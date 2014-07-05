 Томас Де Гендт – победитель 8 этапа Тур де Франс-2019

Томас Де Гендт: «Победа в Сент-Этьене на 8-м этапе Тур де Франс-2019 – лучшая в карьере»

32-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт одержал эпическую победу в Сент-Этьене, выиграв 8-й этап Тур де Франс-2019 из отрыва, в котором провёл все 200 км этапа.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Томас Де Гендт атаковал с километра ноль, с ним уехали два гонщика – Ники Терпстра (Niki Terpstra /Total Direct Energie) и Бен Кинг (Ben King/Dimension Data), а через 22 км после старта к ним присоединился Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi /CCC), в одиночку переложившийся в отрыв.

Томас Де Гендт первым прошёл все семь категорийных вершин дня. За 63 км до финиша, на подъёме 2-й категории Кот-де-ла-Круа-де-Пар Томас Де Гендт и Алессандро Де Марки остались впереди вдвоём, а за 14 км до финиша бельгийский гонщик атаковал в одиночку, сбросив своего попутчика. С преимуществом в 6 секунд над ближайшими преследователями, атаковавшими из пелотона Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step) и Тибо Пино (Groupama-FDJ) Томас Де Гендт одержал вторую в карьере победу на этапе Тур де Франс после этапа до Мон-Ванту в 2016 году.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Томас Де Гендт: «Эту победу ставлю выше этапа до Мон-Ванту просто потому, что этот этап был протяжённостью 200 км, я боролся против пелотона и выиграл с преимуществом всего в шесть секунд. Была победа на Стельвио, тоже на этапе в 220 км и с горами, но именно эту победу на этапе до Сент-Этьена осмелюсь назвать номером 1.

Сегодня наша команда очень хотела отправить кого-то в отрыв. Первая атака из пелотона оказалась результативной, сразу сформировался отрыв дня, было легко стать его частью. Это странно, потому что я ожидал, что борьба за отъезд в отрыв будет более острой. Мы уехали втроём, но пелотон не отпускал нас далеко. Что касается меня, на таком типе рельефа мне и не нужно иметь большого преимущества, просто надо ехать с умом.

С пяти секунд наше преимущество быстро выросло до 3-30, но мы не продавливали слишком сильно до подъёма, который был в зоне питания. На тот момент разрыв снова увеличился. На нескольких поворотах я едва не упал, но удержался.

Через какое-то время со мной остался только Де Марки. Нам надо было выдать всё, что в наших силах, чтобы бороться за победу.

Мне очень нравится Де Марки. Он хороший сильный гонщик. Он не рассчитывает, не раздумывает, он такой же как я. Лучший из возможных попутчиков. Большинство ребят начинает подсчитывать, думать о победе ещё до того, как к ней поедут. Де Марки не такой. Он сначала едет, а потом начинает думать о победе. Так и надо.

За 70 км до финиша мы дали полный газ. Мы с ним ни разу не обсуждали разрыв или кому проводить смену. Просто сказали: «Давай держать такой темп». На тот момент на подъёме выдавали что-то около 420 ватт, так решили и продолжать. Он согласился. И мы так поехали.

Очень жаль, что ему не хватило ноги в конце, потому что было бы интересно бороться с ним за победу в спринте. Но я считаю, что его день придёт. Если бы таких ребят как Де Марки было больше, я бы тоже смог больше уезжать в отрывы.

Когда до финиша осталось 70 км я просто поехал на полной скорости до последнего подъёма.

Мне сказали, что Алафилипп и Пино догоняют. Я знал, что особенно Алафилипп отлично проходит спуски, поэтому решил выдать всё, что мог. Я использовал почти всю последнюю энергию, которая у меня оставалась, чуть не бросил, но, к счастью, не сломался.

Конечно, я надеялся, что они не догонят, но даже если бы такое случилось, у меня всё ещё оставался шанс. Возможно, Пино и Алафилипп следили бы друг за другом ради генеральной классификации, и я бы мог использовать это в свою пользу.

Думаю, сегодня было моё самое лучшее выступление за всю карьеру. Я ставлю эту победу даже выше той, на Мон-Ванту. Сегодня у меня был великолепный день, нога шла почти сверхъестественно.

Миссия выполнена и для команды. Нашей целью на Тур де Франс была победа на этапе. Вчера с Калебом Юэном мы почти достигли её. Сегодня я чувствовал себя потрясающе хорошо за всю гонку».

Алессандро Де Марки: «Странно, что первая же попытка сформировать отрыв удалась. Пелотон заблокировал дорогу, так что если ты остался на два метра позади, то упустил момент. Потом ребята хотели вновь открыть гонку, я нашёл свободное пространство и атаковал в одиночку, поехал за тремя гонщиками в отрыве. Мне повезло, что было не слишком поздно, разрыв, который пришлось закрыть, ещё не был большим. Они немного подождали меня. Я поехал за ними хорошим темпом, но не убивая себя, потому что надо было убедиться, что они меня подождут. Я не потратил слишком много сил.

Когда мы поехали с Де Гендтом, я подумал, что мы сможем на такой скорости удержаться до финиша. Как всегда, для успеха нужно сочетание нескольких факторов, которые для тебя сработают. Когда команды начали преследовать, просвет уменьшился. Всё решали секунды. Если бы те команды не начали тянуть, думаю, мы бы смогли доехать до финиша. В итоге Де Гендт оказался непобедимым. Был момент, когда я подумал, что смогу его обойти, сейчас понимаю, что он немного играл. Но это не последний мой отрыв. Я буду пытаться ещё раз, надеюсь, что такой день как сегодня поможет мне найти нужный настрой и ноги. Посмотрим. Буду стараться как всегда. И ещё нужно немного удачи».