Ники Терпстра сошёл с 11 этапа Тур де Франс-2019 после падения

Жулиану бы в последней горе горе отдержаться, а там, на спуске, зная как он рискует и лихачит порой спускаясь Жужу точно догонит генеральщиков и удержит майку.

Разделка да, важная, будут экономиться, хотя если кто то взорвёт (например Ланда, Вальверде), т.е. у которых капитанов и со_капитанов разделка явно хромает, всё может быть и по другому)

Цитата: levonardo

Я бы сказал, этап под Нибали, в генерале далеко, можно смело ехать в отрыв.

Ну да, только я думаю, Нибс ждёт альпийских этапов и более "сочных" гор чтобы зацепить победу на одном из королевских этапов (18-19 или 20)