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Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019

Команда AG2R La Mondiale объявила 7 гонщиков, которые войдут в состав команды на Тур де Франс-2019

 

 

  Генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) объявил семь гонщиков, которые стартуют на Тур де Франс-2019. Восьмой гонщик будет определён по итогам чемпионата Франции. Лидером команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019 будет 28-летний французский гонщик Роман Барде, дважды становившийся призёром французского Гран-тура в 2016 и 2017 годах, а в прошлом году финишировавший на Туре 6-м. В этом сезоне Роман Барде отказывается от участия в чемпионате Франции, трасса которого ему недостаточно подходит. 

 

  Вместе с Романом Барде на старт Тур де Франс-2019 6 июля выйдут: 33-летний французский гонщик Микаэль Шерель, 23-летний французский гонщик Бенуа Конфруа, 31-летний французский гонщик Тони Галлопан, 32-летний швейцарский гонщик Матиас Франк, 25-летний французский гонщик Пьер Латур, 28-летний бельгийский гонщик Оливер Насен.

 

Самый опытный гонщик этого состава – Тони Галлопан, который стартует на Тур де Франс в 9-й раз в карьере.

 

 

 

   Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Мы должны оправдать надежды зрителей, партнёров, которые хотят видеть блестящее выступление французских команд. В последние годы мы смогли продемонстрировать нашу способность играть лидирующую роль на Большой Петле – у нас было три подиума, победа в командном зачёте, белая майка, победы на этапах, а также множество атак.

 

  Вокруг Романа Барде мы построили сильную, решительно настроенную и динамическую команду. Мы подходим к Тур де Франс без высокомерия, учитывая важность гонки, но у нас есть решительный настрой влиять на гонку на протяжении всех этапов. Мы надеемся на больший успех, чем был в прошлом году. В 2018 году всего за несколько дней гонки мы потеряли трёх гонщиков, которые сошли из-за травм.

 

  Роман снова будет нашим лидером. Благодаря прошлым выступлениям на Тур де Франс, его самоотверженной работе и физической форме он заслужил всё наше внимание и поддержку. Он снова очень тщательно готовился, чтобы на Тур де Франс быть в своей лучшей форме.

 

  Тони Галлопан в этом году подходит к Туру в лучшей форме, чем в прошлом сезоне, когда он получил травму как раз перед Тур де Франс во время чемпионата Франции. Он – универсальный гонщик, великолепный классик и отлично  проходит горы. У него огромный опыт. В стратегически важных моментах он поможет товарищам по команде сориентироваться.

 

  Матиас Франк обладает большим опытом. Плюс он очень спокойный гонщик высокого уровня, которые за последние недели показал свои великолепные способности. Он ценный товарищ по команде, особенно в горах.

 

  Пьер Латур в этом году напугал нас тяжёлым падением. Но сейчас он вернулся в гонки и успокоил нас, вернувшись на свой уровень. Он одарённый гонщик, выносливый и сильный горняк. Он способен блистать на разных рельефах и будет ценным помощником Романа в решающие моменты. Он также и сам может разыграть свою карту в определённых ситуациях.

 

  Оливер Насен – наша опора на равнине и среднегорных этапах. Он сила, которая защищает и бережёт нашего лидера. Он командный гонщик, а когда представляется случай, способен и сам бороться за победу на этапе.

 

  Мика (Шерель) вышел на пик формы. Важно, чтобы он находился с Романом в горах. Он может быть дорожным капитаном, так как обладает способностью читать гонку, особенно, когда находится внутри пелотона.

 

  Бенуа – молодой гонщик, он продолжает учиться и впервые в карьере поедет Гран-тур. Он показал, что способен преуспеть на гонке Мирового тура. Его переполняет энтузиазм, он свеж и знает, как побеждать».

 

 

 Состав команды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2019:

 

Romain Bardet, (Франция)

Oliver Naesen, (Бельгия)

Pierre-Roger Latour, (Франция)

Mikael Cherel, (Франция)

Tony Gallopin, (Франция)

Benoit Cosnefroy, (Франция)

Mathias Frank, (Швейцария)

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Теги к статье: Роман Барде AG2R La Mondiale Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Комментарии

  • DIM
    Эган Берналь – победитель 7 эт ... (1)
    DIM-Фото

    Деннис великолепен!!

     

  • VeloVelo
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за Веронезе )
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    VeloVelo-Фото

    Плохой из меня предсказатель, но, попробую.
    Ни Берналь, Ни Томас не возьмут ТДФ. 

    Причина: Не повезет их Команда (а все они Личности!)
    так, как возила Фрума. Где-то будет сбой.

    Да и Не потянут Берналь и Томас роль Лидера.

    ЗЫ: Томас взял ТДФ с одобрения Лидера - Фрума. 
    В этот раз такого не будет.
    А уж про Берналя и говорить нечего, первый ТДФ ему предстоит.



  • Hammill
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    Hammill-Фото
    оба поедут как сокапитаны. даже близко не видно соперников. на одного томаса ставку делать опасно, зная его падучесть. не удивлюсь первым двум местам, если оба доедут.
  • neso...
    Тур Словении-2019. Этап 3 (2)
    neso...-Фото

    Интересно это помирило бы наших велолайвовских весельчаков

     

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    SportSpirit-Фото

    Берналь - сильно! Молодой, талантливый, амбициозный, травмы после падений заживают быстро.  

     

    За Денниса радостно. Он в том возрасте, когда многие испытывают кризисы, а Роан, надеюсь, будет прибавлять. И время прикатки к новой команде, видимо, осталось позади. 

  • Гонщик
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: levonardo
    Очень хочется, что бы на туре Инеос сделали ставку на Берналя.
    чего ради , это только в крайнем случае  если у Томаса  не пойдёт , ну и опытный Пулс ещё в запасе .

  • Серафим
    Антван Толук – победитель 6 эт ... (6)
    Серафим-Фото

      Чего стебаться над мальчьонкой? Какой есть, такой и есть. Комментаторша ваще - гномом обозвала, это что?

      А я вот смотрю на фото Берналя - ну вылитый индейский божок. Вот почему его тут уже обожествляют. 

     

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    rude_rider-Фото
    Че тут удивляются? Берналь против ноунеймов второсортных генеральщиков уж простите поклонники пуличино да дениса Ну не с кем же соревноватся тут.я б удивился если бы не наоборот было.
  • error
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (15)
    error-Фото

    Не найти Киту мотивацию кроме денег  Согласен с комменнтами выше. Мотивации мало, формы уже не набрать  Что бы вернуться в тусу топ спринтеров надои попроигрывать для начала.  А этого Кит не умеет. 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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