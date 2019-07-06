Эган Берналь поднялся на 2-е место в общем зачёте после 18 этапа Тур де Франс-2019

Эган Берналь и Герант Томас о 18 этапе Тур де Франс-2019

На первом горном альпийском этапе, 18-этапе Тур де Франс-2019 с общим набором высоты 4500 м капитаны команды Ineos Эган Берналь и Герант Томас атаковали на Галибье, но более успешной стала атака 22-летнего колумбийского гонщика.

Эган Берналь атаковал за 3,2 км до вершины Галибье и единственный из группы жёлтой майки привёз своим соперникам на финише 18-го этапа Тур де Франс-2109 32 секунды. Благодаря этому Берналь вернулся в тройку лучших общего зачёта, поднявшись на три позиции и теперь идёт на 2-м месте, опережая своего товарища по команде Геранта Томаса на 5 секунд и уступая удержавшему жёлтую майку лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step) полторы минуты.

Его товарищ по команде, победитель Тур де Франс прошлого года Герант Томас также попытался потом уехать от соперников по общему зачёту, атаковав за 900 м до вершины Галибье и за 20 км до финиша, но в итоге из группы выпал лишь чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar).

Эган Берналь: «Для нас всё прошло отлично. Я выиграл немного времени у Алафилиппа, и поэтому счастлив. Джи спросил меня, как я себя чувствую. Я сказал, что очень хорошо, тогда он посоветовал мне атаковать, чтобы попытаться расшевелить гонку. Потом он хотел переложиться ко мне, но когда увидел, что ребята сели ему на колесо, остался с ними.

Я чувствую себя намного лучше, когда нахожусь на высоте. Не знаю, может, это просто психологический эффект. Последние 8 км мы ехали на высоте более 2000 м, и мне было намного лучше. Надеюсь, завтра тоже буду хорошо себя чувствовать.

Последние три километра я старался ехать так, будто это разделка. Не знаю, за сколько километров я атаковал. Просто увидел вершину, а потом сделал всё, что мог на спуске. Ехал осторожно, чтобы не упасть».

Герант Томас: «Мы хотели осложнить гонку, но скорость не позволяла. Тогда это поручили Эгану, надеясь, что его атака подтолкнёт гонку. Но не получилось. Мас начал задавать свой темп. Тогда я тоже атаковал, просто чтобы проверить, как кто себя чувствует. По крайней мере, Эган выиграл у всех немного времени.

Я чувствовал себя довольно хорошо. Впереди ещё два важных дня. Мы предполагали, что сегодня больших просветов сделать не получится, и что сбросить Алафилиппа будет сложно. Но усталость в следующие два дня скажется на всех».