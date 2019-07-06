Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

Дэрил Импи, Тиш Бенот, Жулиан Алафилипп о 9-м этапе Тур де Франс-2019

34-летний гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи одержал победу на 9-м этапе Тур де Франс-2019, став вторым гонщиком из ЮАР после Роберта Хантера в 2007 году, выигравшим этап французского Гран-тура.

Дэрил Импи отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо него уехали ещё 13 гонщиков. Пелотон отпустил отрыв, который за 10 км до финиша имел в запасе более 14 минут. За 60 км до финиша из отрыва начались атаки: сначала пытались уехать Ян Тратник (Bahrain-Merida) и Николас Роч (Sunweb), затем Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Тиш Бенот (Lotto Soudal) и Иван Гарсия Кортина (Bahrain-Merida).

За 40 км до финиша в одиночку из отрыва уехал Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), за 25 км он вёз попутчикам около 45 секунд, но за 15 км до финиша его догнали, а затем Пёстльбергер не удержался с товарищам по отрыву, когда начались новые атаки. Как только отрыв догнал Пётльбергера, атаковал Николас Роч, за которым поехал Тиш Бенот и Ян Тратник. Дэрил Импи добрал их за 13 км до финиша, ответил на атаку Бенота за 8,5 км до финиша и они продолжили уезжать от попутчиков по отрыву вдвоём. Николас Роч не выдержал их темпа и выпал.

Дэрил Импи и Тиш Бенот разыграли спринт на финише, в котором южноафриканский гонщик оказался сильнейшим. Дэрил Импи стал первым гонщиком ЮАР, одержавшим победу в майке национального чемпиона. Тиш Бенот получил красный номер самого агрессивного гонщика.

В пелотоне попытка Романа Барде (AG2R), Ричи Порта (Trek-Segafredo) и Стевена Крёйсвейка (Jumbo-Visma) уехать от соперников в общем зачёте не увенчалась успехом. Команда Ineos закрыла просвет, а затем пелотон спокойно доехал до финиша.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), наслаждавшийся проездом в жёлтой майке лидера во время национального праздника День взятия Бастилии, остался лидером генеральной классификации. Тим Велленс (Lotto Soudal) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) лидирует в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

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Дэрил Импи: «Мне очень не хватало победы на этапе Тур де Франс. В прошлые годы я несколько раз уезжал в отрывы, и, наконец, сегодня выиграл в День взятия Бастилии. Это фантастика! Мечта сбылась. На таком уровне очень сложно побеждать. Я наметил для себя этот этап. Мне повезло отобраться в правильный отрыв, и для этого не пришлось тратить много сил. В отрыве мы все хорошо работали вместе. Я просто верил в себя. Знал, что мне надо ехать за Тишем на финальном подъёме. Об эмоциях, которые испытал сегодня на финише, мечтал давно. Я рад, что в конце этапа мне хватило сил обойти Тиша Бенота».

Тиш Бенот: «Я поставил себя в сложную ситуацию, сбросив Роча. Хотел, чтобы он вернулся, но группа с Насеном и Стейвеном приближалась, поэтому ждать я не мог. Я понимал, что получится в спринте против Импи. Он умеет мощно выдать на финальном километре. Я постарался выиграть, сделал всё, зная, что будет трудно. Но да, второе место – это первый неудачник, так говорят».

Жулиан Алафилипп: «Сегодня снова чувствовал потрясающую поддержку зрителей. Утром из автобуса и вечером, возвращаясь в отель, слышал, как выкрикивают моё имя. Хочу поблагодарить всех, кто стоял на обочинах дороги. Я буду помнить всех, кто приветствовал меня, это было невероятно. Каждый день в жёлтой майке особенный, но сегодня быть в ней было особенно приятно. Поэтому я так боролся, чтобы вернуть её. Благодарю моих товарищей по команде за работу, за скорость, которую они поддерживали. Это было не совсем шествие, а хороший этап по сложному рельефу. Дрис Девенинс вывез меня перед последним подъёмом на хорошую позицию. Я очень рад за Импи, он отличный парень. Завтра будет шанс у Элиа Вивиани, а затем день отдыха, в который все получат возможность по-другому насладиться Туром».