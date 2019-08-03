Петер Саган - семикратный победитель классификации по очкам Тур де Франс

Петер Саган в 7-й раз выиграл зелёную майку лучшего спринтера Тур де Франс

29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган поставил рекорд, в седьмой раз став обладателем зелёной майки Тур де Франс. Он стал бессменным лидером этой номинации с 2012 года, когда надел свою первую зелёную майку.

Лишь в 2017 году, когда Петер Саган был дисквалифицирован, и ему пришлось покинуть гонку, зелёную майку лидера очковой классификации надел Майкл Мэттьюс. А затем зелёная майка вновь вернулась к словацкому гонщику в 2018 и теперь в 2019 году.

Петер Саган с семью зелёными майками Тур де Франс обошёл в этой классификации Эрика Цабеля, который был шестикратным победителем.

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Петер Саган: «Надеть зелёную майку на подиуме Елисейских Полей – привилегия и честь ещё большие, когда это происходит в седьмой раз. Хочу поблагодарить всю команду, руководство и персонал, спортивных директоров, гонщиков – всем мы очень много работали, чтобы этого достичь. Мы очень хорошо проехали Тур де Франс, показали, что с каждым годом прогрессируем как команда, становимся сильнее.

Я очень счастлив, что выиграл зелёную майку в седьмой раз. Но также я удивлён. Каждый год я возвращался, чтобы стараться изо всех сил. Первая зелёная майка стала для меня сюрпризом, потому что я приехал выиграть несколько этапов, а зелёная майка пришла вместе с этими победами. Во второй раз я надел майку на Туре, который праздновал столетие. После борьба за майку стала походить легче, или, скажем так, ситуация была под большим контролем.

Я рад, что вошёл в историю Тур де Франс. Мой лучший момент гонки в этом году, когда я выиграл 5-й этап. Ещё один из лучших моментов – когда сократили горный этап. Для меня это была отличная новость. И когда я пересёк финишную черту в Париже, это был ещё один яркий момент».

Тур де Франс-2019. Итоговые результаты