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Тибо Пино: «Главное, что отыграл время на 15-м этапе Тур де Франс-2019»

Тибо Пино поднялся на 4-ю строчку общего зачёта Тур де Франс-2019 перед третьей неделей

 

 

  Тибо Пино поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации после 15 этапа Тур де Франс-2019. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ атаковал за 6  км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищ по команде Давид Годю выполнил свою часть работы, задавая высокий темп в группе жёлтой майки.

 

  За 1,6 км до финиша Пино добрал атаковавшего ранее (за 41 км до финиша) Микеля Ланду (Movistar), который не стал соперничать с французским гонщиком за бонусные секунды второго места.

 

  Таким образом, Тибо Пино финишировал вторым, через 33 секунды после победителя этапа Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) и поднялся на две строчки в общем зачёте, где теперь от 3-го места Пино отделяют всего 3 секунды.

 

 

 

 

 

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ

 

  Тибо Пино: «Дождь – это моя погода, и прекрасный этап, всё как мне нравится. Мне хотелось наслаждаться этим! Чувствовал себя хорошо. Я знал, что финал плоский, поэтому мог позволить себе зайти в красную зону на крутом участке. Я не слишком рисковал. Снова отыграл время, что самое главное.

 

  Теперь мы должны продолжать, продвигаться вверх в общем зачёте. Самые тяжёлые этапы впереди. Когда нога идёт хорошо, надо наслаждаться гонкой.

Перед стартом мы продумали тактику, и всё отлично сработало. Мы можем быть довольны. Давид Годю оставался со мной и вновь отлично отработал. Я догнал Руди Молара и Себа Рейхенбаха. Мы снова проявили себя стабильной и атакующей командой. Усилия себя оправдали».

 

  Ивон Мадьо, спортивный директор команды: «Если смотреть на общий итог этапа – день получился хорошим. Мы отправили двух гонщиков вперёд, потому что они могли помочь Тибо. Руди Молар был рядом на Мюр де Пегер, а Себастьян Рейхенбах – на Пра д'Альби. Это была хорошая стратегия. Тибо чувствовал себя хорошо, спросил, что ему делать. Мы ответили: «Если нога идёт, поступай, как тебе нравится».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    22 июля 2019 20:16 | Регистрация: 4.05.2019

    Хороший совет от Мадьо. Когда Пино говорят: "Поступай, как тебе нравится", то 100% нужно ждать яростных атак на пределе, потому что нравится ему именно это)

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    22 июля 2019 20:46 | Регистрация: 27.07.2011

    По крайне мере он самый смелый Кройшвайк трус еще тот.при супер команде Мувистар сам себя укатает и возьмет командную Инеос пора браться за дело

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: Николай Н.
    На этом этапе Саган может доехать до финиша. Алафилиппо удержит майку.
    Будет сильный отрыв. И кто- то из отрыва возмёт этап. Вот например, интересный состав отрыва: Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida Omar Fraile (Esp) Astana Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Ilnur Zakarin (Rus) KATUSHA Rui Costa (Por) UAE Team Emiratеs Gorka Izagirre (Esp) Astana Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates Jesus Herrada (Esp) Cofidis Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott Romain Bardet (Fra) AG2R Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates
  • Hammill
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (24)
    Hammill-Фото
    Уж коку-кому, а Вино по этому поводу лишний раз рот бы лучше не открывать.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (45)
    Zhanzhak-Фото
    Да, есть такое поверье. Ещё говорят «если перед вами закрылась дверь, не стучите, где то открылась другая».
  • salomon
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: Cha
    Падение на видео жутко смотрится. Проехал на боку 3 метра по асфальту. Держись Герайнтушка, ничего пока не потеряно. Жаль Фруми нет, это бы добавило концентрации и сосредоточенности. 
    Проехать на боку лучше, чем плашмя въехать в асфальт ! Это вам любой шоссейник скажет.

    Цитата: atacama
    Я тоже думаю - чуда не будет. Не Томаса тур. Очень боленю за французов.
    В чудеса всегда надо верить. Иначе, жить скучно... А в остальном, я тоже за французов. Allez, Thibaut !
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (5)
    Kitsune-taichou-Фото
    фрум тоже любит по-дурацки падать. правда, он после этого еще злее становится. интересно, как джи?
  • DV
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (6)
    DV-Фото
    Ну если Нибали сегодня не поедет,то шансов взять этап уже не будет
  • Cha
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (5)
    Cha-Фото

    Падение на видео жутко смотрится. Проехал на боку 3 метра по асфальту. Держись Герайнтушка, ничего пока не потеряно. Жаль Фруми нет, это бы добавило концентрации и сосредоточенности. 

  • atacama
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (5)
    atacama-Фото

    Я тоже думаю - чуда не будет. Не Томаса тур. Очень боленю за французов.

  • Аugusto
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (24)
    Аugusto-Фото
    Винокуров сказал, что если Алафилип доедет до Парижа в желтом, то он (Вино) ничего не понимает в велоспорте. Левефр сказал, что кто произносит такие вещи, то у того нет мозгов. На сайклньюс есть тема.
  • veloster
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (24)
    veloster-Фото

    Ну если реально Фульс поедет на Вуэльту помогать Лопесу, то это именно то последнее колесо в горе, которого не хватало Лопесу на Джиро.

    Для Лопеса это большой плюс. 

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