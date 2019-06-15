 Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019:

Команда AG2R La Mondiale объявила 7 гонщиков, которые войдут в состав команды на Тур де Франс-2019

Генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) объявил семь гонщиков, которые стартуют на Тур де Франс-2019. Восьмой гонщик будет определён по итогам чемпионата Франции. Лидером команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019 будет 28-летний французский гонщик Роман Барде, дважды становившийся призёром французского Гран-тура в 2016 и 2017 годах, а в прошлом году финишировавший на Туре 6-м. В этом сезоне Роман Барде отказывается от участия в чемпионате Франции, трасса которого ему недостаточно подходит.

Вместе с Романом Барде на старт Тур де Франс-2019 6 июля выйдут: 33-летний французский гонщик Микаэль Шерель, 23-летний французский гонщик Бенуа Конфруа, 31-летний французский гонщик Тони Галлопан, 32-летний швейцарский гонщик Матиас Франк, 25-летний французский гонщик Пьер Латур, 28-летний бельгийский гонщик Оливер Насен.

Самый опытный гонщик этого состава – Тони Галлопан, который стартует на Тур де Франс в 9-й раз в карьере.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы должны оправдать надежды зрителей, партнёров, которые хотят видеть блестящее выступление французских команд. В последние годы мы смогли продемонстрировать нашу способность играть лидирующую роль на Большой Петле – у нас было три подиума, победа в командном зачёте, белая майка, победы на этапах, а также множество атак.

Вокруг Романа Барде мы построили сильную, решительно настроенную и динамическую команду. Мы подходим к Тур де Франс без высокомерия, учитывая важность гонки, но у нас есть решительный настрой влиять на гонку на протяжении всех этапов. Мы надеемся на больший успех, чем был в прошлом году. В 2018 году всего за несколько дней гонки мы потеряли трёх гонщиков, которые сошли из-за травм.

Роман снова будет нашим лидером. Благодаря прошлым выступлениям на Тур де Франс, его самоотверженной работе и физической форме он заслужил всё наше внимание и поддержку. Он снова очень тщательно готовился, чтобы на Тур де Франс быть в своей лучшей форме.

Тони Галлопан в этом году подходит к Туру в лучшей форме, чем в прошлом сезоне, когда он получил травму как раз перед Тур де Франс во время чемпионата Франции. Он – универсальный гонщик, великолепный классик и отлично проходит горы. У него огромный опыт. В стратегически важных моментах он поможет товарищам по команде сориентироваться.

Матиас Франк обладает большим опытом. Плюс он очень спокойный гонщик высокого уровня, которые за последние недели показал свои великолепные способности. Он ценный товарищ по команде, особенно в горах.

Пьер Латур в этом году напугал нас тяжёлым падением. Но сейчас он вернулся в гонки и успокоил нас, вернувшись на свой уровень. Он одарённый гонщик, выносливый и сильный горняк. Он способен блистать на разных рельефах и будет ценным помощником Романа в решающие моменты. Он также и сам может разыграть свою карту в определённых ситуациях.

Оливер Насен – наша опора на равнине и среднегорных этапах. Он сила, которая защищает и бережёт нашего лидера. Он командный гонщик, а когда представляется случай, способен и сам бороться за победу на этапе.

Мика (Шерель) вышел на пик формы. Важно, чтобы он находился с Романом в горах. Он может быть дорожным капитаном, так как обладает способностью читать гонку, особенно, когда находится внутри пелотона.

Бенуа – молодой гонщик, он продолжает учиться и впервые в карьере поедет Гран-тур. Он показал, что способен преуспеть на гонке Мирового тура. Его переполняет энтузиазм, он свеж и знает, как побеждать».

Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019:

Romain Bardet, (Франция)

Oliver Naesen, (Бельгия)

Pierre-Roger Latour, (Франция)

Mikael Cherel, (Франция)

Tony Gallopin, (Франция)

Benoit Cosnefroy, (Франция)

Mathias Frank, (Швейцария)