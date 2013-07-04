Тибо Пино – победитель 14 этапа Тур де Франс-2019

Тибо Пино одерживает победу на вершине Турмале на 14-м этапе Тур де Франс-2019

В третий раз в карьере Тибо Пино празднует победу на этапе Тур де Франс после этапа в 2012 году и победы на Альп д’Юэз в 2015. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2019, на легендарной вершине Турмале, на высоте 2115 м, а также взял премию памяти Жака Годде, директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы.

Со старта этапа после нескольких атак, образовался отрыв дня, но пелотон не отпускал гонщиков, а атаки из отрыва были нейтрализованы на финальном – главном подъёме этапа – подъёме к вершине Турмале.

Пелотон впервые на Тур де Франс-2019 поднялся на высоту более 2 км над уровнем моря, а шины Continental помогли всем гонщикам команды Groupama-FDJ справиться с поставленной задачей и внесли большой вклад в победу Тибо Пино на легендарной вершине Турмале.

За 7,5 км до финиша вперёд вышли гонщики команды Groupama-FDJ Давид Годю и Тибо Пино. Годю задавал скорость в небольшой группе генеральщиков, из которой продолжали выпадать гонщики. За 4 км Годю атаковал, но его рывок был нейтрализован.

За 3 км до финиша в первой группе остались Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эган Берналь и Герант Томас (Ineos), Лауренс Де Плюс, Джордж Беннетт и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Микель Ланда (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и Варран Баргий (Arkéa-Samsic). За километр до вершины защищающий свой титул победителя Тур де Франс Герант Томас (Ineos) выпал из группы генеральщиков.

За 250 м до финиша Тибо Пино атаковал и уехал от соперников, взяв победу на этапе.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Тибо Пино: «С самого старта Тура я думал о том, что Турмале – это легенда. Я счастлив, потому что именно такая победа – это велоспорт, который люблю больше всего. Я злился после того, что случилось на этапе в Альби. Это было несправедливо, мы не заслужили такого. Во мне сидело это чувство неудовлетворённости, которое я хочу донести до Валь Торанс (до 20 этапа). Мне хотелось что-то предпринять. Этот горный этап для меня первый момент истины. Тур де Франс – долгая гонка, усталость накапливается у многих гонщиков. Я же хочу наслаждаться, потому что чувствую себя хорошо.

Нашу тактику мы спланировали перед стартом. Поэтому наши специалисты разделки тянули пелотон и удерживали разрыв с отрывом в пределах трёх минут. Я чётко поставил целью победу на этапе, и больше ничего. Мы не ожидали, что Movistar усложнит гонку на Сулоре, это было тяжело.

Я попросил Давида Годю нарастить темп за 8 км до финиша. Мы полностью выполнили план. Давид был невероятно мотивирован, атаковал, как и планировали, а потом у него кончились силы и он передал эстафету мне. Он работал исключительно. За Давидом будущее. Считаю, что в горах он лучший товарищ по команде.

Мы продолжим бороться. Тур ещё не окончен. Моя цель снова – попасть в топ-3 в Париже».

Давид Годю: «Я хотел начать намного раньше, но Тибо остановил меня, сказал подождать. За 10 км до вершины он посмотрел на меня, и я понял, что пора. Я полетел в гору. Это было настолько здорово, что у меня мурашки пошли по телу. Крики зрителей подталкивали меня вперёд. Работать на лидера команды – это великолепно. Сейчас он лучший горняк, он победил на вершине Турмале, это легенда. Я очень взволнован. Нога Тибо идёт как никогда в его жизни, и вся команда работала очень много. С километра ноль мы взяли на себя ответственность. Впереди очень трудные этапы, но у нас ещё есть силы в запасе!»

Филипп Модюи, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Тибо хотел победить, все его товарищи по команде тоже этого хотели и работали с километра ноль. Это блестящая победа Тибо, но также это победа всей команды. Когда видишь, как работали Вильям Бонне, который один удерживал просвет до отрыва в течение часа, затем на подъёме Сулор работала вся команда, а в финале – Давид Годю, что принесло великолепную победу Тибо. Секунды, которые он выиграл в итоге у соперников , не так важны».