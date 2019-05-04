Ники Терпстра сошёл с 11 этапа Тур де Франс-2019 после падения

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 20:33
Перелом лопатки у Ники Терпстры после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2019
35-летний нидерландский гонщик команды Total Direct Energie Ники Терпстра был вынужден сойти с Тур де Франс-2019 после падения. За 31 км до финиша в хвосте пелотона произошёл массовый завал, в котором сильнее всего пострадал Ники Терпстра.
Победитель Тура Фландрии-2018 долго лежал на асфальте, потом смог сесть, но в гонку уже не вернулся.
Команда Total Direct Energie сообщила через Твиттер, что у Ники Терпстры двойной перелом лопатки и растяжение связок.
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