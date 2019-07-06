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Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

Дилан Тёнс одерживает первую в карьере победу на этапе Тур де Франс

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-Merida Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал победу на первом горном, 6-м этапе Тур де Франс-2019 с финишем на Планш-де-Бель-Фий.

 

Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

 

 

  Это первая в карьере победа бельгийского гонщика на этапе Гран-тура. Проведя весь день в отрыве на горном этапе с набором высоты 3700 м, на сложной трассе с многочисленными подъёмами и спусками, многие из которых были мокрыми после дождя, Дилан Тёнс сумел удержаться впереди благодаря трубкам Continental. На заключительном сложном километре подъёма по грунтовой дороге с градиентами до 24% шины Continental продемонстрировали свои лучшие качества, выдержали нагрузки и принесли бельгийскому гонщику команды Bahrain-Merida первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

  6-й этап начался с многочисленных атак, и через 13 км после старта сформировался отрыв дня. В него отобрались 14 гонщиков, в числе которых были Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Томас Де Гендт и Тим Велленс (Lotto Soudal), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Максимальное преимущество отрыва составило 8 с половиной минут за 66 км до финиша, но затем начало снижаться. За 37 км до финиша у вершины Коль-де-Круа, пятого категорийного подъёма дня, атаковал Томас Де Гендт. Но ему не удалось удержаться до конца этапа. За 20 км до финиша Де Гендта догнали оставшиеся в отрыве гонщики – Тим Велленс, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс и Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse/Wanty-Gobert), а удержаться с ними он уже не смог.

 

  Тем временем позади отрыва начал просеиваться пелотон, который на предпоследнем подъёме дня, подъёме 2-й категории Коль-де-Шеврере (Col des Chevreres), возглавила команда Movistar. Однако пелотону не удалось догнать отрыв до конца этапа.

 

Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

 

Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

 

Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

  На финальном решающем подъёме 6-го этапа – подъёме 1-й категории  Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles) протяжённостью 7 км, перепадом высоты 608 м, средним градиентом 8,7%, максимальным - 24% в впереди в отрыве оставались четверо – Дилан Тёнс, Тим Велленс, Ксандро Мёрисс и Джулио Чикконе, и у них в запасе было около 4 минут преимущества над пелотоном.

 

  За 4 км до финиша впереди в отрыве остались Джулио Чикконе, который старался удержать преимущество над пелотоном, так как уже был виртуальным лидером генеральной классификации, и Дилан Тёнс.

 

 На последних метрах дистанции Дилан Тёнс уехал от своего попутчика по отрыву Джулио Чикконе, опередив его в итоге на 11 секунд, и взял победу на этапе. Джулио Чикконе сумел перехватить жёлтую майку лидера у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step).

 

 

 Continental, компания, которая является партнёром Тур де Франс и спонсором победителей этапа, вдвойне рада за «своего» гонщика.

 

Дилан Тёнс – победитель 6 этапа Тур де Франс-2019

 

 

 

   Дилан Тёнс (Bahrain-Merida): «Я всё ещё не могу собраться с мыслями, не могу поверить. По Критериуму Дофине я знал, что в хорошей форме, но выиграть этап Тур де Франс уже на первой неделе – это невероятно. Не ожидал, что смогу выиграть этот этап, хотя понимал, что сегодня у отрыва есть шанс добиться успеха. И я использовал эту возможность.  На предпоследнем подъёме из отрыва дня остались четверо сильнейших. И я знал, что Чикконе – основной соперник. Я так счастлив, что сумел завершить этап победой. Когда я увидел у подножия финального подъёма моих родителей и девушку, эмоции захлестнули».

 

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2019

 

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain-Merida Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиан боролся и...как же он хотел удержать эту майку ещё на пару дней, увы коварная стенка последних метров сыграла не в его пользу (плюс у Чикконе на этапе бонификация была). Вообще то я думаю, что Квики могут если захотят устроить так, чтобы Алафилипп вернул себе майку лидера генерала до дня взятия Бастилии, но что скажет Джулио и его ТРЭК...и остальные  в пелотоне?

    Томас на финиш заехал очень бойко, жесткая частота педаляжа на таком градиенте, сидя (!) и такая молотиловка встиле Фруми) Мне кажется Джи явно готов повторить свой прошлогодний успех и плевал он на то, что Берналя многие считают/считали как у нас, так и "у них" каг бэ капитаном №1 от ИНЭОСа.

    Из ТОПовых генеральщиков хуже и больше всех мне кажется потерял Барде. А вот Пино другое дело; Тибо ещё поборется (как и Роман), но вот НАСТРОЙение после 6 этапа у двух главных французов на генерал этого ТдФ совсем разное теперь.

  • ayahuasca
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    ayahuasca-Фото
    Кинтане - железное четвертое место!
  • Konstantin41
    Алехандро Вальверде доволен св ... (28)
    Konstantin41-Фото

    Как и ожидалось на ТДФ, который не совсем подходит Вальву по профилю, из него сделали грегари. На вуэльту поедет уже полноценным капитаном.

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    Серафим-Фото

     В табличках еще нет временнОй бонификации на предпоследнем подъеме (8,5 и 2 сек). Я так понимаю, если бы этой бонификации не было, Жужу остался бы в желтой майке. Чикконе как раз 8 сек. подобрал.

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    Earl57-Фото

    Нибали и Порта теперь будут отпускать в отрывы?

  • motte
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    motte-Фото
    Именно!
  • RVL
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    RVL-Фото
    там 4 сек...всего то.
    Алафилипп тут выжил..и что, он теперь фаворит?
  • Sezar
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    Sezar-Фото

    Думаю у Берналя был плохой день или у него какая-н инфекция. Он сегодня даже внешне выглядел как-то стремно.  Возможно в этом причина того, что отрыв отпустили.

    Второй момент в том, что постджировские парни очень хорошо себя чувствуют. Понятное дело, что на этом Туре резвится в основном второй-третий эшелон, но Ланда и Чикконе едут  блестяще.

  • Walther
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    Walther-Фото

    Чота никто не обратил внимания: Берналь поедет завтра в белой майке, но он только второй за Чикконе.

  • Krakk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (57)
    Krakk-Фото
    Один - Кинтана. Самый титулованный (после Нибали) и одновременно, как ни странно, самый загадочный претендент, едет - не высовывается, а итоге исподтишка возьмет свое. Может быть. Трех остальных я назвал еще до этапа, в превью к нему.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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