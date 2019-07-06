Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

Дилан Тёнс одерживает первую в карьере победу на этапе Тур де Франс

27-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-Merida Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал победу на первом горном, 6-м этапе Тур де Франс-2019 с финишем на Планш-де-Бель-Фий.

Это первая в карьере победа бельгийского гонщика на этапе Гран-тура. Проведя весь день в отрыве на горном этапе с набором высоты 3700 м, на сложной трассе с многочисленными подъёмами и спусками, многие из которых были мокрыми после дождя, Дилан Тёнс сумел удержаться впереди благодаря трубкам Continental. На заключительном сложном километре подъёма по грунтовой дороге с градиентами до 24% шины Continental продемонстрировали свои лучшие качества, выдержали нагрузки и принесли бельгийскому гонщику команды Bahrain-Merida первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

6-й этап начался с многочисленных атак, и через 13 км после старта сформировался отрыв дня. В него отобрались 14 гонщиков, в числе которых были Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Томас Де Гендт и Тим Велленс (Lotto Soudal), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Максимальное преимущество отрыва составило 8 с половиной минут за 66 км до финиша, но затем начало снижаться. За 37 км до финиша у вершины Коль-де-Круа, пятого категорийного подъёма дня, атаковал Томас Де Гендт. Но ему не удалось удержаться до конца этапа. За 20 км до финиша Де Гендта догнали оставшиеся в отрыве гонщики – Тим Велленс, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс и Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse/Wanty-Gobert), а удержаться с ними он уже не смог.

Тем временем позади отрыва начал просеиваться пелотон, который на предпоследнем подъёме дня, подъёме 2-й категории Коль-де-Шеврере (Col des Chevreres), возглавила команда Movistar. Однако пелотону не удалось догнать отрыв до конца этапа.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

На финальном решающем подъёме 6-го этапа – подъёме 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles) протяжённостью 7 км, перепадом высоты 608 м, средним градиентом 8,7%, максимальным - 24% в впереди в отрыве оставались четверо – Дилан Тёнс, Тим Велленс, Ксандро Мёрисс и Джулио Чикконе, и у них в запасе было около 4 минут преимущества над пелотоном.

За 4 км до финиша впереди в отрыве остались Джулио Чикконе, который старался удержать преимущество над пелотоном, так как уже был виртуальным лидером генеральной классификации, и Дилан Тёнс.

На последних метрах дистанции Дилан Тёнс уехал от своего попутчика по отрыву Джулио Чикконе, опередив его в итоге на 11 секунд, и взял победу на этапе. Джулио Чикконе сумел перехватить жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step).

Continental, компания, которая является партнёром Тур де Франс и спонсором победителей этапа, вдвойне рада за «своего» гонщика.

Дилан Тёнс (Bahrain-Merida): «Я всё ещё не могу собраться с мыслями, не могу поверить. По Критериуму Дофине я знал, что в хорошей форме, но выиграть этап Тур де Франс уже на первой неделе – это невероятно. Не ожидал, что смогу выиграть этот этап, хотя понимал, что сегодня у отрыва есть шанс добиться успеха. И я использовал эту возможность. На предпоследнем подъёме из отрыва дня остались четверо сильнейших. И я знал, что Чикконе – основной соперник. Я так счастлив, что сумел завершить этап победой. Когда я увидел у подножия финального подъёма моих родителей и девушку, эмоции захлестнули».