VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

Дэрил Импи, Тиш Бенот, Жулиан Алафилипп о 9-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  34-летний гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи одержал победу на 9-м этапе Тур де Франс-2019, став вторым гонщиком из ЮАР после Роберта Хантера в 2007 году, выигравшим этап французского Гран-тура.

 

Дэрил Импи отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо него уехали ещё 13 гонщиков. Пелотон отпустил отрыв, который за 10 км до финиша имел в запасе более 14 минут. За 60 км до финиша из отрыва начались атаки: сначала пытались уехать Ян Тратник  (Bahrain-Merida) и Николас Роч (Sunweb), затем Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), Тиш Бенот (Lotto Soudal) и Иван Гарсия Кортина (Bahrain-Merida).

 

За 40 км до финиша в одиночку из отрыва уехал Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe), за 25 км он вёз попутчикам около 45 секунд, но за 15 км до финиша его догнали, а затем Пёстльбергер не удержался с товарищам по отрыву, когда начались новые атаки. Как только отрыв догнал Пётльбергера, атаковал Николас Роч, за которым поехал Тиш Бенот и Ян Тратник. Дэрил Импи добрал их за 13 км до финиша, ответил на атаку Бенота за 8,5 км до финиша и они продолжили уезжать от попутчиков по отрыву вдвоём. Николас Роч не выдержал их темпа и выпал.

 

Дэрил Импи и Тиш Бенот  разыграли спринт на финише, в котором южноафриканский гонщик оказался сильнейшим. Дэрил Импи стал первым гонщиком ЮАР, одержавшим победу в майке национального чемпиона. Тиш Бенот получил красный номер самого агрессивного гонщика.

 

В пелотоне попытка Романа Барде (AG2R), Ричи Порта (Trek-Segafredo) и Стевена Крёйсвейка (Jumbo-Visma) уехать от соперников в общем зачёте не увенчалась успехом. Команда Ineos закрыла просвет, а затем пелотон спокойно доехал до финиша.

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), наслаждавшийся проездом в жёлтой майке лидера во время национального праздника День взятия Бастилии, остался лидером генеральной классификации. Тим Велленс (Lotto Soudal) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика, Петер Саган (Bora-hansgrohe) лидирует в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

 

Дэрил Импи – победитель 9 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Дэрил Импи: «Мне очень не хватало победы на этапе Тур де Франс. В прошлые годы я несколько раз уезжал в отрывы, и, наконец, сегодня выиграл в День взятия Бастилии. Это фантастика! Мечта сбылась. На таком уровне очень сложно побеждать. Я наметил для себя этот этап. Мне повезло отобраться в правильный отрыв, и для этого не пришлось тратить много сил. В отрыве мы все хорошо работали вместе. Я просто верил в себя. Знал, что мне надо ехать за Тишем на финальном подъёме. Об эмоциях, которые испытал сегодня на финише, мечтал давно. Я рад, что в конце этапа мне хватило сил обойти Тиша Бенота».

 

  Тиш Бенот: «Я поставил себя в сложную ситуацию, сбросив Роча. Хотел, чтобы он вернулся, но группа с Насеном и Стейвеном приближалась, поэтому ждать я не мог. Я понимал, что получится в спринте против Импи. Он умеет мощно выдать на финальном километре.  Я постарался выиграть, сделал всё, зная, что будет трудно. Но да, второе место – это первый неудачник, так говорят».

 

  Жулиан Алафилипп: «Сегодня снова чувствовал потрясающую поддержку зрителей. Утром из автобуса и вечером, возвращаясь в отель, слышал, как выкрикивают моё имя. Хочу поблагодарить всех, кто стоял на обочинах дороги. Я буду помнить всех, кто приветствовал меня, это было невероятно. Каждый день в жёлтой майке особенный, но сегодня быть в ней было особенно приятно. Поэтому я так боролся, чтобы вернуть её. Благодарю моих товарищей по команде за работу, за скорость, которую они поддерживали. Это было не совсем шествие, а хороший этап по сложному рельефу. Дрис Девенинс вывез меня перед последним подъёмом на хорошую позицию. Я очень рад за Импи, он отличный парень. Завтра будет шанс у Элиа Вивиани, а затем день отдыха, в который все получат возможность по-другому насладиться Туром».

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур Дэрил Импи Daryl Impey

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Каждый раз убеждаюсь насколько опасный и тяжелый вид спорта! Вот как их (гонщиков) не уважать? Поэтому, никогда не осуждаю, когда они ищут выгодный с финансовой точки зрения контракт. Банально все это звучит, но это правда. Выздоровления всем, кто сошёл. А Тур ещё только набирает свои «ваттные обороты». Сегодня этап был скучноват, но в целом гонка отличная. Стараюсь все дела до трансляции переделать, что б ни кто не отвлекал ;) .

  • Alya
    Падение Геранта Томаса на 8-м ... (3)
    Alya-Фото

    У меня нет такой кнопки на панельке)  Увы) Я уже и все тэги перепробовала, но мне пишет, что "не поддерживается".

    Фотка сломанного велика шикарная.
    "Родители купили, а ты ломаишь" (с) бабка


     

  • EL-Fenomeno
    Падение Геранта Томаса на 8-м ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Alya
    поклонники развлекаются  нежным троллингом)
    https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/66474394_2859674207408353_4705262
    773007810560_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_oc=AQnPD5WKSw_UZ9g7W-PjD4XPJTv_BEObKJKUSMX
    4cTyRLifDQYJZQGUsZF_Njngy2BADT93o1TktmgBwwfS90yDD&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx
    &oh=c6934451e4b103edbba511b9866618d6&oe=5DC4429B
    а как вставить картинку в комменты?

    хоть бы фон обрезали толком, какой то начинающий фотошопщик делал)

    На панельке в коментах 11-я слева пиктограмка "вставить/редактировать изображение". Но желательно чтобы фотка было не особо больших размеров (меньше чем та, что я "прилепил" ниже), а то будет выпирать в коментах.

    Кстати, инцидент с падением 3-х велогонщиков ИНЕОСа на 8-м этапе Тура. Тот самый случай, когда спортсмен отделался лёгким испугом..,а пострадала техника

    Пинарело Догма Ф12 после падения (краш с М.Вудсом) на 8 этапе ТдФ-2019

  • EL-Fenomeno
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала Фульсанг, потом Ти Джей (сход), теперь Де Марки (и тоже сход).

    Вчера Алессандро едва удержался чтобы не грохнуться о заграждение дома когда на спуске его вел повело на большой скорости, а сегодня тело получило удар (в прямом смысле этого слова) ещё коварней.

    И как после такого не верить в какой то злой рок или карму для спортсменов?

  • LLL
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    LLL-Фото
    Ну не знаю, что можно по ссылке увидеть. Только это...

    Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    SportSpirit-Фото
    Цитата: Oha
    Кто заработал на #9 этапе майку "самого активного гонщика"? Я за Лукаса Пёстльбергера.
    Тиш Бенот
  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    Oha-Фото
    Кто заработал на #9 этапе майку "самого активного гонщика"? Я за Лукаса Пёстльбергера.
  • дрокер
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    дрокер-Фото
    Генеральный спонсор Сумрук Кызына
  • Mikael
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    Mikael-Фото
    Банки это уже прикол. Че за банки то?) А правительству надоело чтоли?) я только притапливать начал)
  • Mikael
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (20)
    Mikael-Фото

    Фульс мне кажется был не плох. Агла.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 июля

Emanuel Mini (Team Novo Nordisk)

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Rafael Reis (W52 - FC Porto)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (80)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)