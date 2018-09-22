Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2018



21 этап за 82 ч 05 мин 58 сек

3244.3 км / 39.51 км/ч

176 на старте

158 на финише



73-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 25 августа 2018 года в городе Малага (Malaga). Первая неделя испанского Гран-тура проходила по югу Испании, преимущественно по побережью Средиземного моря. Далее пелотон переместился через центр Испании до северного побережья Пиренейского полуострова, откуда продолжил своё движение на восток по побережью Бискайского залива. Заключительный горный финиш Вуэльты Испании-2018 состоялся в Андорре.



Организаторы Вуэльты Испании-2018 предложили участникам испанского Гран-тура сверхгорный маршрут с девятью горными финишами этапов. В версии маршрута 2018 года появились такие подъёмы, где градиенты приближались к 30%.



Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2018 следующим образом: 2 индивидуальных разделки, 2 равнинных этапа с финишем в гору, 5 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов. Общая протяжённость маршрута Вуэльты Испании-2018 от Малаги до Мадрида составила 3244.3 км. Финишировала Вуэльта Испании-2018 16 сентября спринтерским этапом.



Участниками испанского Гран-тура стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили испанцы (37 велогонщиков). Наши велогонщики были представлены следующим составом: Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin), Андрей Зейц (Andrey Zeits), Павел Кочетков (Pavel Kochetkov), Марк Падун (Mark Padun), Павел Сиваков (Pavel Sivakov), Никита Стальнов (Nikita Stalnov). Всего в Вуэльте Испании-2018 приняли участие 22 велокоманды - 176 велогонщиков.



Под номером «1» на старт Вуэльты Испании-2018 вышел Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali). Самым возрастным участником Вуэльты Испании - 2018 был 40-летний итальянец Франко Пелицотти (Franco Pellizotti) из велокоманды Bahrain Merida. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2018 оказался 21-летний российский велогонщик Павел Сиваков (Pavel Sivakov) из велокоманды Sky. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2018 стала велокоманда EF Education First-Drapac, средний возраст составил 32.3 года, самая молодая - велокоманда Caja Rural - Seguros RGA, средний возраст 26.3 года.



Первый этап Вуэльты Испании-2018 - впервые за 9 лет организаторы приготовили для велогонщиков индивидуальную гонку с раздельным стартом, а не командную разделку. Дистанция протяжённостью 8 км была проложена по побережью Средиземного моря и улицам Малаги.



28-летний чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис (Rohan Dennis) из велокоманды BMC стал победителем 1-го этапа Вуэльты Испании-2018. 8-км дистанцию разделки в Малаге австралиец преодолел за 9 минут 38 секунд и 81 сотую, со средней скоростью 49,671 км/ч.



Вторым стал польский велогонщик Михал Квятковский (Michal Kwiatkowski) из велокоманды Sky, который уступил Роану Деннису 6 секунд. Третье место занял чемпион Европы в гонке с раздельным стартом бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из велокоманды Lotto Soudal, уступивший 7 секунд победителю.



Как и год назад, на 1-м этапе Вуэльты Испании-2017, Роан Деннис стал первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании.



Второй этап Вуэльты Испании-2018 - равнинный этап с финишем подъем 3-й категории. Набор высоты составил 2 400 м. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar одержал 120-ю победу в своей карьере, выиграв 2-й этап Вуэльты Испании-2018. 38-летний велогонщик атаковал на финальном подъёме за 600 м до финиша. На его ускорение ответил польский велогонщик Михал Квятковский из велокоманды Sky, которому не удалось обойти Вальверде на финише, но чемпион Польши стал новым лидером генеральной классификации.





Третий этап Вуэльты Испании-2018 с общим набором высоты 2 500 м завершился спринтом, в котором победу праздновал чемпион Италии Элиа Вивиани (Elia Viviani) из велокоманды команды Quick Step Floors. 29-летний велогонщик опередил на финише своего соотечественника, велогонщика Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из Trek-Segafredo и чемпиона мира Петера Сагана (Peter Sagan) из велокоманды Bora-hansgrohe.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Вивиани довёл количество побед велокоманды Quick Step Floors на этапах Гран-туров до 85, а в его списке достижений эта победа стала 65-й по счёту.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2018 - среднегорный этап с финишем в подъём 1-й категории Альто де ла Кабра Монтес (Alto de la Cabra Montes) отм. 1060 м, перепад высот 930 м, протяженность 15,7 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%.



29-летний американский велогонщик велокоманды Dimension Data Бен Кинг (Benjamin King) одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём 1-й категории. Он отобрался в отрыв дня, который за 20 км до финиша лидировал с преимуществом в 9 минут над пелотоном. Кинг атаковал за 15 км до финиша, взяв промежуточный спринт, а затем уехал от попутчиков по отрыву вместе с 26-летним казахстанским велогонщиком велокоманды Astana Pro Team Никитой Стальновым и бельгийским велогонщиком велокоманды Lotto Soudal Йелле Валлайсом (Jelle Wallays).

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Вскоре Валлайс отстал, не выдержав темпа Кинга и Стальнова, которые разыграли спринт на финише. Бен Кинг опередил Никиту Стальнова и взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура.



Атака 26-летнего британского велогонщика Саймона Йейтса (Simon Yates) из велокоманды Mitchelton-Scott на финальном подъёме 4-го этапа Вуэльты Испании-2018 за 4 км до финиша позволила ему финишировать первым из группы генеральщиков и подняться в тройку генеральной классификации.

Picture (c): Photo Gomez Sport / BettiniPhoto.net

Алехандро Вальверде (Movistar) возглавил группу генеральщиков после атаки британца. А за 2 км до финиша из группы атаковал 25-летний немецкий велогонщик велокоманды BORA – hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann), который почти догнал Саймона Йейтса, проиграв ему на финише две секунды. В результате Бухман поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Третьим из группы генеральщиков финишировал колумбийский велогонщик велокоманды Astana Pro Team Мигель Лопес (Miguel Lopez).

Пятый этап Вуэльты Испании-2018 - этап с пересечённым маршрутом и набором высоты 2 500 м, с финишем после спуска с вершины 2-й категории Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) отм. 1010 м, перепад высот 450 м, протяженность 10,8 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 14%.



Из Гранады пелотон отправился на юг и далее на восток, преодолев по пути подъем 3-й категории Альто де Орхиба (Alto de Orgiva) отм. 630 м, перепад высот 280 м, протяженность 4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%.

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32-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк (Simon Clarke) из велокоманды EF Education First-Drapac одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Саймон Кларк атаковал вместе с голландским велогонщиком Бауке Моллемой (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo на спуске, ведущем к финальному подъёму дня Альто Эль Марчал за 60 км до финиша. Добрав находившегося впереди в одиночном отрыве итальянского велогонщика Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из велокоманды BMC, они поехали втроём, в итоге разыграв между собой спринт на финише.



28-летний французский велогонщик Руди Молар (Rudy Molard) из велокоманды FDJ, также находившийся в отрыве дня и атаковавший из него, финишировал 6-м через 8 секунд после первой тройки, и перехватил красную майку лидера у Михала Квятковского из Sky.

Шестой этап Вуэльты Испании-2018 - спринтерский этап с двумя подъёмами 3-й категории. Со старта пелотон отправился на восток и, достигнув побережья, повернул на северо-восток по побережью Средиземного моря.



За 98,4 км до финиша находился подъём 3 категории Альто дель Гарробильо (Alto del Garrobillo) отм. 350 м, перепад высот 220 м, протяжённость 3,8 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%, а за 52,7 км до финиша - подъём 3 категории Альто дель Седасеро (Alto del Cedacero) отм. 320 м, перепад высот 250 м, протяжённость 4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%. Заключительные километры 6-го этапа Вуэльты Испании-2018 - были ровные как стол, но за 800 м до финиша находился опасный левый поворот через ротонду, после которого до финиша шёл прямой участок, проложенный на запад от моря.

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28-летний французский велогонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) из велокоманды Cofidis одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018. Насэр Буанни обошёл на финишной черте голландского велогонщика Данни ван Поппеля (Danny Van Poppel) из велокоманды LottoNL-Jumbo и итальянского велогонщика Элиа Вивиани из Quick Step Floors. В последний раз Насэр Буанни одерживал победы на этапах Гран-туров в 2014 году.



Надевший после 5-го этапа красную майку лидера Руди Молар (Groupama-FDJ), защитил её на 6-м этапе, финишировав в первой группе.



Этап завершился общим спринтом из-за сократившегося до 50 велогонщиков пелотона. За 26 км до финиша на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018 произошёл завал. В него попали Фабио Феллине (Fabio Felline) из Trek-Segafredo и Виктор Кампенартс из Lotto Soudal. Кампенартс повредил локоть и получил ссадины. После финиша ему было наложено 10 швов.



Спортивный директор велокоманды Lotto Soudal Марио Артс (Mario Aerts) раскритиковал организаторов за то, что причиной падения велогонщиков стали пластиковые тумбы на дороге: «В таком финале посреди дороги и после поворота находились три столбика. Пелотон мог вообще не заметить их на выходе из поворота. Организаторы должны проводить разведку. Не знаю точно, но думаю, что пластиковые тумбы можно было легко убрать».



Несколько велогонщиков упали уже после финиша, когда поток воздуха, создаваемый лопастями вертолёта, снёс ограждения.

Седьмой этап Вуэльты Испании-2018 - этап с прохождением нескольких подъёмов. Со старта пелотон отправился на северо-запад и на первых 42 км дистанции 7-го этапа Вуэльты Испании-2018 дорога преимущественно поднималась вверх.



После прохождения наивысшей точки этапа и 35-км спуска гонщиков начался тягун протяжённостью 30 км и короткий скоростной спуск, который привёл участников 7-го этапа к подножию подъёма 3 категории Альто Кольядо де Лауде (Alto Collado de Laude) отм. 1170 м, перепад высот 305 м, протяжённость 5 км, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.



Преодолев подъём велогонщики отправились на спуск и на 135 км маршрута впервые пересекли линию финиша этапа. Спуск продолжался еще около 30 км и затем, за 12,7 км до финиша, велогонщикам предстоял последний подъё дня - подъём 3 категории Альто де Сеал (Alto de Ceal) отм. 750 м, перепад высот 245 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%.



Преодолев Альто де Сеал, пелотон разыграл промежуточный спринт, после чего начали штурмовать стенку протяжённостью 1,7 км со средним градиентом в 7,7%. После короткого спуска начался ещё один, шести-километровый, тягун с набором высоты в 100 м. Заключительные 400 м с градиентом до 8%.

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30-летний французский велогонщик Тони Галлопан (Tony Gallopin) из велокоманды AG2R La Mondiale одержал победу на 7-м этапе Вуэльты Испании-2018. Атаковав в одиночку за 2 км до финиша, Тони Галлопан удержал преимущество над преследователями из проредившегося пелотона, спринт из которого выиграл чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), опередивший Алехандро Вальверде (Movistar).



Михал Квятковский (Sky) потерял место в тройке лучших генеральной классификации, упав на финальном спуске. Польский велогонщик пытался добрать первую группу, но финишировал лишь через полминуты. Алехандро Вальверде, финишировавший на этапе третьим, поднялся на вторую строчку генеральной классификации.

Восьмой этап Вуэльты Испании-2018 - спринтерский, с финишем в некатегориийный подъём с градиентами 4-5%, проложенные с юга на север. На 8-м этапе участники преодолели подъём 3 категории Альто де Эспанарес (Alto de Espanares) отм. 700 м, перепад высот 360 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 8%.

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38-летний Алехандро Вальверде стал самым успешным за историю велокоманды Movistar (c 1980 года) велогонщиком, одержав 121-ю победу в своей карьере. На 8-м этапе с финишем в тягун Вальверде выиграл спринт у чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe), сделав дубль в этом выпуске Вуэльты Испании-2018. В общей сложности этот этап стал 11-м по счёту, выигранным Алехандро Вальверде на испанском Гран-туре.

Девятый этап Вуэльты Испании-2018. Первая неделя завершалась вторым по протяжённости в этом выпуске испанского Гран-тура этапом, который финишировал в подъём высшей категории. Набор высоты составил 4 000 м.



Со старта этапа пелотон отправился на северо-запад и через 28 км с отметки 400 м над уровнем моря началось восхождение к вершине подъёма 2-й категории Пуэрто де Пенья Негра (Puerto de Pena Negra) расположенной на 98 км маршрута на отметке 1 910 м над уровнем моря.



На пути к Пуэрто де Пенья Негра пелотон сначала покорил подъём 1-й категории Пуэрто дель Пико (Puerto del Pico) отм. 1375 м, перепад высот 851 м, протяженность 15,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 15%. После пятикилометрового спуска начался подъём 3 категории Альто де Гредос (Alto de Gredos) отм. 1 600 м, перепад высот 380 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%.



Через 17 км по пересечённому рельефу на среднегорье началось восхождение в подъём 2-й категории Пуэрто де Пенья Негра отм. 1 910 м, перепад высот 585 м, протяжённость 13 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%.



После 15-км скоростного спуска и 60 км пересеченного рельефа до финиша 9-го этапа Вуэльты Испании-2018 участникам предстояло восхождение на заключительный подъём дня - подъём Ла-Коватилья (La Covatilla) протяжённостью 24 км с набором высоты в 1 150 м.

Высшая категория подъёму Ла-Коватилья была присвоена из-за заключительного участка протяжённостью 9,8 км, отм. 1965 м, перепад высот 700 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 18%.



Победитель этапа получил 15 очков в зачёт гороховой майки, 25 очков в зачёт зеленой майки и 10 секунд бонификации.

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29-летний американский велогонщик Бен Кинг (Dimension Data) сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Испании-2018. На 9-м королевском горном этапе с финишем в подъём Ла-Коватилья Бен Кинг отобрался в отрыв дня, а затем атаковал вслед за Луисом Масом (Lluis Más) из велокоманды Caja Rural - Seguros RGA за 19 км до финиша.



За 18 км Кинг уехал от испанского велогонщика и оставшуюся часть этапа преодолел в одиночку. Бауке Моллема (Trek-Segafredo), также находившийся в отрыве дня, атаковал за 9 км до финиша, когда преимущество Бена Кинга составляло около полутора минут.



На подъёме высшей категории Ла-Коватилья Моллема почти добрал Кинга, просвет между ними составлял около 20 секунд. Но когда за 2 км до финиша градиенты Ла-Коватильи уменьшились, Бен Кинг обрёл второе дыхание, начав вновь увеличивать своё преимущество, и в итоге на финише опередил Бауке Моллему на 48 секунд.



Бауке Моллема второй раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, в прошлый раз на 5-м этапе он, также отобравшись в отрыв дня, проиграл на финише спринт австралийскому велогонщику Саймон Кларку (EF Education First-Drapac p/b Cannondale).

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На королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём высшей категории Ла-Коватилья красная майка лидера сменила своего владельца. За 5 км до финиша в группе генеральщиков осталось около 20 велогонщиков, и в ней уже не было лидировавшего в генеральной классификации Руди Молара (Groumapa-FDJ).

Атаки начались за 2 км до финиша, из группы генеральщиков уехали Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar, Мигель Анхель Лопес (Astana) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) из Sunweb, которых добрал Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из EF Education First и Йон Исагирре (Ion Izagirre) из Bahrain-Merida. У финиша Мигель Лопес атаковал ещё раз и опередил своих соперников, финишировав 4-м.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), финишировавший 9-м, надел красную майку лидера, опередив в генеральной классификации Алехандро Вальверде (Movistar) всего на одну секунду. Наиро Кинтана (Movistar) поднялся на третью строчку генеральной классификации.

Десятый этап Вуэльты Испании-2018 - равнинный этап с одним подъемом 3-й категории Альто де Фермоселье (Alto de Fermoselle) отм. 670 м, перепад высот 260 м, протяжённость 4,9 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%. После преодоления вершины, расположенной за 29 км до финиша этапа, подъём продолжался ещё 8 км, набор высоты составил 140 м.

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Элиа Вивиани (Quick-Step Floors) сделал дубль, выиграв второй в этом выпуске Вуэльты Испании этап. В спринте итальянский спринтер обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo). 29-летний итальянский велогонщик Элиа Вивиани, выступающий в велокоманде Quick Step Floors первый сезон, помог бельгийской велокоманде довести общее количество побед в 2018 году до 60, из которых ему принадлежат 17. Кроме того, победа Элиа Вивиани на 10-м этапе Вуэльты Испании-2018 стала 11-й победой команды Quick Step Floors на этапах Гран-туров.



Петер Саган, который в третий раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, частично компенсировал поражение тем, что надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) удержал красную майку лидера.

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - самый протяженный на Вуэльте Испании-2018. Со старта пелотон отправился на запад, далее на север и снова на запад, по пути преодолевая множество спусков и подъёмов, четырём из которых были присвоена категория: подъём 3 категории Пуэрто дель Падорнело (Puerto del Padornelo) отм. 1330 м, перепад высот 305 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%; подъём 3 категории Альто де Ковело (Alto do Covelo) отм. 1050 м, перепад высот 385 м, протяжённость 9,5 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%; подъём 2 категории Альто до Тривес (Alto do Trives) отм. 800 м, перепад высот 490 м, протяжённость 10,5 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%; подъём 3 категории Альто дель Мирадор де Кабесоас (Alto del Mirador de Cabezoas) отм. 850 м, перепад высот 380 м, протяжённость 8,8 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.



Вершина заключительного категорийного подъёма была расположена за 17,8 км до финиша этапа. После 12-км спуска находился ещё один подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 6%, затем снова спуск, заключительный километр в тягун с градиентом в 4%.

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Этап начался с многочисленных атак и попыток уехать в отрыв, который сформировался лишь через 105 км после старта, пройденных пелотоном на высокой средней скорости около 48 км/ч. В него отобрались 19 велогонщиков.

За 25 км до финиша Алессандро Де Марки переложился к атаковавшему ранее своему товарищу по велокоманде BMC Николасу Рочу (Nicolas Roche) и Джонатану Рестрепо (Jhonatan Restrepo) из велокоманды Katusha-Alpecin, а затем за 3 км до вершины финального подъёма поехал в одиночку.

23-летний колумбийский велогонщик Джонатан Рестрепо добрал Де Марки, за 5 км до финиша их преимущество над преследующими бывшими попутчиками по отрыву дня составляло около 50 секунд.

На финальных 3,5 км Алессандро Де Марки (BMC) сбросил своего попутчика и одержал победу на 11-м этапе Вуэльты Испании-2018, выиграв его из отрыва. Это третья в карьере 32-летнего итальянского гонщика команды победа на этапе испанского Гран-тура.

Единственным из генеральщиков, кто едва не пострадал от бешеного ритма первых двух часов велогонки, стал колумбийский велогонщик команды Astana Мигель Анхель Лопес. Ему пришлось остановиться и поменять велосипед, потеряв при этом полторы минуты. Но с помощью товарищей по велокоманде Лопес сумел вернуться в пелотон до того, как сформировался многочисленный отрыв дня, победу из которого одержал в итоге Алессандро Де Марки (BMC).

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В группе генеральщиков ситуацию всю вторую половину этапа контролировала команда Movistar, а на финише Алехандро Вальверде финишировал первым из группы генеральщиков.



Хотя французский велогонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) из велокоманды Groupama - FDJ в какой-то момент велогонки перехватывал красную майку лидера, в итоге он не смог поправить своё положение в генеральной классификации, оставшись на 16-й позиции с отставанием в 2 минуты 20 секунд от Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), который продолжил возглавлять генеральную классификацию Вуэльты Испании-2018.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - этап, был проложен по пересечённому рельефу по побережью Бискайского залива, с прохождением двух категорийных подъёмов.

Со старта пелотон отправился на спуск и далее преодолел подъём 3 категории Альто де Кадейра (Alto de Cadeira) отм. 435 м, перепад высот 375 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

Постепенно продвигаясь на восток и далее на север, велогонка достигла побережья и повернула на запад. Далее 70 км по побережью на запад и север. Повернув на юг, пелотон начал преодолевать подъём 3 категории Альто де Сан Педро (Alto de San Pedro) отм. 425 м, перепад высот 400 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%. Вершина подъёма расположена за 50 км до финиша этапа. После непростого спуска и пересеченного рельефа на равнинном участке состоялся розыгруш промежуточного финиша, расположенного за 24 км до финиша этапа. Затем пелотон вновь вернулся на пересечённый рельеф и продвигался на север, к мысу Эстака-де-Барес - к самой северной точке Пиренейского полуострова.

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30-летний французский велогонщик из велокоманды AG2R La Mondiale Александр Женье (Alexandre Geniez) в третий раз в карьере одержал победу на этапе испанского Гран-тура, выиграв 12-й этап Вуэльты Испании-2018. Он отобрался в отрыв дня, куда уехали 18 велогонщиков, а затем отреагировал на атаку попутчиков за 20 км до финиша, оставшись в первой группе расколовшегося отрыва.

Упустив ещё одно ускорение за 6,5 км до финиша, Женье вместе с Диланом Ван Барле (Dylan Van Baarle) из Sky сумел переложиться к уехавшим Марку Падуну (Bahrain-Merida), Виктору Кампенартсу (Lotto Soudal), Давиде Формоло (Boha-hansgrohe) и Дилану Тёнсу (Dylan Teuns) из BMC. На финише Александр Женье опередил 26-летнего голландского велогонщика Дилана ван Барле и 22-летнего украинского велогонщика Марка Падуна.

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По итогам 12-го этапа Вуэльты Испании-2018 28-летний испанский велогонщик велокоманды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) перехватил красную майку лидера у британского велогонщика велокоманды Mitchelton-SCOTT Саймона Йейтса.

Эррада отобрался в многочисленный отрыв дня, намереваясь бороться за этап, но в итоге завершил день в красной майке лидера Вуэльты Испании.

Пелотон финишировал через 11 минут 39 секунд после победителя этапа, и Хесус Эррада, финишировавший 16-м, взлетел с 22-й на первую строчку общего зачёта, где лидирует с преимуществом в 3 минуты 22 секунды над Саймоном Йейтсом.

После финиша 12-го этапа велогонщикам пришлось пережить неприятный инцидент, столкнувшись с одним из ответственных за организацию на Вуэльте Испании-2018. Пресс-атташе Вуэльты Испании-2018 бежал, не глядя на велогонщиков, от линии финиша, и в него через 20 м после розыгрыша спринта на 12-м этапе Вуэльты Испании-2018 врезались победитель этапа Александр Женье (AG2R La Mondiale), а также Дилан Ван Барле (Sky), Дилан Тёнс (BMC) и Марк Падун (Bahrain-Merida). Организаторы Вуэльты Испании-2018 принесли официальные извинения перед велогонщиками, пострадавшими из-за неосторожности официального пресс-атташе велогонки. Дилан Тёнс позже был вынужден сойти с гонки.



Триннадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - этап с финишем в подъём первой категории. Это был первый этап из связки трёх горных этапов, завершавших 2-ю неделю Вуэльты Испании-2018. Набор высоты составил 2 700 м.



Со старта пелотон отправился в глубь Пиренейского полуострова. На 21 км маршрута была расположена вершина подъёма 3 категории Альто де ла Мадера (Alto de la Madera) отм. 340 м, перепад высот 250 м, протяжённость 7 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%.



Примерно с 40-го километра маршрута начался подъём протяжёностью 65 км с набором высоты 1290 м, который завершился на вершине подъёма 1 категории Пуэрто де Тарна (Puerto de Tarna) отм. 1490 м, перепад высот 755 м, протяжённость 13 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%.



Последующие 60 км под спуск до розыгрыша промежуточного спринта, после чего предстояло восхождение на финальный подъём этапа - Ла-Камперона (La Camperona) 1 категория отм. 1600 м, перепад высот 630 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 25%.

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23-летний испанский велогонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez), дебютант Вуэльты Испании, одержал первую победу в карьере, выиграв горный 13-й этап с финишем в подъём Ла-Камперона. Это первая победа для баскской проконтинентальной команды Euskadi – Murias после того, как в 2013 году закрылась баскская команда Euskatltel-Euskadi.



Оскар Родригес отобрался в многочисленный (32 велогонщика) отрыв дня, из которого за 2,4 км до финиша атаковали Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и Дилан Тёнс (BMC). За 1,1 км до финиша Родригес добрал их, а затем уехал в одиночку, в итоге опередив Рафала Майку на 19 секунд.



В группе генеральщиков шла своя борьба. За полтора километра до финиша на Ла-Кампероне у Мигеля Лопеса (Astana) возникли проблемы с велосипедом, несмотря на которые колумбийский велогонщик смог подняться в пятёрку лучших в генеральной классификации.

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Наиро Кинтана (Movistar) и Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковали из группы генеральщиков, создали просвет, а затем колумбийский велогонщик за 150 м до финиша уехал от Саймона Йейтса, опередив его на финише на 6 секунд. Алехандро Вальверде (Movistar) проиграл на подъёме Ла-Камперона относительно Саймона Йейтса, продолжил удерживать вторую позицию в генеральной классификации.



Хесус Эррада (Cofidis) потерял более половины своего преимущества в генеральной классификации, но сумел удержать на плечах красную майку лидера, опережая Саймона Йейтса на 1 минуту 42 секунды.

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - горный этап с набором высоты 3 000 м и финишем в подъём 1-й категории, на котором градиенты достигают 25%. За весь этап участникам 14-го этапа предстояло преодолеть пять категорийных подъёмов. Со старта пелотон начал преодолевать некатегорийный подъём протяжённостью 2 км с набором высоты 160 м. После спуска с которого, 40 км подъёма до вершины 2-й категории Пуэрто де Сан Исидро (Puerto de San Isidro) отм. 1520 м, перепад высот 330 м, протяжённость 11 км, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%. Достигнув наивысшей точки маршрута 14-го этапа Вуэльты Испании-2018, велогонщики отправились на спуск протяжённостью 27 км, который привёл их к подножию вершины 1-й категории Альто де ла Кольядона (Alto de la Colladona) отм. 850 м, перепад высот 430 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%.



Подъём Альто де ла Кольядона начался с километрового участка с градиентом 11%, после которого шли 2 км со средним градиентом в районе 6-7%. Затем километр со средним 9.5% и заключительный участок до вершины подъёма - со средним градиентом в районе 7-8%. После преодоления вершины Альто де ла Кольядона велогонщикам выпала небольшая передышка в виде 25-км спуска, который привёл их к подножию подъёма 1-й категории Альто де ла Москета (Alto de la Mozqueta) отм. 850 м, перепад высот 570 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 14%. Подъём Альто де ла Москета начался с километрового участка со средними градиентами 7-8%, но далее шли 3 км со средним градиентом в 10%. Затем километровая полочка с 6% и заключительный участок до вершины подъёма со средним градиентом в районе 9-10%.



После прохожденя вершины Альто де ла Москета и короткого спуска дорога снова пошла вверх до Альто де ла Кольядиелья (Alto de la Colladiella) протяжённость 1,4 км, средний градиент 11,1%.



Через 10 км скоростного спуска с вершины велогонщики разыграли промежуточный спринт, а затем начался подъём 3-й категории Альто де ла Фалья де лос Лобос (Alto de la Falla de los Lobos) отм. 650 м, перепад высот 340 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%. Вершина подъёма была расположена за 21 км до финиша этапа.



После спуска с Альто де ла Фалья де лос Лобос и отрезка по равнине начался заключительный подъём этапа. Подъём 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) отм. 750 м, перепад высот 500 м, протяжённость 4 км, средний градиент 11,5%, максимальный градиент 25%, который представлял собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начался со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км находилась небольшая полочка, но потом снова вверх, где велогонщикам пришлось подниматься в подъём с максимальными градиентами, лишь ближе к вершине пошло выполаживание до 7%.

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Борьба генеральщиков началась за 4 км до финиша, когда проредившаяся группа фаворитов добрала Михала Квятковского (Sky), последнего велогонщика из отрыва дня.



Первым на финальном подъёме 1-й категории Альто лес Праэрес атаковал Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo, но не смог уехать от соперников. Просвет до Крёйсвейка закрыли велогонщики велокоманды Movistar Ричард Карапас (Richard Carapaz) и Алехандро Вальверде. Дважды на Альто-лес-Праэрес атаковали Наиро Кинтана (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), но успешной стала атака Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).



26-летний британский велогонщик велокоманды Mitchelton-Scott атаковал за 650 м до финиша. В итоге он на 2 секунды опередил колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). Это вторая победа на этапе испанского Гран-тура в карьере Саймона Йейтса, первый этап он выиграл в 2016 году. Саймон Йейтс вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2018, одержав победу на 14-м этапе.



Мигель Лопес улучшил своё положение в генеральной классификации, поднявшись на одну позицию, и занимал теперь 4-е место, уступая лидеру 47 секунд.



Алехандро Вальверде поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступал Саймону Йейтсу 20 секунд. Наиро Кинтана замкнул тройку лидеров с отставанием в 25 секунд.

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2018. Перед вторым днём отдыха участников ждал горный этап с финишем в подъём специальной категории и набором высоты 4 000 м. Легендарная Лагос-де-Кавадонга (Lagos de Covadonga) завершала вторую неделю Вуэльты Испании-2018.



Со старта пелотон начал подъём до вершины 3-й категории Альто де Санто Эмилиано (Alto de Santo Emiliano) отм. 520 м, перепад высот 290 м, протяжённость 6,1 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Последующие после спуска 60 км привели велогонщиков к побережью Бискайского залива, откуда начался штурм подъёма 1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito) отм. 580 м, перепад высот 550 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%.



После спуска дорога повернула в сторону побережья, после чего участники 15-го этапа второй раз поехали подъём 1-й категории Мирадор дель Фито, и устремились на спуск, но на этот раз не поворачивали налево к побережью, а поехали в глубь полуострова.



После прохождения некатегорийного подъёма и короткого спуска началось восхождение на гору специальной категории (Cima Alberto Fernández) Лагос-де-Ковадонга отм. 1110 м, перепад высот 890 м, протяжённость 11,7 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%.

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28-летний французский велогонщик Тибо Пино (Groupama-FDJ) атаковал за 6,5 км до финиша из группы лидеров и удержал преимущество до финиша, где опередил на 28 секунд ближайшего преследователя, колумбийского велогонщика Мигеля Лопеса (Astana). После победы на легендарной Лагос-де-Ковадонга Тибо Пино вошёл в число велогонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гран-туров в своей карьере. По итогам этапа Тибо Пино смог улучшить своё положение в генеральной классификации, поднявшись с 11 на 7-ю позицию.

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Велокоманда Astana возглавляла пелотон на протяжении большей части этапа и просеяла пелотон, после чего капитан велокоманды Мигель Лопес первым атаковал на подъёме Лагос-де-Ковадонга за 7 км до финиша. Но за ним поехали Наиро Кинтана (Movistar) и лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), добравшие Лопеса через километр. Мигелю Лопесу удалось уехать от группы Йейтса лишь за 2 км до финиша. Он не догнал Тибо Пино, но финишировал первым из группы генеральщиков.



В шестёрку лучших генеральной классификации поднялся 23-летинй испанский велогонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас (Enric Mas), атаковавший на подъёме Лагос-де-Ковадонга несколько раз и финишировавший шестым.



Саймон Йейтс защитил красную майку лидера, финишировав на этапе 3-м.

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - индивидуальная гонка с раздельным стартом протяжённостью 32 км. Действующий чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис (BMC) одержал вторую победу на этапах Вуэльты Испании-2018. 28-летний австралийский велогонщик не оставил соперникам шанса на 32-км разделке 16-го этапа, проехав дистанцию за 37 минут 57 целых и 44 сотых секунды со средней скоростью 50,583 км/ч. На первой отсечке Роан Деннис показал второе время, уступив голландскому велогонщику велокоманды LottoNL-Jumbo Стевену Крёйсвейку 5 секунд, но уже на второй отсечке Деннис был лучшим, преодолев 21,4 км за 27 минут 4 целых и 77 сотых секунды.

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На финише ближайшим соперником Роана Денниса стал его товарищ по команде BMC, чемпион США в разделке Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf), проигравший ему 50 секунд. Третье место на 16-м этапе занял чемпион Испании в разделке, велогонщик велокоманды Sky Джонатан Кастровьехо, также уступивший Деннису 50 секунд.



Капитан велокоманды Mitchelton-Scott, британский велогонщик Саймон Йейтс удержал на плечах красную майку лидера. Он проехал 32-км дистанцию с 13-м результатом, за 39 минут 14 секунд.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - этап по территории Страны Басков с набором высоты в 3 000 м и с финишем в подъём 1 категории, перед которым велогонщики преодолели несколько некатегорийных и 5 категорийных подъёмов:

подъём 3 категории Альто де ла Арболеда (Alto de la Arboleda) отм. 395 м, перепад высот 375 м, протяжённость 7 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8% ;

подъём 3 категории Альто де Сан Хуан де Кастелугаче (Alto de San Juan de Gaztelugatxe) отм. 305 м, перепад высот 290 м, протяжённость 3,8 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12% ;

подъём 2 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 435 м, перепад высот 315 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10% ;

подъём 3 категории Альто де Санта Эуфемия (Alto de Santa Eufemia) отм. 355 м, перепад высот 225 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8% ;

подъём 3 категории Альто де Гонцегараине (Alto de Gontzegaraine) отм. 365 м, перепад высот 235 м, протяжённость 5,5 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.



Преодолев многочисленную череду подъёмов и спусков, расположенных на побережье или поблизости от Бискайского залива, велогонщики оказались у подножия подъёма 1 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 925 м, перепад высот 715 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 30%. Подъем начинался плавно со средних градиентов в районе 3%, далее 2 километра со средними градиентами от 6% до 8%. А вот следующие 2 км - стенка с градиентами от 12% до 30%. Далее выполаживание до 8% и ближе к вершине участок протяжённостью 600 м со средним градиентом в 13%.

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31-летний канадский велогонщик Майкл Вудс (Michael Woods) из велокоманды EF Education First-Drapac одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании-2018, которая стала второй победой в его карьере. Вудс вместе со своим товарищем по велокоманде Саймоном Кларком отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо них уехали ещё 24 велогонщика. К финальному подъёму Альто-дель-Балкон-де-Бискайя, у отрыва оставалось около трёх минут преимущества. Этого хватило, чтобы отрыв, от которого к моменту штурма финального подъёма осталось половина велогонщиков, разыграл этап.



Майкл Вудс атаковал за 500 м до финиша и на пять секунд опередил Дилана Тёнса (BMC). В этом году Майкл Вудс стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж (Liège-Bastogne-Liège)-2018, а также был близко к победе на этапе Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2018. И, наконец, Майкл Вудс добился первой победы на велогонке Мирового тура и первой победы на этапе Гран-тур. После этапа Майкл Вудс не смог сдержать слёз.

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Финальный подъём 17-го этапа Вуэльты Испании-2018 Альто-дель-Балкон-де-Бискайя просеял группу генеральщиков, которые за спиной отрыва вели свою борьбу. Команда Astana задала высокую скорость, затем просеявшуюся группу генеральщиков возглавил Адам Йейтс (Adam Yates) из велокоманды Mitchelton-Scott, который вёз своего брата, лидера генеральной классификации Саймона Йейтса.

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Из генеральщиков первыми подъём прошли Алехандро Вальверде (Movistar) и Энрик Мас (Quick Step Floors). За километр до финиша Мас атаковал, на его ускорение отреагировал Алехандро Вальверде. Они оба финишировали с одним временем, через 2 минуты 40 секунд после победителя этапа Майкла Вудса, и улучшили своё положение в генеральной классификации.

Алехандро Вальверде отыграл 8 секунд у Саймона Йейтса, удержавшего красную майку, а Энрик Мас ворвался в тройку лидеров, где уступал 1 минуту 22 секунды Саймону Йейтсу.



Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Наиро Кинтана (Movistar) стали одними из проигравших в группе генеральщиков, потеряв две позиции в генеральной классификации.



Photo (с) : Photo Gomez Sports

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2018 - равнинный без категорийных подъёмов, на котором одержал победу 29-летний бельгийский велогонщик Йелле Валлайс (Lotto Soudal). Этап подходил для спринтерской развязки. Отрыв дня, в который уехал Йелле Валлайс вместе со Свеном Эриком Бистремом (Sven Erik Bystrøm) из велокоманды UAE Team Emirates и Йетсе Болом (Jetse Bol) из велокоманды Burgos-BH, сформировался сразу после старта.

Photo (с) : Photo Gomez Sports



Велокоманды Bora-hansgrohe, Quick Step Floors и Trek-Segafredo контролировали разрыв, удерживая его в пределах трёх минут. Но это не помогло спринтерам работавших весь день в голове группы велокоманд. Этап завершился не общим спринтом, а победой отрыва. Йелле Валлайс и Свен Эрик Бистрем сумели всего на несколько секунд опередить группу. Валлайс спринтовал с колеса Свена Эрика Бистрема и первым пересёк линию финиша, одержав первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2018. Из Испании пелотон переместился в Андорру, чтобы финишировать на самом высокогорном финише этапа Вуэльты Испании-2018 и самой высокой точке маршрута испанского Гран-тура 2018 года.



Со старта на отм. 170 м над уровнем моря пелотон отправился на северо-восток, дорога постепенно поднималась всё выше и выше. Проехав 133,4 км по территории Испании, пелотон въехал на территорию Андорры на отм. 860 м над уровнем моря.



Разыграв промежуточный спринт, велогонщики начали подъём на гору 1-й категории Коль де ла Рабасса (Coll de la Rabassa) отм. 2025 м, перепад высот 1 125 м, протяжённость 17 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 15%.

Photo (с): Photo Gomez Sports



Тибо Пино (Groupama-FDJ) сделал дубль, выиграв на Вуэльте Испании-2018 два горных этапа. После победы на Лагос-де-Ковадонга на 15-м этапе 28-летний французский велогонщик повторил успех на 19-м этапе, финишировавшем в Андорре на высоте 2 025 м.

Велокоманда Movistar задавала скорость до самого начала решающего подъёма 19-го этапа Вуэльты Испании-2018. Даниэле Беннати (Daniele Bennati), Иманол Эрвити (Imanol Erviti), Андрей Амадор (Andrey Amador) и Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) работали до границы Андорры, сделав попытку создать эшелоны в пелотоне. А затем Виннер Анакона (Winner Anacona) подготовил атаку Наиро Кинтаны, который ускорился за 13 км до финиша. Ричард Карапас оставался в группе с Алехандро Вальверде. За колумбийским велогонщиком поехали велогонщики из велокоманды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк и Джордж Беннет (George Bennett).

Picture (c): BettiniPhoto.net / Photo Gomez Sport

Тибо Пино переложился к Наиро Кинтане и Стевену Крёйсвейку за 12 км до финиша, а ещё через два километра к ним присоединился обладатель красной майки лидера Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).

Наиро Кинтана вернулся в группу Вальверде за 8 км до финиша. Из-за прокола за 7 км до финиша он был вынужден менять велосипед, после чего догнал группу Вальверде, какое-то время работая в голове и пытаясь сократить просвет до атаковавшего лидера гонки Саймона Йейтса.

За 4 км Наиро Кинтана выпал, а затем и Вальверде не смог удержаться с Энрико Масом (Quick Step Floors), Мигелем Лопесом (Astana) и Ригоберто Ураном (EF Education First).

Преимущество Тибо Пино, Саймона Йейтса и Стевена Крёйсвейка за километр до финиша составляло около минуты. Тибо Пино атаковал на финальных метрах и одержал победу на этапе.

В итоге Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана остались на тех же местах в генеральной классификации, что и перед стартом 19-го этапа Вуэльты Испании-2018. Однако теперь Вальверде, сохранивший 2-ю позицию, проигрывал Саймону Йейтсу не 25 секунд, а 1 минуту 38 секунд, а Наиро Кинтана, оставшийся на шестом месте, уступал лидеру гонки не 2 минуты 11 секунд, а 4 минуты 1 секунду. Саймон Йейтс укрепил своё лидерство в генеральной классификации.

Двадцатый этап - заключительный горный и наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2018, но самый "урожайный" на горные очки. Набор высоты составил 3 500 м, на 97,3 км дистанции велогонщики преодолели шесть подъёмов и пять спусков.



Участники 20-го этапа Вуэльты Испании-2018 практически со старта этапа начали покорять подъём 2 категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella) отм. 1 350 м, перепад высот 375 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 15%.



После короткого спуска начался подъём к вершине 1-й категории Кольяда де Бейшалис (Collada de Beixalís) отм. 1 800 м, перепад высот 575 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%.



После спуска протяженностью 10 км и розыгрыша промежуточного спринта велогонщикам предстоял штурмовать подъём до наивысшей точки маршрута 20-го этапа - вершина подъёма 1-й категории Коль д'Ордино (Coll d'Ordino) отм. 1 980 м, перепад высот 700 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%.

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Преодолев вершину подъёма Коль д'Ордино, велогонщики проехали 15 км спуск, после которого начали второе за день восхождение к вершине 1-й категории Кольяда де Бейшалис.



Ещё раз пройдя спуск, началось восхождение к вершине 3 категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella) отм. 1 350 м, перепад высот 230 м, протяжённость 3,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%. По этой стороне велогонщики спускались в начале этапе. После преодоления вершины Альто де ла Комелья спуск протяженностью 5 км, по которому они поднимались со старта этапа.



Проехав столицу Андорры участники 20-го этапа отправились на заключительный категорийный подъём Вуэльты Испании-2018 - Кольяда де ла Гальина (Collada de la Gallina) высшая категория, отм. 1 480 м, перепад высот 580 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 18%. Четыре километра восхождения имеют градиент более 9%.

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За 20 км до финиша из группы лидеров атаковали Мигель Лопес (Astana) и Наиро Кинтана (Movistar), за которыми из проредившейся группы генеральщиков за 17 км до финиша поехал лидер генеральной классификации Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). На атаку Йейтса отреагировал Энрик Мас (Quick-Step Floors). Вдвоём они добрали Лопеса и Кинтану, а затем на финальном подъёме Энрик Мас и Мигель Лопес уехали от Саймона Йейтса за 5 км до финиша и в итоге разыграли этап. Энрик Мас ускорился перед финальным поворотом и опередил колумбийского велогонщика из Astana, который также ворвался в призовую тройку, поднявшись с пятой на третью позицию в генеральной классификации.



Энрик Мас одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 20-й финальный горный этап Вуэльты Испании-2018 с финишем на Кольяда-делла-Гальина. Эта победа позволила 23-летнему испанскому велогонщику из Quick Step Floors взлететь с четвёртого на второе место в генеральной классификации, а также довести количество побед бельгийской велокоманды на этапах Гран-туров до 87.

Алехандро Вальверде перед стартом решающего 20-го этапа Вуэльты Испании-2018 находившийся на второй позиции в генеральной классификации, остался вне подиума. 38-летний испанский велогонщик из велокоманды Movistar не смог удержать ритм соперников за 4 км до финиша, в итоге финишировав 10-м через 3 минуты 9 секунд после победителя этапа Энрика Маса. В генеральной классификации Вальверде спустился на пятую строчку с отставанием в 4 минуты 28 секунд от Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), сохранившего на плечах красную майку лидера.

Заключительный "этап дружбы" Вуэльты Испании-2018 - спринтерский. Через 36 км со старта этапа пелотон впервые пересёк линию финиша в Мадриде (Madrid). На 41,9 км дистанции участники гонки разыграли промежуточный спринт при втором пересечении линии финиша. 12-е пересечение линии финиша стало финальным.

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29-летний итальянский велогонщик Элиа Вивиани (Quick Step Floors) стал единственным велогонщиком, выигравшим три этапа на Вуэльте Испании-2018. На финальном 21-м этапе, финишировавшем в центре Мадрида, команда Quick Step Floors закрыла две попытки уехать в отрыв на финальных 40 км. Хотя Элиа Вивиани потерял колесо товарищей по велокоманде за 2 км до финиша, это не помешало чемпиону Италии выиграть этап. Он сам нашёл пространство по левой стороне и одержал свою 18-ю победу в этом сезоне, и довёл количество побед велокоманды Quick Step Floors до 67.



В спринте Элиа Вивиани обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), который четырежды финишировал вторым и дважды – третьим на этапах Вуэльты Испании-2018, а также занял 2-е место в классификации по очкам.

26-летний британский велогонщик Саймон Йейтс одержал первую в карьере победу на Гран-туре, заняв первое место в генеральной классификации Вуэльты Испании-2018. Он также принёс австралийской велокоманде Mitchelton-SCOTT первую с момента её основания в 2012 году победу на Гран-туре.

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В этом сезоне Саймон Йейтс шёл к победе на Гран-туре во время Джиро д’Италия-2018, где выиграл три этапа и 13 дней удерживал розовую майку лидера. Но выиграть итальянский Гран-тур Саймону Йейтсу не удалось.



На Вуэльте Испании-2018 Саймон Йейтс выбрал более консервативную стратегию, позволившую ему удержать красную майку до финального этапа в Мадриде. Саймон Йейтс возглавил генеральную классификацию Вуэльты Испании-2018 после 9-го этапа, но на 12-м и 13-м этапе был вынужден отдать красную майку, вернув её, выиграв 14-й этап. В общей сложности он десять дней лидировал в генеральной классификации испанского Гран-тура. На двух финальных горных этапах Вуэльты Испании Саймон Йейтс защищал красную майку, атакуя.

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В итоге британский велогонщик Саймон Йейтс одержал победу на испанском Гран-туре с преимуществом в 1 минуту 46 секунд над испанским велогонщиком Энриком Масом из велокоманды Quick Step Floors. Колумбийский велогонщик Мигель Лопес из велокоманды Astana проиграл Йейтсу 2 минуты 4 секунды.

31-летний велогонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из велокоманды Lotto Soudal стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации на Вуэльте Испании-2018. До Томаса Де Гендта всего семь бельгийских велогонщиков выигрывали горную майку на Гран-турах.



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Томас Де Гендт облачился в гороховую майку на 17-м этапе Вуэльты Испании-2018, перехватив её у испанского велогонщика Луиса-Анхеля Мате (Luis Angel Mate) из велокоманды Cofidis, и удержал лидерство в горной классификации, где в итоге опередил на 12 очков своего ближайшего соперника, голландского велогонщика Бауке Моллему из велокоманды Trek-Segafredo.

Испанская велокоманда Movistar стала лучшей велокомандой Вуэльты Испании-2018, выиграв командный зачёт, опередив в этой номинации бахрейнскую велокоманду Bahrain Merida на 45 минут 36 секунд и немецкую велокоманду Bora-hansgrohe на 47 минут 57 секунд.

Один велогонщик одержал 3 победы на Вуэльте Испании-2018:

Элиа Вивиани - 3 этап / 10 этап / 21 этап

Четыре велогонщика сделали в этом выпуске Вуэльты Испании дубли побед на этапах:

Роан Деннис - 1 этап / 16 этап

Алехандро Вальверде - 2 этап / 8 этап

Бен Кинг - 4 этап / 9 этап

Тибо Пино - 15 этап / 19 этап

ЭТАП 1: 25 августа 2018: Malaga - Malaga (ITT), 8 км

1. Rohan Dennis, 00:09:39

ЭТАП 2: 26 августа 2018: Marbella - Caminito del Rey, 163,5 км

1. Alejandro Valverde, 04:13:01

ЭТАП 3: 27 августа 2018: Mijas - Alhaurin de la Torre, 178,2 км

1. Elia Viviani, 04:48:12

ЭТАП 4: 28 августа 2018: Velez-Malaga - Alfacar. Sierra de la Alfaguara, 161,4 км

1. Benjamin King, 04:33:12

ЭТАП 5: 29 августа 2018: Granada - Roquetas de Mar, 188,7 км

1. Simon Clarke, 04:36:07

ЭТАП 6: 30 августа 2018: Huercal-Overa - San Javier. Mar Menor, 150,7 км

1. Nacer Bouhanni, 03:58:35

ЭТАП 7: 31 августа 2018: Puerto Lumbreras - Pozo Alcon, 185,7 км

1. Tony Gallopin, 04:18:20

ЭТАП 8: 1 сентября 2018: Linares - Almaden, 195,1 км

1. Alejandro Valverde, 04:35:54

ЭТАП 9: 2 сентября 2018: Talavera de la Reina - La Covatilla, 198,2 км

1. Benjamin King, 05:30:38

ЭТАП 10: 4 сентября 2018: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago, 177 км

1. Elia Viviani, 04:08:08

ЭТАП 11: 5 сентября 2018: Mombuey - Ribeira Sacra. Luintra, 207,8 км

1. Alessandro De Marchi, 04:52:38

ЭТАП 12: 6 сентября 2018: Mondonedo - Faro de Estaca de Bares. Manon, 180,1 км

1. Alexandre Geniez, 04:22:59

ЭТАП 13: 7 сентября 2018: Candas.Carreno - Valle de Sabero. La Camperona, 174,8 км

1. Oscar Rodriguez, 04:17:05

ЭТАП 14: 8 сентября 2018: Cistierna - Les Praeres. Nava, 169,2 км

1. Simon Yates, 04:19:27

ЭТАП 15: 9 сентября 2018: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 178,2 км

1. Thibaut Pinot, 05:01:49

ЭТАП 16: 11 сентября 2018: Santillana del Mar - Torrelavega (ITT), 32 км

1. Rohan Dennis, 00:37:57

ЭТАП 17: 12 сентября 2018: Getxo - Balcon de Bizkaia, 186,1 км

1. Michael Woods, 03:57:03

ЭТАП 18: 13 сентября 2018: Ejea de los Caballeros - Lleida, 180,5 км

1. Jelle Wallays, 04:09:39

ЭТАП 19: 14 сентября 2018: Lleida - Andorra. Naturlandia, 154,4 км

1. Thibaut Pinot, 03:42:05

ЭТАП 20: 15 сентября 2018: Andorra. Escaldes-Engordany - Andorra. Collada de La Gallina. Santuario de Canolich, 97,3 км

1. Enric Mas, 02:59:30

ЭТАП 21: 16 сентября 2018: Alcorcon - Madrid, 100,9 км

1. Elia Viviani, 02:21:28

ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Simon Yates (Gbr), 82:05:58

2. Enric Mas (Esp), + 00:01:46

3. Miguel Lopez (Col), + 00:02:04

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