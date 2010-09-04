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Первый подиум Стевена Крёйсвейка на Гран-туре

Стевен Крёйсвейк занял 3-е место на Тур де Франс-2019

 

 

   Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) впервые за 16 участий в Гран-турах финишировал на подиуме. 32-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma занял 3-е место на Тур де Франс-2019, уступив победителю, Эгану Берналю (Ineos) 1 минуту 31 секунду.

 

Для Jumbo-Visma Тур де Франс-2019 стал очень успешным – гонщики команды выиграли четыре этапа, а Стевен Крёйсвейк замкнул тройку лучших общего зачёта, став девятым голландским гонщиком, финишировавшим на подиуме Тур де Франс.

 

  Это первый подиум Стевена  Крёйсвейка на Гран-туре.  До этого трижды финишировал в топ-5 на Гран-туах (4-е место на Джиро д’Италия-2016, 5-е место на Тур де Франс-2018, 4-е место на Вуэльте Испании-2018), а также трижды входил в топ-10 генеральной классификации (8-е место на Джиро д’Италия-2011, 7-е место на Джиро в 2015 году, 9-е место на Вуэльте Испании-2017).

 

 

 

  Стевен Крёйсвейк: «Для меня это особенный результат. Он был моей целью, и когда, наконец, её достигаешь, ты очень счастлив. Это лучший результат, которого я мог добиться. Потрясающее чувство. На данный момент это моё наивысшее достижение в карьере, но в ближайшие годы хочу добиться большего. Очень благодарен команде за прошедшие три недели. Каждый сыграл важную роль в достижении этого результата. Более того, мы выиграли четыре этапа, Тур получился более чем великолепным».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Четыре победы на этапе и подиум Тура – мы более чем счастливы. Конечно, немного разочарованы, что Дилан не смог выиграть финальный этап. Также жаль, что до Парижа мы доехали вшестером, а не в полном составе из восьми гонщиков.

 

  Потеря Ваута (ван Арта) стала для команды большим ударом, инцидент с Тони (Мартином) также был неудачным. Они двое были бы очень полезны нам на последней неделе.

 

  Но в целом наша команда двигается в правильном направлении, мы собираемся развиваться и продолжать так работать  в ближайшие годы. Конечно, мы видим, что нам надо улучшать, и обязательно будем над этим работать. Я горжусь этой командой, тем, что мы достигли вместе. Для команды это первый подиум Тур де Франс. Просто потрясающе».

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Это лучший Тур в истории нашей команды. Горжусь и счастлив. Тур получился очень успешным, были взлёты, но также были и падения. Все победы дороги моему сердцу, но победа в командной гонке для меня особенная. Самое лучшее – когда хорошо выступают не только индивидуальные гонщики, а вся команда».

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Наконец подиум! Надо ехать на вуэльту ему

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:32 | Регистрация: 4.09.2010

    да! наконец-то косая сажень в плечах жахнула! давно заслуженно!

    Стевен -сила!

    кетоны - сила!!

    правд логика непонятна. экзогенный ЭПО сурово карают. эндогенный никто не мешает в горах (в палатках, масках) находить

    с экзо-кетонами же - пжалста - употребляй. ну да куда нам такое понимать то!

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Комментарии

  • Серафим
    Герант Томас – призёр Тур де Ф ... (1)
    Серафим-Фото

    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Никто из этих шести предшественников Томаса после второго места на подиуме больше никогда не выигрывали Тур де Франс.

     

    Тенденция, однако.

  • Shalam s Urala
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    да! наконец-то косая сажень в плечах жахнула! давно заслуженно!

    Стевен -сила!

    кетоны - сила!!

    правд логику так и не понял. экзогенный ЭПО сурово карают. эндогенный никто не мешает в горах (в палатках, масках) находить

    с экзо-кетонами же - пжалста - употребляй. ну да куда нам такое понимать то!

  • Hammill
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Hammill-Фото

    А я бы всех русскоговорящих поздравил, ибо не разделяю их, и одинаково порадуюсь победам Падуна, Лутсенко и Сивакова. В ж-пу ввп, соловьёвых, киселёвых и их украинских аналогов, они жируют, зомбируя мозг населению и ссоря народы, под шумок выводя свои капиталы за бугор.

     

    Извиняюсь за политическую тематику поста.

  • Hammill
    Хет-трик Калеба Юэна на Тур де ... (6)
    Hammill-Фото

    Боонен в 04, 05 и 07 каждый раз по два этапа брал, но в 07 один из этапов он подарил развозящему его Стигмансу.

     

    P.S. Который был перспективным северным классиком/спринтером вроде Боонена, Деге, Кристоффа, но которого замудохали Катюша и radioshack .

  • Camel
    Марк Падун – победитель Adriat ... (7)
    Camel-Фото
    Почему дончан? Просто украинцев. drinks
  • Camel
    Итоги Тур де Франс-2019 по очк ... (2)
    Camel-Фото
    Не он решает, куда ему ехать. Сказали, он и поехал.
  • Camel
    Призовые команд на Тур де Фран ... (7)
    Camel-Фото

    А если эту сумму разделить на всех членов команды (массажисты, директора...), вообще пшик получится. Три недели пропахали за "спасибо."

    Вы говорите "теннис". Там тоже деньги не просто так даются, побегать надо, хотя да, суммы несравнимые.

    А вот снукер! Уважаю и люблю эту игру, но (!) ребята катают шары, попивая водичку через силу, в тепле, в тишине, стол подогревается...

    Нервничать нельзя, а то накажут. За руку не поздоровался - накажут. Бутылку с водой громко открыл - наказание. Всё без нервов, без шума и пыли! Ни дождя, ни снега, ни ветра! Зато гонорары!

    И комментатор снукеристов гордо называет "спортсмены"! Таких пузаней да с такими-то мордами! mosking

  • DIM
    Эган Берналь – победитель Тур ... (17)
    DIM-Фото

    Судя по выражению лица Берналя на подиуме ему настоятельно рекомендовали не забывать - кому он обязан за этот "триумф"colom

  • Paradigman
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (8)
    Paradigman-Фото
    Пишут, что парень ещё восстанавливается, требуется ещё одна операция и 2 месяца без велосипеда, что может перечеркнуть циклокроссовый сезон. https://www.cyclingweekly.com/news/racing/crash-bigger-impact-initially-thought
    -wout-van-aert-still-unable-leave-hospital-tour-crash-433028
  • Arciv
    Первый подиум Стевена Крёйсвей ... (2)
    Arciv-Фото
    Наконец подиум! Надо ехать на вуэльту ему

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