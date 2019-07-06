Саймон Йейтс – победитель 12 этапа Тур де Франс-2019

Саймон Йейтс, Грегор Мюльбергер, Петер Саган, Маттео Трентин, Пельо Бильбао, Герант Томас о 12 этапе Тур де Франс-2019

Саймон Йейтс вошёл в число гонщиков, одержавших победы на этапах всех трёх Гран-туров. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott выиграл 12-й этап Тур де Франс-2019 из отрыва дня.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Этап начался с многочисленных атак. В итоге отрыв дня сформировался лишь через 45 км после старта. В него уехали 40 гонщиков, в том числе Петер Саган (Bora-hansgrohe), который выиграл промежуточный спринт этапа, опередив Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Александра Кристоффа (UAE Team Emirates).

Одиночные атаки из отрыва Лилиана Кальмежана (Total Direct Energie), а затем Саймона Кларка (EF Education First) не сработали. Но несколько ускорений Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott) сначала за 40 км до финиша, затем за 37 и за 34 км до финиша сформировали новый отрыв. С Саймоном Йейтсом уехал Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger /Bora-hansgrohe), а затем их добрал Пельо Бильбао (Pello Bilbao/Astana), которые в итоге и разыграли спринт на финише. Саймон Йейтс опередил Пельо Бильбао, Грегор Мюльбергер замкнул тройку призёров этапа.

Пелотон, отпустив отрыв, доехал до финиша через 9 минут 35 секунд после победителей этапа. Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера.

Тим Велленс (Lotto Soudal), отобравшийся в отрыв дня и первым прошедший вершину 4-й и вершину 1-й категории Пейресурд, сохранил гороховую майку лидера горной классификации.

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Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Саймон Йейтс: «Все этапы до гор я берёг силы. Сегодня у меня был первый шанс что-то попробовать. Обычно я сижу в хвосте пелотона, помогая Адаму, но сегодня ухватился за возможность обеими руками.

Я не был уверен, что смогу победить своих попутчиков в спринте. На самом деле, я не знал, насколько они быстрые. Директор из технички сказал мне, что я должен быть впереди в последнем повороте. Я так и сделал, к счастью, одержал победу. Но мой приоритет – помогать Адаму».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы ожидали, что уедет большая группа, а большую группу с правильным сочетанием гонщиков очень и очень сложно догнать, особенно при таком количестве километров по равнине. Ребята проехали отлично. Мы получили то, что хотели. В отрыве у нас был тот, кто способен проходить горы и бороться за этап, и тот, кто может бороться на равнине, потому что в больших отрывах ситуация часто выходит из-под контроля. Никто не хотел привозить Маттео Трентина с 30-км спуска на колесе, чтобы он опередил всех в спринте. Это давало нам шанс и в первой группе, и во второй».

Маттео Трентин получил красный номер самого агрессивного гонщика: «Сегодня мы использовали отличную тактику. Саймон был в первой группе, я – во второй, и мог атаковать, если бы появилась необходимость. Чтобы иметь шанс остаться в голове группы на вершине, мне надо было предвосхитить атаки горняков. Поэтому я атаковал. Разрыв у меня был совсем небольшим, всего полминуты. Но я очень доволен тем, как прошёл подъёмы, и только три гонщика меня опередили. Если команда борется за общий зачёт, это не значит, что мы не поедем за этапами. Мы наметили несколько этапов, а теперь у нас две победы. Остаётся ещё несколько шансов на победу на этапе».

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Грегор Мюльбергер: «День сложился почти идеально. Горжусь, что смог остаться на колесе Йейтса на подъёме, но, думаю, эти усилия потом сказались на мне. Так как удержаться за Йейтсом стоило мне больших сил, возможно, поэтому мне чуть-чуть не хватило на финишных метрах в спринте. Я знаю, что Йейтс – быстрый гонщик, учитывая его опыт на треке. Но я надеялся, что у меня будет шанс, если сберегу немного сил. К сожалению, сегодня он просто был лучше. Не думаю, что смог бы обойти его в спринте. Тем не менее, я рад тому, как выступил, своему результату. Жду следующих- этапов, где, надеюсь, преуспею».

Петер Саган: «Это первый пиренейский этап, и для меня он был невероятно важен в плане набора максимального количества очков на промежуточном спринте. Скорость первой части этапа была бешеной. Было много атак и контратак. Я потратил много сил, но вместе с Максимилианом, Грегором и Даниэлем мы смогли отобраться в большую группу. Даниэль проделал великолепную работу, чтобы помочь мне на промежуточном спринте. Отлично, что я был первым. Получи в максимум очков, помня о трудных этапах, которые будут впереди, я постарался сберечь как можно больше сил и финишировал на этапе в группетто».

Энрико Пойтштке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этот этап для команды получился почти безупречным. По нашему плану Петер должен был набрать как можно больше очков. Он взял промежуточный спринт, это важно для зелёной майки. Кроме того, в большом отрыве у нас был Грегор и Максимилиан, те гонщики, которые могли бороться за победу на этапе. Оба они мощно прошли гонку. На финальном подъёме Грегор сумел усидеть на колесе Йейтса. Максимилиан находился в группе преследователей позади них, что давало шанс использовать другой тактический ход, если бы у первой группы не получилось сработаться. Они сработались, и у нас был один гонщик, который мог бороться за победу на этапе. Этап свёлся к спринту, где Йейтс был сильнейшим из трёх. Завтра у нас разделка, уверен, у Эму есть шансы. Он показал это на Критериуме Дофине».

Пельо Бильбао: «Я рад, что мне представился шанс бороться за победу на этапе. Думаю, в финале я нигде не ошибся, был на отличной позиции для финального спринта, но начал слишком поздно, чтобы опередить Саймона Йейтса, потому что у меня не осталось сил. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы закрыть просвет до Йейтса и Грегора Мюльбергера на финальном подъёме. Уже там я почувствовал, что они оба сильнее меня на этом этапе. Возможно, сегодня был мой последний шанс на этом Туре, потому что теперь мы сфокусируемся на борьбе за генеральную классификацию с Якобом Фульсангом. Я верю, что если мы всей командой будем упорно работать, то Якоб сможет бороться за подиум».

Герант Томас: «Мы ожидали атак на подъёме, особенно при том, что разрыв был довольно небольшим, четыре минуты. Но все ехали ровно, ничего не произошло, чем мы очень довольны. Думаю, все знают, что начались три важных дня. Возможно, все просто хотели доехать до финиша. Разведку трассы разделки я проведу утром. Но я уже трижды её видел. Мне она понравилась. Быстрая, должно быть трудно. Да, завтра большой день».