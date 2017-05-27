Винченцо Нибали – победитель 20 этапа Тур де Франс-2019

|
Винченцо Нибали: «Казалось, что финальные 500 метров 20 этапа Тур де Франс-2019 никогда не закончатся»
34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали одержал победу на 20-м, финальном горном альпийском этапе Тур де Франс-2019. Этап был сокращён до 59,5 км из-за оползней. Гонщики стартовали в Альбервилле и сразу направились к подъёму высшей категории Валь Торан, который начался после 26-километрового равнинного отрезка.
Винченцо Нибали отобрался в многочисленный отрыв, который на подъёме Валь Торан сразу распался на небольшие группы. Впереди с Нибали остались Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Тони Галлопан (AG2R) и Майкл Вудс (EF Education First). Победитель Тур де Франс-2014 уехал от своих попутчиков, атаковав в одиночку за 13 км до финиша. Ему удалось удержать небольшое преимущество до финиша, где он опередил начавших атаковать из группы фаворитов гонщиков на 10 секунд.
На финальном горном этапе Тур де Франс-2019 пять первых мест заняли гонщики, выступающие на трубках Continental, - вслед за Винченцо Нибали финишировали действующий чемпион мира Алехандро Вальверде и его товарищ по команде Movistar Микель Ланда, обладатель жёлтой майки лидера и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2019, 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, и его товарищ по команде, победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас. Трубки Continental отлично справились с трудным трёхнедельным марафоном французского Гран-тура.
В шестой раз в карьере Винченцо Нибали побеждает на этапе Тур де Франс, а также это его первая победа после Милан-Сан-Ремо-2018. По итогам 20 этапа Нибали также получил красный номер самого атакующего гонщика.
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux
Винченцо Нибали: «Когда пересёк финиш, испытал облегчение, потому что казалось, что последние 500 метров никогда не кончатся. Атака издалека была единственным способом бороться за победу. Я верил, что с тем преимуществом, которое мы набрали к подножию подъёма, у меня получится. Я не выигрывал с прошлого года. Это приятный реванш.
Из-за усталости после Джиро д’Италия-2019 мне было тяжело. Я пытался бороться за генеральную классификацию, но не смог. Меня много критиковали, я даже думал уехать домой, но бороться на Тур де Франс – это честь.
Последние несколько дней стал чувствовать себя лучше, и даже после усталости от вчерашнего этапа я снова продолжил борьбу за этап. Мы с командой утром, перед стартом, решили, что я должен отобраться в отрыв, и я уехал с Диланом Тёнсом. Отрыв держали на привязи. Когда я увидел, что группа ускоряется, то попробовал уехать в одиночку.
Казалось, подъём никогда не закончится, несмотря на то, что этап был коротким, но прошёл он как разделка в гору.
Мне было нелегко после моего прошлогоднего падения на Альп д’Юэз. С тех пор у меня не было ни одной победы в гонках, так что победа на этапе имеет для меня огромное значение. Я посвятил её моей бабушке, которая недавно ушла из жизни. Также посвящаю победу всем товарищам по команде и персоналу, которые помогали мне вернуться к моему лучшему уровню».
Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали: «Когда Винченцо выбыл из борьбы за генеральную классификацию, мы решили, что он несколько дней будет восстанавливаться, чтобы попытаться оставить след на финальных горных этапах. Винченцо снова доказал, что он - великий чемпион».
Герант Томас (Ineos): «Я хотел преследовать Нибали, бороться за победу на этапе, но боялся, что если мы догоним Нибали, Крёйсвейк может контратаковать, сбросить меня и опередить меня в общем зачёте благодаря бонификации».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (643)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
Mima
Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
Цитата: Astanaforever
После его последней победы в прошлом году на классике Милан-Сан-Ремо, эта победа можно сказать самая трудная , в его долголетней, спортивной карьере и самая выстраданная. Все видели его глаза после финиша. Они были одновременно опустошенные и счастливо гордые. Великий спортсмен, ктобы, что не говорил. Акула своего дела..преданный велосипеду навечно.
Совершенно верно. Великий гонщик.
-
-
EL-Fenomeno
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Но согласитесь, сценарии ведь тоже бывают интересными, которых ждёшь. Да, пускай с ожидаемой концовкой, но все же от этого не перестаешь смотреть.
P.S.
ИНЭОСу уже мало одного человека на ПАРИЖском подиуме (№1), начали клепать по 2-х велогонщиков на награждения))
P.P.S.
Думаю, что большинство болельщиков одобрило бы факт-решение, если бы орги Тура закономерно, логично, справедливо и даже символично отдали т.е. присудили приз Супер-Комбатив по итогам ТдФ-2019 Ж.Алафилиппу
-
MSG
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
С Тура 2011 года почти все вспоминают именно яростную оборону майки Томасом Феклером, но не скучную и закрытую езду Кадела Эванса и братьев Шлек (за исключением отчаянной атаки Энди на Изоаре).
То же самое и в этом году, в плане качества горных баталий Тур получился крайне блеклым,в том числе и не по вине гонщиков. Так что Жулиан тоже войдет в историю
-
sixpack
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
за счет ослабления контроля по разным причинам, гонка смотрелась интереснее, чем несколько прошлых лет. И все равно серьезная борьба за ГК шла на ветродуйном этапе и на полутора горных (т.к 19й сократили). В Вогезах, на Турмале и вал Торран были вожделенные "горные финиши", да и этап с Галибье оживился только отрывом. Традиционно скучно. Пришедший из негенеральского сословия Жужу всерьез оживил борьбу, иначе генералы нагнали б тоску тоскливую. Борьбы за зеленое мы просто не увидели. Прогноз с Саганом в зеленой майке от начала и до конца выполнился на все 100.
-
uran
Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
Карьера закономерно идёт по нисходящей, просто цели не соответствуют ни команде ни самому Нибсу. Будь на него меньше давления ездилось бы куда лучше. К чему тдф если Джиро + Вуэльта были идеальны в генерале?
Охотник за этапами не тот уровень, совсем не тот.
-
-
Student
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: el kun
Цитата: Arciv
Цитата: GTX
У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.
Кажется и что Де плюс может ьыть неплохим генеральщиком, молодой принципе еще
Та в приципе все молодые, местом не ниже пятого себя показали, что австриец, что француз, что испанец)
Цитата: Arciv
Цитата: GTX
У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.
ну не совсем понятно, кто ему сможет там бросить вызов по настоящему, из Джировских только Карапас и Простомен, из туровских разве что Пульс и кто-то из Ейтцев, поди и всё....
Цитата: Гонщик
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ?
И тем не менее, в прошлом году была сделана ставка на молодых)
-
Гонщик
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ?
-
Student
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
не много не согласен, взять того же Урана, Роджерса и Порта, супер звёздами они не были, но и ноунеймами тоже, впрочем далеко не секрет, что менеджмету Скай (Инеос) многим поучится стоит. Ждём Вуэлту и Пульса)
Цитата: ingvarfrey
Всем поклонникам жужу - не переживайте, все будут помнить ПОБЕДИТЕЛЯ, а не алафилипа. И знаете почему? Потому что есть вселенское правило, игра забывается, а счёт(победитель). - остаётся. Инеос взяли первые два места - остальное лирика и отмазки для лузеров!.Давайте, кидайте камни, но я прав))). Это реальность, без романтики и розовых единорогов!
Ну Алафилипп войдёт в историю ни как победитель гранд-туров, но войдёт)
Страницы истории велоспорта