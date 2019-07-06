Максимилиан Шахманн сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 13-м этапе

Максимилиан Шахманн упал во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн не выйдет на старт 14-го этапа. Во время разделки на 13-м этапе Шахманн упал на финальных километрах дистанции, но сумел финишировать. Однако после этапа медицинский осмотр показал, что у немецкого гонщика перелом пальцев левой руки. Он был немедленно отправлен в Германию, где ему проведут операцию.

Максимилиан Шахманн: «Мне очень жаль, что подвёл товарищей и всех, кто работает в команде. Мы все так старались на первых 12 этапах. Я знаю, что должен был играть важную роль на горных этапах, помогая Патрику (Конраду) и Эму (Бухманну). Мне жаль, что теперь они не смогут рассчитывать на мою поддержку в достижении целей.

Сегодня я хотел показать как можно более высокий результат. Чувствовал себя хорошо, шёл на высокой скорости, и даже смог продавить ещё сильнее на последней части дистанции. Ехал на пределе возможностей и зашёл в правый поворот слишком быстро. Это была моя ошибка, недооценил поворот, подумал, смогу пройти более плотно, потому что дальше поворот открывался. Но, к сожалению, он открылся позже, чем я думал. В этот момент я уже скользил и ничего больше не мог сделать. Дорога там была скользкой, переднее колесо заскользило, и я упал».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Жаль, что Максимилиан упал. Он был в хорошей форме, шёл мощным темпом и даже смог увеличить скорость, но на спуске ошибся при прохождении поворота. Это дорогая ошибка не только для него, но и для всей команды. Впереди тяжёлые горные этапы, мы в нём очень нуждались. Но падения – часть спорта, а когда ты молодой гонщик, то не обходится без ошибок. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Уверены, он вернётся ещё сильнее».