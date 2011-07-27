Тибо Пино: «Главное, что отыграл время на 15-м этапе Тур де Франс-2019»

Тибо Пино поднялся на 4-ю строчку общего зачёта Тур де Франс-2019 перед третьей неделей

Тибо Пино поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации после 15 этапа Тур де Франс-2019. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищ по команде Давид Годю выполнил свою часть работы, задавая высокий темп в группе жёлтой майки.

За 1,6 км до финиша Пино добрал атаковавшего ранее (за 41 км до финиша) Микеля Ланду (Movistar), который не стал соперничать с французским гонщиком за бонусные секунды второго места.

Таким образом, Тибо Пино финишировал вторым, через 33 секунды после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) и поднялся на две строчки в общем зачёте, где теперь от 3-го места Пино отделяют всего 3 секунды.

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ

Тибо Пино: «Дождь – это моя погода, и прекрасный этап, всё как мне нравится. Мне хотелось наслаждаться этим! Чувствовал себя хорошо. Я знал, что финал плоский, поэтому мог позволить себе зайти в красную зону на крутом участке. Я не слишком рисковал. Снова отыграл время, что самое главное.

Теперь мы должны продолжать, продвигаться вверх в общем зачёте. Самые тяжёлые этапы впереди. Когда нога идёт хорошо, надо наслаждаться гонкой.

Перед стартом мы продумали тактику, и всё отлично сработало. Мы можем быть довольны. Давид Годю оставался со мной и вновь отлично отработал. Я догнал Руди Молара и Себа Рейхенбаха. Мы снова проявили себя стабильной и атакующей командой. Усилия себя оправдали».

Ивон Мадьо, спортивный директор команды: «Если смотреть на общий итог этапа – день получился хорошим. Мы отправили двух гонщиков вперёд, потому что они могли помочь Тибо. Руди Молар был рядом на Мюр де Пегер, а Себастьян Рейхенбах – на Пра д'Альби. Это была хорошая стратегия. Тибо чувствовал себя хорошо, спросил, что ему делать. Мы ответили: «Если нога идёт, поступай, как тебе нравится».