рядом, но его всё равно не видно. Надеюсь, что ему удастся стать более атакующим и заметным гонщиком.

    Ну уж извините, не всегда у гонщиков форма позволяет серьёзно атаковать, особенно если соперники примерно равны по силам и не отпускают почти не на шаг. Это касается и Кинтаны тоже. Тем более когда гонщику столько не везёт, и вот он идёт к долгожданному подиуму, и именно его команда многое делает для достижения этой цели. Кинтане хоть терять было нечего, подиумы у него уже были, у Крошвайка же другая ситуаци. Я так же недоумевал по поводу претензий к Урану два года назад, почему он должен был атаковать, идя в первый раз в жизни подиум Тура? Ему атаквать надо было, чтобы кого-то там потешить, рискуя слететь с подиума, на который ещё раз шансов может и не быть?

  • M-07
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (4)
    M-07-Фото

    Ну у Шлека это победа на Туре только формальная, фактически выиграл тогда Контадор, да и когда Шлек через год после этого занимал второе место формально ему победу ещё не отдали.

  • Sezar
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (4)
    Sezar-Фото

    Интересно, а после третьего места выигрывали?:)

  • Колёсник
    Хет-трик Калеба Юэна на Тур де ... (7)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Anna P.
    Спасибо за информацию!


    Посмотреть бы на Кэва еще. А все уже, рекорда не будет.
    Так вот же он - Юэн его фамилия
  • uran
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (4)
    uran-Фото
    Как предлагаете эндогенный эпо контролировать? А по кетонам ещё непонятно, мало исследований.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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