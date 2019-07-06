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Максимилиан Шахманн сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 13-м этапе

Максимилиан Шахманн упал во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн не выйдет на старт 14-го этапа. Во время разделки на 13-м этапе Шахманн упал на финальных километрах дистанции, но сумел финишировать. Однако после этапа медицинский осмотр показал, что у немецкого гонщика перелом пальцев левой руки. Он был немедленно отправлен в Германию, где ему проведут операцию.

 

 

  Максимилиан Шахманн: «Мне очень жаль, что подвёл товарищей и всех, кто работает в команде. Мы все так старались на первых 12 этапах. Я знаю, что должен был играть важную роль на горных этапах, помогая Патрику (Конраду) и Эму (Бухманну). Мне жаль, что теперь они не смогут рассчитывать на мою поддержку в достижении целей.

 

  Сегодня я хотел показать как можно более высокий результат. Чувствовал себя хорошо, шёл на высокой скорости, и даже смог продавить ещё сильнее на последней части дистанции. Ехал на пределе возможностей и зашёл в правый поворот слишком быстро. Это была моя ошибка, недооценил поворот, подумал, смогу пройти более плотно, потому что дальше поворот открывался. Но, к сожалению, он открылся позже, чем я думал. В этот момент я уже скользил и ничего больше не мог сделать. Дорога там была скользкой, переднее колесо заскользило, и я упал».

 

 Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Жаль, что Максимилиан упал. Он был в хорошей форме, шёл мощным темпом и даже смог увеличить скорость, но на спуске ошибся при прохождении поворота. Это дорогая ошибка не только для него, но и для всей команды. Впереди тяжёлые горные этапы, мы в нём очень нуждались. Но падения – часть спорта, а когда ты молодой гонщик, то не обходится без ошибок. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Уверены, он вернётся ещё сильнее».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Ничего не буду предсказывать,
    ибо всё как-то не поддаётся предсказаниям )

    Может быть всё что угодно. Давайте смотреть)

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Более всего мне интересен Мас. Очень интересный парень.
    Как он проедет горы? Жду с нетерпением )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, не получится. У Алафилипа другой психотип.
    Ему важно рвать и метать, разрывать шаблоны ) В это его сила.
    Он точно не генеральщик.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    VeloVelo-Фото

    Луковый суп, антрекот, красное сухое...
    Да вы в теме! Читаете архивы? )

    ЗЫ: К луковому супу, я бы выбрал белое.
    К антрекоту - красное. 

    Фужер белого и луковый суп.
    Через паузу - Фужер красного и антрекот.
    Вполне сочетается!


  • M-07
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (5)
    M-07-Фото

    Жаль его и всех, кто получает серьёзные травмы при падениях. Необхдимо вводить дополнительные элементы защиты, чтобы количество падений с последствиями для здоровья сократилось в разы.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю кто и как с генеральщиков потратился сегодня во время разделки (к слову, Берналь лучше Кинтаны проехал), но завтра на Турмале будет бой, может даже война капитанов. А учитывая что этап короткий, может кто то двинет и на Сулёре, например Ланда или Нибали

    ФИНИШная Турмале, что может быть круче (разве что Альп дю Эс или Монт Вонту)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это было нечто - француз в жёлтом берёт победу на разделке (!)...сам Ино награждал)
    Йейтс (тот что Адам) как по мне больше всех потерял, но бедняга Барде...на фоне Пино...чё то мне кажется, что Роман не доедет до Париже и сойдёт с этого Тура.

    Кто то выше вспомнил в коментах Фёклера и его желтую майку. Вот это были славные туры годы; как же он защищал свое лидерство, кричал, отставал, терял время, швырял бачками, но всё равно боролся.

    Мелочь, но приятно: Мас может и на 1 день только, но зато в белом и выше Берналя ok

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    SportSpirit-Фото
    У Шахманна гонка не задалась в принципе, а тут еще падение с переломом руки. TDF беспощаден.
  • Oha
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    Oha-Фото
    Это была красивая победа!
  • Oha
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (20)
    Oha-Фото
    Цитата: Oha
    Сейчас я прочитаю, внимательно!, превью 14 этапа и сделаю 100% прогноз. Пожалуй 146%... Не расходитесь)))
    Если в 1814 Англия разгромила Францию в Тарб, то реванш возможен и даже желателен. Я бы не поставил на Г.Томаса. Конечно СкайИнеос имеют репутацию команды умеющей добиваться своих целей. Но устают все. Думаю со старта попытаются снова резко убежать многие. И в этот побег организованный Бора попытается запрыгнуть Берналь. Первый холмик не в счёт. На вершине второй горы все растянуться, начнут нервничать. Кто то из спринтеров выживет и бросится за очками. Кто то плюнет. К финишу Вальверде оживет (Испания же рядом:), Пино, Уран. И мне кажется Алафилипп сможет если не выйграть, то не подарить большого отрыва Томасу, сидя за его спиной. Бухману желаю приехать в 10ке, Сагану забрать спринт. [прогноз дилетанта, вероятность 146%] А в целом мне видится этап мерзко сложным - крутить в гору через нехочу. У кого ещё гликоген остался в мышцах тот и сможет. Инеос не будет управлять ситуацией, скорее наоборот. Но и сломя голову в погоню не бросятся - впереди много гор ещё.

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