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Ники Терпстра сошёл с 11 этапа Тур де Франс-2019 после падения

Перелом лопатки у Ники Терпстры после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  35-летний нидерландский гонщик команды Total Direct Energie Ники Терпстра был вынужден сойти с Тур де Франс-2019 после падения. За 31 км до финиша в хвосте пелотона произошёл массовый завал, в котором сильнее всего  пострадал Ники Терпстра.

 

 

 

 

Победитель Тура Фландрии-2018 долго лежал на асфальте, потом смог сесть, но в гонку уже не вернулся.

 

Команда Total Direct Energie сообщила через Твиттер, что у Ники Терпстры двойной перелом лопатки и растяжение связок.

 

 

 

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Теги к статье: Ники Терпстра Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур Niki Terpstra

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 4.05.2019

    Как же не везет ему в этом сезоне на падения.

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Tour de France

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Комментарии

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    Konstantin41-Фото
    Вообще-то Ниццоло падал вместе с Терпстрой, и не слабо так приложился, вся левая сторона была ободрана. Так что ваш искромётный юмор в данном случае не уместен.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Уже неделю как. Всплывайте, уже уже можно выдыхать ;).

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Что с Мэтьюсом и Ниццоло? Понос?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Не-не, Юра, это не пойдет ))
    Верните классику! )
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану бы в последней горе горе отдержаться, а там, на спуске, зная как он рискует и лихачит порой спускаясь Жужу точно догонит генеральщиков и удержит майку.

    Разделка да, важная, будут экономиться, хотя если кто то взорвёт (например Ланда, Вальверде), т.е. у которых капитанов и со_капитанов разделка явно хромает, всё может быть и по другому)

    Цитата: levonardo
    Я бы сказал, этап под Нибали, в генерале далеко, можно смело ехать в отрыв.

    Ну да, только я думаю, Нибс ждёт альпийских этапов и более "сочных" гор чтобы зацепить победу на одном из королевских этапов (18-19 или 20)

  • EL-Fenomeno
    Калеб Юэн – победитель 11 этап ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, к половине Тура-2019 все ТОПовые спринтеры (Грюневеген, Вивиани, Саган, Юэен) уже с победами на этапе (кто первым возьмёт две/два ?). Может во вторник или среду, или даже в Париже на 21-м этапе кто то из тех кто почти всегда в 10-ке на финишах, но без побед ещё выиграет этап на Тур де Франс...Колбрелли, Кристофф, тот же Мэтьюз.

    Теперь у 25-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal есть победы на этапах всех трёх Гран-туров.

    К слову, 19-й действующий велогонщик в мировом пелотоне с таким вот уникальным достижением ok

  • Velolive-Team
    Майкл Мэттьюс отказывается от ... (3)
    Velolive-Team-Фото
    в оригинале: ""It was decided on the rest day, yesterday, that we were too close on the green jersey points to continue going for bunch sprints..."
  • levonardo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    levonardo-Фото
    Я бы сказал, этап под Нибали, в генерале далеко, можно смело ехать в отрыв.
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: kwwk
    И какой второй номер может заставить потеть первых?
    Берналь:)
  • salomon
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: kwwk
    И какой второй номер может заставить потеть первых?
    Единственный второй номер, который может заставить потеть первых, это - Берналь !!!

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