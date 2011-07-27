Команда «Астана» представляет состав на Тур де Франс-2019

Команда Astana представляет состав на Тур де Франс-2019

Казахстанская команда Мирового Тура «Астана» определили состав гонщиков, которые 6 июля в Брюсселе выйдут на старт 106-го выпуска «Тур де Франс». Лидером команды станет Якоб Фульсанг, поддерживать которого будут Алексей Луценко, Горка Исагирре, Пельо Бильбао, Магнус Корт, Луис Леон Санчес, Омар Фраиле и Уго Уль.

- С такой сильной и опытной командой мы готовы бороться за самые высокие результаты, - говорит спортивный менеджер Дмитрий Фофонов. Вместе с ним на гонке будут работать еще два спортивных директора, Ларс Михаэльсен и Бруно Ченьялта.

- Действительно, мы собрали сильную и сбалансированную команду с большим опытом. На счету гонщиков из этого состава 13 побед на Гранд-турах. Кроме того, наш лидер Якоб Фульсанг в этом сезоне одержал ряд значительных побед, таких, как «Льеж-Бастонь-Льеж» и «Критериум дю Дофине». Почти все гонщики уже имеют опыт выступления на «Тур де Франс», и лишь Уго Уль и Пельо Бильбао будут дебютировать на этой гонке. Но, Уго хорошо известен, как сильный командный гонщик, который отлично взаимодействует с нашим лидером. Что касается Пельо Бильбао, то он не нуждается в представлении – его горные качества он неоднократно проявлял, в том числе на последней «Джиро д’Италия», где он выиграл два этапа. Конечно, у «Тур де Франс» лишь один победитель, но мы серьезно настраиваемся на гонку и посмотрим, на что способна наша команда. В любом случае, мы готовы на 100%, - добавляет Дмитрий Фофонов.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM