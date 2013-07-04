VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

Тибо Пино одерживает победу на вершине Турмале на 14-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  В третий раз в карьере Тибо Пино празднует победу на этапе Тур де Франс после этапа в 2012 году и победы на Альп д’Юэз в 2015. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2019, на легендарной вершине Турмале, на высоте 2115 м, а также взял премию памяти Жака Годде, директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы.

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

 

 

  Со старта этапа после нескольких атак, образовался отрыв дня, но пелотон не отпускал гонщиков, а атаки из отрыва были нейтрализованы   на финальном – главном подъёме этапа – подъёме к вершине Турмале.

 

  Пелотон впервые на Тур де Франс-2019 поднялся на высоту более  2 км над уровнем моря, а шины Continental помогли всем гонщикам команды Groupama-FDJ  справиться с поставленной задачей и внесли большой вклад в победу Тибо Пино на легендарной вершине Турмале.

 

  За 7,5 км до финиша вперёд вышли гонщики команды Groupama-FDJ Давид Годю и Тибо Пино. Годю задавал скорость в небольшой группе генеральщиков, из которой продолжали выпадать гонщики. За 4 км Годю атаковал, но его рывок был нейтрализован.

 

  За 3 км до финиша в первой группе остались Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эган Берналь и Герант Томас (Ineos), Лауренс Де Плюс, Джордж Беннетт и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Микель Ланда (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и Варран Баргий (Arkéa-Samsic). За километр до вершины защищающий свой титул победителя Тур де Франс Герант Томас (Ineos) выпал из группы генеральщиков.  

 

За 250 м до финиша Тибо Пино атаковал и уехал от соперников, взяв победу на этапе.

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

 

Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Тибо Пино: «С самого старта Тура я думал о том, что Турмале – это легенда. Я счастлив, потому что именно такая победа – это велоспорт, который люблю больше всего. Я злился после того, что случилось на этапе в Альби. Это было несправедливо, мы не заслужили такого. Во мне сидело это чувство неудовлетворённости, которое я хочу донести до Валь Торанс (до 20 этапа). Мне хотелось что-то предпринять. Этот горный этап для меня первый момент истины. Тур де Франс – долгая гонка, усталость накапливается у многих гонщиков. Я же хочу наслаждаться, потому что чувствую себя хорошо.

 

  Нашу тактику мы спланировали перед стартом. Поэтому наши специалисты разделки тянули пелотон и удерживали разрыв с отрывом в пределах трёх минут. Я чётко поставил целью победу на этапе, и больше ничего. Мы не ожидали, что Movistar усложнит гонку на Сулоре, это было тяжело.

 

  Я попросил Давида Годю нарастить темп за 8 км до финиша. Мы полностью выполнили план. Давид был невероятно мотивирован, атаковал, как и планировали, а потом у него кончились силы и он передал эстафету мне. Он  работал исключительно. За Давидом будущее. Считаю, что в горах он лучший товарищ по команде.

 

Мы продолжим бороться. Тур ещё не окончен. Моя цель снова – попасть в топ-3 в Париже».

 

  Давид Годю: «Я хотел начать намного раньше, но Тибо остановил меня, сказал подождать. За 10 км до вершины он посмотрел на меня, и я понял, что пора. Я полетел в гору. Это было настолько здорово, что у меня мурашки пошли по телу. Крики зрителей подталкивали меня вперёд. Работать на лидера команды – это великолепно. Сейчас он лучший горняк, он победил на вершине Турмале, это легенда. Я очень взволнован.  Нога Тибо идёт как никогда в его жизни, и вся команда работала очень много. С километра ноль мы взяли на себя ответственность. Впереди очень трудные этапы, но у нас ещё есть силы в запасе!»

 

  Филипп Модюи, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Тибо хотел победить, все его товарищи по команде тоже этого хотели и работали с километра ноль. Это блестящая победа Тибо, но также это победа всей команды. Когда видишь, как работали Вильям Бонне, который один удерживал просвет до отрыва в течение часа, затем на подъёме Сулор работала вся команда, а в финале – Давид Годю, что принесло великолепную победу Тибо. Секунды, которые он выиграл в итоге у соперников , не так важны».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 26.05.2017

    Если еще Райхенбах и Молар смогут подключится к развозу, то у Тибо будет самая внушительная горная поддержка. Как бы хотелось, чтобы ему вернулось в этом году за все неудачи, преследовавшие его.

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 4.05.2019

    Сhapeau, Thibaut! 

     

    Мне прям эстетическое удовольствие доставляет совместная езда дуэта Пино-Годю, особенно в горахangel А когда в результате победа - двойной кайф)

     

    По их общению "на прессу" и в соц.сетях видно, что ребята эмоционально на одной волне и в гонке естественным образом понимают друг друга без слов. 

     

     

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Тибо Пино, Браво! финиш на Турмале! Такая победа Навсегда! 

  4. Имя: Елена

    Shega

    Сегодня, 03:32 | Регистрация: 16.09.2013

    "...он посмотрел на меня, и я понял, что пора. Я полетел в гору". Со всем пылом юности и так искренне, что при чтении непроизвольно появляется улыбка))
    С победой обоих!))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 июля

Jeremy Maison (Team Arkea - Samsic)

Leonardo Fedrigo (Androni Giocattoli)

Umberto Marengo (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (115)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)