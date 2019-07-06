Состав команды Deceuninck – Quick-Step на Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп и Элиа Вивиани – капитаны команды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2019

27-летний французский гонщик Жулиан Алафилипп и 30-летний итальянский гонщик Элиа Вивиани возглавят команду Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2019. Также команда делает ставку на 24-летнего Энрика Маса в общем зачёте, но подчёркивает, что главное для испанского гонщика на его дебютном Тур де Франс – учиться.

В прошлом году Жулиан Алафилипп одержал победы на двух этапах Тур де Франс, а также стал победителем горной классификации. Титул лучшего горного гонщика Большой Петли он будет защищать в этом году.

Элиа Вивиани, который за время работы в команде Quick Step одержал 24 победы, возвращается на Тур де Франс впервые с 2014 года и попробует войти в число гонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гран-туров. В копилке побед Элиа Вивиани уже есть 8 выигранных этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.

Вместе с Жулианом Алафилиппом и Элиа Вивиани на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 24-летний датский гонщик Каспер Асгрен, 35-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс, 24-летний испанский гонщик Энрик Мас, 28-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт, 34-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв и 36-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе.

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Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан в какой-то степени один в поле воин, победитель, который в прошлом году очень зрелищно боролся и выиграл гороховую майку. Он всегда способен преподнести сюрпризы. Даже на первой неделе есть несколько этапов, которые ему подходят. А когда маршрут под него, он – один из лучших в мире, так что в эти дни будем бороться за этапы.

Что касается Элиа Вивиани, надо помнить, что он едет на Тур впервые за несколько лет. Он доказал, что может побеждать на этапах Гран-туров, но это Тур де Франс. Его будет поддерживать вся команда, ему надо не терять спокойствия. Надеемся, что он обеими руками схватится за свой шанс. Возможно, ему будет сложно бороться за зелёную майку, но посмотрим, как пойдёт гонка. Он нацелен бороться за этапы.

Каспер Асгрен впервые поедет Тур де Франс, он будет доместиком, хотя мы знаем, что он способен на большее. Но когда впервые едешь гонку, надо набраться опыта, понять, что и как. Он будет работать на команду, думаем, это лучший для него способ получить опыт. Также он усилит команду в командной гонке на время.

Если говорить о командной разделке, то в ней бесценным гонщиком будет Ив Лампарт, так же, как и в спринтерском развозе. Мы знаем, что на него можно положиться, он всегда выполняет свою работу, он умеет контролировать гонку и будет частью развозящего поезда Элиа.

Михаэль Мёркёв – опытный дорожный капитан, его способность организовывать команду жизненно важна. Он готов поддерживать Вивиани и вместе с Максом они будут двумя последними развозящими в поезде. Максимилиан Ричезе – один из лучших развозящих, эксперт, который вывезет Элиа в финале, если начнётся хаос.

Энрик Мас – наш генеральщик. Но это будет его дебют на Тур де Франс. На Вуэльте Испании он доказал, что способен справляться с трёхнедельной гонкой. Но это Тур, и ему надо учиться. Сложно объяснить особенности этой гонки, когда гонщик в ней не участвовал. На Туре всё сложнее. И ему необходимо это понять. Он должен быть на хорошей позиции даже на равнинных этапах, которые проходят на более высокой скорости и более хаотично, чем в других гонках. К счастью, у нас есть Дрис, на которого можно полностью положиться. Он станет правой рукой Маса, будет поддерживать его так долго, как только возможно. С его опытом и подготовкой он готов помогать Энрику.

С таким сильным составом команды было очень трудно отобрать восемь участников. Очень жаль, что такой гонщик как Филипп Жильбер должен пропустить Тур де Франс. Но мы считаем, что собрали очень сбалансированный состав. У нас три лидера, которые будут бороться за победы на этапах, а также за результат в общем зачёте.

Нелегко было создать разноплановый состав, но с этой командой и опытом, накопленным нами, мы можем далеко пойти на многих этапах. Мы – бельгийская команда с бельгийскими спонсорами, и наша важная цель – командная гонка на время, которая пройдёт на территории Бельгии. У нас такой состав, который сможет хорошо выступить в командной разделке».

Состав команды Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2019:

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Yves Lampaert, (Бельгия)

Enric Mas, (Испания)

Michael Morkov, (Дания)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Elia Viviani, (Италия)