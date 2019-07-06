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Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

Эган Берналь и Герант Томас о 18 этапе Тур де Франс-2019

 

 

  На первом горном альпийском этапе, 18-этапе Тур де Франс-2019 с общим набором высоты 4500 м капитаны команды Ineos Эган Берналь и Герант Томас атаковали на Галибье, но более успешной стала атака 22-летнего колумбийского гонщика.  

 

Эган Берналь атаковал за 3,2 км до вершины Галибье и единственный из группы жёлтой майки привёз своим соперникам на финише 18-го этапа Тур де Франс-2109 32 секунды. Благодаря этому Берналь вернулся в тройку лучших общего зачёта, поднявшись на три позиции и теперь идёт на 2-м месте, опережая своего товарища по команде Геранта Томаса на 5 секунд и уступая удержавшему жёлтую майку лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) полторы минуты.

 

Его товарищ по команде, победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас также попытался потом уехать от соперников по общему зачёту, атаковав за 900 м до вершины Галибье и за 20 км до финиша, но в итоге из группы выпал лишь чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar).

 

Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

 

Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

 

 

 Эган Берналь: «Для нас всё прошло отлично. Я выиграл немного времени у Алафилиппа, и поэтому счастлив. Джи спросил меня, как я себя чувствую. Я сказал, что очень хорошо, тогда он посоветовал мне атаковать, чтобы попытаться расшевелить гонку. Потом он хотел переложиться ко мне, но когда увидел, что ребята сели ему на колесо, остался с ними.

 

Я чувствую себя намного лучше, когда нахожусь на высоте. Не знаю, может, это просто психологический эффект. Последние 8 км мы ехали на высоте более 2000 м, и мне было намного лучше. Надеюсь, завтра тоже буду хорошо себя чувствовать.

 

Последние три километра я старался ехать так, будто это разделка. Не знаю, за сколько километров я атаковал. Просто увидел вершину, а потом сделал всё, что мог на спуске. Ехал осторожно, чтобы не упасть».

 

 

Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

 

Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

 

  Герант Томас: «Мы хотели осложнить гонку, но скорость не позволяла. Тогда это поручили Эгану, надеясь, что его атака подтолкнёт гонку. Но не получилось. Мас начал задавать свой темп. Тогда я тоже атаковал, просто чтобы проверить, как кто себя чувствует. По крайней мере, Эган выиграл у всех немного времени.

 

Я чувствовал себя довольно хорошо. Впереди ещё два важных дня. Мы предполагали, что сегодня больших просветов сделать не получится, и что сбросить Алафилиппа будет сложно.  Но усталость в следующие два дня  скажется на всех».

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Герант Томас Эган Берналь Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Krakk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (10)
    Krakk-Фото

    Непредсказуемый этап, может пойти по любому сценарию, - могут разметать группу уже на Изране, а могут доехать всей компанией до финиша. Думается, будет что-то среднее - пртетендентов просеют и отцепят лишних, но сильнейший не определится, решающая дуэль послезавтра.

  • Krakk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Krakk-Фото
    Алафилипп не опасен, на него можно вообще не обращать внимания и просто ждать, пока сам отвалится. Опасны другие люди, которые не пошли за Берналем не потому, что не было сил. И сейчас наступает их время.
  • Dereguzov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    Dereguzov-Фото
    Меня тоже зовут Роман, я тоже из Саратова, и я стоял за 3.5 км до вершины Галибье. Совпадение? А так да, атмосфера огонь!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    goodclapping

    Черкните здесь впечатления, пожалуйста.
    Хоть пару строк!
    Не надо "книжку писать", Просто в двух словах про то, что увидели.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего завершения ТДФ!
    Независимо от того, кто за кого болеет! good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Нет-нет, только один раз: Завтра вечером!)
    Париж не в счет, господа мушкетеры!)

    Но, конечно всё это иллюзьон и романтик.
    Увы, вянут даже самые Прекрасные розы... селява! )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Зарыдала и в депрессию)) Стою на крыше, комкаю темную шаль, пишу стихи и пощу грустные сториз в инстаграм.

    гы)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (73)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо, принимается, пусть будет персифляж )

    На самом деле дело обстоит так:
    Я не верю в победу Алафилипа, конечно же!
    Но, очень этой победы хочу!!! )

    Налицо раздвоение мозга и(!) доктора я уже пригласил,
    но, похоже, он будет не раньше Елисейских полей,
    поскольку сам желает досмотреть этот ТДФ )

  • Alya
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (44)
    Alya-Фото
    Ну-ка быстро обслужила!!! "фактами, цифрами и примерами. Дабы было и эмоционально, и убедительно."

    Как гопник в подворотне - "АБАСНУЙ"

    Моя секретарь на это обычно говорит:
    "А на спинку не пописать, чтобы морем пахло?"

    Вы сначала приведите какие-нибудь аргументы против этой точки зрения? Факты, цифры, примеры. Эмоционально и убедительно.
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп бросает вызов ... (5)
    VeloVelo-Фото

    good

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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