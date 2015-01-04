Калеб Юэн – победитель 11 этапа Тур де Франс-2019

Калеб Юэн, Дилан Груневеген, Элиа Вивиани, Петер Саган, Эме Де Гендт, Жулиан Алафилипп, Эган Берналь об 11-м этапе Тур де Франс-2019

Калеб Юэн одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Теперь у 25-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal есть победы на этапах всех трёх Гран-туров.

11-й этап Тур де Франс-2019, открывший вторую неделю гонки после дня отдыха, прошёл по сценарию спринтерского этапа. Отрыв дня сформировался после первой же атаки. Пелотон сразу отпустил четырёх гонщиков: Эме Де Гендта (Aime De Gendt/Wanty-Gobert), Антони Переса и Стефана Россетто (Cofidis) и Лилиана Кальмежана (Total Direct Energie). Но группа не позволяла отрыву набрать более трёх минут преимущества.

В какой-то момент за 40 км до финиша пелотон слишком приблизился к отрыву, оставив беглецам всего минуту преимущества, но затем группа вновь сбавила скорость.

За 30 км до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попали гонщики Trek-Segafredo, включая Ричи Порта и Джулио Чикконе, Наиро Кинтана (Movistar), Майкл Вудс (EF Education First), Джакомо Ниццоло (Dimension Data), а также Ники Терпстра (Total Direct Energie), пострадавший больше всех. Ники Терпстра был вынужден сойти с гонки.

Группа Кинтаны и Порта довольно быстро догнала пелотон. За 10 км до финиша Яспер де Бёйст (Jasper De Buyst/Lotto Soudal) упал, не удержавшись на краю дороги.

Дольше всех из отрыва дня сопротивлялся пелотону Эме Де Гендт, которого группа настигла за 4,5 км до финиша. По итогам этапа Эме Де Гендт (Wanty Gobert) получил красный номер самого агрессивного гонщика.

В общем спринте Калеб Юэн опередил Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировавший 4-м, продолжает лидировать в очковой классификации.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Калеб Юэн: «Поверить не могу. Последние четыре спринта я так близко подходил к победе. Но моя команда продолжала в меня верить, как и я в неё. Я знал, что если всё сойдётся, я смогу быть самым быстрым. За 10 км до финиша мой развозящий, Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst), упал, а я находился за ним, в хвосте пелотона. Но Роджер Клюге вывез меня, а на последнем километре посадил на колесо Дилана Груневегена. К счастью, мне хватило ноги, чтобы отфинишировать. Сбылась моя детская мечта. Ни в одной другой гонке в детстве я не мечтал одержать победу. Тур де Франс из Австралии кажется чем-то далёким, тем, что видишь только по телевизору… Это фантастика!»

Томас Де Гендт: «Думаю, Калеб слишком сильно давил на себя, потому что в первые дни гонки у него не получалось выиграть. Он был очень близко, но теперь, наконец, всё сработало. С первого дня мы поднимались на подиум Тур де Франс - сначала с третьим местом на этапе и белой майкой самого молодого гонщика, потом с горной майкой, моей победой, которая сняла прессинг с команды. Каждый почувствовал облегчение. Тур уже был великолепным с победой на этапе. А теперь у нас две победы».

Дилан Груневеген: «Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня я проиграл. В прошлый раз я взял победу, опередив на полколеса, теперь полколеса проиграл. Мы рано взяли инициативу в гонке на себя. Я хотел бороться, был на идеальной позиции, но почувствовал, что Майк (Тёниссен) не может больше тянуть, поэтому начал спринт. Там был сильный встречный ветер. Жаль, что проиграл несколько миллиметров, но это часть спринта. Знаю, что начал спринт немного рановато. Но не мог ждать дольше, потому что все могли меня обойти. Разочарован, потому что очень хотел выиграть».

Элиа Вивиани: «Мне бы хотелось одержать ещё одну победу. С другой стороны, Калеб – единственный спринтер без победы до сегодняшнего дня, что говорит об уровне этого Тур де Франс. Сейчас начинаются горы, будет важно не терять концентрацию, идти день за днём, думать о следующем шансе, который придёт на 16-м этапе».

Петер Саган: «Мне очень повезло, что я не упал на последней круговой развязке. Рад, что цел и невредим. Сегодня был день для спринтеров, команда снова отлично отработала. На финальной прямой я находился на хорошей позиции, но за 100 м пришлось резко менять траекторию, чтобы избежать столкновения с гонщиком, который был впереди меня. Поэтому я потерял контакт с гонщиками, которые начали спринтовать, пытался закрыть просвет, но это было уже невозможно. Несмотря на это, я смог финишировать четвёртым и сохранить лидерство в очковой классификации».

Эме Де Гендт: «На последних километрах у меня было больше сил, чем у других, поэтому Россетто не смог за мной поехать, когда я ускорился. Мы слаженно работали в отрыве до последних 20 км, после чего выдали максимум. Когда за 7 км до финиша я поехал в одиночку, дорога шла под спуск.

Я подумал, что все выдохнутся до финиша, что у меня есть шанс. Но потом пошёл тягун, который, казалось, никогда не закончится. Я почувствовал, как ноги забились молочной кислотой».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера, Эган Берналь (Ineos) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Эган Берналь: «Завтра горный этап, не знаю, чего ожидать. Просто надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо. Думаю, пока рано атаковать, особенно, когда впереди разделка и ещё один трудный горный этап сразу после неё. Но в любом случае, уверен, что завтра атаки будут».

Жулиан Алафилипп: «Возможно, Эган Берналь прав, когда сказал, что генеральщики завтра будут беречь ноги перед разделкой. Но я морально готовлю себя к атакам, будь это атаки фаворитов или других гонщиков, которые захотят выиграть время. Я просто счастлив, что ещё один день буду в жёлтой майке, но ожидаю всего».