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Команда «Астана» представляет состав на Тур де Франс-2019

    Команда Astana представляет состав на Тур де Франс-2019

Казахстанская команда Мирового Тура «Астана» определили состав гонщиков, которые 6 июля в Брюсселе выйдут на старт 106-го выпуска «Тур де Франс». Лидером команды станет Якоб Фульсанг, поддерживать которого будут Алексей Луценко, Горка Исагирре, Пельо Бильбао, Магнус Корт, Луис Леон Санчес, Омар Фраиле и Уго Уль.

 

 

- С такой сильной и опытной командой мы готовы бороться за самые высокие результаты, - говорит спортивный менеджер Дмитрий Фофонов. Вместе с ним на гонке будут работать еще два спортивных директора, Ларс Михаэльсен и Бруно Ченьялта.

 

- Действительно, мы собрали сильную и сбалансированную команду с большим опытом. На счету гонщиков из этого состава 13 побед на Гранд-турах. Кроме того, наш лидер Якоб Фульсанг в этом сезоне одержал ряд значительных побед, таких, как «Льеж-Бастонь-Льеж» и «Критериум дю Дофине». Почти все гонщики уже имеют опыт выступления на «Тур де Франс», и лишь Уго Уль и Пельо Бильбао будут дебютировать на этой гонке. Но, Уго хорошо известен, как сильный командный гонщик, который отлично взаимодействует с нашим лидером. Что касается Пельо Бильбао, то он не нуждается в представлении – его горные качества он неоднократно проявлял, в том числе на последней «Джиро д’Италия», где он выиграл два этапа. Конечно, у «Тур де Франс» лишь один победитель, но мы серьезно настраиваемся на гонку и посмотрим, на что способна наша команда. В любом случае, мы готовы на 100%, - добавляет Дмитрий Фофонов.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Astana Pro Team Tour de France-2019 Тур де Франс-2019 Дмитрий Фофонов велоспорт велолайв

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  1. Имя: Марат

    Маккой

    Сегодня, 15:23 | Регистрация: 15.07.2016

     И дай бог удачи, Чтобы не было падений и проколов.

  2. ktilp-12

    Сегодня, 15:42 | Регистрация: 20.06.2015

     Везения, удачи, ПОБЕД!!!!!

    Не падать, не болеть, доехать до Парижа. Закончить победами на этапах, а Фульсангу быть на подиуме, уж очень очень хочется, одеть Якопа в желтую майку в Париже.  

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Эх еще бы Лопеса и Зейца в помощь и Тур можно было брать в 99%. Надо было жертвовать Вуэльтой . В любом случае побольше побед на этапах Астане! И подиум в Париже.

    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 16:36 | Регистрация: 27.07.2011

      Бред

      чем например Лопес помог бы Якобу?

  4. Бакеша

    Сегодня, 16:47 | Регистрация: 1.02.2018

    На горных этапах Якоб опять останется один. Горка и и Пьео не стабильны как всегда

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 17:27 | Регистрация: 17.05.2015

      На Критериуме в горах неплох был Луценко. Вообще, очень хочется, чтобы он всех удивил именно борьбой за генерал.Пора, ПОРА ему определяться в "жанре"...

      1. Имя: Андрей

        Student

        Сегодня, 20:36 | Регистрация: 1.10.2012

        В каком жанре, отрывы и если повезёт классики.

  5. Rokka

    Сегодня, 20:19 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Astanaforever
    Эх еще бы Лопеса и Зейца в помощь и Тур можно было брать в 99%. Надо было жертвовать Вуэльтой . В любом случае побольше побед на этапах Астане! И подиум в Париже.
    Зейтца который лежит с переломом ключицы? Гениально.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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