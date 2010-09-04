Стевен Крёйсвейк занял 3-е место на Тур де Франс-2019

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) впервые за 16 участий в Гран-турах финишировал на подиуме. 32-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma занял 3-е место на Тур де Франс-2019, уступив победителю, Эгану Берналю (Ineos) 1 минуту 31 секунду.

Для Jumbo-Visma Тур де Франс-2019 стал очень успешным – гонщики команды выиграли четыре этапа, а Стевен Крёйсвейк замкнул тройку лучших общего зачёта, став девятым голландским гонщиком, финишировавшим на подиуме Тур де Франс.

Это первый подиум Стевена Крёйсвейка на Гран-туре. До этого трижды финишировал в топ-5 на Гран-туах (4-е место на Джиро д’Италия-2016, 5-е место на Тур де Франс-2018, 4-е место на Вуэльте Испании-2018), а также трижды входил в топ-10 генеральной классификации (8-е место на Джиро д’Италия-2011, 7-е место на Джиро в 2015 году, 9-е место на Вуэльте Испании-2017).

Стевен Крёйсвейк: «Для меня это особенный результат. Он был моей целью, и когда, наконец, её достигаешь, ты очень счастлив. Это лучший результат, которого я мог добиться. Потрясающее чувство. На данный момент это моё наивысшее достижение в карьере, но в ближайшие годы хочу добиться большего. Очень благодарен команде за прошедшие три недели. Каждый сыграл важную роль в достижении этого результата. Более того, мы выиграли четыре этапа, Тур получился более чем великолепным».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Четыре победы на этапе и подиум Тура – мы более чем счастливы. Конечно, немного разочарованы, что Дилан не смог выиграть финальный этап. Также жаль, что до Парижа мы доехали вшестером, а не в полном составе из восьми гонщиков.

Потеря Ваута (ван Арта) стала для команды большим ударом, инцидент с Тони (Мартином) также был неудачным. Они двое были бы очень полезны нам на последней неделе.

Но в целом наша команда двигается в правильном направлении, мы собираемся развиваться и продолжать так работать в ближайшие годы. Конечно, мы видим, что нам надо улучшать, и обязательно будем над этим работать. Я горжусь этой командой, тем, что мы достигли вместе. Для команды это первый подиум Тур де Франс. Просто потрясающе».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Это лучший Тур в истории нашей команды. Горжусь и счастлив. Тур получился очень успешным, были взлёты, но также были и падения. Все победы дороги моему сердцу, но победа в командной гонке для меня особенная. Самое лучшее – когда хорошо выступают не только индивидуальные гонщики, а вся команда».