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Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

Саймон Йейтс, Грегор Мюльбергер, Петер Саган, Маттео Трентин, Пельо Бильбао, Герант Томас о 12 этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Саймон Йейтс вошёл в число гонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гран-туров. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott выиграл 12-й этап Тур де Франс-2019 из отрыва дня.  

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 Этап начался с многочисленных атак. В итоге отрыв дня сформировался лишь через 45 км после старта. В него уехали 40 гонщиков, в том числе Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выиграл промежуточный спринт этапа, опередив Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Александра Кристоффа (UAE Team Emirates).

 

Одиночные атаки из отрыва Лилиана Кальмежана (Total Direct Energie), а затем Саймона Кларка (EF Education First) не сработали. Но несколько ускорений Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) сначала за 40 км до финиша, затем за 37  и за 34 км до финиша сформировали новый отрыв. С Саймоном Йейтсом уехал  Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger /Bora-hansgrohe), а затем их добрал Пельо Бильбао (Pello Bilbao/Astana), которые в итоге и разыграли спринт на финише. Саймон Йейтс опередил Пельо Бильбао, Грегор Мюльбергер замкнул тройку призёров этапа.

 

Пелотон, отпустив отрыв, доехал до финиша через 9 минут 35 секунд после победителей этапа. Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера.

 

Тим Велленс (Lotto Soudal), отобравшийся в отрыв дня и первым прошедший вершину 4-й и вершину 1-й категории Пейресурд, сохранил гороховую майку лидера горной классификации.

 

Эган Берналь (Ineos) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

   Саймон Йейтс: «Все этапы до гор я берёг силы. Сегодня у меня был первый шанс что-то попробовать. Обычно я сижу в хвосте пелотона, помогая Адаму, но сегодня ухватился за возможность обеими руками.

 

  Я не был уверен, что смогу победить своих попутчиков в спринте. На самом деле, я не знал, насколько они быстрые. Директор из технички сказал мне, что я должен быть впереди в последнем повороте. Я так и сделал, к счастью, одержал победу. Но мой приоритет – помогать Адаму».

 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы ожидали, что уедет большая группа, а большую группу с правильным сочетанием гонщиков очень и очень сложно догнать, особенно при таком количестве километров по равнине. Ребята проехали отлично. Мы получили то, что хотели. В отрыве у нас был тот, кто способен проходить горы и бороться за этап, и тот, кто может  бороться на равнине, потому что в больших отрывах ситуация часто выходит из-под контроля. Никто не хотел привозить Маттео Трентина с 30-км спуска на колесе, чтобы он опередил всех в спринте. Это давало нам шанс и в первой группе, и во второй».

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

 

 

  Маттео Трентин получил красный номер самого агрессивного гонщика: «Сегодня мы использовали отличную тактику. Саймон был в первой группе, я – во второй, и мог атаковать, если бы появилась необходимость. Чтобы иметь шанс остаться в голове группы на вершине, мне надо было предвосхитить атаки горняков. Поэтому я атаковал. Разрыв у меня был совсем небольшим, всего полминуты. Но я очень доволен тем, как  прошёл подъёмы, и только три гонщика меня опередили. Если команда борется за общий зачёт, это не значит, что мы не поедем за этапами. Мы наметили несколько этапов, а теперь у нас две победы. Остаётся ещё несколько шансов на победу на этапе».

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Грегор Мюльбергер: «День сложился почти идеально. Горжусь, что смог остаться на колесе Йейтса на подъёме, но, думаю, эти усилия потом сказались на мне. Так как удержаться за Йейтсом стоило мне больших сил, возможно, поэтому мне чуть-чуть не хватило на финишных метрах в спринте. Я знаю, что Йейтс – быстрый гонщик, учитывая его опыт на треке. Но я надеялся, что у меня будет шанс, если сберегу немного сил. К сожалению, сегодня он просто был лучше. Не думаю, что смог бы обойти его в спринте. Тем не менее, я рад тому, как выступил, своему результату. Жду следующих- этапов, где, надеюсь, преуспею».

 

Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

 

  Петер Саган: «Это первый пиренейский этап, и для меня он был невероятно важен в плане набора максимального количества очков на промежуточном спринте. Скорость первой части этапа была бешеной. Было много атак и контратак. Я потратил много сил, но вместе с Максимилианом, Грегором и Даниэлем мы смогли отобраться в большую группу. Даниэль проделал великолепную работу, чтобы помочь мне на промежуточном спринте. Отлично, что я был первым. Получи в максимум очков, помня о трудных этапах, которые будут впереди, я постарался сберечь как можно больше сил и финишировал на этапе в группетто».

 

  Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этот этап для команды получился почти безупречным. По нашему плану Петер должен был набрать как можно больше очков. Он взял промежуточный спринт, это важно для зелёной майки. Кроме того, в большом отрыве у нас был Грегор и Максимилиан, те гонщики, которые могли бороться за победу на этапе. Оба они мощно прошли гонку. На финальном  подъёме Грегор сумел усидеть на колесе Йейтса. Максимилиан находился в группе преследователей позади них, что давало шанс использовать другой тактический ход, если бы у первой группы не получилось сработаться. Они сработались, и у нас был один гонщик, который  мог бороться за победу на этапе.  Этап свёлся к спринту, где Йейтс был сильнейшим из трёх. Завтра у нас разделка, уверен, у Эму есть шансы. Он показал это на Критериуме Дофине».

 

  Пельо Бильбао: «Я рад, что мне представился шанс бороться за победу на этапе. Думаю, в финале я нигде не ошибся, был на отличной позиции для финального спринта, но начал слишком поздно, чтобы опередить Саймона Йейтса, потому что у меня не осталось сил. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы закрыть просвет до Йейтса и Грегора Мюльбергера на финальном подъёме. Уже там я почувствовал, что они оба сильнее меня на этом этапе. Возможно, сегодня был мой последний шанс на этом Туре, потому что теперь мы сфокусируемся на борьбе за генеральную классификацию с Якобом Фульсангом. Я верю, что если мы всей командой будем упорно работать, то Якоб сможет бороться за подиум».

 

  Герант Томас: «Мы ожидали атак на подъёме, особенно при том, что разрыв был довольно небольшим, четыре минуты. Но все ехали ровно, ничего не произошло, чем мы очень довольны. Думаю, все знают, что начались три важных дня. Возможно, все просто хотели доехать до финиша. Разведку трассы разделки я проведу утром. Но я уже трижды её видел. Мне она понравилась. Быстрая, должно быть трудно. Да, завтра большой день».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • SportSpirit
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Ох уж эти "особенные" чемпионы. Деннис психанул, а Штангели - прям сама дипломатия. Интересно будет последить за развитием этой линии)
  • Yuriy 17
    Роан Деннис сошёл с Тур де Фра ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Вероятно, Р. Деннис понял, что его спортивная форма сейчас нехороша - и сошёл перед разделкой, чтобы не обнаружить перед всеми свою неудачу в ней.

     

    Больная и врач, 1660-е годы.

    Художник Габриэль Метсю

     

     

  • Kivi
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Kivi-Фото
    Инеос или Саймон?)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Да какой уж тут юмор.
    Вы, видимо, не в теме, что на пелотон
    напал кишечный вирус.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Скорей всего, Томас спустя 1 год снова станет жёлтым) возможно даже с победой на ITT. НО: учитывая то, что в субботу Сулёр + финишная Турмале (всем капитанам нужно поДумать и об этом факторе) возможно Жулиан и останется лидером с перевесом в 10-12 секунд против главных генеральщиков от ИНЭОСа. Лично мне в раздлеке больше всего интереса представляет(ся) посмотреть на Барде и Пино, а также Берналя и Фульсанга.

    Жаль, что аккурат перед любимой разделкой сошёл с Тура её потенциальный победитель - Р. Дэннис; не против победы Тони Мартина.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Каки ожидалось генеральщики берегли(сь) ноги к разделке в ПО, но этап всё-таки горный и хорошо, что победитель матёрый горняк, хотя, честно говоря, думал, что Мюльбергер сделает и Саймона и Пейо.

    а Ансизан классная и вполне педалябэле гора; оргам нужно на будущее сделать её на каком то этапе финишной (без спуска)

  • 0x5F375A86
    Стартовый протокол 13-го этапа ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Зачем? Ей холодно?
    Хорошо, наденет)
  • Gorn9k
    Стартовый протокол 13-го этапа ... (3)
    Gorn9k-Фото
    Зачем? Ей холодно?
  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото

    Странный был финиш: поговорили, поехали.))

  • 0x5F375A86
    Стартовый протокол 13-го этапа ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    Томас оденет желтую майку

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Javier Moreno (Delko - Marseille Provence)

Mauricio Moreira Guarino (Caja Rural - Seguros RGA)

19 июля

Laurent Pichon (Team Arkea - Samsic)

Stephen Clancy (Team Novo Nordisk)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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